Karantinada müzik dinleme alışkanlıkları

Sıra dışı günler yaşıyoruz ve adına “yeni normal” denecek bir sürece hazırlanıyoruz. Tam da bu dönemde Nielsen Music ve MRC Amerika bir araştırmaya imza attı. Her ne kadar “Amerika” bazlı bir çalışma olsa da esasen tüm dünyanın şu anki müzik dinleme alışkanlıklarına da ışık tutuyor.
Bu çalışmaya Amerika’dan 13 yaş üstü bin 13 kişi katıldı. Tüm dünyada müzik dinleme oranları düşerken araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84’ü normalde dinlediği kadar müzik dinlemeye devam ediyor. Yüzde 62 ise uzun zamandır dinlemediği müziklere yöneldi. Yeni müzikleri dinlediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 62.
Müzik dinleme alışkanlıklarında video izlenmeleri arttı, dijital müzik dinleme platformlarındaki oranlarsa eski rakamlara dönmeye başladı. Bunun nedeni olaraksa stresin azalması ve evdeki yaşama adapte olunup eski alışkanlıkların geri kazanması gösterildi.
Araştırmada konserlere ddönüşün “aşı bulunup uygulanmaya başladıktan bir ay sonra” olacağı tahmin ediliyor. Gençlerin canlı yayınlarla konser deneyimi yaşamayı sevdikleri ve bu süreci bu şekilde atlatma konusunda rahat oldukları açıklandı.
“Pandemi sona ermiştir” denildiğinde 500 kişiden fazla insanı bir araya getirecek konserlere katılma konusundaki soruya “katılırım” yanıtı verenler, farklı yaş gruplarında yüzde 22 ila 38 seviyelerinde seyrediyor.
Kliplerin ve konser videolarının izlenme oranları yüzde 13 artış gösterirken, çocukları hedefleyen müzik kliplerinin oranıysa yüzde 30’lara geldiği görülüyor.
Dinleme alışkanlıklarının tamamen izlemeye dönmesinin en büyük nedeni olarak alışılmaya çalışılan “sosyal mesafe” olduğunun altı çiziliyor. Tüm bu canlı yayınlar, online izleme ve dinleme platformları ise en çok 35 yaş altı kullanıcıları rahatlattığı da ortaya çıktı.
Katılımcılar bu dönemde müzik dinleme alışkanlıklarını da şöyle nitelendirdi:
· Yüzde 67 neşelenmek
· Yüzde 63 kaçmak
· Yüzde 66 iletişimde kalmak
· Yüzde 66 çocukları oyalamak
· Yüzde 50 ise evde ses olası için müzik dinliyoruz
Araştırmaya katılanlar geçtiğimiz iki haftada online dinleme platformlarında uzun zamandır dinlemedikleri hit parçaları yüzde 55 gibi yüksek bir oranla dinledi. Dinleyicilerin yüzde 55’i bu dönemde müzikle modunu yükseltebildiği için mutlu, enerji veren şarkılara yöneldi.
Meditasyona yönelik ve rahatlatma amaçlı müzik dinleme oranı yüzde 44’e ulaştı.
Sanatçıyla
iletişimin önemi
“Canlı yayınlara ne tepki verildi?” diye sorarsanız “bu süreçte konsersiz kalamayız” diyerek tüm katılımcılar doğru kararın bu olduğunu söyledi. Genç katılımcıların büyük çoğunluğu ise sevdiği sanatçıyla birebir iletişimde kalmak istediğini dile getirdi. Sevdikleri isimlerle dijital tanışma imkanları yaratılması gerektiğini belirten katılımcı oranıysa yüzde 41.
Ankete katılanlar canlı yayınları ayrıca sanatçının karakterinin anlaşıldığı bir etkinlik olduğunu da kabul ettiklerini dile getirdi. Bugüne kadar canlı yayın takip edenlerin yüzde 64’ü yaşadığı deneyimi beğendiğini açıkladı. Yüzde 52’si ise izlediği sanatçı konusunda fikirlerinin geliştiğini söyledi.
Bu dönemde
ne yapılabilir?
Yüzde 84 oranında müzik dinleyicisi aynı alışkanlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Yüzde 62’lik kesim ise bir süredir dinlemediği müzikleri dinlediğini itiraf etti. Bu dönemde sevilen sanatçıların geriye dönük kayıtlarının paylaşılması iyi bir çözüm olabilir.
