Gelecek albümde mi

Dijital müzik dinleme platformlarında şarkı listelerinin dinlenme oyununda söz sahibi olduğu bir dönemdeyiz.
Kimi sanatçı konsept albümler yapmayı tercih ederken, kimileri de 4-5 şarkılık EP yayınlıyor.
Bir de neredeyse her hafta yayınlanan single’lar var.
Eskiden bu şarkıların dinleyiciyle buluşma zamanı cuma günleriyken şimdilerde haftanın neredeyse her günü yeni bir şarkı dijital müzik dinleme platformlarında yayınlanıyor.
Hem de bir yapım şirketine ihtiyaç duymadan sadece dijital dağıtımcılar aracılığıyla sunuluyor.
Ayrıca cuma günleri bu platformlarda irili ufaklı çok dinlenen şarkı listelerine girme savaşı veriliyor.
Kullanıcıların ya da platformların hazırladıkları olmak üzere her iki alanda da algoritmadan nasibini alıp listelere girmek adeta önemli bir mücadele.
Müzik dünyasında en çok “Ne, nasıl dinlenir ve dinletilir?” tartışmasında uzmanlar şarkı listeleri gibi düzenlenmiş albümlerin önümüzdeki günlerde öne çıkacağını söylüyor.
80’li yılların konsept albümleri geri dönerse sakın şaşırmayın.
Belli ki tarih tekerrürden ibaret...
Single’cılara öneriler
Tek tek şarkı yayınlamak da bir strateji. Albümde olup gözden kaçacak şarkı yerine, tek tek dinleyiciye sunuluyor.
Her şarkının ayrı bir şansı olduğunu düşünüyorlar.
Single çıkardığınızda müzik basınının ilgisini çekebilmek güçleşir.
Albüm çıkışı yapmak ise sizi daha ciddi bir sanatçı statüsüne koyar. Albümler, bir single’ın dinleyiciyle bağından çok daha öteye geçer. Hikayenizi anlatmanız kolaylaşır.
Araştırmalar aynı zamanda sık sık single çıkartan birinin şarkılarına ilginin azaldığını da gösteriyor. Dinleyici zamanla fikri kanıksıyor ve aynı coşkuyu duymamaya başlıyor.
Single yayınlamak için de bir stratejiye sahip olmanız gerekli.
“Aklıma geldi”, “Şarkı bitti”, “Mix mastering yapıldı”, “Artık dinlensin”den ziyade “O hafta kimlerin çıkışları olacak, dinleme alışkanlıkları nasıl değişkenlik gösteriyor, hangi aralıklarla şarkı koymak mantıklı olur?” gibi soruları kişilerin kendilerine sorması gerekiyor.
Eğer yeni bir şarkıcıysanız, single ile çıkış yaparak sosyal medya hesaplarınızı da yavaş yavaş açmalısınız. Bir bitki büyütür gibi önce tohumu atıp sonra sulamaya başlamalısınız.
Araştırmalara göre bir single’ın ilk 15 saniyesi dinleyiciye albenili geliyorsa dinliyor.
Yani ilk başta sanatsal kaygılarınızla piyasa arasında bir köprü oluşturmanız gerekiyor.
Sosyal medyanın önemi
Şarkıyı ya da albümü yaptınız bu işler öyle kolay tamamlanmıyor. Şarkınız (ya da albüm çıkış şarkısı) hazır olduğunda dinleyicinin kendisinden bir şey bulabilmesi için tanıtım yapmalı.
15 saniyelik Instagram ya da TikTok videosu hazırlamalı, şarkının en can alıcı yerini paylaşmalısınız.
Dijital dinleme platformlarında oynatma listelerine girmek için de bazı oyun kuralları var.
En çok önerilen ise intro ya da outro’yu kısa tutmak. Can alıcı olduğunu düşündüğünüz melodiyi şarkı başında kullanmak ve şarkıyı 4 dakikadan kısa tutmak önemli.
Yine de ne yaparsanız yapın şarkı iyi değilse alacağı yol belli. Herkese bu yarışta iyi şanslar. Umarım melodileriniz eko yapar.
Tertemiz delirdik
Nasıl Derler Bilirsin, bu hafta yeni bir şarkı yayınlıyor. Alper Altıntaş, Ergin Kandemir, Cevdet Berkay Yavuz, Naci Erdem Berkan ve Cüneyt Cenkci’den oluşan grup “Tertemiz Delirdim” adını taşıyan bu yeni şarkıyla biraz sıkıntılara ara verip hep birlikte tertemiz delirdiğimizi de eğlenerek dile getiriyor. Bu haftanın eğlence konseptini 12’den vuruyorlar.
Eğlenceli
Eğlenceli şarkıya açmışız biraz. Çatıkatı’nın ikinci single’ı“Biri Seni…” çok iyi geldi. Bartu Süer, Can Özyurt ve Ural Turan’dan oluşan grubun yakında çıkacak Selim Öztürk ile kaydettiği albümü bu nedenle merak da uyandırdı. Yakından tanımak için yeni şarkıları acilen beklemeye geçtim.
