DJ’lerin yeni adresi: TwItch

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DJ’ler uzun süredir canlı performanslarını sergilemek için çeşitli platformlar kullanıyor. Ancak bu süreçte sık sık telif hakkı ihlalleriyle karşılaşıyorlardı. Amazon’un sahibi olduğu canlı yayın platformu Twitch, Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music’in yanı sıra Merlin aracılığıyla birçok bağımsız plak şirketiyle de iş birliği yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde, DJ’ler artık müziklerini yasal olarak çalabilecekleri güvenli bir platforma sahip oldular. Bu durum, DJ’lerin yaratıcı enerjilerini özgürce ifade edebilecekleri ve hayranlarıyla daha etkili bir şekilde buluşabilecekleri anlamına geliyor.

2020’nin başından bu yana platformda yayın yapan ve sayıları dört kat artan DJ’leri bu durum yakından ilgilendiriyor. Yayın yapan DJ’lerin 15 binden fazlasının hayranlarından oluşan topluluklar oluşturup gelir elde ettiğini belirtiliyor. Bu anlaşmalar, müzisyenlere yeni gelir kaynakları sunuyor ve onların ekonomik olarak daha sürdürülebilir bir kariyer inşa etmelerine olanak tanıyor.

MusicBussiness Worldwide’a konuşan Twitch CEO’su Dan Clancy, DJ’lere özel sponsorluk fırsatları da dahil olmak üzere, platform içinde ve dışında tanıtım fırsatları yaratmayı planladıklarını açıkladı. Bu, DJ’lerin ve müzisyenlerin kendilerini daha geniş kitlelere tanıtabileceği, yeni hayranlar kazanabileceği ve kariyerlerini daha da ileriye taşıyabileceği anlamına geliyor.

Bu gelişme sadece DJ’ler ve müzisyenler için değil, biz müzikseverler için de büyük bir öneme sahip. Müzik dünyasının bu yeni dönemi, yaratıcı enerjinin özgürce aktığı, sanatçıların ve hayranların daha yakın bağlar kurabildiği bir dünya vaat ediyor.

Hem de telif haklarına takılmadan. Hep birlikte bu heyecan verici döneme tanıklık edeceğiz.

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Dikkat çekenler

◊ Kariyerinin nereye gideceğini düşündüğüm Amo988’ya daha fazla kayıtsız kalamadım. Rap ve Arap ritimlerini bir araya getirdiği son şarkısı “Elini Ver”e her yerde denk gelmeye başladım. Şarkının söz ve müziği Amo988’e, düzenlemeler Sezer Dinç’e ait. Kendisinin ilk viral olan şarkısı da değil üstelik. Bakalım bu yıl bizi, Amo988 ile neler bekliyor.

◊ Baneva, “BLEND” albümünün ardından hemen yeni bir single yayınladı. “Alaturka” isimli single’da EDM ile rap bir araya geliyor. Baneva yurtdışı kalitesinin üstüne çıkıyor.

◊ Müziklerini yakından takip ettiğim Karadeniz progressive rock grubu Gormot’un “Yol” isimli şarkısı radarımdan kaçmadı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan şarkı Çernobil patlamasının çevre bölgelerdeki etkisini kafamıza vura vura anlatıyor.

◊ Furkan Anıl, bu hafta yayınlanacak yeni single’ı “Kar Tanesi” ile gözlerimi kamaştırdı desem az kalır. Sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemesi Ara Akan imzalı şarkı, hem pop hem slow ihtiyacımızı karşılıyor.

◊ Gülden’in yeni şarkısı “Cam Kenarı” beni bu hafta şaşırtan işlerden biri oldu. Gülden’in klasik söz ve müziğine DJ İlkay Şencan’ın düzenlemesi ile Tükçe sözlü hafif Batı müziğine varmış bulunuyoruz.

◊ 33 yıldır sivil toplumda, kendi deyimiyle “profesyonel gönüllü/ gönüllü profesyonel” olarak çalışan Erdal Yıldırım, bu kez sözü ve müziği kendisine ait şarkılarla karşımıza çıkıyor. Eşi Aslı Gökyokuş prodüktörlüğünde hazırlanan ve yarın yayınlanacak “Günlerden Bir Erguvandı” EP’si 3 yıldır üzerinde çalıştığı şarkıların ilk 5’inden oluşuyor. Sakin ve dingin EP’nin çıkış şarkısı ise Gökyokuş ile seslendirdikleri “Sabır Yok”.

◊ Bu haftanın yıldız işlerinden biri de Gizli Geçit grubuna ait. İlk single’ları “Bakımsız Aşk” aradığım görsel dünyayı bir müziğin içine sıkıştırmış durumda. Serkan Ertekin, Hakan Ertekin ve Ozan Musluoğlu’ndan oluşan gruba bu şarkı için Adem Gülşen klavyede, oyurcu Ayfer Dönmez ise back vokalde eşlik etmiş. Çok keyifli bir şarkı çıkmış ortaya, koşup dinlemelisiniz.

Ne dinledim

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∆ Mert Zarkan- “Sakin”

∆ PAZ- “Nasıl Dayandım”

∆ Umur Doma- “Koşuyorum Ölüme”

∆ Gomeisa, Archie- “Çok Geç”