Bu yıl bizleri neler bekliyor

Sıla, Duman’a ait “Rüyanda Görsen İnanma”yı, Feride Hilal Akın, Özlem Tekin’in ”Aşk Her Şeyi Affeder mi?”yi, Cem Pilevneli, Ferdi Özbeğen’in “Gündüzüm Seninle”yi, Bengü, Sezen Aksu’nun “Alaturka”sını, Dicle Olcay, Emel Müftüoğlu’ndan “Gönülden Gönüle”yi, Canozan ile Melis Yelman, Barış Manço’dan “Alla Beni Pulla Beni”yi ve Fatma Turgut, Sezen Aksu’dan “Hata”yı yeniden seslendirdi. Bu coverlar “Nedir bu eski şarkılara yağan nur?” diye düşündürdü...
Bir şarkının yeniden yorumlanmasını hemen kabul edebilen biri değilim. “Eski kafalı” diyebilirsiniz ancak kafam o şarkının hep orijinaline gidiyor.
Kıyaslamaya başlıyorum. Üstüne ne eklediğini merak ediyorum. Şarkının ilk yorumcusunun kitlelere sevdirdiği bu eseri, yeni bir sesle yeniden dinlemek hiç de kolay olmayabiliyor.
Cover şarkıların iyi ve kötü yanı da tam bu kısım. Ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Bazıları orijinalinden daha popüler olur, bazılarıysa esas hayranlar tarafından görmezden gelinir. Kimi yorumcular kendine has üslubuyla şarkıyı sahiplenmekle kalmaz, ilk onun seslendirdiği de sanılır.
Yurt dışındaki cover projeler, bazı plak şirketleri tarafından özellikle teşvik ediliyor. Çünkü yayın hakkı şirketin üzerinde olduğundan onlara daha fazla para kazandırıyor.
Sonuçta telif açısından her şarkı, sahibine para getiriyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizde yayınlanan cover projeleri bu kategoride değerlendiremeyeceğimiz aşikâr.
O zaman en yakın şıkka gidiyoruz: “Yeni dinleyicilerle yakınlık kurmak.”
Geçtiğimiz haftalarda “PSM Loves Summer” kapsamında iki grubun İstanbul konseri açıklandı: Arctic Monkeys ve DIIV.
Metronomy de turne tarihlerini hayranlarıyla paylaşınca Zorlu PSM’de sahne alacağını öğrendik.
Müzikseverler bu güzel haberlerle İstanbul canlı müzik sahnesine dair umutlandı. Bu grupların seveni de sevmeyeni de var ama günlerce sosyal medyada konuşuldular ve bilet fiyatları tartışıldı.
9-10 Ağustos’ta gerçekleşecek Arctic Monkeys konserlerinin erken dönem biletleri rekor denilebilecek bir sürede tükendi.
Genelde konser gününe kadar bilet almaktan imtina eden müzikseverler, ilk 15 dakikada konseri kapalı gişe yaptı.
“PSM Loves Summer” etkinlikleri kapsamında Metronomy 20 Nisan’da, DIIV ise 16 Haziran’da ülkeye ayak basacak. Serinin sürprizlerinden biri de Placebo oldu. Grup, 18 Temmuz günü 2022’de çıkaracakları “Never Let Me Go” albüm turnesi kapsamında Zorlu PSM sahnesinde olacak.
Balthazar, dijital kayıtlara göre dünyada en çok dinlendiği şehir İstanbul’a yeni albümleri “Sand” turnesi kapsamında geldi.
Konser öncesi grubun ana isimleri Jinte Deprez ve Maarten Devoldere’ın yer aldığı özel bir basın buluşması düzenlendi. Grup, aynı gün Taksim’in sokaklarında gezdiklerinden bahsetti.
Konser günüyse sanki pandemi yaşanmamış ve yıl 2011’miş gibi bir his vardı.
Yabancı grupların haftanın birçok günü İstanbul sahnelerinde yer aldıkları o eski günler dönmüş gibiydi.
Oturmalı düzendeki konserin alanına girerken, arenanın dolup dolmayacağından emin değildim. Çünkü artık konser biletlerinin ücretini karşılamak pek kolay değil.
Grup öncesi Dilan Balkay, sahne aldı. Balkay’ın performasının ortalarına doğru, konser alanı tamamen doldu.
Saat 21.30’da Balthazar sahne alınca da büyük bir coşku yaşandı.
Yani geleneksel yöntemlerin dışına çıkmanın artık mecburi olduğunu bize gösteriyordu.
