Karantinadan üretim çıktı

Kenan Doğulu’nun, karantina döneminde el verdiği ikinci kişi, vokalisti Duygu Soylu oldu. Soylu, “Kara Elmas” albümünü çıkardı. Sanatçının desteklediği ilk isimse Cem Pilevneli’ydi. Pilevneli, elektronik pop albümü “Petek Pansiyon”u çıkarmıştı.
Caz, funk, R&B ve pop müziğin bir araya geldiği Soylu’nun bu ilk albümünde, Doğulu’nun kendisine emanet ettiği hit olacak şarkılar da var.
Albümde sözleri Duygu Soylu’ya ait olan “Oldu Olacak” ve “Kara Kaşık”ın yanı sıra Doğulu imzasını taşıyan “Rüzgar Gibi Geçti”, “İncilerin Dökülür”, “O İş Bende”, “Dediydin”, “Can Kenarı” ve “Şımart Beni” şarkıları var. Albüm, bu eserlerle önümüzdeki 10 yıl dinlense sıkılınmayacak hale bürünmüş.
Soylu, aynı zamanda Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun sözlerini birlikte yazdığı ve müziğini Evrencan Gündüz’ün bestelediği “Senlensem Ya” gibi yeni nesil bir şarkıyı da seslendirmiş.
Ses kalitesi bakımından Soylu, vokal şov yaparken, canlı enstrüman çalımlarında Nedim Ruacan, Cenk Erdoğan, Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Buğra Kılıçak, Gökay Semercioğlu gibi isimler şarkıları zenginleştirmiş. Ne tam pop, ne tam hafif müzik... Albümde her şey tam kararında. Üstelik eller havaya kalksın gibi bir çaba da yok.
Soylu “Oldu Olacak” gibi bir yaz şarkısıyla çıkış yapmayı tercih etse de albümde “Dediydin”,” İncilerin Dökülür” ve “Kara Kaşık” gibi üç hit de bulunmakta. Karantinadan kaliteli müzik üretimiyle çıkan Soylu’nun adını bundan sonra daha sık duyacağımız kesin.
Yeni türlere hazırlanın
Kenan Doğulu karantina sürecinde eşi Beren Saat’le müzik üretimi yapmanın yanı sıra beğendiği seslere de el verdi...
Sanatçının Sıla, Bora Uzer, Cem Pilevneli ve Duygu Soylu ile çalışmalarını düşününce bir sonraki destekleyeceği ismi şimdiden merak ettik. Tüm pandemi sürecinde üreten ve ürettiklerini yayınlamaktan çekinmeyen Doğulu, bu dönemin kazananı oldu.
Caz albümü yapan; Fikri Karayel, Evrencan Gündüz gibi genç isimlerle de dirsek temasında bulunan sanatçı, alternatif türlere göz kırparsa sakın şaşırmayın.
Yıllardır Sezen Aksu’nun öğrencileri ve vokalistlerinden oluşan isimlere denk geldik. Doğulu da aynı şekilde yavaş yavaş kendi ailesini kurmaya başladı. Bakalım önümüzdeki günler sanatçının müziği adına daha neler göreceğiz?
Ne dinledim?
Şüheda Aydoğan-Mutlu Yaşam Donörü
Introduction to Humanity-Merhaba Canım
Tavana Basma-Kömür
Ezgi Pekel-Aciz Aziz
Füreya-Gökten Yere Düşüyorum
Birkan Nasuhoğlu-Birileri Anlatsın Bana (Canlı akustik)
Duygu Soylu-İncilerin Dökülür
Cem Adrian, Lara Özdemiroğlu-Yara
Emir Can İğrek-Saman Sarısı
Seçkin Türk, Server Uraz-Düşüyorum Hesabı
Ati ve Aşk Üçgeni-Çok Gizli
Pleizel-The Event
Burak Yeter-Fly Away
Huzur
Birkan Nasuhoğlu’nun akustik yorumladığı ve YouTube’dan da paylaştığı şarkıları “Yuva” isimli albümde buluştu. Baştan savma akustik düzenlemeler yapmadığı için kalbimi kazanan Nasuhoğlu’nun şarkıları, yalın versiyonlarıyla da huzur veriyor.