Müzik videoları ise hazırlamak her zamandan daha büyük önem kazanıyor. Özellikle sanatçıların kendi kullandığı sosyal medya kanalları üzerinden soru cevap yapması, süreci nasıl geçirdiklerini paylaşmaları dinleyici kitlesine iyi etkiler bıraktığı görülüyor.
Özetle bu veriler tüm dünyanın karantina sürecine küçük de olsa ışık tutar nitelikte. Bu dönemi müzik sektörünün yeni alışkanlıklar ve “yeni normal”e alışarak atlatması gerek.
Dans serbest
Dolu Kadehi Ters Tut, yeni şarkısı “Neyin Nesi”ni geçen hafta yayınladı. Funk, R&B, elektronik gibi türler arası bir şarkı olmuş. Moawk olarak tanınan grup üyesi Mürsel Oğulcan Ava’nın müzikal dümenini bu single’la elektronik türüne kırdığını da anlıyoruz. Dans etmek serbest.
Tek kişilik dev ordu
Bedük sahalara dönüyor. 12 Haziran’da çıkaracağı “Intergalactic” isimli yeni albümü öncesinde yarın “Push The Button” şarkısını yayınlıyor. Bedük, şarkının her aşamasını dev bir ordu gibi tek başına kaydetmiş. Kendisinden uzun zamandır beklediğimiz dinamik
elektronik müziği, yine adrese ulaştırıyor.
Ne dinledim
Jabbar, Grogi-Yaz Beni (Akustik)
Ben Fero, Anıl Piyancı-Sıkı Dur
Batuhan Polat, Zehre Koç-Kırık Camlar
Journers-Aşk Canavarı
Ece Barak-Yıktın
Kadife-Gözyaşlarıma Dokundun
Abkountry, Yiğit Seferoğlu-Düğümü Çöz
Serkan Çinioğlu, Glasxs-Kimse Görmüyor Vol.2
Vera-Deniz Kabukları
Pinhani-Ben de Delirdim
Dolu Kadehi Ters Tut-Neyin Nesi
Ali Bakgör-I’m Alive
Nada-Bırak
Gülçin-Ferman
Kaba-Sana Yalan Borcum Mu Var?
Rinxlaya, hrsz, Emiladil-Kahvaltı
Kadir Germeyan-Once Upon a Time
Introduction to Humanity-La Luz
Haşmet Asilkan-Harmony
Cazzip Project-Skyrunner
In Hoodies- Cut the Crap
(Zeynep Oktar Rework)
Kadife-Gözyaşlarıma Dokundun
Nilipek-Küçük Bir An
Poi-Yaseminler
Soundtrack havası
Müzik yönetmeni, aranjör ve müzisyen olan Semih Erdoğan,
9 şarkıdan oluşan “Moments From a Dream/Bir Düşten Anlar” isimli albümünü yayınladı. Enstrümantal kompozisyonlarla umut dolu 39 dakikalık albüm Anadolu ve Batı müziği etkilerini adeta soundtrack formunda kulağınıza taşıyor.
6 akustik şarkı
Reggae ve rock müziği birleştiren Atlas RB’nin şubatta çıkan albümüne haksızlık ettiğimi düşünüyorum şu sıralar. O düşünce kalabalığında hakkını verememişiz. Eğlenceli bir karamsarlık vadeden ekibin “Efendi Uyanıyor” isimli albümünde “Belli Değil”, “Bana Kalan Ne” gibi iki hit bulunuyor. Atlas RB’den peşi sıra aynı albümden 6 akustik versiyon ve yeni bir parça geliyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Twitch’ten çıktı
Sırma, söyleşi için geldiği İstanbul’dan yaşadığı New York’a dönemeyince bu fırsatı değerlendirdi ve müzik yapmaya devam etti. Sırma, Twitch üzerinden prodüktör Mustafa Başal’ın yayınına katıldı. Yeni bir şarkı üretmeleri için 1-2 sample ve 24 saat süreye sahip oldular. Böylece “How Could We Ever Know” şarkısı çıktı. Şarkıda gayet iyi bir işçilik sizleri bekliyor.
