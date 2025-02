MÜZİK RÜZGÂRI

Haberin Devamı

◊ Hadise, “Fırtınam” ile geldi. Sözleri Nehir Kıyıcı, bestesi Elçil Gürel Göçtü’ye ait şarkı, cesur kadın imajını perçinliyor. Yine marş gibi bir eser.

◊ Melek Mosso, yeni şarkısı “Aşkın Adı” ile geldi. Söz ve müziği Melek Mosso’ya ait parça, ayrılık temasına uygun düşük tempolu. Şarkıda yorumuyla acıyı beynimize işliyor.

◊ Tan Taşçı, 2025 yılında yayınlayacağı 15 şarkılık albümü “Sende de Benden Var”ın şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. İkinci şarkısı “Bazı Gerçekler”in söz ve bestesi kendisine ait. Eser, dark pop’a yakın ve ayrılığı doyasıya yaşatıyor.

◊ Murda, en kişisel albümü “DUA” ile geri döndü. Alizade, Jazeek, Summer Cem, Motive, Ezhel gibi önemli isimleri bir araya getiren ve “Sen Dönene Kadar”ı içerisinde barındıran albüm, yılın çok konuşulacak hip hop çalışmalarından biri. “Scotty” ile albüm açılıyor ve Murda stiline sadık bir biçimde sözlerini sıralıyor.

◊ Aysemen ve Flue, “Gücüm Yok Aşka” şarkısında bir araya geldi. Eserin söz ve müziği Flue (Ahmet Kaan Şahin) imzası taşıyor. Şarkı dinamik düzenlemesi ve kırık kalplere hitap eden sözleriyle yeni dönemde dikkat çeken işlerden biri.

◊ DOU, “Aşk-ı Kıyamet”i yeniden seslendirdi. Söz ve müziği Yalçın Akyıldız’a ait olan ve 2003 yılında Emre Altuğ’un yorumuyla hafızalara kazınan şarkı, rock vokali ve yeni düzenlemesiyle leziz olmuş.

◊Feridun Hürel’in unutulmaz şarkıları yeniden yorumlanıyor. Emir Can İğrek, Madrigal, Redd, Aleyna Tilki, Emre Aydın, Rashit, Birol Namoğlu, Güliz Ayla, Ali Can Hitit, Kum & Bedeviler, Ayşe Ekiz, Ceren Boynuk, Öznur Serçeler, Evrencan Gündüz, Yiğit Kaya ve Sena Şener albümdeki isimler... İlk şarkı ise Emir Can İğrek’ten geldi. “Seni Sevmek Yok mu” dikkat çeken bir yorum olmuş. Bu hafta ise Madrigal’den “Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş” yayında olacak.

◊ Etem, kariyerinin ilk EP’si “Yanımda Olsan”ı yayınladı. Söz ve müziği Etem’e ait olan şarkılar, güçlü anlatımlarıyla fark yaratıyor. 4 şarkının yer aldığı EP’de “Neyleyim” ve Çağan Şengül ile seslendirdiği “Nerdesin” öne çıkıyor.

◊ Esma Ünal, nam-ı diğer Esma, “Aşkın Uyutmuyor Beni” isimli şarkısını yayınladı. Söz ve bestesi Aslı Demirer’e ait olan şarkı, kaliteli pop’un iyi bir örneği.

◊ İmpala ve Stabil “Yanlış Ama Ben”de buluştu. Beat’lerde Aaron imzası bulunan şarkı, dark rap alanında çarpıcı sözlere sahip.

◊ Vera ve Simge Pınar, “Yerlerdeyim”de güçlerini birleştirdi. Söz ve müziği Simge Pınar ve Arel Koray Nalbant’a ait olan şarkı, şubat ruhuna pek uygun.

◊ Bîdar, yeni şarkısı “Tutulmayan Sözler” ile resmen geri döndü. Söz ve müziği Bîdar’a ait olan şarkı, söz yazımı konusunda oldukça dikkat çekici. R&B ve elektronik birleşimi de bambaşka olmuş.

◊ Masal, bu hafta yeni şarkısı “Gidiyorum” ile dinleyicisiyle buluşuyor. Söz ve müziği sanatçıya ait şarkı, vedayı işaret ediyor.

◊ Ayberk Serin ve Kahraman Deniz, yeni şarkıları “İnsan Mısın Sen?”de bir araya geldi. Söz ve bestesi Kahraman Deniz’e ait olan şarkı, başarılı bir alternatif pop eseri. Tabii ki ayrılık, hüzün ve isyan var.

◊ Elif Sanchez, Türkçe, İngilizce ve İspanyolca şarkılardan oluşan “Stages of Love” albümünü yayınladı. Sanatçının keşif yolculuğuna tanıklık ettiğimiz albümde “Mil Barcos” ve “Yağmurlar” beni çarpan şarkılar oldu.

◊ Rap müziğin yükselen isimlerinden En Derin, İngilizce single’ı “Time Will Heal Us”ı yayınladı. Şarkı ebeveynlerinden ayrı kalan çocuklardan yola çıkıyor. Bu yüzden sizin de içinizdeki çocuk bu konuda yaralıysa üzüleceksiniz.

NE DİNLEDİM

◊ Batu Akdeniz, Paptircem- “Tek Son Bu Mu?”

◊ Sokrat ST- “Baba”

◊ Dilhan Şeşen- “Gör Şu Halimi”

◊ Samuray, Seda Yavuz- “Yıldızların Altında”

◊ Arkadaş- “1yılöncebugün”