Kültür sanat dünyasına destek şart

Müziği sevmek sadece sahneye çıkan müzisyenlerle başlamıyor.
Zamanla müziği sana ulaştıran herkese belli bir saygı ve sempati geliştiriyorsun.
Müzisyene, aranjöre, canlı müziği sana ulaştıran her bir birime ayrı bir ilgi duyuyorsun.
Bu haftanın konusu tam da bu.
Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla ilk olarak konserler ve etkinlikler ertelendi ya da iptal edildi. Evet, bu iptaller sağlık açısından en doğru karardı.
Mekanları dezenfekte etseniz bile içeri giren insanların sağlık durumundan emin olmanız mümkün değildi. Ama gelelim bunun sonuçlarına...
Müzik sektöründe kendi sağlık sigortasını ve vergisini ödeyen ülke çapında 100 bine yakın serbest çalışan olduğu düşünülüyor.
Bu insanların özellikle etkinlik bazlı para kazandıklarını hatırlatmakta fayda var. Hele ki o çok sevdiğiniz müzisyenlerin albüm ve single’lardan kazandığı telif parası günlük bir market alışverişine yetmez.
Yan işleri olan kişilerin sayısı da çok az. Bu yüzden ana gelir kaynağı konser ve canlı müzik etkinlikleri. Kültür-sanat etkinliklerinde de aynı durum geçerli.
Büyük isimlerin kazandığı paralar herkese mâl edilmemeli
Sektörün ılımlı öngörüsü ise nisan sonuna kadar işlerin yapılmasına pek imkan olmadığı. Hatta genel kanı, hazirandan önce tüm kültür-sanat, canlı müzik (barlar) ve konser etkinliklerinin yapılamayacağı yönünde.
Bu süreçten çalışanlar kadar onların aileleri de nasibini alacak.
Kültür sanat etkinliklerinde serbest çalışanların bir sivil toplum kuruluşu olmadığı için birçoğu açlık sınırının altına düşecek.
Başka bir gelirleri olmadığından giderleri karşılama konusunda bir hamle yakın zamanda olmazsa salgın sonrası dönemde süreç çok daha zorlu olacak.
“Müzisyenler de biraz para kazanmayıversin canım, duyuyoruz ne rakamlar alıyorlar” demek de yanlışa düşmektir. Çok tanınan müzisyenlerin aldıkları rakamların tüm bir sektöre mal edilemeyeceği gerçeğiyle de barışmak gerekir.
Onların ekipleri de en az diğer şarkıcı ve gruplar gibi iş başı standart rakamlarla çalışıyor ve yaşıyor. Garsonundan bar çalışanına, teknik elemanından organizasyon ekiplerine kadar herkesin iş olmadan
para kazanmadığını hatırlatmakta fayda var.
Eylem planı gerekli
Kültür sanat faaliyetlerinde çalışanları gözetecek bir çalışmaya gidilmesi acil gerekli. Çözüm, ödemeleri gereken vergileri ötelemek, SGK ödemelerini askıya almak ya da dönemsel bir yardım bütçesi hazırlamak olabilir.
Almanya ve Fransa bu konuda güzel bir örnek oluşturarak bir fon oluşturacağını açıkladı.
Evde kalmak, minimum insanla temasta bulunmak bu süreçte en akılcı yöntem olsa da sektörde on binlerce kişinin ne yapacağı, nasıl bir yöntemle yaşamını sürdürüleceği de gündeme alınmalı.
Yoksa süreç bittiğinde evsiz birçok müzisyen, teknisyen ile kapanan birçok mekan olacaktır.
Meslek birliklerinin desteği ve kurulacak geçici bir kurulla Kültür Bakanlığı ile iletişime geçilip geç olmadan bir acil eylem planı yapmakta fayda var.
Koronavirüs günlerinde müzik
◊ Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini online yayınlama kararı aldı.
◊ James Blunt, Hamburg’taki konserini seyirciye kapadı ancak konseri internetten yayınladı.
◊ Birçok yerli ve yabancı isim online konserler yaptı, akustik şarkılar söyledi. Meydanı boş bırakmadı.
◊ Müzik dünyasının iki büyük elektronik enstrüman üreticisi Moog ve Korg, mobil cihazlar için ürettikleri synthesizer uygulamalarını kısa bir süreliğine ücretsiz indirmeye sundu. Minimoog Model D ve iKaossilator isimli synthesizer uygulamaları kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir.
Kadın albümü
Kalben üçüncü albümüyle de bu hafta kalbimi kazanan isim oldu. “Kalp Hanım” isimli bu yeni albüm yarın gümbür gümbür geliyor. Kalben’i pop’a yaklaştıran bu albümde Genco Arı tertemiz ancak cilalanmış düzenlemelere imza atmış.
Şarkılarını kendi yazan yetenekli isimlerden olan Kalben, Mete Özgencil eseri “Bende Kal”ı da başarılı ilk 11’ine katmış. Duygusuyla, tınısıyla, sözleriyle samimi bir kadın albümü olacak kulağınızda.
