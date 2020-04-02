Müzik sektöründe neler olacak

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına dair Türkiye’deki ilk vaka, 11 Mart’ta görülmüştü. 22 gündür kademeli olarak evlerimizde kaldık. İki haftayı aşkındır da evimizden dışarı adımımızı atmamak için büyük bir çaba gösteriyoruz.
Bu durum müzik sektörü için tamamen en önemli gelir kaynakları olan konserlerin iptalleri demek.
Fiziki albüm satışı yapan plak dükkanları gibi yerler de bu süreçte kapılarını sağlık için kapattı.
Türkiye’de çok da düzgün işleyen bir “merchandise” anlayışı yani sanatçının izin verdiği resmi ürün sektörü neredeyse hiç yaratılamadığı için buradan da bir gelir elde etmek söz konusu değil. Bu sektör için elde kalan tek şey; telif hakları.
Rutin değişti
Sadece Amerika’da dijital görüntüleme sayısı yüzde 8 azaldı. Dijital platformlarda dinleme oranları düşerken video izlenme oranları az da olsa artış yaptı.
Bu değişkenliğin nedeni ise müzikseverlerin rutine bağlı davranışsal müzik dinleme durumu. Yani işe, okula giderken, sabah spor yaparken, işten, okuldan dönerken, birlikte çalıştığı insanlarla paylaştığı rutinler...
Tabii ki bu rutinler bir süre için duraksadığından insanlar yeni hayatına adapte olma çabasında başka alışkanlıklar edindi. Özetle Türkiye’de de sonuç Amerika ya da İngiltere’den farklı değil... Sadece iki haftada dinleme oranlarında düşüşler yaşandı. Bunun da sonuçları önümüzdeki aylarda sektörde üretici konumundaki herkesi ilgilendirecek. Kısacası, telif gelirlerinde düşüşler olacak.
Nisan 1 itibarıyla adı en tepede yazmayan birçok müzisyen ve ekibinin cebindeki para tükendi.
“Akarken biriktirselermiş” diyebilirsiniz. Bunu da çok duydum.
İş başı parayla çalışanların yani “kaşe” sisteminde olan çalışanların olduğu sektörde her olumsuz haberde ilk onlarının işlerinin iptal edildiğini hatırlatayım.
Müzisyenler, teknik ekipler, bar çalışanları, canlı müzik mekanı sahipleri... Evet, hepsinden bahsediyorum.
Müzisyenler, evlerinden yaptıkları canlı konserlere sponsor alarak az da olsa gelir sağladı. Ama bütün bu konserlerin hepsi aynı anda yapıldığı için dinleyicide de ilgi bölündü ve dağıldı. Konser organizatörleri ise anında birleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla görüşmeler yaptı.
MÜYORBİR, MESAM ve MSG gibi meslek birlikleri bünyelerindeki sanatçılar, eser sahipleri, yorumcular için görüşmeler yaptı.
Kısa vadede bir sonuç alınamayabilir ama en azından bu hafta telifler ödenmeye başlandı.
Müzisyenler için yine müzisyenler tarafından bir yardım fonu kuruldu.
Bir arpa boyu yol alındı mı, bilinmez. Yani iş yine sanatçılar ve onun menajerlik ekibinin inisiyatifine kaldı.
Sonuçlarını önümüzdeki birkaç ay içinde göreceğiz. Ve insan ister istemez önem verdiğimiz ve ‘sektör’ olduğunu düşündüğümüz bir alanda nasıl olurda bir kenetlenme yaşanmaz merak ediyor!
Artık şu egoları bir kenara bırakıp ortak çalışmanın zamanı geldi de geçmedi mi?
Müziksever ne okusun?
Malum evden çıkmadan kitap satın alabiliyoruz. Size hemen müzikle alakalı birkaç kitap önerim olacak. Hali hazırda okumadıysanız, bu yeni ve eski kitaplar ilginizi çekebilir:
∆ Barış Akpolat imzalı “Ezhel-Kazıdım Tırnaklarla”
∆ Güneş Ayas’ın genişletilmiş versiyon olan “Müzik Sosyolojisi”
∆ Deniz Koloğlu’nun kadın sanatçılarla söyleşileriyle hazırladığı “Müzikle Yaşayan Kadınlar”
∆ MSG’nin Türkçe’ye kazandırılmasında ön ayak olduğu Stephen Richard Witt’dan “Bedava Müzik”
∆ Evinde otururken müziğin hayatında ne kadar önemli olduğunu anlayan ve yaşanmış hikayeleri okumayı sevenler için Oliver Sacks’ın yazdığı “Müzikofili”
Sıradaki EP gelsin
Melisa Karakurt “Bi’ Cesaretle Gel” single’ını yayınladı. Soul vokalle Amerikan pop havasını harmanlayan Karakurt’un EP’si de yolda... Bir süredir sadece single çıkaran isimlerden olduğu için bütünlüklü bir işte neler yapacak meraktayım.
