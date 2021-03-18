Grammy’nin tadı kaçtı

Dijital müzik dinleme platformlarıyla geçen 10 yılda çok şey değişti. Geleneksel müziğin yapım, dağıtım, pazarlama gibi aklınıza gelen her adımı yeni bir yola evrildi. Bu süreç yayınlanan müziğin kalitesini de gözle görülür şekilde etkiledi.

Z jenerasyonu dışındakiler hatırlar, gençlik döneminizde sevdiğiniz şarkılardan sonra yeni şarkı dinlemek, beğenmek oldukça zordu.

Bir lezzeti çok sevince hep favorinize eliniz gider. Bu da yeni çıkan isimler için oldukça kısıtlayıcı bir durum yaratıyordu.

Kabul görmek, beğenilmek, yaptığın işin sindirilmesi zaman alır.

Dijital müzik platformları nedeniyle bu sürecin kısaldığını düşünmek ise naiflik olur.

Tabii ki platformların hayatımıza büyük katkıları oldu.

Müzisyenler ve yorumcular için telifle ulaşılabilir oldu.

Bizler de dünyanın müziğini cebimize sığdırdık. Ama bunun negatif yanı hiç mi olmadı?

Wall Street Journal’ın haberine göre müzik üretimi o kadar arttı ki sanatçılar bugüne kadar sahip oldukları eserlerden daha çoğunu üretmeye başladı.