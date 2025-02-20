Haftalık müzik raporu

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Sibel Can’ın yeni albümü “Drama”

Sibel Can, yeni albümü “Drama” ile tabiri caizse ezber bozuyor. 12 şarkılık yeni albümünde Cem Adrian, Derya Uluğ, Asil Gök, Emrah Karakuyu, Gözde Ançel, Buray, Gülsen Karatoprak, Volga Tamöz, Berksan, Özlem Güneykaya ve İsra Gülümser ile çalışmış.

Nil Karaibrahimgil ve Melinay Melihat imzalı iki parçanın da bulunduğu bu albümde Emre Moğulkoç, Volga Tamöz, Çağrı Telkıvıran, Asil Gök, Nushadow’u (Kadir Akgöl) prodüktör olarak görüyoruz.

Uzun süredir dinleme fırsatı bulduğum albümde tonunu, ilk şarkı olan “Gökkuşağı” belirliyor. Sanatçıyı yorumcu yelpazesinin her bir renginde görüyoruz. Favorilerim ise “Pes”, “İhtiyacım Var” ve “Ninni”. Eğer Sibel Can’ın müzikleriyle bugüne kadar pek de uyuşmadıysanız bu albümde sizlik bir iki şarkı bulacağınıza eminim.

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Ceren Gündoğdu’nun

“Işık Olur Gözlerin”i

Ceren Gündoğdu, ikinci stüdyo albümü “Işık Olur Gözlerin”i yarın yayınlıyor. Albümü benim de favorim olan “Burdayım Ben” ile açıyor. Albümde yer alan 12 şarkıdan 11’inin söz ve müziği Gündoğdu’ya ait. Albümün sürprizi ise sanatçının annesine ait, 90’lardan günümüze ulaşan ve bugüne dek hiç yayınlanmamış özel bir şarkı: “Sevdan Ateşten Gömlek.” Prodüksiyonda Adi Rotem, Polen, Kaan Arslan, Özgür Akgül, Altuğ Öncü ve Gündoğdu’nun imzası bulunuyor. Albümün tamamına nostaljik bir hava hâkim. “Bi’ Daha Da Sevmicem”, “Benim İlacım Yok” ve “Burdayım Ben” döndürerek dinlediklerim.

Göksel’in yeni albümü yükleniyor

Göksel yeni albümünün ilk şarkısı “Pardon”u yayınladı. Şarkı Göksel’in kariyerinin ilk günlerinin tadını da saklıyor. Tüm şarkıları kendisi yazan Göksel’in kariyerindeki ilk iki albümü olan “Yollar” ve “Körebe”yi de bu vesileyle bir dinleyin.

Dünya turnesine “Bergen” arası

Ragıp Narin’i takip ediyor musunuz bilmem ama sürekli hareket halinde kendisi. Bu kez bir şarkıyla döndü. “Bergen” isimli yeni single’ını yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait şarkı önceki işlerinin arasında açıkçası parlıyor. Aynı şarkıda umut ve hüznü birleştiren Narin farklı bir yüzünü göstermiş, iyi de etmiş.

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Yaza hazırlık: Destan

14 Şubat’ta Zeynep Bastık da bir şarkı yayınladı. “Destan” adını taşıyan şarkı new pop diyebileceğimiz bir akımın güzel bir örneği. Söz ve müziği GOKO (Gökberk Çırakoğlu) ve Görkem Yılmaz imzası taşıyor. Oldukça hareketli, doğu batı eksenli bir şarkı.

Bu kez “Tekrardan”

“Gitme” ile akıllara giren Sedef Sebüktekin ve Dolu Kadehi Ters Tut düetlerine bir yenisi daha eklendi. “Tekrardan” adındaki şarkı söz, beste, prodüksiyonda Sedef Sebüktekin ve Dolu Kadehi Ters Tut imzasını taşıyor. Yine bir aşk şarkısı ama bu kez daha umutlu.

İlgi büyük

TikTok ekosisteminin önemli isimlerinden Özgür Deniz Cellat ya da bildiğimiz ismiyle “Cellat” ilk single “Nerdeydin” ile akustik bir alternatif pop şarkısıyla geldi. Bu romantik şarkıya ilgi de büyük olmuş durumda. İlk şarkısını çıkaran bir isme göre ben bıraktığımda 145 bin dinlenme rakamına ulaşmıştı, gayet iyi.

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İki isim yeni şirket

Salman Tin ve Oğuzhan Koç, yeni müzik şirketleri Mahzen Media bünyesindeki ilk projeleri olan “Eylül”ü yayınladı. Çağrı Telkıvıran ile resmen üçlü olan bu ekip yine çok dinlenecek bir şarkıya imza atmışlar.

Deprem ilham verdi

Bu başlık da üzücü bir başlıktır ama bu haber için öyle. Oi Va Voi, Türkiye’nin yakından tanıdığı gruplardan biri. Grup yeni albümleri “The Water’s Edge”in ilk single’ı “Sad Dance”i yayınladı.

6 Şubat’ta Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyini vuran depremlerden etkilenerek bu single’ı yazan grup, deprem sonrasında yaşanan trajediye kayıtsız kalamayarak ertesi gün stüdyoya giderek içlerini döktüklerini açıklamışlar.

Şarkı ilham kaynağı gibi kalp kıran bir yana sahip.

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Yıllar Sonra: Hümeyra

Hümeyra’nın unutulmaz şarkıları, 21 Şubat’tan itibaren farklı sanatçıların yorumuyla dijital platformlarda dinlemeye açılıyor. Albüm prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tunç, proje koordinatörlüğünü Naim Dilmener’in üstleniyor. “Yıllar Sonra: Hümeyra” adını taşıyan albüm Funda Arar’ın “Hırçın Paramparça” yorumuyla açılıyor. Funda Arar, şarkının öyle hakkını vermiş ki profesyonellerle hazırlanan bir iş olduğu belli oluyor. Albümde Jülide Özçelik, Ayşegül Aldinç, Öznur Serçeler, Aylin Aslım, Serra Arıtürk, Vega, Güliz Ayla ve Aleyna Tilki de yer alıyor.

NE DİNLEDİM

◊ Doğan Duru, Zuhal Olcay- “Kutsal Zehir”

◊ Kalben- “İstanbul’da Değilim”

◊ Emir Can İğrek- “Seni Sevmek Yok Mu?”

◊ Mr. Nothing- “Hayvan”

◊ İrem Kaan, Alba- “24 Saat”