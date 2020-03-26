Karantinada canlı yayın

Malum hepimiz evde kalıyoruz; başkalarının sağlığını da düşündüğümüzden dışarı burnumuzu bile çıkarmıyoruz.
Bu da birçok sanatçının üretkenliğini arttırdı ve farklı etkinliklerle hayranlarının karşılarına çıkmalarına vesile oldu. Malum hepimiz evde kalıyoruz; başkalarının sağlığını da düşündüğümüzden dışarı burnumuzu bile çıkarmıyoruz. Bu da birçok sanatçının üretkenliğini arttırdı ve farklı etkinliklerle hayranlarının karşılarına çıkmalarına vesile oldu. Daha önce haftada bir gördüğümüz “canlı Instagram konserleri” birbiriyle yarışarak, üst üste her gün evimize gelmeye başladı. Kimimiz bildirimlerini kapattı, kimimiz canlı yayınlardan canlı yayınlara savruldu. Üstelik bu ülkemize has bir durum da değildi. Koronavirüs salgını global olduğundan tepkime dünya çapında oldu. Shawn Mendes&Camila Cabello, Neil Young, Hozier, Erykah Badu, Niall Horan, Keith Urban, Charlie Puth, Oh Land, Sofi Tukker gibi isimler Facebook, Instagram, YouTube gibi dijital platformlar üzerinden canlı konserler verdi. Türkiye’de de canlı yayın konserleri Instagram’dan başladı. Reynmen’den Yalın’a, Sıla’dan Funda Arar’a, Ceylan Ertem’den Can Bonomo’ya onlarca şarkıcı açtı kamerayı çaldı, söyledi. Kendimizi karantinaya almamızın ilk haftasını geride bırakırken büyük markaların hatta belediyelerin birer birer birçok sanatçıya sponsor olduğunu da görmek huzur verdi. Çünkü bu süreçten maddi anlamda en çok etkilenen endüstrilerden biri; müzik. Bu sponsorluklar sayesinde birçok müzisyenin önümüzdeki 1-2 ayı rahat geçirebileceğini bilmek bir “oh” çektirdi. Bu yayınlar sırasında “Ne güzel evlerinden kamera açıp söylüyorlar” dedim ve bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini de anladım. Sıla ve Yalın’ın canlı yayınında “Bana iyi geldi” demesini duymak ya da diğer müzisyenlerin “Buna ihtiyacım varmış” açıklamaları biz dinleyicilere de pozitif bir etki sağladı. Yalnız kaldığımız evlerimizde bir canlı yayın konseri sırasında eşimizle dostumuzla müzik aracılığıyla yeniden buluşuyormuşuz gibi hissettik. Sizi bilmem ama gerçekten bana da iyi geldi...
Bizden ne haber?
Alman Müzik Birliği “GEMA”, salgın döneminden etkilenen Almanya’daki şarkı yazarlarına 43 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. MSG de söz ve müzik yazarları için çalışma başlattığını açıklamış. Peki, bizde bu konuya dair ne kadar umut ışığı var? Konser ve etkinliklerle ilgilenen organizasyon ve mekanlara dair bir çalışma hazırlığı olduğunu biliyorum ama şu an evinde oturmak zorunda kalan müzisyen, prodüksiyon çalışanları ve teknisyenlere neler olacak? Meraktayım...
Sonunda ilk albüm
Bugüne kadar hep EP yayınlayan Lopenstraat’ın ilk albümü yarın tüm dijital platformlarda. “lopenstraat II” adını taşıyan albümü dünya müziği kategorisinde değerlendirebiliriz. Ara ara deneysel müziğin de ön plana çıktığı albümde elektro gitar, synthesizer, bas, davul, perküsyon, saksafon, pan flüt, ocarina ve trompet adeta birer grup elemanı gibi şarkılarda var oluyor. “Vodou” albümün en beğendiğim eseri olarak öne çıkıyor.
