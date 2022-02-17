Emre Aydın’dan zeki hamle

Bilmem mi? ile geçtiğimiz yıla damgasını vuran, “Affettim”le Türkçe pop listelerine giren Sefo’nun bu kez çok dinlenen şarkısını Meksikalı grup Reik İspanyolca seslendiriyor. “Mirame (Bilmem mi? Remix)” adını taşıyan şarkıda Reik, Sefo ile de düet yapıyor. Dünya listelerine girmeye hazırlanan ve Latin ritimleriyle harmanlanan İspanyolca sözlü “Mirami”nin Türkçe anlamı ise “bana bak”.

Dünyaca ünlü dijital dinleme platformlarında en çok dinlenen isimler arasında ilk 200’ü zorlayan, 2019’da “Me Niego” ile Latin Billboard Müzik Ödülleri’nde ‘en iyi Latin pop şarkısı’ ödülünü alan ve 2009’da Latin Grammy Ödülleri’nde ‘Un Dia Mas’la ‘en iyi pop albümü’ seçilen Meksikalı grup Reik, Latin Amerika Müzik Ödülleri, Latin Billboard Müzik Ödülleri, Latin Grammy gibi birçok kategoride aday gösterildi.

Reik, Türkiye piyasasına Sefo’nun “Bilmem mi?” şarkısını İspanyolca seslendirerek giriyor. Tabii Sefo da Latin müzik dünyasına...

Şarkıda Sefo’nun da Türkçe düeti yer alıyor.

Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía ve Gilberto Marín Espinoza’dan oluşan grup, “Mirame” olarak söyledikleri şarkıda Latin tınılarıyla memleketlerine götürüyor. Yarın yayınlanacak şarkı, sizi adeta telenovelalara (İspanyol dramaları) da sürüklüyor.

Şarkıyı dinlerken nakarat kısmında aklınıza ister istemez orijininal versiyonu geliyor.

Dünyanın iki ucundan müzisyenlerin bir şarkıda nasıl bir araya geldiğine de şahit oluyoruz. Aşk acısını bu kez kendince İspanyolca anlatıyor Reik.

Bu tip işbirlikleri Türk sanatçıların dünyaya açılma arzusunun kısa yolu gibi...

Bu işbirliği plak şirketi hamlesi gibi görünse de çok doğru iki marka yan yana geldiği için Sefo’nun yolu Latin ülkelerine daha çok çıkarsa şaşırmayın.