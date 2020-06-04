Karantina biter işler değişir

Dünyanın en büyük müzik paylaşım etkinliklerinden biri olan ve 1967 yılından bu yana Cannes’da düzenlenen MIDEM, ilk defa Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortama taşındı.
Bu vesileyle panel ve konserlere ücretsiz katılım sağlandı; etkinlik yarın son buluyor.
Etkinliğin ilk günündeki ilk panel “Covid-19 salgınının müzik sektörüne etkileri” oldu. Müzik sektörünü yakından tanıyan Ana Rodriguez, Charlie Phillips, Florian Drücke, Greg Marshall ve Helen Smith’in yer aldığı oturumu Paul Brindley yönetti.
Sosyal medyadaki canlı yayınların etrafımızı sardığı şu günlerde Musically CEO’su Paul Brindley “Canlı yayınları da konuşalım” diyerek konuyu başlattı. Alman Müzik Endüstrisi Birliği Başkanı Florian Drücke şu açıklamada bulundu:
“Canlı yayınlardaki artış, sanatçı ve dinleyicinin içinde bulunduğu duygusal durumdan ortaya çıktı. Ama unutulmamalılar ki bu sadece karantina döneminde evlerinde olan kişilerin, evlerinde olan diğer kişilere destek mekanizmasıydı. Karantinadan çıktığımızda bu imkan yine kullanılacak ancak bu duygusallık ile yapılabileceğini sanmıyorum.”
Yani, anlık hislerle yapılan bu ücretsiz sanat paylaşımı normalleşme sürecinde yeni bir formata bürünecek.
Elektronik müzik birliği AFEM’in Genel Müdürü Greg Marshall ise “İnternette canlı yayınlar yapmayı müzik videolarında kullanan telif haklarıyla değerlendirmemek gerek. İzlediğiniz her şey size bedava gibi geliyor. Ama hiçbiri bedava değil. Ya bir sponsoru ya içerik sağlayıcısı ya da marka desteği var. Canlı yayın tabanlı konser vermek yeni bir tür. Bunun için bile müzik paylaşımının ücretlendirme tarifesinin değişmesi gerekiyor” dedi.
Konuşmada dünyanın çeşitli yerlerindeki müzik sektörlerinin faaliyetleri de masaya yatırıldı. Genel kanı, bu dönem içerisinde herkes evdeyken müzik sektöründeki önemli figürlerin önemli menajerler, mekan sahipleri, telif hakkı düzenlemeleri yapanların neler yapabileceğini derinlemesine düşündüğüydü.
Konuşmalar sırasında kısa süreli çözümlerin yanında uzun vadede neler yapılabileceği ve hayatımıza giren yeni imkanların nasıl gündelik hayata adapte edilebileceği de anlatıldı. MIDEM’in son gününde de sektör enine boyuna masaya yatırılacak, telif haklarından yeni sanatçı önerileri kadar birçok konu tartışmaya sunulacak. Bu diyaloğun açıldığı ilk adımdan gördüğümüz o ki; karantina biter, dünya normalleşme sürecine girerken işler değişir.
Tüm bu yaratıcı içerikler de normal bir iş halini almaya başladığında duygusallıktan profesyonelliğe geçiş başlar.
Hakkını veriyor
Padme, üçüncü albümü “The Fine Line Between Being Conscious and Self Harm”ı geçtiğimiz haftalarda yayınladı. “Crossing the Line” şarkısındaki monolog oldukça dikkat çekici. Grup, ayrımcılığa tavrını koymakla yetinmiyor melodik ve öfkeli olarak da punk müziğin hakkını gani gani veriyor. Durmadan akustik türünde şarkıların çıktığı şu günlerde ilaç gibi geldiler.
Dinletiyor
O Ses Türkiye yarışmasında tanınan Turgut Çıngı, yarışmada yorumladığı Fikri Karayel’in “Trenler” şarkısını bu kez single olarak çıkardı. Çıngı’nın sesi inanılmaz bir albeniye sahip... Resmen tekrar tekrar şarkıyı dinletiyor ama sırada
hangi işle karşımıza çıkacak onu da görmek lazım.
İki albümlük çalışma
Dilara Sakpınar’ın “Lara Di Lara” adıyla yaptığı solo projesi “Sudaki Çığlık” bu haftanın şüphesiz en önemli işlerinden biri. Lara Di Lara, 19 şarkılık albümüyle dinleyicisine iki albümlük şarkı vermiş. Temelini elektro pop’un oluşturduğu albümde farklı türleri de iç içe kullanmayı tercih etmiş. Sağlam bir omurgaya sahip olan albüm, çeşitli duyguları içinde barındırarak dinleyicine yansıtmış. Şarkı sözlerindeki şiirsellikle anlatımını çeşitli ruh hallerine büründüren Lara Di Lara’dan “Gülüşünde” ve “Nereye”yi dinlemenizi öneririm.
