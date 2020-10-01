Listelere girme muamması

Müzik-Sen, 1989’dan bu yana var ve söylenen o ki 4 bine yakın üyesinin de emekli olmasını sağlanmış. Peki, bu haberi neden pandeminin 6’ncı ayında aldık?
Mail kutuma geçtiğimiz günlerde Müzik- Sen’den “Tüm müzisyen arkadaşlarımıza açık çağrımızdır. Dağınıklığımıza ve örgütsüzlüğümüze son verip haklarımız için birleşelim, bütünleşelim” diye bir çağrı geldi. Ağustos ayında basın toplantısı yapılmış ama geniş çaplı bir haber olmamıştı. Sanki her şey kağıt üzerinde olmuş bitmiş gibiydi...
Metnin içinde tabii ki neden örgütlenmek gerektiğini bir nebze anlatmışlardı ama yeterli değildi.
Dönüp sendikanın web sayfasına bakıyorsunuz, eğlence sektöründe yer alan her kim varsa sendikaya üye olabiliyor. Hatta üye olabilecekler şöyle sıralanmış: “15 yaşını bitirmiş enstrüman sanatçıları, aranjör, solist (ses sanatçısı), vokalist, koro sanatçısı, besteci, söz yazarı, enstrüman yapımcısı, nota yazım elemanı, sanatçı yetiştirici (öğretmen), elektronik müzik yapımcısı, uygulayıcı, akortçu, dansör, dansöz, takdimci, showman, kayıt stüdyosu teknisyeni, seslendirme teknisyeni ve yardımcısı, konser organizatörü, efekt yapımcıları, ışıkçı, animatör ve benzeri müzik ve sahne alanında çalışan tüm diğer sanatçılar.”
Sonra birkaç gün önce Müzik-Sen’in yeni genel başkanı İpek Koçyiğit’in yaptığı bir açıklamasına denk geldim.
Koçyiğit, verdiği bir röportajda “Sendikalaşalım, öncülüğünü de Ceylan Ertem çeksin. Bu dönem bireysellik dönemi değil. Haklarımızı sendika sayesinde elde edeceğiz” dedi.
Ceylan Ertem’in adının anılmasının nedeni maddi sıkıntılardan dolayı “Şu an vokal pedalım ve bilgisayarım satılık. Satacak başka bir şeyim de yokmuş bunu anladım” tweetini atmasıydı.
Ertem, bu dönem enstrümanını, pedalını, yani iş ekipmanı olarak nesi varsa satmak zorunda kalan isimlerden sadece biri. Tabii, “Genel başkan kimdir?” diye de merak ettim.
Feriye’ye kurulan açık hava sahneleri yarı kapasiteyle izleyici aldı. Maskeler yüzümüzde, oturduğumuz yerden kalkmadan, sosyal mesafeye uyarak... Normal konserden tek farkı hijyen konusunda aşırı hassas olmamızdı.
Sanatçılar açısından değişen tek şey sahne önüne yığılmayan ve sakin kalabalığın karşılarında olmasıydı. Aslında o konserlerdeki anlar çok değerliymiş çünkü birçok müzikseverin bu yılki son açık hava konseriymiş...
İstanbul Valiliği’nce alınan kararla mart ayının başındaki bazı yönetmeliklere geri dönüldü. Pandemi nedeniyle alınan ilk önlemler yine “eğlence” sektörünü kapsamıştı.
Ben bu yazıyı kaleme alırken ise Kültür Bakanlığı’nca yayınlanan yeni kararla tiyatro ve opera temsilleri bu kapsam dışına çıkarılarak açık ya da kapalı alan fark etmeksizin yapılmaya devam edileceği bilgisi geldi.
Ancak ne hüzünlüdür ki müzik etkinlikleri hâlâ kapsam dışı kaldı.
Çok değil, yakın zamanda olacaklar sanki öngörülmüştü.
Müzik sektöründekiler sıkıntılı bir döneme gireceklerini düşünerek gerekli adımları atmak için organize olmaya çalışmıştı. İrili ufaklı toplaşmalar oldu ama egolara yenik düşüldü.
Modaretörlüğü The Orchard Başkan Yardımcısı Metin Uzelli üstlenirken MSG Başkan Yardımcısı ve müzisyen Harun Tekin, bağımsız müzisyen Nilipek, Sony Müzik Türkiye Genel Müdürü Özden Bora ve StageArt Kurucu Direktörü Rıza Okcu dijital gelir modelleri kadar müzikte başarı için de neler gerektiğini kendi perspektiflerinden anlattı. Müzikle ilgilenen ya da profesyonel olarak ilgilenmeyi düşünenler kesinlikle bu panelin kaydını bulup izlemeli.
Metin Uzelli, katılımcılara muhteşem birkaç soru yöneltti.
