Diskonun hızlı geri dönüşü

Dünya Müzik Endüstrisi Birliği (IFPI) Global Müzik Raporu 2021 yayınlandı. Rapora şöyle bir göz gezdirip bilmeniz gereken rakamları derledim...

◊ Dünya müzik sektörü 2020’de yüzde 7.4 büyüme sağladı.

◊ Fiziksel satış yüzde 4.7 oranında düştü.

◊ Dijital platformlardaki premium üyeli dinleyici sayısı yüzde 18.5 arttı.

◊ Dünya genelinde dijital platformlardan elde edilen gelir yüzde 62.1 arttı.

◊ 2020’nin en çok albüm satan sanatçıları sırasıyla BTS, Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Billie Eilish, Eminem, Post Malone, Ariana Grande, Juice World ve Justin Bieber oldu.

◊ Dijital platformlarda top 10’da zirve The Weeknd ve Blinding Lights’ın oldu. Dünya çapında ise tüm formatlar içinde BTS’in “Map of The Soul:7” albümü zirveye oturdu.

◊ En çok satan albüm sıralamasında ise ilk iki sıra yine BTS’e ait. “Map of the Soul:7” 4.80 milyon, “BE” albümü ise 2.69 milyon satış sağladı.

◊ 2020’de streaming yüzde 19.9 artarken, indirme ve diğer dijital platform satışları yüzde 18.7 azaldı. Fiziki albüm satışı yüzde 4.7 oranında düşerken performans haklarından elde edilen gelir yüzde 10.1 oranında düştü.