Cesur fikirler
Yeni dönemin en üretken isimlerinden biri olan Efza, elektronika türünde hızlı adımlarla ilerliyor. Birbiri ardına single’lar çıkaran genç şarkıcı A’dan Z’ye yine kendi uğraştığı yeni şarkısı “Şairin Kelimeleri”nde şüpheci bir tavırla insanlara yaklaşmaya devam ediyor.
Vokal tekniği ve cesur fikirleriyle müzikte ilerleyen zamanlarda da farklı bir tavır sunacağına inanıyorum.
“Q” da dayanamadı
Müzik yayıncılığı değince akıllara “Rolling Stone”la birlikte gelen İngiliz “Q” dergisi, 34 yıllık yayın hayatına veda ediyor.
Türkiye’de de sıkı bir okuyucu kitlesi bulunan ve ülkede en çok satılan yabancı yayınlardan biri olan “Q”nun vedası temmuz sonunda yayınlanacak son dergiyle yapılacak. Dergi internetten yayın hayatına devam edecek olsa da bir burukluk sardı içimizi...
Ne dinledim?
Çatıkatı-Biri Seni…
Aga B-Flaş
Kendimden Hallice-Rakı İçmeyi Bilmesen Tanışabilir Miydik
Soft Analog-Ne Az Ne Fazla (Rouge Peix remix)
Uzun Zamandır Çalmıyoruz-Güneş
Ahmet Ali Arslan-Alışmamalı
Bağzıları&Konuya Fransız-Aslında Ölüymüşüm
Murat Güçlü-O, Bazen
Eda Baba-Mucize
Sufle-Hissettin Mi
Evdeki Saat-Kötü Zamanlar
Cihan Mürtezaoğlu-Yüzü Roman
Eypio-Çek Çek
Zeynep Bastık-Bir Daha
Faruk Sabancı&Sagopa Kajmer-Bu Sen Değilsin
Renksiz-Kül
Ayşedeniz Gökçin-Epilogue
İrem Candar-The Beloved
Dramaphone-Hollow
Ali Bakgör&Furkan Kara-Turn Around
Imperial, Pharid-ILL-Made
Oğulçet ft Defin-Son Bir Kez
Deli Bakkal-Tellal
Veys Çolak, Elçin Orçun-Amadeyim (Akustik)
Mert Demir ft Seda Erciyes-Geberebilirim
G-Tops-Without Emotion
Sefo-Geri Gel
Nasıl Derler Bilirsin-Tertemiz Delirdim
Gelecek albümde mi
Dijital müzik dinleme platformlarında şarkı listelerinin dinlenme oyununda söz sahibi olduğu bir dönemdeyiz.
Kimi sanatçı konsept albümler yapmayı tercih ederken, kimileri de 4-5 şarkılık EP yayınlıyor.
Bir de neredeyse her hafta yayınlanan single’lar var.
Eskiden bu şarkıların dinleyiciyle buluşma zamanı cuma günleriyken şimdilerde haftanın neredeyse her günü yeni bir şarkı dijital müzik dinleme platformlarında yayınlanıyor.
Hem de bir yapım şirketine ihtiyaç duymadan sadece dijital dağıtımcılar aracılığıyla sunuluyor.
Ayrıca cuma günleri bu platformlarda irili ufaklı çok dinlenen şarkı listelerine girme savaşı veriliyor.
Kullanıcıların ya da platformların hazırladıkları olmak üzere her iki alanda da algoritmadan nasibini alıp listelere girmek adeta önemli bir mücadele.
Müzik dünyasında en çok “Ne, nasıl dinlenir ve dinletilir?” tartışmasında uzmanlar şarkı listeleri gibi düzenlenmiş albümlerin önümüzdeki günlerde öne çıkacağını söylüyor.
80’li yılların konsept albümleri geri dönerse sakın şaşırmayın.
Belli ki tarih tekerrürden ibaret...
Single’cılara öneriler
Tek tek şarkı yayınlamak da bir strateji. Albümde olup gözden kaçacak şarkı yerine, tek tek dinleyiciye sunuluyor.
Her şarkının ayrı bir şansı olduğunu düşünüyorlar.
Single çıkardığınızda müzik basınının ilgisini çekebilmek güçleşir.
Albüm çıkışı yapmak ise sizi daha ciddi bir sanatçı statüsüne koyar. Albümler, bir single’ın dinleyiciyle bağından çok daha öteye geçer. Hikayenizi anlatmanız kolaylaşır.
Araştırmalar aynı zamanda sık sık single çıkartan birinin şarkılarına ilginin azaldığını da gösteriyor. Dinleyici zamanla fikri kanıksıyor ve aynı coşkuyu duymamaya başlıyor.
Single yayınlamak için de bir stratejiye sahip olmanız gerekli.
“Aklıma geldi”, “Şarkı bitti”, “Mix mastering yapıldı”, “Artık dinlensin”den ziyade “O hafta kimlerin çıkışları olacak, dinleme alışkanlıkları nasıl değişkenlik gösteriyor, hangi aralıklarla şarkı koymak mantıklı olur?” gibi soruları kişilerin kendilerine sorması gerekiyor.