Bunlardan biri “Fenomenler şarkıcı olurken şarkıcılar fenomen olmalılar mı” oldu. Özden Bora bu soruyu şöyle yanıtladı:
“Fenomenler şarkıcı olmak istedi, müzisyenler de YouTube’da aktif olmak istedi. Sanatçılardan birçoğu başarısız oldu. YouTuberların şarkı söyleyebileceklerine de inanıyorum, yapmaları gerektiğine de... Aksi, insan haklarına saygısızlık olur.”
Panelde tabii ki ünlü kişilerin sosyal medya kullanımının en iyi pazarlama yöntemlerinden biri olduğunun da üstünde duruldu.
Dijital dinleme platformlarının playlist editörlerinden şikayetlerin ayyuka çıktığı şu günlerde bir başka güzel soru da “Şarkınız çok dinlenen listelere girmediğinde başarılı olamaz mısınız”dı.
Harun Tekin, şu cevabı verdi:
“Şansın olmadığı bir başarı hikayesi hiç görmedim müzik endüstrisinde. ‘Playlistte yokum, tanınmıyorum’ diye bir şey yok. Olup da tanınmayan onlarca kişi var.”
Amerikan merkezli Bandistown, geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınladı. Turne tarihleri, canlı müzik etkinlikleri ve son olarak canlı yayın konser bilgilerinin yer aldığı çok ayaklı bu müzik sitesinin, 530 bin üyesi bulunmakta.
Üyeler arasında yapılan canlı yayın araştırmasına 5 bin 500 hayran ve 450 sanatçı oylarıyla katıldı.
Ankete göre, canlı yayınların etkisi sandığımın aksine kaldığı yerden devam ediyor.
5-10 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete göre insanlar sevdiği sanatçıları doğal halleriyle izleme fırsatı bulduğundan canlı yayınları seviyor.
Dünya üzerindeki sınırları kaldırdığı için bu canlı yayınlara ilgi her geçen gün artıyor. İnsanlar maddi sıkıntı, zaman engeli ve yaşadıkları yer sorun teşkil etmeden sevdikleri sanatçıları canlı izleyebiliyor.
Hatta nisan ve ağustos aylarını kıyasladıklarında canlı yayınlara para ödeme konusunda gönüllülük de artmış durumda.
İki ayı kıyasladıklarında ağustos ayında en az bir canlı yayın konser izleyenlerin oranı ise yüzde 23 artıyor.
Geçenlerde sosyal medyada bir ressama atılan mesaja rastladım.
İçerik ise Türkiye’de sanata verilen önemi özetler gibiydi...
Ressam, kendisine gelen mesajları paylaşmış ve diyecek söz bulamamıştı. Sevgilisiyle kendisinin çizimini isteyen bir kişi, bu çalışma için 40 TL ücret isteyen çizeri şikâyet ederek “Kalem, kâğıt ne kadar para ki... Kargoyu da ben ödeyeceğim zaten” diyerek tutarın mantıksızlığını açıklıyordu.
Ressamın inatla “Çizerin harcadığı vakit ve enerjinin karşılığını vermeyi düşünmüyor musunuz” diye sormasına rağmen “Gözünüz doysun” yanıtını veriyordu.
Müzikte de şu an yaşanılan farklı bir durum değil.
Yüzde 50 kapasiteyle çalışan açık hava sahnelerine, bunun da yarısı rağbet gösteriliyor.
Arabalı konserlerde bin 400 araç kapasiteli alana, 400-500 araçtan fazlası gelmiyor.
Biletli online konserler bu kez 27. İstanbul Caz Festivali kapsamında hayata geçiyor.
2-14 Eylül tarihlerinde yapılacak festival kapsamında açık hava mekanlarında, sınırlı kapasite ve mesafeli düzende yapılacak konserler aynı zamanda festivalin dijital platformundan da yayımlanacak.
Konserlerden 2 gün sonra yayına açılacak olan çekimler, 45 gün boyunca dünyanın her yerinden izlenebilecek. Biletler de yakında satışa çıkacak.
Festivalde tabii ki daha önce açıklanan yabancı isimler yok ama dolu dolu bir yerli programla amaç müzik insanlarının biraz da olsa rahat bir nefes almasını sağlamak.
Sayı kısıtlaması olmadan dijital bilet satışı olacak ve sanatçıların 5 aydır yapamadıkları işleri belki bir nebze olsun açılmış olacak.
Bitmedi, bu da
Ek’in günümüz müzik sektörü dişlileri arasında kaybolup gitmemek için verdiği bu bilgi, aslında müzisyenlere değerli bir tavsiye.
Hatta müzisyenlerin, başarılı olmak için birbirlerine verdiği öğütlerin de başında geliyor.