Kulak kesilin
Ati ve Aşk Üçgeni’nin yeni single’ı “Çok Gizli” yarın çıkıyor. Şehir hayatından beslenen ekip, R&B ve soul’u pop’a enjekte etmiş.
Alternatif grupları sevenler Ati ve Aşk Üçgeni’nin bu single’ına kulak kesilse iyi olur, zira herkesin kolayca sevebileceği bir şarkı.
Beşinci boyut
Dizi ve filmlerde ses mühendisi olarak çalışan İzel Baybars, “Pleizel” adıyla ilk albümü “IN5D”yi dinleciyle buluşturdu.
Fomalhaut’tan çıkardığı albüm öncesinde iki single yayınlayan Pleizel, müzikte beşinci boyutun kapılarını aralıyor. “The Event”, “I AM” gibi şarkılarla new age ve dans müziğini bir araya getiren bu genç prodüktör, EDM konusunda aradığımız isim olabilir.
Radar: Füreya
Neigh Pupil adıyla yabancı besteler yapan hatta Sofar İstanbul sahnesinde de yer alan grup, şimdilerde Füreya adıyla Türkçe şarkılarla karşımızda.
Hatta 2 EP, 2 single çıkardılar. Beni ise üçüncü single’ları “Gökten Yere Düşüyorum” yakaladı... İki türlü de üretime derhal devam etmeliler. Çünkü ekibi dinlemek çok keyifli.
Yetenekler ortada
Ocak ayında 8 şarkılık “Bizim Gibiler” isimli albümünü yayınlayan Ezgi Pekel, çok beklemeden “Aciz Aziz” isimli single’ını dinleciye sundu.
Elektro pop türündeki şarkıda Pekel, yeteneklerini sergilemiş.
Karantinadan üretim çıktı
Kenan Doğulu’nun, karantina döneminde el verdiği ikinci kişi, vokalisti Duygu Soylu oldu. Soylu, “Kara Elmas” albümünü çıkardı. Sanatçının desteklediği ilk isimse Cem Pilevneli’ydi. Pilevneli, elektronik pop albümü “Petek Pansiyon”u çıkarmıştı.
Caz, funk, R&B ve pop müziğin bir araya geldiği Soylu’nun bu ilk albümünde, Doğulu’nun kendisine emanet ettiği hit olacak şarkılar da var.
Albümde sözleri Duygu Soylu’ya ait olan “Oldu Olacak” ve “Kara Kaşık”ın yanı sıra Doğulu imzasını taşıyan “Rüzgar Gibi Geçti”, “İncilerin Dökülür”, “O İş Bende”, “Dediydin”, “Can Kenarı” ve “Şımart Beni” şarkıları var. Albüm, bu eserlerle önümüzdeki 10 yıl dinlense sıkılınmayacak hale bürünmüş.
Soylu, aynı zamanda Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Ceylan Ertem, Kenan Doğulu ve Sadettin Dayıoğlu’nun sözlerini birlikte yazdığı ve müziğini Evrencan Gündüz’ün bestelediği “Senlensem Ya” gibi yeni nesil bir şarkıyı da seslendirmiş.
Ses kalitesi bakımından Soylu, vokal şov yaparken, canlı enstrüman çalımlarında Nedim Ruacan, Cenk Erdoğan, Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Buğra Kılıçak, Gökay Semercioğlu gibi isimler şarkıları zenginleştirmiş. Ne tam pop, ne tam hafif müzik... Albümde her şey tam kararında. Üstelik eller havaya kalksın gibi bir çaba da yok.
Soylu “Oldu Olacak” gibi bir yaz şarkısıyla çıkış yapmayı tercih etse de albümde “Dediydin”,” İncilerin Dökülür” ve “Kara Kaşık” gibi üç hit de bulunmakta. Karantinadan kaliteli müzik üretimiyle çıkan Soylu’nun adını bundan sonra daha sık duyacağımız kesin.