8D var mı
8D kayıtlar yaygınlaşmaya başladı. Kulaklıkla dinlendiğinde fark edilen ve müziğe eklenen farklı efektlerle sanatçıların sanki kafanızın içerisinde çalıyormuş gibi hissetmenizi sağlayan bu yöntem popüler hale geldi. Ses mühendisleri “Aslında ‘8D müzik’ diye bir şey yok” diyor.
Tamamen kayıt terimiyle “panlama” deniyor yani müziği sağdan sola taşıyıp özel efekt ekleyip derinlik kazandırıyorlar. Şarkıyı dinlediğinizde de sanki müzik etrafınızda dolaşıyor gibi hissediyorsunuz. Bu da günün hap bilgisi olsun.
Shantel dönüyor
Gönlümüzde her zaman yeri olan Shantel, bu kez Cümbüş Cemaat ile kaydettiği “Suda Balık” EP’siyle sınırımızdan girdi. Mayıs ayında yeni albümü “İstanbul”u çıkarmaya hazırlanan Shantel, yarın çıkacak üç şarkılık EP’sindeki “Suda Balık Oynuyor”, “Atım Araptır Benim”, “Karakolda Ayna Var” şarkılarında Rembetiko, arabesk ve diskoyu bir arada sunuyor.
Diş gösteriyor
Ayben yeni şarkısı “Oyun Parkı” ile yarın sizlerle buluşacak. Son günlerde dinlediğim güzel işlerin prodüktörü Da Poet imzalı şarkı, yine Ayben’in dişini iyiden iyiye gösterdiği bir çalışma olmuş. Ayben, şarkıyı dinlerken yüzünüze küçük de bir gülümseme oturtuyor.
Ne dinledim?
∆ Son Feci Bisiklet-Yeşil
∆ Emir Can İğrek-Muhalif
∆ Palmiyeler-Yakalım Alışveriş Merkezlerini
∆ Yaprak Çamlıca-Uyandırdım Güneşimi
∆ Tuğkan-Yabancı
∆ Gülinler-Teker Teker
∆ Pinhani-Dünyadan Uzak
∆ Nikof-Cümleler
∆ YaDa-İnanmam
∆ Akustikadam-Halimi Hatrımı Sordun Mu?
∆ Frauble, Ezgi Erdoğan-Kış Güneşi
∆ Özge Arslan-Süre Dolmadan
∆ Mert Carim-Senden Sonra
∆ Karma Kaset-Beyaz Çizgiler
∆ Madrigal-Seni Dert Etmeler
∆ Shantel, Cümbüş Cemaat-Suda Balık Oynuyor
∆ Fery-Veni Vidi Vici
∆ Bilge Günaydın-Üvercinka
∆ Killa Hakan, Eko Fresh, Ayaz Kaplı-Her Şey Yolundadır
∆ Cantekin Kafalı-Yol
∆ Sercan Debelec-Milky Way
∆ Ayben-Oyun Parkı
Coşturmak için yazılmış
Tepki’nin albümü iki bölüm halinde yayınlandı. İlk bölüm “212”, resmen “old school hiphop” tadını veriyor. Uzi, Motive ve Ruby’nin de yer aldığı şarkıların tamamı albümden ziyade konserde dinleyip coşmamız için hazırlanmış gibi. Ne sinir ne stres kalıyor. Motive ile söyledikleri “Gölgeler” ise favorim.
Sandık açıldı
Kreş grubundan da tanıdığımız Serkan Ferat geçtiğimiz haftalarda 2014-16 yılındaki kayıtlarından oluşan bir demo albüm yayınladı. Albüme “Çıkmamış Bir Albümün Demosu” adını veren Ferat’ın pop-rock türündeki çalışmasında tam tamına 23 şarkı yer alıyor. “Çizgi” ve “İstanbul”un ön plana çıktığı albüm, yıllar sonra açılan bir sandık gibi...
Daha sık bekliyoruz
123 grubuyla hayatımıza giren ve kariyerine solo olarak devam eden Dilara Sakpınar, nam-ı diğer Lara Di Lara, yeni şarkısı “Yelpaze”yi Grace Records etiketiyle yayınladı. Yeni albümü ”Sudaki Çığlık” öncesinde “Yelpaze” ile elektronik dokunuşlu hafif müzik yapıyor. Sesini daha sık aralıklarla duymak ise önceliğimiz.