Bir ünlünün her hafta single çıkarmaya başladığı şu günlerde, evde müzik yapımı arttı... Müziğin aynı şekilde ulaşım ve paylaşımı da kolaylaştı.
Tabii ki üretimdeki bolluk, kalite arayışını da beraberinde getiriyor.
Kimi şarkılar resmen okyanusta bir balık gibi kaybolurken, kimileri yolunu bulmayı başarıyor.
Bir karar mekanizması olmadığı ya da listeler karar mekanizması haline geldiği için bu sıralamalarda yer almayan isimlerin duyulması ve paylaşılması güçleşiyor.
Türkiye’de sadece geçen hafta çıkan şarkı sayısı 130’un üzerinde...
TechCrunch sitesinin haberine göre “Facebook, müzik videolarını yayınlamak için Sony Music, Universal Music, Warner Music gibi devlerle telif sözleşmeleri imzaladı. Böylece müzik videoları Facebook sayfalarında görülüp reklam olarak değerlendirilebilecek. Paylaşımlardan Facebook, müzik yayıncılarına reklam gelirinden pay devredecek” dendi.
Bu haber şu noktada önemli:
Toplamda 3 milyar kullanıcısı olan global bir platformun (Facebook+Instagram) müzik dinleme ve dağıtımında liderlik konumuna gelip gelemeyeceği endişesinin bulunması. Bir yandan da bu platform, müzikle özdeşleşmediği için bunun müzisyenlere ve sanatçılara ne kadar katkı sağlayacağı merak konusu.
İyi tarafından bakarsak da paylaştığınız şarkı ve video boşa gitmeyecek, her paylaşımınızla sevdiğiniz müzisyene bir el de siz vermiş olacaksınız.
Öte yandan, Instagram da boş durmadı. TikTok’taki gibi videolar yapmanıza elveriş sağlayan Instagram Reels’ı denemeye sunmaya hazırlanıyor.
Caz, funk, R&B ve pop müziğin bir araya geldiği Soylu’nun bu ilk albümünde, Doğulu’nun kendisine emanet ettiği hit olacak şarkılar da var.
Albümde sözleri Duygu Soylu’ya ait olan “Oldu Olacak” ve “Kara Kaşık”ın yanı sıra Doğulu imzasını taşıyan “Rüzgar Gibi Geçti”, “İncilerin Dökülür”, “O İş Bende”, “Dediydin”, “Can Kenarı” ve “Şımart Beni” şarkıları var. Albüm, bu eserlerle önümüzdeki 10 yıl dinlense sıkılınmayacak hale bürünmüş.
Soylu, aynı zamanda Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun sözlerini birlikte yazdığı ve müziğini Evrencan Gündüz’ün bestelediği “Senlensem Ya” gibi yeni nesil bir şarkıyı da seslendirmiş.
Ses kalitesi bakımından Soylu, vokal şov yaparken, canlı enstrüman çalımlarında Nedim Ruacan, Cenk Erdoğan, Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Buğra Kılıçak, Gökay Semercioğlu gibi isimler şarkıları zenginleştirmiş. Ne tam pop, ne tam hafif müzik... Albümde her şey tam kararında. Üstelik eller havaya kalksın gibi bir çaba da yok.
Kimi sanatçı konsept albümler yapmayı tercih ederken, kimileri de 4-5 şarkılık EP yayınlıyor.
Bir de neredeyse her hafta yayınlanan single’lar var.
Eskiden bu şarkıların dinleyiciyle buluşma zamanı cuma günleriyken şimdilerde haftanın neredeyse her günü yeni bir şarkı dijital müzik dinleme platformlarında yayınlanıyor.
Hem de bir yapım şirketine ihtiyaç duymadan sadece dijital dağıtımcılar aracılığıyla sunuluyor.
Ayrıca cuma günleri bu platformlarda irili ufaklı çok dinlenen şarkı listelerine girme savaşı veriliyor.
Kullanıcıların ya da platformların hazırladıkları olmak üzere her iki alanda da algoritmadan nasibini alıp listelere girmek adeta önemli bir mücadele.
Müzik sektörü için geniş bir bilgi kaynağı olmayı hedefleyen sitede bu hafta Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen röportajı yayınlandı.
Konuyu takip edenler bilir, MÜYORBİR ikinci dönem telif ödemelerini dağıtmak için “çaba sarf ettiklerini” söyledi; zaten cüzi telif ücretleri alan yorumcular yatmayan telif ücretleri için isyan bayrağını sosyal medya mecraları üzerinden çekmişti.
Meslek birliği bu konuyu “Oteller, restoranlar, kafeler başta olmak üzere birçok yer mart ayından beri uzun süre kapalı kalmış hâlâ normal düzenine geçememiştir. Bu şartlarda birçoğu telif ödemelerini yapamayacaklarını meslek birliğimize bildirmişlerdir” açıklamasıyla izah etti.
