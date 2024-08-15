MFÖ’den tam kadrolu yeni şarkı

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MFÖ, yeni bir şarkı çıkardı. Denk gelmeyenler için yeni bir haber niteliğinde olabilir ancak geçen cuma yayınlanan şarkı merakları da üzerine çekti. 2023 Temmuz ayında kaybettiğimiz Özkan Uğur’un sesini duyabildiğimiz, müziğini dinleyebildiğimiz bu şarkı aslında MFÖ 50. yılını kutlarken hazırlandı.

Grubun ruhunu taşıyan bu son single, Candaş Tolga Işık’ın 5 Ekim 2021 yılındaki “Az Önce Konuştum” programında bahsedildi ve grubun sevenleri tarafından bir kenara not edildi. Özkan Uğur aynı röportajda “Şarkı hazır şu anda mastering’te” diye bahsetti. İsminin “Küsme Bana” olacağı da o zamandan belliydi.

Pandemi sonrasında çıktıkları turne sonrasında da bir röportaj veren MFÖ’den yine Özkan Uğur sözü alarak “Pandemi sırasında şarkıyı tamamladık. Teslim ettik. Yeni şarkı hazır. Belki best of değil yeni albüm yaparız” dedi. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, bu özel şarkı için bir yazı kaleme aldı. Fuat Güner, “Hikaye, bir gün Mazhar’ın, yeni yazdığı bir şarkı sözü ile Özkan’a ve bana, ‘Çocuklar hadi bunu besteleyelim’ demesiyle başladı” dedi. İkili açıklamayı şu sözlerle devam ettirdi: “Rahmetli canımız Özkan’ımızın ve Fuat’ın evinde, birkaç ay, araştırma, çalıp söyleyip düzenleme ile geçen zaman, kardeşimiz Baran Çak’ın stüdyosunda, kadim dostumuz Turhan Yükseler’in katkılarıyla, deneme kayıtları ile devam etti. Daha sora şarkının söz ve müzikal rötuşları mix ve mastering aşamasına gelindi. Stüdyoda sound ve duyumuna güvendiğimiz İskender Paydaş dostumuz yeni bir düzenlemeyle şarkıyı son haline getirdi. Sırada şarkımıza, nasıl bir klip yapmamız gerektiği konusu vardı. Özkan’ımızın yokluğunda, en iyisinin, üçümüzün tüm geçmişini fotoğraf ve videolardan oluşan bir kolaj ile yapmamızın daha doğru olduğuna karar verdik. Umarız seversiniz. Tüm MFÖ ve müzik sevenlere sevgilerimizle.”

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Bu şarkı vesilesiyle MFÖ’nün son dönemde verdiği tüm röportajları, 50 yıllık geçmişlerini bir de 90’lar tadını yakalayan son şarkılarını tekrar tekrar izlemiş olduk. Özkan Uğur’lu grubu görmek hem hüzünlü hem de gülümseten bir deneyim oldu. “Küsme Bana”yı dinleyince bir kez daha diyorsunuz ki özlenecek çok şey var.

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Dikkat çekenler

∆ Dengi Dengine yeni şarkısı “Gizem”i yayınlandı. Grubun bu yeni şarkısı Anadolu pop havasını yakalayarak dile dolanıyor.

∆ Koyu, yeni şarkısı “Yaz Yağmuru” ile kaldığı yerden devam ediyor. Söz ve müziği Doğancan Kösegil’e ait olan bu yeni şarkı, 11 şarkılık yeni albümünün de habercisi.

∆ Alper Sönmez “Geçmişteki Gibi” ile geri döndü. Şarkıyı da yazan Sönmez, Türkçe rock sevenleri müziğiyle yakalayacak.

∆ Gülden, “Arşiv 2” adını verdiği yeni EP’sinden yeni şarkı “Ceviz Ağacı”nı yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı duru düzenlemesiyle EP’yi parlatıyor. Sırada ise “Vay Be”, “Ben Seni Böyle Mi Sevdim”, “Olsun” şarkılarının akustik versiyonları var.

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∆ Melis Aydın, ikinci albümü “Anka”yı paylaştı. 9 şarkılık albüm Türkçe popun bu dönemde hatırlanacak “Efkarım Var” gibi bir şarkıya sahip.

∆ Pınar Azizoğlu yeni albümünün ilk çıkış parçası “En Sevdiğim Cehennemim” isimli çalışmasını yayınlamaya hazırlanıyor. Bu cuma dinlenebilecek ve sözü müziği kendisine ait olan şarkı Türkçe rock sevenleri bir çırpıda yakalayacak kuşkunuz olmasın.

Gökçe Akçelik’in ardından

Replikas ile hayatımıza giren Gökçe Akçelik’in vefat haberi sadece grubun dinleyicilerini değil, 2000’li yılların başından bu yana Türkçe müzikle ilgilenen herkesin yüreğini burktu. Replikas ile Anadolu toprağından aldıkları müzikleri yenilikçi bir tavırla özümseyen, genç dinleyiciyi kendi müziğiyle barıştıran isimlerden biri olmuştu. Tanıyanı kadar tanımayanını da üzdü bu erken veda. Yattığı yer incitmesin...

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NE DİNLEDİM

∆ Yalçın Konuk- “Funkadelic Romance”

∆ Straygaze- “Time to Exist”

∆ Kardelen- “Yaram Açık”

∆ İkiye On Kala- “Bu kızın Bir Derdi Var”

∆ Yasir Miy, Batuhan Kordel- “Denizler Derya”