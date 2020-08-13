Madalyonun diğer yüzü

Geçen hafta Spotify CEO’su Daniel Ek’in “Artık 3-4 yılda bir müzik kaydederek başarılı olamazsınız” demecinin birçok ünlü ismin tepkisini çekmesine ve telifler yüzünden eleştirildiğine değinmiştim. Bu kez madalyonun diğer yüzüne bakalım...
Ek’in günümüz müzik sektörü dişlileri arasında kaybolup gitmemek için verdiği bu bilgi, aslında müzisyenlere değerli bir tavsiye.
Hatta müzisyenlerin, başarılı olmak için birbirlerine verdiği öğütlerin de başında geliyor.
Bir ünlünün her hafta single çıkarmaya başladığı şu günlerde, evde müzik yapımı arttı... Müziğin aynı şekilde ulaşım ve paylaşımı da kolaylaştı.
Tabii ki üretimdeki bolluk, kalite arayışını da beraberinde getiriyor.
Kimi şarkılar resmen okyanusta bir balık gibi kaybolurken, kimileri yolunu bulmayı başarıyor.
Bir karar mekanizması olmadığı ya da listeler karar mekanizması haline geldiği için bu sıralamalarda yer almayan isimlerin duyulması ve paylaşılması güçleşiyor.
Türkiye’de sadece geçen hafta çıkan şarkı sayısı 130’un üzerinde...
Aralarında birkaç iyi albüm çıkışı da olduğu için rakam daha da artıyor.
Ayrıca müzik sektörü ağustos sonunda görece normalleşme sürecine girdiği ve büyük isimlerin şarkı çıkarmaya başlayacağını da düşünecek olursak bu rakam haftalık 150’ye çıkacak.
Ek’in önermelerini destekler nitelikte bir algı ve üretim zaten söz konusu. Aksi takdirde o telif ücretleriyle zaten çok tanınan bir isim değilseniz düzenli gelir elde etmeniz çok da kolay değil.
Telif bir yana
albüm bir yana
Tabii ki gönül müzisyenlerin ne yaptığını anlayabilmek ve müzikal dili hakkında fikir sahibi olmak için albüm dinlemekten yana...
Artık ortalama bir single’ın ömrüne 45 gün biçiliyor. 45 günde bir, iş yayınlayamıyorsa “yok sayıldığı” bu dijital dünyada müzisyenlere, albüm için baskı yapılması ve bunu umut etmek sıra dışı geliyor.
Unutmadan, sosyal medyada konuşularak, paylaşılan bir iş yapmak ancak single yaparak yani deneme yanılma yöntemiyle öğreniliyor. Çok nadir olarak “bir albüm yaptı ve hayatı değişti” hikayelerine sahibiz artık.
Daniel Ek’in söylediklerine dönersek...
“3-4 yılda bir albümü kim çıkarabilir” derseniz, 30 yılı aşmış, turne yapmaya alışmış, merch (müzisyenin resmi adını taşıyan ürünler) satabilen müzisyenlere bu ayrıcalık tanınmış durumda.
Ancak adaletsizliği konusunda hem fikir olduğumuz telif sistemi şartlarında üretim fazlalığı en azından müzisyenlerin, daha çok telif almasında önemli...
Yerli Cardi B
Kadın rap’çiler arasında bu hafta sıyrılan bir isim tanıtalım hemen: Pi. Pi, yeni şarkısı “Şekil” ile çıkış yakaladı. Bestesi ve düzenlemesi Kozmos imzalı olan şarkı için size “yeni bir Cardi B armağan ediliyor” desem yanlış olmaz. Sözlere dikkat kesilirken birden dans etmeye de başlıyorsunuz.
İkinci EP geldi
Oyuncu Onur Tuna’nın müzik merakı yeni arayışlara da girmesine neden oluyor. İki yıl önce ilk EP’sini çıkardığında “Bu bir hevestir” diyenler çoğunluktaydı.
Şimdi ikinci EP’si “Dalgın” çıktı. 4 şarkılık EP’de Serhat Şensesli düzenlemelere el atmış. Hiçbir beklentisi ve iddiası olmayan şarkılar, yollarını bulmaya başladı bile.
Radar: Polen
Alper Gülay ve Mehmet Mutlu’nun elektro pop projesi Polen, geçen hafta “Koş” isimli şarkılarını yayınladı.
Grup, 2019’da hayatımıza girdi ve bu çalışmasından önce de 2 şarkı yayınladı.
Neo-soul, R&B ve funk türündeki çalışmalarında neşeli tavırları beni en çok etkileyen şey oldu bu hafta.
Yola devam
Esin İris’in elektro pop’taki macerası hız kesmeden devam ediyor. İris’in yeni şarkısı “Önce Aşk” yine Ozan Bozdağ ile işbirliğinin bir ürünü. Önceki çalışmalarındaki neşelerine azıcık melankoli katan İris’e bu tür çok yakıştı.