Yanıyor
Kamufle’nin muhtemelen tamamlandığında çokça konuşacak olacağımız “19T” isimli yeni albümünün ikinci bölümü yarın yayınlanıyor. Albümden bir sonraki üç şarkıyı da bu EP’de duyacağız. Albümün çıkış şarkısı “Sürçülisan”. Kamufle ve Ezhel’in söylediği, çağlamalarını Kaan Boşnak’ın çaldığı, bestesi Boşnak ve Da Poet imzalı şarkı resmen yanıyor. “Bomboş” ve Anıl Piyancı’yla söyledikleri “Damarıma Basma” şarkıları da geri kalmıyor.
Romantik ses
Vokalini sevdiğim isimlerden biri de Ceren Gündoğdu. Geçen hafta “Kapalı Gözlerle” isimli ilk albümünü yayınladı. 7 parçalık albümdeki tüm şarkılar Gündoğdu imzalı. Samimi ve güçlü anlatımıyla şarkılar, baştan sona albümü dinlenilir kılıyor. Gündoğdu’nun baladlarını hareketli şarkılarından daha çok seviyorum; yalan yok. Sesi fazla romantik. O yüzden “Beklerim”i dinlemeden geçmeyin. Pop müzikte alternatif isimler ilginizi çekiyorsa liste başına Ceren Gündoğdu’yu koyabilirsiniz.
Ne dinledim
Oğuz Kalfa, Can Kazaz-İyi Mi?
Saian, Kst, Fuat-Tuvana
163-Ağıt
Efendi-Ada
Bazı Bazı-Harman
Eskitilmiş Yaz-Birlikte Bağıralım
Derya Yıldırım, Grup Şimşek-
Deniz Dalgasız Olmaz
Çağrı Çığ Sığırcı-Pırıl Pırıl
Bir Hayat
Toprak Umut, The Muammer-Bulantı
Ahmet Ali Arslan-Kırık
Ece Barak-Kaybeden
Lara Di Lara-Yelpaze
Ceren Gündoğdu-Beklerim
KÖFN-Taş Kalbinin Çöllerinde
Burak Cilt-She Said
Moawk, Can Ozan-Feels Like
Marsis-Yari
Lila-Rüyama Gel
Melisa Karakurt-Bi’ Cesaretle Gel
Tolga Özmen, Aleyna Köse-
Huzur Veren Şarkı
Kamufle feat Ezhel-Sansürsüz
Uzay-Gala
Esra Kayıkçı-Sağım Solun Yokluğun
Onur-Wired
Bade Nosa-Kendim Abla
R&B tınısı
Gökhan Türkmen’in şirketi GTR Müzik’in yeni yerli sahnenin başarılı isimlerini avlamaya çıkışını canlı yayında izliyoruz. Geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı ORKN, şirket bünyesinde sesi R&B havası taşıyan Bora Uzer’in ardından ikinci isim. “Alt Üst”ün ardından “Seni Bulsam”ı yayınlayan ORKN, EP’sini single’lar yayınlayarak tamamlayacak. Popüler müzikte farklılık arayanlar için başarılı bir alternatif isim.
Herkese hitap etmese de
Üstün Lütfi Yıldırım’ın elektro akustik projesi Akkor’un yeni albümü “Durma” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Akkor’un kullandığı kentli sesler dijital ortamda üretilmiş. Bu deneysel albümü herkesin beğenmesi mümkün değil ancak ben dinlediklerimden gayet memnun kaldım. Özellikle de “An” isimli şarkısından...
3’te 3
Nedense imajından ses tonuna hep bir K-pop yıldızını dinlediğimi düşündüren Lila, yeni EP’siyle tam 12’den vurmuş. 3 şarkıdan oluşan, söz ve müziği kendisine ait olan “Renklerin İçinden” isimli ilk EP’sinde “Rüyama Gel” ve “Zamansız” isimli iki parça da yer alıyor. Sözüyle ve müziğiyle Lila, yapmak istediğine ulaşmış. Size bize de onu daha çok insanla paylaşmak düşüyor.