Yeni türlere hazırlanın
Kenan Doğulu karantina sürecinde eşi Beren Saat’le müzik üretimi yapmanın yanı sıra beğendiği seslere de el verdi...
Sanatçının Sıla, Bora Uzer, Cem Pilevneli ve Duygu Soylu ile çalışmalarını düşününce bir sonraki destekleyeceği ismi şimdiden merak ettik. Tüm pandemi sürecinde üreten ve ürettiklerini yayınlamaktan çekinmeyen Doğulu, bu dönemin kazananı oldu.
Caz albümü yapan; Fikri Karayel, Evrencan Gündüz gibi genç isimlerle de dirsek temasında bulunan sanatçı, alternatif türlere göz kırparsa sakın şaşırmayın.
Yıllardır Sezen Aksu’nun öğrencileri ve vokalistlerinden oluşan isimlere denk geldik. Doğulu da aynı şekilde yavaş yavaş kendi ailesini kurmaya başladı. Bakalım önümüzdeki günler sanatçının müziği adına daha neler göreceğiz?
Ne dinledim?
Şüheda Aydoğan-Mutlu Yaşam Donörü
Introduction to Humanity-Merhaba Canım
Tavana Basma-Kömür
Ezgi Pekel-Aciz Aziz
Füreya-Gökten Yere Düşüyorum
Birkan Nasuhoğlu-Birileri Anlatsın Bana (Canlı akustik)
Duygu Soylu-İncilerin Dökülür
Cem Adrian, Lara Özdemiroğlu-Yara
Emir Can İğrek-Saman Sarısı
Seçkin Türk, Server Uraz-Düşüyorum Hesabı
Ati ve Aşk Üçgeni-Çok Gizli
Pleizel-The Event
Burak Yeter-Fly Away
Huzur
Birkan Nasuhoğlu’nun akustik yorumladığı ve YouTube’dan da paylaştığı şarkıları “Yuva” isimli albümde buluştu. Baştan savma akustik düzenlemeler yapmadığı için kalbimi kazanan Nasuhoğlu’nun şarkıları, yalın versiyonlarıyla da huzur veriyor.
Kulak kesilin
Ati ve Aşk Üçgeni’nin yeni single’ı “Çok Gizli” yarın çıkıyor. Şehir hayatından beslenen ekip, R&B ve soul’u pop’a enjekte etmiş.
Alternatif grupları sevenler Ati ve Aşk Üçgeni’nin bu single’ına kulak kesilse iyi olur, zira herkesin kolayca sevebileceği bir şarkı.
Beşinci boyut
Dizi ve filmlerde ses mühendisi olarak çalışan İzel Baybars, “Pleizel” adıyla ilk albümü “IN5D”yi dinleciyle buluşturdu.
Fomalhaut’tan çıkardığı albüm öncesinde iki single yayınlayan Pleizel, müzikte beşinci boyutun kapılarını aralıyor. “The Event”, “I AM” gibi şarkılarla new age ve dans müziğini bir araya getiren bu genç prodüktör, EDM konusunda aradığımız isim olabilir.
Radar: Füreya
Neigh Pupil adıyla yabancı besteler yapan hatta Sofar İstanbul sahnesinde de yer alan grup, şimdilerde Füreya adıyla Türkçe şarkılarla karşımızda.
Hatta 2 EP, 2 single çıkardılar. Beni ise üçüncü single’ları “Gökten Yere Düşüyorum” yakaladı... İki türlü de üretime derhal devam etmeliler. Çünkü ekibi dinlemek çok keyifli.
Yetenekler ortada
Ocak ayında 8 şarkılık “Bizim Gibiler” isimli albümünü yayınlayan Ezgi Pekel, çok beklemeden “Aciz Aziz” isimli single’ını dinleciye sundu.
Elektro pop türündeki şarkıda Pekel, yeteneklerini sergilemiş.