Herkese sesleniyor
Deeperise, Cem Adrian ve Şanışer, Aşık Veysel’in “Kara Toprak”ını yeniden yorumladı. Elektronik, rap ve türkünün bir arada yer aldığı çalışma deephouse etkileri taşısa da her türlü müziği sevenlere hitap etme gücüne sahip.
Eskiler ve yeniler
Cihan Mürtezaoğlu, 6 şarkılık EP’si “Hafif Masal”ı çıkardı.
Şarkılarında hep bir boynu büküklük ve hüzün içeren Mürtezaoğlu, bu çalışmada da geleneği bozmamış.
“Hafif Masal”, “Yüzü Roman”, “İnce Kırık” bu EP’de kendilerine güncel bir yer bulmuş. Yeni şarkılardan “Sözleri Kanat”la öne çıksa da sanatçının EP’sine ismini veren “Hafif Masal”ı dinlemenizi öneririm.
Yaz kulaklarınızda
Şarkıları eğlenceli olan Mert Carim, bu kez Gökhan Türkmen ile “Deli”ye imza attı. Yeniliğe hep açık olmasından dolayı yakından takip ettiğim popüler isimlerden biri olan Türkmen, bu kez hafif disko izleri taşıyan şarkısıyla yazı kulaklarınıza getiriyor.
Ne Dinledim?
· Esin İris-Önce Aşk
· Hermess-Palmiyeler Altında
· Defin, Aslı Gündoğu-Yarım
· Kendimden Hallice-Boşver Sen
· Batuhan Polat-Dünyanın 1001 Aklı
· Polen-Koş
· Yasir Miy-Sensiz
· Aytaç Kart, Umur Doma-Zamansız
· Cihan Mürtezaoğlu-Hafif Masal
· Deeperise, Şanışer, Cem Adrian-Sözleri Kanat
· Aspova, Patron-Kanayan Yaralar
· Ozbi-O Bi Karamel
· Gökhan Türkmen-Deli
· Hakan Kurtaş, Farazi, Kodes Kahra-Fer
· Brumend-See You Around
· Albus-In-Prayer
· Deniz Güngör, Serdar Barçın, Jarrod Cagwin-Leap of Fatih
· Bülent Alkan-Rise
· Onur Tuna-Dalgın
· Melis Güven-Karşında
· Pi-Şekil
· Crticial-Bu Civar
· Melis Güven-Karşında
· Ali471-Neyle
Madalyonun diğer yüzü
Geçen hafta Spotify CEO’su Daniel Ek’in “Artık 3-4 yılda bir müzik kaydederek başarılı olamazsınız” demecinin birçok ünlü ismin tepkisini çekmesine ve telifler yüzünden eleştirildiğine değinmiştim. Bu kez madalyonun diğer yüzüne bakalım...
Ek’in günümüz müzik sektörü dişlileri arasında kaybolup gitmemek için verdiği bu bilgi, aslında müzisyenlere değerli bir tavsiye.
Hatta müzisyenlerin, başarılı olmak için birbirlerine verdiği öğütlerin de başında geliyor.
Bir ünlünün her hafta single çıkarmaya başladığı şu günlerde, evde müzik yapımı arttı... Müziğin aynı şekilde ulaşım ve paylaşımı da kolaylaştı.
Tabii ki üretimdeki bolluk, kalite arayışını da beraberinde getiriyor.
Kimi şarkılar resmen okyanusta bir balık gibi kaybolurken, kimileri yolunu bulmayı başarıyor.
Bir karar mekanizması olmadığı ya da listeler karar mekanizması haline geldiği için bu sıralamalarda yer almayan isimlerin duyulması ve paylaşılması güçleşiyor.
Türkiye’de sadece geçen hafta çıkan şarkı sayısı 130’un üzerinde...
Aralarında birkaç iyi albüm çıkışı da olduğu için rakam daha da artıyor.
Ayrıca müzik sektörü ağustos sonunda görece normalleşme sürecine girdiği ve büyük isimlerin şarkı çıkarmaya başlayacağını da düşünecek olursak bu rakam haftalık 150’ye çıkacak.
Ek’in önermelerini destekler nitelikte bir algı ve üretim zaten söz konusu. Aksi takdirde o telif ücretleriyle zaten çok tanınan bir isim değilseniz düzenli gelir elde etmeniz çok da kolay değil.
Telif bir yana
albüm bir yana
Tabii ki gönül müzisyenlerin ne yaptığını anlayabilmek ve müzikal dili hakkında fikir sahibi olmak için albüm dinlemekten yana...
Artık ortalama bir single’ın ömrüne 45 gün biçiliyor. 45 günde bir, iş yayınlayamıyorsa “yok sayıldığı” bu dijital dünyada müzisyenlere, albüm için baskı yapılması ve bunu umut etmek sıra dışı geliyor.
