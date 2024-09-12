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Sinem Vural
Sinem Vural
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Dinlenmeler ve kabul gören sahneler

#Sinem Vural#Kelebek#Yazar

Geçtiğimiz günlerde yazın en çok bilet satan isimleri açıklandı. Bubilet’in açıkladığı verilere göre Yalın zirvede yer alıyor. Peki nasıl oldu da bu liste çıktı, buyurun analize.

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Bubilet tarafından paylaşılan verilere göre; 2024 yazında en çok konser bileti satan 10 sanatçı belli oldu. Birçok şehirde konserler veren isimlerde ilk 10 sırasıyla şu şekilde oluştu: Yalın, Mert Demir, Melike Şahin, Gökhan Türkmen, Duman, Sıla, Semicenk, Cem Adrian, Mor ve Ötesi ile Sagopa Kajmer.
Pop müziğin ön planda olduğu sahnelerin en çok bilet satan isimleri listesinde Yalın’ın stadyum konseri verdiğini hatırlatmakta fayda var. Hıncahınç dolu olan konserinin ardından, sahnelerden inmeyen Mert Demir ve Melike Şahin’in yükselişini görüyoruz.
Gökhan Türkmen’in Türkiye’nin dört bir yanındaki seyircilerine ulaşma çabasının da; Duman, Sıla, Semicenk, Cem Adrian ve Mor ve Ötesi’nin de geçtiğimiz yılki gibi konser serisine hız kesmediği aşikar.
Listede rap’e dair tek isim ise Sagopa Kajmer.
İsimlere baktığımızda Mert Demir ve Semicenk’in sadece yeni jenerasyondan atağa kalkanlar olduğunu görmek mümkün.
İki ismin dijital dinleme platformlarındaki başarılarını sahneye de taşıyabilmesi, birçok sanatçıya da örnek olacak gibi görünüyor.
İki ismin de küçük sahnelerden dev sahnelere transferi sevenleri tarafından kabul görmüş gözüküyor.
Açıkçası bu listede ilk 10’un devamındaki isimleri de merak ediyor insan.
Çok dinlenen bazı isimleri henüz canlı sahne listelerinde ilk 10’larda görmüyoruz.
Yeni dönem starlarını anlayabilmek için bu verilerin de paylaşılmasına ihtiyaç var.
Paylaşılsın ki, dinleyici tarafından sahnesi kabul gören ve görmeyen isimler belli olsun.

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Dikkat çekenler

◊ Plaj, “Çiçeğin Rengine Karışmak” şarkısını yayınladı. House dokunuşlu bu alternatif şarkı Plaj’a gözlerin çevrilmesini sağlayacaktır. Zira şarkılarında elektronik dokunuşu seven Plaj yeni bir dans deneyimi sunuyor.
◊ Sefo, Aerro ile hazırladığı yeni şarkısı “Kaçak Göçek” ile döndü. Rap’ten ziyade popüler müziğe kayan tavrıyla şarkı acaba yeni bir yol ayrımı mı merak ettiriyor.
◊ Çaktırmasam da türkü dinleyenlerdenim. Turgay Salim ve Musa Eroğlu “Şehrim Türkülenmeli” adlı türkü projesinde buluştu. Bestesi Turgay Salim’e, sözleri Bülent Fevzioğlu’na ait eserin müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü Coşkun Karademir yaptı.
Bültende görmesem Buray’ın babası olduğunu bilmeyeceğim Salim ile Eroğlu’nun birlikteliği şöyle arkanıza yaslanıp dinlemelik.
◊ Serkan Tınmaz ve Akif Alkan, “Yaban Çiçeği”nde buluştu. Mavi Gri ve Serkan Tınmaz, “Kızılcık Şerbeti”nde bir araya gelmişti, biraz iade-i ziyaret gibi olmuş bu düet. Tabii şarkı bu ikilinin iş birliğiyle bitmiyor, Ahmet Hatipoğlu’nun şarkısı olan “Yaban Çiçeği” böylece üç ismin iş birliğine dönüşüyor. Bakalım yeni sezon ilk bölümde Serkan Tınmaz’ı söylerken görebilecek miyiz...
◊ Şenceylik ve Safiye “Yukarı Bak” şarkısıyla döndü. Marş havasında olan şarkı, umut ve pozitiflik vadediyor. Sözü ve müziği Şenceylik’e ait olan şarkı hemen dinlensin.

NE DİNLEDİM

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∆ Kalben-“Akşamlarda”
∆ Mela Bedel-“Nolduysa Oldu”
∆ Selin Sümbültepe, Zeid Hamdan, Maii Waleed- “Tekbar Tekrar”
∆ Keskin Band- “Yalnızlıklar”
∆ Deniz Love & Simge Pınar-“Could Be Us”

#Sinem Vural#Kelebek#Yazar
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