Müzik sektöründe neler olacak
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına dair Türkiye’deki ilk vaka, 11 Mart’ta görülmüştü. 22 gündür kademeli olarak evlerimizde kaldık. İki haftayı aşkındır da evimizden dışarı adımımızı atmamak için büyük bir çaba gösteriyoruz.
Bu durum müzik sektörü için tamamen en önemli gelir kaynakları olan konserlerin iptalleri demek.
Fiziki albüm satışı yapan plak dükkanları gibi yerler de bu süreçte kapılarını sağlık için kapattı.
Türkiye’de çok da düzgün işleyen bir “merchandise” anlayışı yani sanatçının izin verdiği resmi ürün sektörü neredeyse hiç yaratılamadığı için buradan da bir gelir elde etmek söz konusu değil. Bu sektör için elde kalan tek şey; telif hakları.
Rutin değişti
Sadece Amerika’da dijital görüntüleme sayısı yüzde 8 azaldı. Dijital platformlarda dinleme oranları düşerken video izlenme oranları az da olsa artış yaptı.
Bu değişkenliğin nedeni ise müzikseverlerin rutine bağlı davranışsal müzik dinleme durumu. Yani işe, okula giderken, sabah spor yaparken, işten, okuldan dönerken, birlikte çalıştığı insanlarla paylaştığı rutinler...
Tabii ki bu rutinler bir süre için duraksadığından insanlar yeni hayatına adapte olma çabasında başka alışkanlıklar edindi. Özetle Türkiye’de de sonuç Amerika ya da İngiltere’den farklı değil... Sadece iki haftada dinleme oranlarında düşüşler yaşandı. Bunun da sonuçları önümüzdeki aylarda sektörde üretici konumundaki herkesi ilgilendirecek. Kısacası, telif gelirlerinde düşüşler olacak.
Nisan 1 itibarıyla adı en tepede yazmayan birçok müzisyen ve ekibinin cebindeki para tükendi.
“Akarken biriktirselermiş” diyebilirsiniz. Bunu da çok duydum.
İş başı parayla çalışanların yani “kaşe” sisteminde olan çalışanların olduğu sektörde her olumsuz haberde ilk onlarının işlerinin iptal edildiğini hatırlatayım.
Müzisyenler, teknik ekipler, bar çalışanları, canlı müzik mekanı sahipleri... Evet, hepsinden bahsediyorum.
Müzisyenler, evlerinden yaptıkları canlı konserlere sponsor alarak az da olsa gelir sağladı. Ama bütün bu konserlerin hepsi aynı anda yapıldığı için dinleyicide de ilgi bölündü ve dağıldı. Konser organizatörleri ise anında birleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla görüşmeler yaptı.
MÜYORBİR, MESAM ve MSG gibi meslek birlikleri bünyelerindeki sanatçılar, eser sahipleri, yorumcular için görüşmeler yaptı.
Kısa vadede bir sonuç alınamayabilir ama en azından bu hafta telifler ödenmeye başlandı.
Müzisyenler için yine müzisyenler tarafından bir yardım fonu kuruldu.
Bir arpa boyu yol alındı mı, bilinmez. Yani iş yine sanatçılar ve onun menajerlik ekibinin inisiyatifine kaldı.
Sonuçlarını önümüzdeki birkaç ay içinde göreceğiz. Ve insan ister istemez önem verdiğimiz ve ‘sektör’ olduğunu düşündüğümüz bir alanda nasıl olurda bir kenetlenme yaşanmaz merak ediyor!
Artık şu egoları bir kenara bırakıp ortak çalışmanın zamanı geldi de geçmedi mi?
Müziksever ne okusun?
Malum evden çıkmadan kitap satın alabiliyoruz. Size hemen müzikle alakalı birkaç kitap önerim olacak. Hali hazırda okumadıysanız, bu yeni ve eski kitaplar ilginizi çekebilir:
∆ Barış Akpolat imzalı “Ezhel-Kazıdım Tırnaklarla”
∆ Güneş Ayas’ın genişletilmiş versiyon olan “Müzik Sosyolojisi”
∆ Deniz Koloğlu’nun kadın sanatçılarla söyleşileriyle hazırladığı “Müzikle Yaşayan Kadınlar”
∆ MSG’nin Türkçe’ye kazandırılmasında ön ayak olduğu Stephen Richard Witt’dan “Bedava Müzik”
∆ Evinde otururken müziğin hayatında ne kadar önemli olduğunu anlayan ve yaşanmış hikayeleri okumayı sevenler için Oliver Sacks’ın yazdığı “Müzikofili”
Sıradaki EP gelsin
Melisa Karakurt “Bi’ Cesaretle Gel” single’ını yayınladı. Soul vokalle Amerikan pop havasını harmanlayan Karakurt’un EP’si de yolda... Bir süredir sadece single çıkaran isimlerden olduğu için bütünlüklü bir işte neler yapacak meraktayım.