Bildiride ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye başkanlarıyla da bir araya gelindiği iletildi, telif ücretleri tahsil edilir edilmez ikinci dönem ödemelerinin yapılacağı söylendi.
Yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen bu konuya röportajında bir kere daha açıklık getirdi ve pandemi sürecinde kendi deyimiyle “üvey evlat görülen müzik sektörü”nün nasıl etkilendiğini şu sözlerle anlattı: “Sektör etkilendi sözcüğü biraz hafif kalır. Müzik sektörü resmen dibe vurdu. Özellikle sektörün canlı müziğe dayanan ve de oldukça önemli bir ekonomi ve istihdam yaratan tarafı resmen çöktü. Telif tarafında ise otel, kafe, bar, lokanta, performans salonlarının kapalı olması nedeniyle bizdeki önemli gelir kalemleri arasında olan umumi mahal gelirlerinden tamamen mahrum kaldı tüm müzik meslek birlikleri. Dolayısıyla bu birliklere üye olan binlerce kişi... Özellikle yorumcu sanatçılar çok zor bir dönemden geçiyor. Süreç gösterdi ki müzik sektörü çok örgütsüz.
Müzisyenler neredeyse birer hayalet gibi. Sigortaları, sosyal güvenceleri yok, emekli olmaları ise neredeyse bir hayal.”
Örgütlenenlerin sıkıntısı, örgütlenemeyen on binlerce müzisyen, yorumcu ve sektör bileşeninin halini de ortaya koyuyor.
Bu yıl törende müzik alanında sevindirici bir gelişme yaşandı. Son iki yıldır müzik sektörünün artık lokamatiflerinden biri olan rap müzik, ayrı bir kategori olarak ödül töreninde yer buldu. 2018-2019 yıllarında çıkan çalışmalar bu kategoride oylamaya açıldı.
En iyi rap’çinin ilk kez ödüllendirildiği törende kazanan Ceza oldu.
Ceza, “En çok ben hakettim” dedi ve ekledi: “Bu ödül, çocukluğumdan beri var olması için mücadele ettiğim rap müzik için de yeni bir başlangıç olacak.”
Ödüllerde yüzde 70 halk oylaması esas alındı, bu yüzden de çeşitli yorumlar yapıldı ve sosyal medyada tartışmalar çıktı. Kimileri sonucu beğenir, kimileriyse beğenmez...
Ama Ceza hakkında hiçbir yerde “en iyisi değildir” diyen tek bir cümle bile görmedim. Sezar’ın hakkını Sezar’a verildi. Bu yaşanan durum yıllardır hak ettiği ödülü almasının öneminin de kanıtı gibiydi...
EDM radara girdi
Geçtiğimiz yıl da en iyi DJ kategorisinde ilk kez ödül verilmiş ve kazanan Mahmut Orhan olmuştu. Bu yılsa farklı bir isme ödül gitti. Geleneksel Türk müziğiyle elektronik dans müziğini (EDM) harmanlayıp sample’lar hazırlayan Hey! Douglas bu yıl ödülün sahibi oldu.
Ayda 3-4 konser izleyen biri olarak, canlı canlı konser izlemeyi ve aynı müziği dinleyen insanlarla birlikte olmaya hasret kalmıştım.
Yeni çıkan genelgeyle konserde araba önüne kadar çıkabildiğimiz, maskesiz birbirimize yaklaşamadığımız ama hep bir ağızdan şarkılar söylediğimiz, kornaya bastığımız ve selektör yaktığımız bir Kenan Doğulu konseriydi. Bu durum garipti ama çok da güzeldi. Sahne anlamında her şeyin yerli yerinde olması ise neşeme neşe kattı.
Hem de ertesi gün “YKS” yani üniversite sınavının ilk etabı olan “TYT”ye gireceğimi bile bile...
Bu konserin başarısı öncesi Sertab Erener, Mabel Matiz ve Büyük Ev Ablukada da Yenikapı’da bulunan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde yapacakları konser tarihlerini açıkladı. Yani artık gidebileceğimiz etkinlikler birbiri ardına eklenecek.
YKS ve Mabel
Ertesi sabah lise yıllarıma döndüm ve üniversite sınavının yolunu tuttum. 3 saat süren sınavdaki Türkçe sorularının birinde Mabel Matiz’le karşılaştım.
17 yıl sonra tekrar girdiğim bu sınavda Matiz’in “Maya” albümünün kritiğinin metni verilmiş ve hakkında iki soru sorulmuştu. Hem “bildiğim yerden çıktı” diye kıkırdadım, hem de “benim yazımı niye koymadılar” diye içerledim.