Universal ve Warner gibi şirketlerin pazarlama planlarını yapan We Generate’in kurucu ortağı Luka Zak’ın açıklamasına göre; TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts gibi platformlarda müziğinizle yer almanız artık elzem.
Görüntülenme sayı milyarlarla ölçülmeye başlandı.
Dataların üzerine yatırım da rekabet de arttı.
Zak’a göre birçok büyük firmanın yabancısı olmadığı bu dijital sahada vites artırıldı, yatırımlar ve pazarlama stratejileri buraya kaydı.
Geçtiğimiz aylarda müzik ve oyun entegrasyonu için birçok büyük firmanın yeni departmanlar kurduğunun haberini vermiştim.
Hatta pandemi süresince artan online ve hibrit konserlerin bu alanda teknolojik gelişmeyi de körüklediğini, yeni bir deneyim hissi yaratmanın önemine odaklandıklarını da belirtmiştim.
Müzik ve organizasyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden olan Uluğ, bu yıl Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen müzik fuarındaki deneyimini kişisel sosyal medya hesabından kaleme aldı.
Notları arasında Türkiye müzik standının yetersizliği, Türk sanatçıların konserinin bile duyurulmaması, bütün ülkeler arasında tanıtım konusunda Türkiye’nin geride kaldığı vardı.
Hem de sadece WOMEX’te değil, MİDEM’de ve diğer birçok etkinliklerde de...
Uluğ, Twitter hesabında paylaşımlarında bireysel çabalarıyla ülkemizi, Türk müziğini ve kataloglarındaki isimleri tanıtma çabasında olan isimlere de yer verdi.
Detaylı bilgi için kendisini takip eder, yazdıklarını okursunuz.
Bu yalnızlık ve organizasyonsuzluk konusunda ne ilk isyan değil ne de ilk tespit.
Konuya yabancıysanız, basitçe şöyle özetleyeyim...
20 yılı aşkın süredir üretim yapan bir sanatçı ya da grubun şarkı hakları, ya anlaşmalı olduğu şirkette ya da kendisinde bulunuyor. Bu kişinin/grubun hakları sektöre yeni giren bir sanatçıya göre daha pahalı, çünkü yüzlerce hatta binlerce şarkıdan bahsediyoruz.
Financial Times’da yer alan habere göre; David Bowie’nin şarkı kataloğu, teklif yöntemiyle yapılan satışında 200 milyon dolar civarında bir değere gelmiş durumda.
Kataloğun içinde yılların birikimi ve “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, “Let’s Dance”, “Heroes” gibi birçok albümü yer alıyor.
Yakın dönemde Tina Turner’ın tüm hakları BMG tarafından 50 milyon dolara satın alınmıştı.
Michael Jackson da 1985’te The Beatles kataloğunu 47.5 milyon dolara almıştı.
Garanti formülcülük artık işe yaramıyor, cepteki şarkılar bitti mi dersiniz?
Formül açık: Bilinç akışındaki sözler, öyle ki sosyal medyanıza yazacağınız türden... Müzikte ise elektro gitarlar, biraz synth, belki güzel bir davul vuruşu.
Diyeceksiniz ki “2000’ler başından beri bu böyle.” Size kötü bir haberim var; hayır değil.
Öykünülen birçok yabancı grup yeni şeyler denemekten korkmuyor ve yaptığı şarkılarda kendilerine güveniyor.
Binlerce üretim arasından sıyrılmanın zor olduğu bu günlerde aynı şarkının lacivertini bestelemek ise sizi bir adım öteye götürmüyor.
Beğendiğiniz grupların durumu da farklı değil.
Turkcell VadiAçıkhava’daki Pentagram konseri bunlardan sadece biriydi.Pandemi nedeniyle geçtiğimiz bir buçuk yılı evde oturarak geçirdik. Sokağa çıkıp konserlere gitmeye başlayınca da bu durumun önünü sonbahar yağmurları bile kesemedi. Turkcell VadiAçıkhava’daki Pentagram konseri bunlardan sadece biriydi.
Cumartesi gecesi İstanbul için yoğun yağış veren hava durumuna inat yüzlerce kişi soluğu Pentagram konserinde almıştı.
Türk heavy metal müzik sahnesinin en köklü gruplarından biri olan ekip, sağanak yağmur altında kendilerine eşlik eden yüzlerce hayranının hakkını müzikle ödedi.
Ekip, iki saat sahnede kaldı ve seyircileri yüksek enerjileriyle yağmura rağmen alanı terk etmedi.
Geçtiğimiz hafta birçok konser sağanak altında gerçekleşti. Bu da gösterdi ki canlı müziğin enerjisi çok başka... Ruh sağlığımız için olmazsa olmazımız müzik. Dinleyiciye de kötü hava şartları bile engel değil.