8D var mı
8D kayıtlar yaygınlaşmaya başladı. Kulaklıkla dinlendiğinde fark edilen ve müziğe eklenen farklı efektlerle sanatçıların sanki kafanızın içerisinde çalıyormuş gibi hissetmenizi sağlayan bu yöntem popüler hale geldi. Ses mühendisleri “Aslında ‘8D müzik’ diye bir şey yok” diyor.
Tamamen kayıt terimiyle “panlama” deniyor yani müziği sağdan sola taşıyıp özel efekt ekleyip derinlik kazandırıyorlar. Şarkıyı dinlediğinizde de sanki müzik etrafınızda dolaşıyor gibi hissediyorsunuz. Bu da günün hap bilgisi olsun.
Shantel dönüyor
Gönlümüzde her zaman yeri olan Shantel, bu kez Cümbüş Cemaat ile kaydettiği “Suda Balık” EP’siyle sınırımızdan girdi. Mayıs ayında yeni albümü “İstanbul”u çıkarmaya hazırlanan Shantel, yarın çıkacak üç şarkılık EP’sindeki “Suda Balık Oynuyor”, “Atım Araptır Benim”, “Karakolda Ayna Var” şarkılarında Rembetiko, arabesk ve diskoyu bir arada sunuyor.
Diş gösteriyor
Ayben yeni şarkısı “Oyun Parkı” ile yarın sizlerle buluşacak. Son günlerde dinlediğim güzel işlerin prodüktörü Da Poet imzalı şarkı, yine Ayben’in dişini iyiden iyiye gösterdiği bir çalışma olmuş. Ayben, şarkıyı dinlerken yüzünüze küçük de bir gülümseme oturtuyor.
Ne dinledim?
∆ Son Feci Bisiklet-Yeşil
∆ Emir Can İğrek-Muhalif
∆ Palmiyeler-Yakalım Alışveriş Merkezlerini
∆ Yaprak Çamlıca-Uyandırdım Güneşimi
∆ Tuğkan-Yabancı
∆ Gülinler-Teker Teker
∆ Pinhani-Dünyadan Uzak
∆ Nikof-Cümleler
∆ YaDa-İnanmam
∆ Akustikadam-Halimi Hatrımı Sordun Mu?
∆ Frauble, Ezgi Erdoğan-Kış Güneşi
∆ Özge Arslan-Süre Dolmadan
∆ Mert Carim-Senden Sonra
∆ Karma Kaset-Beyaz Çizgiler
∆ Madrigal-Seni Dert Etmeler
∆ Shantel, Cümbüş Cemaat-Suda Balık Oynuyor
∆ Fery-Veni Vidi Vici
∆ Bilge Günaydın-Üvercinka
∆ Killa Hakan, Eko Fresh, Ayaz Kaplı-Her Şey Yolundadır
∆ Cantekin Kafalı-Yol
∆ Sercan Debelec-Milky Way
∆ Ayben-Oyun Parkı
Coşturmak için yazılmış
Tepki’nin albümü iki bölüm halinde yayınlandı. İlk bölüm “212”, resmen “old school hiphop” tadını veriyor. Uzi, Motive ve Ruby’nin de yer aldığı şarkıların tamamı albümden ziyade konserde dinleyip coşmamız için hazırlanmış gibi. Ne sinir ne stres kalıyor. Motive ile söyledikleri “Gölgeler” ise favorim.
Sandık açıldı
Kreş grubundan da tanıdığımız Serkan Ferat geçtiğimiz haftalarda 2014-16 yılındaki kayıtlarından oluşan bir demo albüm yayınladı. Albüme “Çıkmamış Bir Albümün Demosu” adını veren Ferat’ın pop-rock türündeki çalışmasında tam tamına 23 şarkı yer alıyor. “Çizgi” ve “İstanbul”un ön plana çıktığı albüm, yıllar sonra açılan bir sandık gibi...
Daha sık bekliyoruz
123 grubuyla hayatımıza giren ve kariyerine solo olarak devam eden Dilara Sakpınar, nam-ı diğer Lara Di Lara, yeni şarkısı “Yelpaze”yi Grace Records etiketiyle yayınladı. Yeni albümü ”Sudaki Çığlık” öncesinde “Yelpaze” ile elektronik dokunuşlu hafif müzik yapıyor. Sesini daha sık aralıklarla duymak ise önceliğimiz.