Erken dönemde 26 dolar, ardındansa 35 dolar olan bilet fiyatıyla 20 milyon dolar kazanç sağlayan bu konser, şu ana kadar en çok bilet kesilen online konser olma özelliğini taşıyor.
Güney Koreli grup, Amerika merkezli canlı yayın şirketi Kiswe Mobile’le yaptığı ortak yayın sayesinde sorunsuz bir konser geçirdi.
100 dakika uzunluğundaki bu konserde izleyenlere de 6 ayrı ekrandan diledikleri açıdan konseri izleme imkânı sunuldu.
Özetle dinleyiciler seçtikleri koltuktan konser izliyormuş gibi bir havaya da girdi.
Grup üyeleri de seyircinin yüzünü görerek şarkı söyleme hissini özlediklerini dile getirdi getirmesine ama bu konserin dünya çapında bir başarıya imza attığını yadsımadılar.
O esnada Türkiye’de…
Sayılan kurallar arasında bir metre sosyal mesafe bırakılması, birer koltuk boşluğun yer alması, konser mekanlarında olabildiğince fazla giriş ve çıkış kapısı olması, online bilet uygulaması bulunuyordu.
Özellikle de açık hava konserlerine ayakta seyirci alınmayacak oluşu da sosyal mesafenin korunması adına alınmış bir karardı. Hatta sırasıyla bu yaz yapılması beklenen birkaç festival de ileri tarihe ertelendi, bu haberin ardından.
Aynı gün Amerika’da Stephen Colbert’ın “A Late Show” isimli programında The Flaming Lips grubu en sevilen şarkılarından “Race For the Prize”ı plastik balonlar içinde seslendiriyordu.
Diyeceksiniz ki, “Grubun sahne şovunda da kullandığı bu plastik balonlar bizi neden ilgilendiriyor!”
Grup bu kez oyunun kuralını değiştirerek, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla izleyicilerini de plastik balonların içine koymuştu.
Zorunlu olarak sosyal mesafeye uyan seyircilere sahnede grup elamanları katıldı. Sadece solist Wayne Coyne değil tüm ekip de aynı plastik balonlar içinde maske ve eldivenlerini takarak müziğini yaptı. Hatırlayanlar olacaktır, Coyne bir balon içinde evlenmeyi seçmişti.
Grubun sahne performansına eşlik eden plastik balonlar, bu kez sağlık nedeniyle kullanılmış oldu.
Canlı yayınlarda konserler izledik, özel Zoom partilerine dahil olduk hatta Zoom’da basın toplantılarına bile katıldık. Bu sayede mesela yurtdışında ve sadece 2 saat sürecek bir iş toplantısı için uçağa binip kilometrelerce yol gidip zaman kaybetmek geride kaldı.
Oscar, Grammy gibi dünyanın en prestijli müzik ödüllerinin sahibi John Legend, 19 Haziran’da “Bigger Love” albümünü yayınlayacak.
Legend’ın albümünü birçok ülkenin gazetecisinin katıldığı özel bir basın toplantısında önceden dinleme şansımız oldu. Tek fark, tüm o basın toplantılarındaki gibi bir ofis ya da toplantı salonunda değil de sanatçının evinde olmamızdı.
Legend, evinin bir odasından Zoom ile bağlandı, ben ve dünyanın farklı yerlerinden birçok gazetecinin evine konuk oldu. Aynı odadaymışız gibi bir samimiyetle sorularımızı yanıtladı ve her yeni şarkısını bize dinletirken, playback yaparak eşlik etti.
Bu buluşmaya dair bir fotoğrafı da sizinle paylaşmak isterdim ama sanatçının plak şirketinin sıkı kuralları nedeniyle o meşhur “kutu kutu insan görüntülerini” gösteremiyorum.
Legend’ın evinden dinlediğimiz bu yeni albüm, 16 şarkıdan oluşuyor ve dinleyicisine R&B, pop hatta Latin gibi türler arası bir harman sunuyor.
Bu vesileyle panel ve konserlere ücretsiz katılım sağlandı; etkinlik yarın son buluyor.
Etkinliğin ilk günündeki ilk panel “Covid-19 salgınının müzik sektörüne etkileri” oldu. Müzik sektörünü yakından tanıyan Ana Rodriguez, Charlie Phillips, Florian Drücke, Greg Marshall ve Helen Smith’in yer aldığı oturumu Paul Brindley yönetti.
Sosyal medyadaki canlı yayınların etrafımızı sardığı şu günlerde Musically CEO’su Paul Brindley “Canlı yayınları da konuşalım” diyerek konuyu başlattı. Alman Müzik Endüstrisi Birliği Başkanı Florian Drücke şu açıklamada bulundu:
“Canlı yayınlardaki artış, sanatçı ve dinleyicinin içinde bulunduğu duygusal durumdan ortaya çıktı. Ama unutulmamalılar ki bu sadece karantina döneminde evlerinde olan kişilerin, evlerinde olan diğer kişilere destek mekanizmasıydı. Karantinadan çıktığımızda bu imkan yine kullanılacak ancak bu duygusallık ile yapılabileceğini sanmıyorum.”