Albümde “Avrupa Var Amerika Var”, “Leyla’nın İzleri” ve “Kasımpatılar”ın kalbimi çalması pek de zor olmadı...
Romantiklere
Müzikallerden de siması tanıdık gelecek olan Emre Özgünsür geçen hafta yeni single’ı “Daha Doğal”ı yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı hafif müzik tanımının tam karşılığı. Duru bir ses, anlatımıyla minimal düzenlemeli bu şarkı romantiklerin bu haftaki seçeneği olacak.
NE DİNLEDİM
∆ Rozz Kalliope-Roket
∆ Server Uraz-Alley Alley
∆ İkiye On Kala-Kafamda Kentsel Dönüşümler
∆ Aga B-Risk Al Paspal
∆ Deeperise, Nilipek-Bildiğim Gibi
∆ Journers-Bırak Aksın
∆ Hayko Cepkin-Hayvaaağ1n
∆ Ozoyo-Clouds After Blocks
∆ Alper Tuzcu, Micaella Cattani-Con Ella
∆ Sera Savaş-Sabahlara Karşı
∆ Fırat Ağacık-Emojilerin Aşkı
∆ Serkan Ferat-Çizgi
∆ Kalben-Avrupa Var Amerika Var
Taviz yok
Hayko Cepkin, sahne performansındaki üstün başarıyı bu kez single’ına taşıdı. ‘Hayvaaağ1n’ adını taşıyan şarkı, gerek sözleri, gerek icrası, gerek klibiyle Cepkin’in sert tavrından taviz vermediğine, demek istediklerini çat çat söylediğine tanık olmamızı sağlıyor.
İyi seçim
Yiğit Seferoğlu’nun iş birliği yapmadığı alternatif dünyada isimler gittikçe azalıyor. Bu kez rap dünyasının başarılı isimlerinden Allame ile “Yolunu Bulsam” şarkısında bir araya geldi. Neredeyse her hafta bir çalışma ile karşımızda olan Seferoğlu, rap konusunda da kimle çalışacağını iyi seçmiş.
Klasik
Can Bonomo, “Sen Bunları Duyma” isimli yeni single’ını geçen cuma yayınladı. Sözü müziği kendisine düzenlemesi ise Can Saban’a ait olan şarkı, klasik Can Bonomo stilinden ödün vermediği bir diğer eser olarak listelere giriyor.
Kültür sanat dünyasına destek şart
Müziği sevmek sadece sahneye çıkan müzisyenlerle başlamıyor.
Zamanla müziği sana ulaştıran herkese belli bir saygı ve sempati geliştiriyorsun.
Müzisyene, aranjöre, canlı müziği sana ulaştıran her bir birime ayrı bir ilgi duyuyorsun.
Bu haftanın konusu tam da bu.
Koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla ilk olarak konserler ve etkinlikler ertelendi ya da iptal edildi. Evet, bu iptaller sağlık açısından en doğru karardı.
Mekanları dezenfekte etseniz bile içeri giren insanların sağlık durumundan emin olmanız mümkün değildi. Ama gelelim bunun sonuçlarına...
Müzik sektöründe kendi sağlık sigortasını ve vergisini ödeyen ülke çapında 100 bine yakın serbest çalışan olduğu düşünülüyor.
Bu insanların özellikle etkinlik bazlı para kazandıklarını hatırlatmakta fayda var. Hele ki o çok sevdiğiniz müzisyenlerin albüm ve single’lardan kazandığı telif parası günlük bir market alışverişine yetmez.
Yan işleri olan kişilerin sayısı da çok az. Bu yüzden ana gelir kaynağı konser ve canlı müzik etkinlikleri. Kültür-sanat etkinliklerinde de aynı durum geçerli.
Büyük isimlerin kazandığı paralar herkese mâl edilmemeli
Sektörün ılımlı öngörüsü ise nisan sonuna kadar işlerin yapılmasına pek imkan olmadığı. Hatta genel kanı, hazirandan önce tüm kültür-sanat, canlı müzik (barlar) ve konser etkinliklerinin yapılamayacağı yönünde.
Bu süreçten çalışanlar kadar onların aileleri de nasibini alacak.
Kültür sanat etkinliklerinde serbest çalışanların bir sivil toplum kuruluşu olmadığı için birçoğu açlık sınırının altına düşecek.
Başka bir gelirleri olmadığından giderleri karşılama konusunda bir hamle yakın zamanda olmazsa salgın sonrası dönemde süreç çok daha zorlu olacak.
“Müzisyenler de biraz para kazanmayıversin canım, duyuyoruz ne rakamlar alıyorlar” demek de yanlışa düşmektir. Çok tanınan müzisyenlerin aldıkları rakamların tüm bir sektöre mal edilemeyeceği gerçeğiyle de barışmak gerekir.