Karantinada müzik dinleme alışkanlıkları
Sıra dışı günler yaşıyoruz ve adına “yeni normal” denecek bir sürece hazırlanıyoruz. Tam da bu dönemde Nielsen Music ve MRC Amerika bir araştırmaya imza attı. Her ne kadar “Amerika” bazlı bir çalışma olsa da esasen tüm dünyanın şu anki müzik dinleme alışkanlıklarına da ışık tutuyor.
Bu çalışmaya Amerika’dan 13 yaş üstü bin 13 kişi katıldı. Tüm dünyada müzik dinleme oranları düşerken araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84’ü normalde dinlediği kadar müzik dinlemeye devam ediyor. Yüzde 62 ise uzun zamandır dinlemediği müziklere yöneldi. Yeni müzikleri dinlediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 62.
Müzik dinleme alışkanlıklarında video izlenmeleri arttı, dijital müzik dinleme platformlarındaki oranlarsa eski rakamlara dönmeye başladı. Bunun nedeni olaraksa stresin azalması ve evdeki yaşama adapte olunup eski alışkanlıkların geri kazanması gösterildi.
Araştırmada konserlere ddönüşün “aşı bulunup uygulanmaya başladıktan bir ay sonra” olacağı tahmin ediliyor. Gençlerin canlı yayınlarla konser deneyimi yaşamayı sevdikleri ve bu süreci bu şekilde atlatma konusunda rahat oldukları açıklandı.
“Pandemi sona ermiştir” denildiğinde 500 kişiden fazla insanı bir araya getirecek konserlere katılma konusundaki soruya “katılırım” yanıtı verenler, farklı yaş gruplarında yüzde 22 ila 38 seviyelerinde seyrediyor.
Kliplerin ve konser videolarının izlenme oranları yüzde 13 artış gösterirken, çocukları hedefleyen müzik kliplerinin oranıysa yüzde 30’lara geldiği görülüyor.
Dinleme alışkanlıklarının tamamen izlemeye dönmesinin en büyük nedeni olarak alışılmaya çalışılan “sosyal mesafe” olduğunun altı çiziliyor. Tüm bu canlı yayınlar, online izleme ve dinleme platformları ise en çok 35 yaş altı kullanıcıları rahatlattığı da ortaya çıktı.
Katılımcılar bu dönemde müzik dinleme alışkanlıklarını da şöyle nitelendirdi:
· Yüzde 67 neşelenmek
· Yüzde 63 kaçmak
· Yüzde 66 iletişimde kalmak
· Yüzde 66 çocukları oyalamak
· Yüzde 50 ise evde ses olası için müzik dinliyoruz
Araştırmaya katılanlar geçtiğimiz iki haftada online dinleme platformlarında uzun zamandır dinlemedikleri hit parçaları yüzde 55 gibi yüksek bir oranla dinledi. Dinleyicilerin yüzde 55’i bu dönemde müzikle modunu yükseltebildiği için mutlu, enerji veren şarkılara yöneldi.
Meditasyona yönelik ve rahatlatma amaçlı müzik dinleme oranı yüzde 44’e ulaştı.
Sanatçıyla
iletişimin önemi
“Canlı yayınlara ne tepki verildi?” diye sorarsanız “bu süreçte konsersiz kalamayız” diyerek tüm katılımcılar doğru kararın bu olduğunu söyledi. Genç katılımcıların büyük çoğunluğu ise sevdiği sanatçıyla birebir iletişimde kalmak istediğini dile getirdi. Sevdikleri isimlerle dijital tanışma imkanları yaratılması gerektiğini belirten katılımcı oranıysa yüzde 41.
Ankete katılanlar canlı yayınları ayrıca sanatçının karakterinin anlaşıldığı bir etkinlik olduğunu da kabul ettiklerini dile getirdi. Bugüne kadar canlı yayın takip edenlerin yüzde 64’ü yaşadığı deneyimi beğendiğini açıkladı. Yüzde 52’si ise izlediği sanatçı konusunda fikirlerinin geliştiğini söyledi.
Bu dönemde
ne yapılabilir?
Yüzde 84 oranında müzik dinleyicisi aynı alışkanlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Yüzde 62’lik kesim ise bir süredir dinlemediği müzikleri dinlediğini itiraf etti. Bu dönemde sevilen sanatçıların geriye dönük kayıtlarının paylaşılması iyi bir çözüm olabilir.