Karantinada canlı yayın
Malum hepimiz evde kalıyoruz; başkalarının sağlığını da düşündüğümüzden dışarı burnumuzu bile çıkarmıyoruz.
Bu da birçok sanatçının üretkenliğini arttırdı ve farklı etkinliklerle hayranlarının karşılarına çıkmalarına vesile oldu. Malum hepimiz evde kalıyoruz; başkalarının sağlığını da düşündüğümüzden dışarı burnumuzu bile çıkarmıyoruz. Bu da birçok sanatçının üretkenliğini arttırdı ve farklı etkinliklerle hayranlarının karşılarına çıkmalarına vesile oldu. Daha önce haftada bir gördüğümüz “canlı Instagram konserleri” birbiriyle yarışarak, üst üste her gün evimize gelmeye başladı. Kimimiz bildirimlerini kapattı, kimimiz canlı yayınlardan canlı yayınlara savruldu. Üstelik bu ülkemize has bir durum da değildi. Koronavirüs salgını global olduğundan tepkime dünya çapında oldu. Shawn Mendes&Camila Cabello, Neil Young, Hozier, Erykah Badu, Niall Horan, Keith Urban, Charlie Puth, Oh Land, Sofi Tukker gibi isimler Facebook, Instagram, YouTube gibi dijital platformlar üzerinden canlı konserler verdi. Türkiye’de de canlı yayın konserleri Instagram’dan başladı. Reynmen’den Yalın’a, Sıla’dan Funda Arar’a, Ceylan Ertem’den Can Bonomo’ya onlarca şarkıcı açtı kamerayı çaldı, söyledi. Kendimizi karantinaya almamızın ilk haftasını geride bırakırken büyük markaların hatta belediyelerin birer birer birçok sanatçıya sponsor olduğunu da görmek huzur verdi. Çünkü bu süreçten maddi anlamda en çok etkilenen endüstrilerden biri; müzik. Bu sponsorluklar sayesinde birçok müzisyenin önümüzdeki 1-2 ayı rahat geçirebileceğini bilmek bir “oh” çektirdi. Bu yayınlar sırasında “Ne güzel evlerinden kamera açıp söylüyorlar” dedim ve bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini de anladım. Sıla ve Yalın’ın canlı yayınında “Bana iyi geldi” demesini duymak ya da diğer müzisyenlerin “Buna ihtiyacım varmış” açıklamaları biz dinleyicilere de pozitif bir etki sağladı. Yalnız kaldığımız evlerimizde bir canlı yayın konseri sırasında eşimizle dostumuzla müzik aracılığıyla yeniden buluşuyormuşuz gibi hissettik. Sizi bilmem ama gerçekten bana da iyi geldi...
Bizden ne haber?
Alman Müzik Birliği “GEMA”, salgın döneminden etkilenen Almanya’daki şarkı yazarlarına 43 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. MSG de söz ve müzik yazarları için çalışma başlattığını açıklamış. Peki, bizde bu konuya dair ne kadar umut ışığı var? Konser ve etkinliklerle ilgilenen organizasyon ve mekanlara dair bir çalışma hazırlığı olduğunu biliyorum ama şu an evinde oturmak zorunda kalan müzisyen, prodüksiyon çalışanları ve teknisyenlere neler olacak? Meraktayım...
Sonunda ilk albüm
Bugüne kadar hep EP yayınlayan Lopenstraat’ın ilk albümü yarın tüm dijital platformlarda. “lopenstraat II” adını taşıyan albümü dünya müziği kategorisinde değerlendirebiliriz. Ara ara deneysel müziğin de ön plana çıktığı albümde elektro gitar, synthesizer, bas, davul, perküsyon, saksafon, pan flüt, ocarina ve trompet adeta birer grup elemanı gibi şarkılarda var oluyor. “Vodou” albümün en beğendiğim eseri olarak öne çıkıyor.