Unutmadan, sosyal medyada konuşularak, paylaşılan bir iş yapmak ancak single yaparak yani deneme yanılma yöntemiyle öğreniliyor. Çok nadir olarak “bir albüm yaptı ve hayatı değişti” hikayelerine sahibiz artık.
Daniel Ek’in söylediklerine dönersek...
“3-4 yılda bir albümü kim çıkarabilir” derseniz, 30 yılı aşmış, turne yapmaya alışmış, merch (müzisyenin resmi adını taşıyan ürünler) satabilen müzisyenlere bu ayrıcalık tanınmış durumda.
Ancak adaletsizliği konusunda hem fikir olduğumuz telif sistemi şartlarında üretim fazlalığı en azından müzisyenlerin, daha çok telif almasında önemli...
Yerli Cardi B
Kadın rap’çiler arasında bu hafta sıyrılan bir isim tanıtalım hemen: Pi. Pi, yeni şarkısı “Şekil” ile çıkış yakaladı. Bestesi ve düzenlemesi Kozmos imzalı olan şarkı için size “yeni bir Cardi B armağan ediliyor” desem yanlış olmaz. Sözlere dikkat kesilirken birden dans etmeye de başlıyorsunuz.
İkinci EP geldi
Oyuncu Onur Tuna’nın müzik merakı yeni arayışlara da girmesine neden oluyor. İki yıl önce ilk EP’sini çıkardığında “Bu bir hevestir” diyenler çoğunluktaydı.
Şimdi ikinci EP’si “Dalgın” çıktı. 4 şarkılık EP’de Serhat Şensesli düzenlemelere el atmış. Hiçbir beklentisi ve iddiası olmayan şarkılar, yollarını bulmaya başladı bile.
Radar: Polen
Alper Gülay ve Mehmet Mutlu’nun elektro pop projesi Polen, geçen hafta “Koş” isimli şarkılarını yayınladı.
Grup, 2019’da hayatımıza girdi ve bu çalışmasından önce de 2 şarkı yayınladı.
Neo-soul, R&B ve funk türündeki çalışmalarında neşeli tavırları beni en çok etkileyen şey oldu bu hafta.
Yola devam
Esin İris’in elektro pop’taki macerası hız kesmeden devam ediyor. İris’in yeni şarkısı “Önce Aşk” yine Ozan Bozdağ ile işbirliğinin bir ürünü. Önceki çalışmalarındaki neşelerine azıcık melankoli katan İris’e bu tür çok yakıştı.
Herkese sesleniyor
Deeperise, Cem Adrian ve Şanışer, Aşık Veysel’in “Kara Toprak”ını yeniden yorumladı. Elektronik, rap ve türkünün bir arada yer aldığı çalışma deephouse etkileri taşısa da her türlü müziği sevenlere hitap etme gücüne sahip.
Eskiler ve yeniler
Cihan Mürtezaoğlu, 6 şarkılık EP’si “Hafif Masal”ı çıkardı.
Şarkılarında hep bir boynu büküklük ve hüzün içeren Mürtezaoğlu, bu çalışmada da geleneği bozmamış.
“Hafif Masal”, “Yüzü Roman”, “İnce Kırık” bu EP’de kendilerine güncel bir yer bulmuş. Yeni şarkılardan “Sözleri Kanat”la öne çıksa da sanatçının EP’sine ismini veren “Hafif Masal”ı dinlemenizi öneririm.
Yaz kulaklarınızda
Şarkıları eğlenceli olan Mert Carim, bu kez Gökhan Türkmen ile “Deli”ye imza attı. Yeniliğe hep açık olmasından dolayı yakından takip ettiğim popüler isimlerden biri olan Türkmen, bu kez hafif disko izleri taşıyan şarkısıyla yazı kulaklarınıza getiriyor.
Ne Dinledim?
· Esin İris-Önce Aşk
· Hermess-Palmiyeler Altında
· Defin, Aslı Gündoğu-Yarım
· Kendimden Hallice-Boşver Sen
· Batuhan Polat-Dünyanın 1001 Aklı
· Polen-Koş
· Yasir Miy-Sensiz
· Aytaç Kart, Umur Doma-Zamansız
· Cihan Mürtezaoğlu-Hafif Masal
· Deeperise, Şanışer, Cem Adrian-Sözleri Kanat
· Aspova, Patron-Kanayan Yaralar
· Ozbi-O Bi Karamel
· Gökhan Türkmen-Deli
· Hakan Kurtaş, Farazi, Kodes Kahra-Fer
· Brumend-See You Around
· Albus-In-Prayer
· Deniz Güngör, Serdar Barçın, Jarrod Cagwin-Leap of Fatih
· Bülent Alkan-Rise
· Onur Tuna-Dalgın
· Melis Güven-Karşında
· Pi-Şekil
· Crticial-Bu Civar
· Melis Güven-Karşında
· Ali471-Neyle