Yani, anlık hislerle yapılan bu ücretsiz sanat paylaşımı normalleşme sürecinde yeni bir formata bürünecek.
Elektronik müzik birliği AFEM’in Genel Müdürü Greg Marshall ise “İnternette canlı yayınlar yapmayı müzik videolarında kullanan telif haklarıyla değerlendirmemek gerek. İzlediğiniz her şey size bedava gibi geliyor. Ama hiçbiri bedava değil. Ya bir sponsoru ya içerik sağlayıcısı ya da marka desteği var. Canlı yayın tabanlı konser vermek yeni bir tür. Bunun için bile müzik paylaşımının ücretlendirme tarifesinin değişmesi gerekiyor” dedi.
Konuşmada dünyanın çeşitli yerlerindeki müzik sektörlerinin faaliyetleri de masaya yatırıldı. Genel kanı, bu dönem içerisinde herkes evdeyken müzik sektöründeki önemli figürlerin önemli menajerler, mekan sahipleri, telif hakkı düzenlemeleri yapanların neler yapabileceğini derinlemesine düşündüğüydü.
Müzik endüstrisi adına hızlı atılması gereken destek adımları, biraz yavaş atıldı...
Ama olsun, gelişme gelişmedir.
Önce POPSAV’dan haber geldi. POPSAV, salgından etkilenen sahne üstü ve arkası ekiplerine (rodi, ışık tasarımı, tonmayster, dansçı gibi düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan) destek olmak amacıyla online konser serisi düzenledi.
Bayram boyunca gerçekleşen yayınlar, NetD aracılığıyla izleyiciyle buluştu. Ünlü isimler evden çektikleri videolarla harekete destek oldu. Toplam 72 sanatçı ve 15 sürpriz konuğun yer aldığı yayınlarda sponsorluklardan gelir elde edildi. Toplanan gelir yine POPSAV aracılığıyla ihtiyaç sahibi müzisyenlere ve müzik emekçilerine aktarılacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) da gösteri sponsorlarından biri olan Stoneline’le ortak çalışma yaparak “müzisyen destek fonu” projesini hayata geçirdi.
Herhangi bir kamu kurumunda veya özel orkestrada kadrolu olarak çalışmayan profesyonel müzisyenlere, dijital platformlarda performans imkânı verecek çalışma böylece destek sağlamayı amaçlıyor.
İstanbul Müzik Festivali tarafından hayata geçirilen “Müzisyen Destek Fonu” başvuruları muzik.iksv.org adresinden yapılacak. Böylece orkestra müzisyenlerine bir nebze de olsa maddi nefes alma imkânı sağlanacak.
Son olarak Amerikalı rap’çi Tekashi 6ix9ine, Ariana Grande ve Justin Bieber’ın Billboard listesinde 1 numara olmak için 6 ayrı kredi kartından 30 bin single alımı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Grande’nin Bieber’la ortak çalışması olan ve gelirinin “First Responders Children’s Foundation” isimli derneğe bağışlanan “Stuck With U” şarkısının zirveye oturmasına Tekashi şöyle tepki gösterdi; “Billboard listesinin yalan olduğunu dünyaya söylemek isterim çünkü birinci sırayı satın alabiliyorsunuz.”
Ünlü rapçi sosyal medyadaki konuşmasında Billboard editörlerini hedef aldı. Tekashi, 6 ayrı kredi kartıyla 30 bin single nasıl satın alındığını sorguladı ve elindeki listeleri göstererek üçüncü sıradaki şarkısı “Gooba”nın dinlenme oranlarının da düşük gösterildiğini iddia etti.
Ortalık karışınca Grande yanıt verdi: “Kariyerimin ilk beş yılında hiç birinci sırada olmadım. Bu gibi sitelerde kişi başı 4 adet satın alma sınırlaması var. Benim ve Justin’in hayranları bu şarkıyı satın aldı. Satışlar dinlenmeden daha fazla. Bu başarıyı gölgeleyemezsiniz. Bu sayede yardım için para topladık.”
Bieber da yanıt verdi: “Nielsen şirketi de rakamları kontrol etti ve şarkıyı satın alan sevenlerimizin ilgisi inanılmaz.”
Billboard ise bu kez sessiz kalamayarak rakamları paylaştı. “Gooba” şarkısının 55 milyon kez dinlendiğini fakat 24 bin adet satış yaptığını belirtti. “Stuck with You” şarkısınınsa 28 milyon kez dinlenmesinin yanı sıra 108 bin kez satın alındığını vurguladı.
