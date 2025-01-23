Heyecan dorukta

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YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

Albüm ve EP’ler

◊ Çağan Şengül cephesi yine bildiğiniz gibi. İkinci albümü “Yalnız” 10 şarkılık bir hüzün bombardımanı. Sanatçı albümdeki 9 parçanın söz ve bestesine yine kendisi imza atarken, Burak Bedirli ise albümün prodüktör koltuğunda yer aldı. Çalışmada “Ölemiyorum”, “Başka Aşka Tanrı”, “Görmedim Senin Gibi” ve daha önce dinlediğimiz “Mağlup” gibi hitler var.

◊ Nova Norda, bir reklam kampanyası dahilinde şarkılarını yeniden düzenleyerek canlı kaydetti. “Stüdyodan Canlı”da 6 şarkısını yeni formlarında seslendirdi. Bu EP, değerli bir çalışma. Açık konuşmak gerekirse şarkılarını hangi forma getirse beğeniyorum. Bu yeni halleri de leziz olmuş.

◊ İklim Tamkan, solo piyano performanslarından oluşan beş şarkılık “Soft Reflections” albümünü yayınladı. Oldukça narin eserlerin yer aldığı albüm “Op. I, Laurentide Waltz” ile başlıyor. Besteci ve piyanist Oscar Peterson’a bir saygı duruşu olan bu albüm o kadar huzurlu ki dinlemenizi öneririm.

◊ Lotusx, “Hermés” isimli ikinci albümünü yayınladı. R&B, pop ve rap türlerinin ağırlıklı olarak hissedildiği ve elektronik öğelerle harmanlandığı albümde yer alan 11 şarkı, Lotusx’in kariyerinde de yeni bir adım aslında. TUANA, Ege Boran, Luci312! ile yaptığı düetlerinin yanı sıra bir süredir yayınladığı öncü şarkıları da topladığı albümünde zamana yayılarak ünlenecek eserler var. Kulak kabartmak yeterli.

SIngle’lar

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◊ Bengü’yü ayakta alkışlayacağım. Söz ve müziği Zeki Güner’e ait yeni şarkısı “Kervan”ı düzenlemesini de üstlenen Mustafa Ceceli ile söylemiş. Uzun süre bu şarkıyı dinleyeceğiz.

◊ Hipersona, Türkçe şarkısı “Kurtulmak İstemiyorum, Beni Bırakın Burda”yı yayınladı. Bengisu ve Bilgesu Ünalan imzası taşıyan şarkı klasik punk tavrında ama alternatif bir ruha sahip.

◊ Baturalp’in yeni yılda yeni şarkısı yayında. “Plüton’un Hüznü”nün söz, müzik ve aranjesi kendisine ait. Enerjisiyle rock’n roll bir şarkı, arada hasret kalıyorum böyle işlere.

◊ Efza yeni şarkısı “Günler Geçti Penceremden”i yayınladı. Söz, müzik, düzenleme ve mix’i Efza’ya ait olan şarkı dinlediğimden bu yana beynimde yankılanıyor.

◊ Dedub Sessions projesi iyi gidiyor. Bu kez Göksel “Karar Verdim”i seslendirdi bu proje için. Yine şarkı Dedüblüman gibi olmuş, daha başka bir açıklamam olamaz.

◊ Melis, ilk şarksı “Pattern”ı yayınladı. İngilizce şarkının ruhu değişkenliği korurken caz esintileri kulağınıza giriyor.

◊ Serhat Kiremitçi yeni şarkısı “Kendi Kendime”de vites arttırmış durumda. Albüm öncesi şarkılarını teker teker dinleyiciyle buluşturan Kiremitçi, eserlerinin düzenlemelerini Doğan Duru’ya emanet etmiş. Merak edilen hamleler geliyor Kiremitçi cephesinden, izlemeye devam.

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Ne mi yayınlanacak?

◊ Yarın Can Baydar, yeni konsept albümü “Her Şey Geçer”in ilk şarkısını yayınlıyor. “Kasabadaki Yabancı” ardını taşıyan şarkıyı dinlerken adeta kaybolacaksınız...

Tepki çekti

Hande Yener ve Lil Zey featuring’i “Sahipsiz” bu haftanın en bomba iş birliği olabilir. Bomba çünkü seveni kadar sevmeyeni de oldu. Lil Zey, kadın hakları konusundaki duruşundan ötürü linçleniyordu. Rap’çinin yanına Hande Yener eklenince birlikte linçlenmeye başladılar.

Yener’in pop dünyasında kendisine biçilen sınırların üstünde sek sek oynadığını “Sahipsiz” ile bir kez daha görüyoruz. Sözlerini Hande Yener, Lil Zey ve Görkem Yılmaz’ın birlikte yazdığı şarkının prodüksiyonunda Lil Zey, Misha, Muerte Beatz ve Simülasyon yer alıyor. Şarkıyı dinledikçe “Bu bir K-Pop iş birliği olsa dünya dinliyordu” demekten kendimi alamıyorum. Müzik dinleyicisi Lil Zey’i tam anlamıyla bağrına basar mı bilinmez ama yerine önerdikleriyle de düet yapsalardı olur muydu, bilemedim!

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Ne dinledim

∆ Bahar Çalışkan- “Sızı”

∆ Erkan Oğur- “Pervane”

∆ Bade Nosa- “Hesap”

∆ İbrahim Sarıpınar- “Olmuyor”

∆ Zen, Nejdet Elmas- “Yine Başa Sar”