Onların ekipleri de en az diğer şarkıcı ve gruplar gibi iş başı standart rakamlarla çalışıyor ve yaşıyor. Garsonundan bar çalışanına, teknik elemanından organizasyon ekiplerine kadar herkesin iş olmadan
para kazanmadığını hatırlatmakta fayda var.
Eylem planı gerekli
Kültür sanat faaliyetlerinde çalışanları gözetecek bir çalışmaya gidilmesi acil gerekli. Çözüm, ödemeleri gereken vergileri ötelemek, SGK ödemelerini askıya almak ya da dönemsel bir yardım bütçesi hazırlamak olabilir.
Almanya ve Fransa bu konuda güzel bir örnek oluşturarak bir fon oluşturacağını açıkladı.
Evde kalmak, minimum insanla temasta bulunmak bu süreçte en akılcı yöntem olsa da sektörde on binlerce kişinin ne yapacağı, nasıl bir yöntemle yaşamını sürdürüleceği de gündeme alınmalı.
Yoksa süreç bittiğinde evsiz birçok müzisyen, teknisyen ile kapanan birçok mekan olacaktır.
Meslek birliklerinin desteği ve kurulacak geçici bir kurulla Kültür Bakanlığı ile iletişime geçilip geç olmadan bir acil eylem planı yapmakta fayda var.
Koronavirüs günlerinde müzik
◊ Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini online yayınlama kararı aldı.
◊ James Blunt, Hamburg’taki konserini seyirciye kapadı ancak konseri internetten yayınladı.
◊ Birçok yerli ve yabancı isim online konserler yaptı, akustik şarkılar söyledi. Meydanı boş bırakmadı.
◊ Müzik dünyasının iki büyük elektronik enstrüman üreticisi Moog ve Korg, mobil cihazlar için ürettikleri synthesizer uygulamalarını kısa bir süreliğine ücretsiz indirmeye sundu. Minimoog Model D ve iKaossilator isimli synthesizer uygulamaları kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir.
Kadın albümü
Kalben üçüncü albümüyle de bu hafta kalbimi kazanan isim oldu. “Kalp Hanım” isimli bu yeni albüm yarın gümbür gümbür geliyor. Kalben’i pop’a yaklaştıran bu albümde Genco Arı tertemiz ancak cilalanmış düzenlemelere imza atmış.
Şarkılarını kendi yazan yetenekli isimlerden olan Kalben, Mete Özgencil eseri “Bende Kal”ı da başarılı ilk 11’ine katmış. Duygusuyla, tınısıyla, sözleriyle samimi bir kadın albümü olacak kulağınızda.
Albümde “Avrupa Var Amerika Var”, “Leyla’nın İzleri” ve “Kasımpatılar”ın kalbimi çalması pek de zor olmadı...
Romantiklere
Müzikallerden de siması tanıdık gelecek olan Emre Özgünsür geçen hafta yeni single’ı “Daha Doğal”ı yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı hafif müzik tanımının tam karşılığı. Duru bir ses, anlatımıyla minimal düzenlemeli bu şarkı romantiklerin bu haftaki seçeneği olacak.
NE DİNLEDİM
∆ Rozz Kalliope-Roket
∆ Server Uraz-Alley Alley
∆ İkiye On Kala-Kafamda Kentsel Dönüşümler
∆ Aga B-Risk Al Paspal
∆ Deeperise, Nilipek-Bildiğim Gibi
∆ Journers-Bırak Aksın
∆ Hayko Cepkin-Hayvaaağ1n
∆ Ozoyo-Clouds After Blocks
∆ Alper Tuzcu, Micaella Cattani-Con Ella
∆ Sera Savaş-Sabahlara Karşı
∆ Fırat Ağacık-Emojilerin Aşkı
∆ Serkan Ferat-Çizgi
∆ Kalben-Avrupa Var Amerika Var
Taviz yok
Hayko Cepkin, sahne performansındaki üstün başarıyı bu kez single’ına taşıdı. ‘Hayvaaağ1n’ adını taşıyan şarkı, gerek sözleri, gerek icrası, gerek klibiyle Cepkin’in sert tavrından taviz vermediğine, demek istediklerini çat çat söylediğine tanık olmamızı sağlıyor.
İyi seçim
Yiğit Seferoğlu’nun iş birliği yapmadığı alternatif dünyada isimler gittikçe azalıyor. Bu kez rap dünyasının başarılı isimlerinden Allame ile “Yolunu Bulsam” şarkısında bir araya geldi. Neredeyse her hafta bir çalışma ile karşımızda olan Seferoğlu, rap konusunda da kimle çalışacağını iyi seçmiş.
Klasik
Can Bonomo, “Sen Bunları Duyma” isimli yeni single’ını geçen cuma yayınladı. Sözü müziği kendisine düzenlemesi ise Can Saban’a ait olan şarkı, klasik Can Bonomo stilinden ödün vermediği bir diğer eser olarak listelere giriyor.