Dünyaca ünlü plak şirketi Sony ise bu konserler için özel bir ekip kurma kararı aldı.
Şirketin sanatçılarından The Chainsmokers’ın “Paris” şarkısı için hazırladığı sanal gerçeklik çalışması Sony’nin bu konudaki yaratıcı çözümlerini başlatmıştı.
Şirket yetkilileri bu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı geleceği düşünerek “Sanatçılar yeniden mekanlarda konser vermezse, katılımcılar artık etkinliklere gelmezse” gibi sorulara cevaplar aramak için özel takımlar oluşturdu.
Sony de Los Angeles ekibiyle sadece üç boyutlu alanlar için özel proje üretme hazırlığına girdi. Hatta plak şirketi, iş ilanları vererek ekibe uluslararası anlamda dahil olmak isteyen yeni kişiler aradığını belirtti. İlanlarda dikkat çeken detaysa “oyun yazılımları” bilgisine sahip yetenekli insanlarla bir araya gelmek istedikleri.
Oyun ışık sanatçısı, ses tasarımcısı gibi bir oyun yazılımı şirketinin ihtiyacı olan tüm alanlarda arayış içinde oldukları ve yeni bir ekip kurmaya başladıkları da gözlemleniyor.
Böylelikle şirket, sanatçılarını üç boyutlu oyunlara yerleştirmekle kalmayıp oyun platformlarında yeni müzikal deneyimler hazırlamak üzerine yoğunlaşacağını da duyurmuş oldu.
Listelere girme muamması
Dijital müzik dinleme platformlarında her hafta kıyasıya bir “çalma listelerine giriş” mücadelesi veriliyor. Listelere giren ense yapıyormuş da giremeyen hiç dinlenmiyormuş gibi bir algı var.
Listelere girmek belirli bir oranda dinlemeye kaynak sağlıyor olabilir.
Ama iyi müziğin kendi kendine yolunu bulmasının on binlerce örneği de yaşanıyor.
Yazının ilhamını Peyk grubundan İrfan Alış ve Tweet’leri verdi. Alış, “Neredeyse her ay müzisyenler malum sisteme ayak uydurmak için içerik yüklüyor. Dinleyiciler, şarkı kalitesinde artış bekliyorsunuz. Ama maalesef bu mümkün değil. İyi şarkılar zaman ister. Yıllarca müzik yapmış iyi çalan, söyleyen onlarca insan sistemden uzak oldukları için size ulaşamayacak ve güzel kayıtlar uzayda kaybolacak.
Çözümü de yok çünkü TikTok gençliğinin iyi müzik aramak gibi derdi de yok” diyor ve ekliyor “Peki, niye biz vazgeçmiyoruz? Çünkü müziği her şeyden önce kendimiz için yapıyoruz. Üretmek bizi iyi yapıyor. Umarız dinlemek de sizleri yapsın.”
Niyet iyi, bazı fikirlerine de sonsuz hak veriyorum. Ama yıl artık 2020. Peyk’in yeni şarkısını da aynı dijital müzik dinleme platformlarına dağıttıklarını Alış’ın kendisi de söylüyor zaten. Sanatçılar dilediği sıklıkla üretim paylaşmakta özgür. Ama yüksek sürat onları sıkıştırıyor. Çünkü devir, hız devri. Belki 10 yılı aşkın süredir kariyeri olan Türkiye’deki birçok isim hız furyasına dahil olmak istemeyebilir ama dinlenmeye ve sevilmeye de devam edeceklerdir.
İyi şarkı yolunu bulur
Bir şarkının ömrünün 45 gün olduğunu daha önce de yazmıştım. Yani belirli aralıklarla kendini hatırlatmak isteyen herkes ayda bir, haftada bir şarkı çıkarabilir; bunun da hiçbir yanlışı yok. Bir yılda üç albüm çıkaran isimler var. Beğeniriz beğenmeyiz, kendilerini bir şekilde ortaya koyuyorlar.
Zaten sinemada iyi gişeye sahip olmak gibi, iyi dinlenme oranına ulaşmanın da kesin bir formülü yok. Tek formül, dinleyici ile müzisyen arasındaki o sihirli bağın yakalanması. Yani her hafta listelere girip de en iyi 50’de kendine yer bulamayan o kadar isim var ki... Günün sonunda iyi şarkıların yolunu bulması da bizi hiç şaşırtmıyor.
Sözün özü beğenilmeyen sistemin bir çarkı olunduğunda oyunun kuralını da öğrenmek gerek. Görselinden, listelere girme isteğine, kendi hesabından tanıtım yapmaktan sosyal medyayı etkin kullanmaya... Kurallar kitabını çözdüğünüzde de dinlenme alınıyor. Bunu yapıp yapmamak bir tercih meselesi. “İyi müzik dinlemek” derseniz, o da dinleyicinin tercihi.