Sessizlik tepkisi
Amerika’da polis şiddetinden hayatını kaybeden George Floyd için müzik endüstrisi bu durumu öyle bir yöntemle protesto etti ki takipçilerine çok özel bir deneyim de yaşattı. “Blackout Tuesday” ve “The Show Must Be Paused” etiketleriyle duyurular yapıldı, herkesin sosyal medya profilini siyaha boyamasına neden oldu.
Bazı dijital müzik platformlarındaki listelerde dinleyiciler
8 dakika 46 saniyelik sessizlikle karşılaştı. Bu süre, Floyd’un gözaltına alınmasıyla öldüğü zaman aralığı kadar.
Akdeniz havası
Alper Tuzcu, “Imagina” isimli yeni EP’sini yayınladı. Tuzcu’nun üç bölümlük EP serisinin ikincisi olan bu çalışmada enstrümental müzik sevenler için “Akdeniz” şarkısını öneririm. Cazseverler için de katmanlı ve zengin üç şarkı “Imagina”da sizi bekliyor olacak.
Merakla bekliyorum
Koray Candemir, uzun süren sessizliğini nihayet bozdu. Candemir’i bu kez “İhtimaller” ile duymak biraz da zamanda gezintiye çıkmak gibi... Kendisine has modern rock havasını şarkılarına taşıyan Koray Candemir’in bu yeni single’ı sonbaharda çıkacak albümünü merak etmemize neden oluyor.
Ne dinledim?
· Vio, Ezhel-İz Bırak
· Turgut Çıngı-Trenler
· Yeri Yok-Sancı
· Lara Di Lara-Gülüşünde
· Onur Güney Kumaş-Kimseler
· Grejuva-Piramit
· Ateş-Gözlerim Kırmızı
· Netam, Damla Temel-Toprak
· Ayla Millepied-Şen-İstanbul
· Midvil-Dreaming Dreams
· Ozoyo-Aqua
· Padme-Clash
· Konstrukt-Little Bird
· Safayasak-Days
· Develer-Bosporion
· The Sick Bags-
I Hear You Calling
· I.mpty-Spell Binder
· Alper Tuzcu-Babel
· Damla-Veda
· Savas-When
You’re Gone
Karantina biter işler değişir
Dünyanın en büyük müzik paylaşım etkinliklerinden biri olan ve 1967 yılından bu yana Cannes’da düzenlenen MIDEM, ilk defa Covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortama taşındı.
Bu vesileyle panel ve konserlere ücretsiz katılım sağlandı; etkinlik yarın son buluyor.
Etkinliğin ilk günündeki ilk panel “Covid-19 salgınının müzik sektörüne etkileri” oldu. Müzik sektörünü yakından tanıyan Ana Rodriguez, Charlie Phillips, Florian Drücke, Greg Marshall ve Helen Smith’in yer aldığı oturumu Paul Brindley yönetti.
Sosyal medyadaki canlı yayınların etrafımızı sardığı şu günlerde Musically CEO’su Paul Brindley “Canlı yayınları da konuşalım” diyerek konuyu başlattı. Alman Müzik Endüstrisi Birliği Başkanı Florian Drücke şu açıklamada bulundu:
“Canlı yayınlardaki artış, sanatçı ve dinleyicinin içinde bulunduğu duygusal durumdan ortaya çıktı. Ama unutulmamalılar ki bu sadece karantina döneminde evlerinde olan kişilerin, evlerinde olan diğer kişilere destek mekanizmasıydı. Karantinadan çıktığımızda bu imkan yine kullanılacak ancak bu duygusallık ile yapılabileceğini sanmıyorum.”
Yani, anlık hislerle yapılan bu ücretsiz sanat paylaşımı normalleşme sürecinde yeni bir formata bürünecek.
Elektronik müzik birliği AFEM’in Genel Müdürü Greg Marshall ise “İnternette canlı yayınlar yapmayı müzik videolarında kullanan telif haklarıyla değerlendirmemek gerek. İzlediğiniz her şey size bedava gibi geliyor. Ama hiçbiri bedava değil. Ya bir sponsoru ya içerik sağlayıcısı ya da marka desteği var. Canlı yayın tabanlı konser vermek yeni bir tür. Bunun için bile müzik paylaşımının ücretlendirme tarifesinin değişmesi gerekiyor” dedi.
Konuşmada dünyanın çeşitli yerlerindeki müzik sektörlerinin faaliyetleri de masaya yatırıldı. Genel kanı, bu dönem içerisinde herkes evdeyken müzik sektöründeki önemli figürlerin önemli menajerler, mekan sahipleri, telif hakkı düzenlemeleri yapanların neler yapabileceğini derinlemesine düşündüğüydü.