Eğer yeni bir şarkıcıysanız, single ile çıkış yaparak sosyal medya hesaplarınızı da yavaş yavaş açmalısınız. Bir bitki büyütür gibi önce tohumu atıp sonra sulamaya başlamalısınız.
Araştırmalara göre bir single’ın ilk 15 saniyesi dinleyiciye albenili geliyorsa dinliyor.
Yani ilk başta sanatsal kaygılarınızla piyasa arasında bir köprü oluşturmanız gerekiyor.
Sosyal medyanın önemi
Şarkıyı ya da albümü yaptınız bu işler öyle kolay tamamlanmıyor. Şarkınız (ya da albüm çıkış şarkısı) hazır olduğunda dinleyicinin kendisinden bir şey bulabilmesi için tanıtım yapmalı.
15 saniyelik Instagram ya da TikTok videosu hazırlamalı, şarkının en can alıcı yerini paylaşmalısınız.
Dijital dinleme platformlarında oynatma listelerine girmek için de bazı oyun kuralları var.
En çok önerilen ise intro ya da outro’yu kısa tutmak. Can alıcı olduğunu düşündüğünüz melodiyi şarkı başında kullanmak ve şarkıyı 4 dakikadan kısa tutmak önemli.
Yine de ne yaparsanız yapın şarkı iyi değilse alacağı yol belli. Herkese bu yarışta iyi şanslar. Umarım melodileriniz eko yapar.
Tertemiz delirdik
Nasıl Derler Bilirsin, bu hafta yeni bir şarkı yayınlıyor. Alper Altıntaş, Ergin Kandemir, Cevdet Berkay Yavuz, Naci Erdem Berkan ve Cüneyt Cenkci’den oluşan grup “Tertemiz Delirdim” adını taşıyan bu yeni şarkıyla biraz sıkıntılara ara verip hep birlikte tertemiz delirdiğimizi de eğlenerek dile getiriyor. Bu haftanın eğlence konseptini 12’den vuruyorlar.
Eğlenceli
Eğlenceli şarkıya açmışız biraz. Çatıkatı’nın ikinci single’ı“Biri Seni…” çok iyi geldi. Bartu Süer, Can Özyurt ve Ural Turan’dan oluşan grubun yakında çıkacak Selim Öztürk ile kaydettiği albümü bu nedenle merak da uyandırdı. Yakından tanımak için yeni şarkıları acilen beklemeye geçtim.
Cesur fikirler
Yeni dönemin en üretken isimlerinden biri olan Efza, elektronika türünde hızlı adımlarla ilerliyor. Birbiri ardına single’lar çıkaran genç şarkıcı A’dan Z’ye yine kendi uğraştığı yeni şarkısı “Şairin Kelimeleri”nde şüpheci bir tavırla insanlara yaklaşmaya devam ediyor.
Vokal tekniği ve cesur fikirleriyle müzikte ilerleyen zamanlarda da farklı bir tavır sunacağına inanıyorum.
“Q” da dayanamadı
Müzik yayıncılığı değince akıllara “Rolling Stone”la birlikte gelen İngiliz “Q” dergisi, 34 yıllık yayın hayatına veda ediyor.
Türkiye’de de sıkı bir okuyucu kitlesi bulunan ve ülkede en çok satılan yabancı yayınlardan biri olan “Q”nun vedası temmuz sonunda yayınlanacak son dergiyle yapılacak. Dergi internetten yayın hayatına devam edecek olsa da bir burukluk sardı içimizi...
Ne dinledim?
Çatıkatı-Biri Seni…
Aga B-Flaş
Kendimden Hallice-Rakı İçmeyi Bilmesen Tanışabilir Miydik
Soft Analog-Ne Az Ne Fazla (Rouge Peix remix)
Uzun Zamandır Çalmıyoruz-Güneş
Ahmet Ali Arslan-Alışmamalı
Bağzıları&Konuya Fransız-Aslında Ölüymüşüm
Murat Güçlü-O, Bazen
Eda Baba-Mucize
Sufle-Hissettin Mi
Evdeki Saat-Kötü Zamanlar
Cihan Mürtezaoğlu-Yüzü Roman
Eypio-Çek Çek
Zeynep Bastık-Bir Daha
Faruk Sabancı&Sagopa Kajmer-Bu Sen Değilsin
Renksiz-Kül
Ayşedeniz Gökçin-Epilogue
İrem Candar-The Beloved
Dramaphone-Hollow
Ali Bakgör&Furkan Kara-Turn Around
Imperial, Pharid-ILL-Made
Oğulçet ft Defin-Son Bir Kez
Deli Bakkal-Tellal
Veys Çolak, Elçin Orçun-Amadeyim (Akustik)
Mert Demir ft Seda Erciyes-Geberebilirim
G-Tops-Without Emotion
Sefo-Geri Gel
Nasıl Derler Bilirsin-Tertemiz Delirdim