25’inci yıla özel
Baba Zula, 25’inci yılını kutladığı yeni albümü “Hayvan Gibi”yi bu cuma yayınlıyor. Kendilerine ait eklektik bir müzik diline sahip olan ve dünyayı da Türk müziği temelli besteleriyle fetheden Baba Zula, 12’nci albümleri “Hayvan Gibi”de yer alan 6 şarkı için canlı kayda girdi. Kayıtlar hiçbir düzenlemeye maruz kalmadan kaydedildi. İsimlerini hayvanlardan alan şarkılar, canlı bir konserdeymişsiniz hissine sahip. Gözlerinizi kapatıp dinlemeniz yeterli.
Yetenekli yorumcu
Ezgi Alaş, adını uluslararası vokal yarışmalarında duyurdu. Bora Uzer ile Türkçe-İngilizce bir albüm hazırlığında olan Alaş, sözleri ve müziği Uzer’e ait “Pacha Mama” isimli şarkısını yayınladı. R&B türünün buram buram hissedildiği şarkı, genç ve yetenekli bir yorumcu kazanıldığının göstergesi.
Akustik single
Üretken gruplardan Serin, yeni akustik single’ları “Zamansız”ı geçen hafta yayınladı. Cansu Saraç, Melih Balta, Meltem Balta’dan oluşan grup, hız kesmeden yeni şarkılarının hazırlıklarına başladı bile.
Solo kariyer son hız
Yarın yayınlanacak şarkılardan biri de Dilan Balkay’a ait. Balkay, yeni yerli sahnedeki müzisyenlere aktif olarak trompetiyle eşlik ediyor. Müzisyenin solo kariyerindeki bu dördüncü single’ı “Parçalanmadan”da fark yaratıyor. Söz, müzik ve aranjesi Dilan Balkay imzalı olan şarkıda R&B vokal ise hemen sizi kendisine çekiyor.
Yerli sahneye destek
Zorlu PSM, YouTube kanalında yeni bir programa ev sahipliği yapıyor: “Hakan Tamar ile MOD Sessions”. Tamar’ın aynı adlı radyo programının kapsamlı bir versiyonu haline gelen program, yerli sahnenin yetenekli isimlerini canlı müzikle ağırlayıp yakından tanımamıza vesile oluyor. Eskiz ile başlayan seri her pazartesi yayında olacak. Yerli alternatif müziğin çok mecrası kalmayan şu günlerde nokta atışı bir içerik.
Avrupai
Aybüke Albere’den yeni şarkı sonunda geldi. Karantina döneminde bol bol şarkı söylerken karşımıza çıkan Albere, sözü ve müziği Çağrı Telkıvıran’a ait “Korkman Ben”e öyle güzel hayat vermiş ki yerinizde durmanız imkansız. Pop müzik alanında oldukça “Avrupai” kalan şarkının da Albere’nin de yolu açık olsun.
Ne dinledim?
· DJ Suppa&Çağrı Sinci-Tekrar
· Baba Zula-Kelebekler Kuşlar
· Journers-Yok Mu?
· Aybüke Albere-Korkmam Ben
· Emir Mutlu, Defin-Hangimiz
· Femrez-Zincirler
· Alaca-İşte Hayat Bu
· Ekho-Neşter
· Soft Analog-Kaybolur
· Sinan Cem Eroğlu-Duy
· Eskiz, Yasemin Özler-Vahşi Büyü
· Emre Akbay-Hiç Yere
· Serin-Zamansız
· Eda Baba-Yangın Yeri
· Ceza-Yeni Mesaj
· Nilgün Onatkut-Aşkın Yolu
· Deniz Kırcı-Nice to meet you, bad knowing you.
· Brumend-One More Thing
· Ali Bakgör-Another Way Out
· Tamer İsli Projects-Primitive
· Onur Hunuma-The Story Untold
· Umut Fırat Yükselir-In My World
· Elif Çağlar-You Ask My Name
· Sinakun-Nen Overlord
· Emre Kula-The Things We Never See
· Dahakara-No
· Ezgi Alaş-Pacha Mama
· Pulsar-Hırpani
· Dilan Balkay-Parçalanmadan
· Kalben-Ne Güzel Yerlerin Var
“Mesaj”ın hissi
Melih Kibar, ölümünün 15’inci yılında “Mesaj” adını taşıyan albümüyle anılacak. Bu albümün ilk habercisi ise Ceza’dan geldi. Bestesi Melih Kibar’a sözleri Ceza’ya ait “Yeni Mesaj”, 2001’de yazılan şarkının hissettirdikleriyle ortaya çıkmış bir çalışma. Oryantalist tınılara sahip besteyi rap ile birleştiren Ceza eklektik bir işe imza atmış.
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