Konuşmalar sırasında kısa süreli çözümlerin yanında uzun vadede neler yapılabileceği ve hayatımıza giren yeni imkanların nasıl gündelik hayata adapte edilebileceği de anlatıldı. MIDEM’in son gününde de sektör enine boyuna masaya yatırılacak, telif haklarından yeni sanatçı önerileri kadar birçok konu tartışmaya sunulacak. Bu diyaloğun açıldığı ilk adımdan gördüğümüz o ki; karantina biter, dünya normalleşme sürecine girerken işler değişir.
Tüm bu yaratıcı içerikler de normal bir iş halini almaya başladığında duygusallıktan profesyonelliğe geçiş başlar.
Hakkını veriyor
Padme, üçüncü albümü “The Fine Line Between Being Conscious and Self Harm”ı geçtiğimiz haftalarda yayınladı. “Crossing the Line” şarkısındaki monolog oldukça dikkat çekici. Grup, ayrımcılığa tavrını koymakla yetinmiyor melodik ve öfkeli olarak da punk müziğin hakkını gani gani veriyor. Durmadan akustik türünde şarkıların çıktığı şu günlerde ilaç gibi geldiler.
Dinletiyor
O Ses Türkiye yarışmasında tanınan Turgut Çıngı, yarışmada yorumladığı Fikri Karayel’in “Trenler” şarkısını bu kez single olarak çıkardı. Çıngı’nın sesi inanılmaz bir albeniye sahip... Resmen tekrar tekrar şarkıyı dinletiyor ama sırada
hangi işle karşımıza çıkacak onu da görmek lazım.
İki albümlük çalışma
Dilara Sakpınar’ın “Lara Di Lara” adıyla yaptığı solo projesi “Sudaki Çığlık” bu haftanın şüphesiz en önemli işlerinden biri. Lara Di Lara, 19 şarkılık albümüyle dinleyicisine iki albümlük şarkı vermiş. Temelini elektro pop’un oluşturduğu albümde farklı türleri de iç içe kullanmayı tercih etmiş. Sağlam bir omurgaya sahip olan albüm, çeşitli duyguları içinde barındırarak dinleyicine yansıtmış. Şarkı sözlerindeki şiirsellikle anlatımını çeşitli ruh hallerine büründüren Lara Di Lara’dan “Gülüşünde” ve “Nereye”yi dinlemenizi öneririm.
Sessizlik tepkisi
Amerika’da polis şiddetinden hayatını kaybeden George Floyd için müzik endüstrisi bu durumu öyle bir yöntemle protesto etti ki takipçilerine çok özel bir deneyim de yaşattı. “Blackout Tuesday” ve “The Show Must Be Paused” etiketleriyle duyurular yapıldı, herkesin sosyal medya profilini siyaha boyamasına neden oldu.
Bazı dijital müzik platformlarındaki listelerde dinleyiciler
8 dakika 46 saniyelik sessizlikle karşılaştı. Bu süre, Floyd’un gözaltına alınmasıyla öldüğü zaman aralığı kadar.
Akdeniz havası
Alper Tuzcu, “Imagina” isimli yeni EP’sini yayınladı. Tuzcu’nun üç bölümlük EP serisinin ikincisi olan bu çalışmada enstrümental müzik sevenler için “Akdeniz” şarkısını öneririm. Cazseverler için de katmanlı ve zengin üç şarkı “Imagina”da sizi bekliyor olacak.
Merakla bekliyorum
Koray Candemir, uzun süren sessizliğini nihayet bozdu. Candemir’i bu kez “İhtimaller” ile duymak biraz da zamanda gezintiye çıkmak gibi... Kendisine has modern rock havasını şarkılarına taşıyan Koray Candemir’in bu yeni single’ı sonbaharda çıkacak albümünü merak etmemize neden oluyor.
Ne dinledim?
· Vio, Ezhel-İz Bırak
· Turgut Çıngı-Trenler
· Yeri Yok-Sancı
· Lara Di Lara-Gülüşünde
· Onur Güney Kumaş-Kimseler
· Grejuva-Piramit
· Ateş-Gözlerim Kırmızı
· Netam, Damla Temel-Toprak
· Ayla Millepied-Şen-İstanbul
· Midvil-Dreaming Dreams
· Ozoyo-Aqua
· Padme-Clash
· Konstrukt-Little Bird
· Safayasak-Days
· Develer-Bosporion
· The Sick Bags-
I Hear You Calling
· I.mpty-Spell Binder
· Alper Tuzcu-Babel
· Damla-Veda
· Savas-When
You’re Gone