Müzik videoları ise hazırlamak her zamandan daha büyük önem kazanıyor. Özellikle sanatçıların kendi kullandığı sosyal medya kanalları üzerinden soru cevap yapması, süreci nasıl geçirdiklerini paylaşmaları dinleyici kitlesine iyi etkiler bıraktığı görülüyor.
Özetle bu veriler tüm dünyanın karantina sürecine küçük de olsa ışık tutar nitelikte. Bu dönemi müzik sektörünün yeni alışkanlıklar ve “yeni normal”e alışarak atlatması gerek.
Dans serbest
Dolu Kadehi Ters Tut, yeni şarkısı “Neyin Nesi”ni geçen hafta yayınladı. Funk, R&B, elektronik gibi türler arası bir şarkı olmuş. Moawk olarak tanınan grup üyesi Mürsel Oğulcan Ava’nın müzikal dümenini bu single’la elektronik türüne kırdığını da anlıyoruz. Dans etmek serbest.
Tek kişilik dev ordu
Bedük sahalara dönüyor. 12 Haziran’da çıkaracağı “Intergalactic” isimli yeni albümü öncesinde yarın “Push The Button” şarkısını yayınlıyor. Bedük, şarkının her aşamasını dev bir ordu gibi tek başına kaydetmiş. Kendisinden uzun zamandır beklediğimiz dinamik
elektronik müziği, yine adrese ulaştırıyor.
Ne dinledim
Jabbar, Grogi-Yaz Beni (Akustik)
Ben Fero, Anıl Piyancı-Sıkı Dur
Batuhan Polat, Zehre Koç-Kırık Camlar
Journers-Aşk Canavarı
Ece Barak-Yıktın
Kadife-Gözyaşlarıma Dokundun
Abkountry, Yiğit Seferoğlu-Düğümü Çöz
Serkan Çinioğlu, Glasxs-Kimse Görmüyor Vol.2
Vera-Deniz Kabukları
Pinhani-Ben de Delirdim
Dolu Kadehi Ters Tut-Neyin Nesi
Ali Bakgör-I’m Alive
Nada-Bırak
Gülçin-Ferman
Kaba-Sana Yalan Borcum Mu Var?
Rinxlaya, hrsz, Emiladil-Kahvaltı
Kadir Germeyan-Once Upon a Time
Introduction to Humanity-La Luz
Haşmet Asilkan-Harmony
Cazzip Project-Skyrunner
In Hoodies- Cut the Crap
(Zeynep Oktar Rework)
Kadife-Gözyaşlarıma Dokundun
Nilipek-Küçük Bir An
Poi-Yaseminler
Soundtrack havası
Müzik yönetmeni, aranjör ve müzisyen olan Semih Erdoğan,
9 şarkıdan oluşan “Moments From a Dream/Bir Düşten Anlar” isimli albümünü yayınladı. Enstrümantal kompozisyonlarla umut dolu 39 dakikalık albüm Anadolu ve Batı müziği etkilerini adeta soundtrack formunda kulağınıza taşıyor.
6 akustik şarkı
Reggae ve rock müziği birleştiren Atlas RB’nin şubatta çıkan albümüne haksızlık ettiğimi düşünüyorum şu sıralar. O düşünce kalabalığında hakkını verememişiz. Eğlenceli bir karamsarlık vadeden ekibin “Efendi Uyanıyor” isimli albümünde “Belli Değil”, “Bana Kalan Ne” gibi iki hit bulunuyor. Atlas RB’den peşi sıra aynı albümden 6 akustik versiyon ve yeni bir parça geliyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Twitch’ten çıktı
Sırma, söyleşi için geldiği İstanbul’dan yaşadığı New York’a dönemeyince bu fırsatı değerlendirdi ve müzik yapmaya devam etti. Sırma, Twitch üzerinden prodüktör Mustafa Başal’ın yayınına katıldı. Yeni bir şarkı üretmeleri için 1-2 sample ve 24 saat süreye sahip oldular. Böylece “How Could We Ever Know” şarkısı çıktı. Şarkıda gayet iyi bir işçilik sizleri bekliyor.