Yanıyor
Kamufle’nin muhtemelen tamamlandığında çokça konuşacak olacağımız “19T” isimli yeni albümünün ikinci bölümü yarın yayınlanıyor. Albümden bir sonraki üç şarkıyı da bu EP’de duyacağız. Albümün çıkış şarkısı “Sürçülisan”. Kamufle ve Ezhel’in söylediği, çağlamalarını Kaan Boşnak’ın çaldığı, bestesi Boşnak ve Da Poet imzalı şarkı resmen yanıyor. “Bomboş” ve Anıl Piyancı’yla söyledikleri “Damarıma Basma” şarkıları da geri kalmıyor.
Romantik ses
Vokalini sevdiğim isimlerden biri de Ceren Gündoğdu. Geçen hafta “Kapalı Gözlerle” isimli ilk albümünü yayınladı. 7 parçalık albümdeki tüm şarkılar Gündoğdu imzalı. Samimi ve güçlü anlatımıyla şarkılar, baştan sona albümü dinlenilir kılıyor. Gündoğdu’nun baladlarını hareketli şarkılarından daha çok seviyorum; yalan yok. Sesi fazla romantik. O yüzden “Beklerim”i dinlemeden geçmeyin. Pop müzikte alternatif isimler ilginizi çekiyorsa liste başına Ceren Gündoğdu’yu koyabilirsiniz.
Ne dinledim
Oğuz Kalfa, Can Kazaz-İyi Mi?
Saian, Kst, Fuat-Tuvana
163-Ağıt
Efendi-Ada
Bazı Bazı-Harman
Eskitilmiş Yaz-Birlikte Bağıralım
Derya Yıldırım, Grup Şimşek-
Deniz Dalgasız Olmaz
Çağrı Çığ Sığırcı-Pırıl Pırıl
Bir Hayat
Toprak Umut, The Muammer-Bulantı
Ahmet Ali Arslan-Kırık
Ece Barak-Kaybeden
Lara Di Lara-Yelpaze
Ceren Gündoğdu-Beklerim
KÖFN-Taş Kalbinin Çöllerinde
Burak Cilt-She Said
Moawk, Can Ozan-Feels Like
Marsis-Yari
Lila-Rüyama Gel
Melisa Karakurt-Bi’ Cesaretle Gel
Tolga Özmen, Aleyna Köse-
Huzur Veren Şarkı
Kamufle feat Ezhel-Sansürsüz
Uzay-Gala
Esra Kayıkçı-Sağım Solun Yokluğun
Onur-Wired
Bade Nosa-Kendim Abla
R&B tınısı
Gökhan Türkmen’in şirketi GTR Müzik’in yeni yerli sahnenin başarılı isimlerini avlamaya çıkışını canlı yayında izliyoruz. Geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı ORKN, şirket bünyesinde sesi R&B havası taşıyan Bora Uzer’in ardından ikinci isim. “Alt Üst”ün ardından “Seni Bulsam”ı yayınlayan ORKN, EP’sini single’lar yayınlayarak tamamlayacak. Popüler müzikte farklılık arayanlar için başarılı bir alternatif isim.
Herkese hitap etmese de
Üstün Lütfi Yıldırım’ın elektro akustik projesi Akkor’un yeni albümü “Durma” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Akkor’un kullandığı kentli sesler dijital ortamda üretilmiş. Bu deneysel albümü herkesin beğenmesi mümkün değil ancak ben dinlediklerimden gayet memnun kaldım. Özellikle de “An” isimli şarkısından...
3’te 3
Nedense imajından ses tonuna hep bir K-pop yıldızını dinlediğimi düşündüren Lila, yeni EP’siyle tam 12’den vurmuş. 3 şarkıdan oluşan, söz ve müziği kendisine ait olan “Renklerin İçinden” isimli ilk EP’sinde “Rüyama Gel” ve “Zamansız” isimli iki parça da yer alıyor. Sözüyle ve müziğiyle Lila, yapmak istediğine ulaşmış. Size bize de onu daha çok insanla paylaşmak düşüyor.