Farkına varılan isim Tan Taşçı
Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava’da bu yıl tam tamına 11 konser verecek. Onu bar programlarından bilip şarkılarına aşina olanlar bu ilgiyi yadırgamadı. Çünkü bu olanlar aslında tesadüf değil.
Bunda sosyal medyanın getirdiği hızlı hayatın ve tahammülsüzlüğün etkisi fazla.
Eskiler bilir, rock şarkılarında standart 6 dakika gibi bir süreydi.
Uzun introlar, uzun bridge’ler ve tematik sözler. Sizin anlayacağınız bir şarkı eşittir bir hikâye demekti.
Uzun şarkılarsa resmen bir romandı. Son iki yıldır 2.5-3 dakika arası şarkıları görünce “Sabrımız nerede kaldı” diye düşünmeden edemiyorum.
Binlerce müzik üretimine anında sahip olduğumuzdan beri hem bir şeyleri kaçırma korkusu hem hepsine yetişme hissiyle şarkıyı ilk 30 saniyede, dinleyip dinlemeyeceğimize karar veriyoruz.
Bu uluslararası araştırmaların da sonuçlarından biri.
Çok değil 3 sene önceki Music Week araştırmasında 10 yıl öncesine göre sürelerin ortalama 38 saniye azaldığına ve müzik dinleyicisinin “sadede gel” yaklaşımının hakim olduğu şarkıları dinledikleri sonucu çıkmıştı.
Matematikçilerin yaptığı araştırma sonucunda ‘elektronika’nın, dile dolanan pop müzikten daha bulaşıcı olduğu da ortaya çıktı. The Guardian’da yayınlanan makaleye göre McMaster Üniversitesi’nden matematikçi Dora Rosati, şarkıların nasıl popüler olduğu konusunda yaptığı araştırmada bulaşıcı hastalıkların yayılım hızını bulmak için kullanılan formülleri uyguladı.
Rosati ve ekibi, “MixRadio” adında şu an kullanılmayan bir dijital müzik sağlayıcıda yer alan 1.4 milyar şarkılık veriyle araştırmayı yürüttü.
2007 ve 2014 yılları arasında Birleşik Krallık’ta en fazla indirilen bin şarkıya odaklanarak epidemik hastalıklar için uygulanan modelle, trend şarkıların zamanla nasıl değiştiğini inceledi. Araştırmanın en ilginç yanı ise en çok yayılan türün elektronik müzik olmasıydı.
Hatta net konuşmak gerekirse “elektronika”. Araştırmada elektronikanın kızamıktan 190 kat daha bulaşıcı bir müzik türü olduğu söylendi. Pop müzik ise rock ve hip hop’ın gerisinde kaldı.
Çalışmaya göre elektronik müziğe karşı toplumun bağışıklık sistemi sıfır yani en hızlı yayılan tür. Araştırmanın altını çizdiği konu ise açık: “Müzik ve bulaşıcı hastalıklar toplumsal bağlar üzerinden kitlelere yayılıyor”. Türkiye’de bu araştırma yapılsa bu sonuçlar çıkar mıydı, emin değilim.
Hâlâ Covid-19 pandemi haberlerinin tırmandığı şu günlerde böyle hızlı yayılan bir müzik türü daha görmedik diyebilirim.
Mini bir yolculuk
Grup, EPIC Games ile anlaştı ve şarkılarının dünyasını PlayStation 5’te bir oyun haline getirdi.
Amaç orijinal sanat eserleri ve kayıtlardan oluşturulan dijital ve analog evrenle yeni bir dinleyici deneyimi yaşatmak.
Kasım ayında albümle eş zamanlı yayınlanacak olan bu ‘Radiohead deneyimi’, çok özel de bir pazarlama taktiği sayılıyor. Son yıllarda birçok plak şirketi ve sanatçı, oyun dünyasıyla bir bağ kurma gayreti içinde.
Bu yüzden Radiohead, yenilikçi ve merak uyandıran bir hamleyle çok farklı mecrada hayranlarıyla bir araya geliyor.
Daha önce birçok sanatçı “Fortnite” adındaki oyunda sanal konserler verdi.
Birçok büyük plak şirketi “oyun departmanları” açarak müzik pazarlamasını oyunlara entegre etmeye başladı.
Genç şarkıcı, hip hop, elektropop, trap yani dokunmadık tür bırakmadı. Lil Nas, sözleri ve işbirlikleriyle yeni nesil kadar bizleri de nasıl mı yakaladı?
Lil Nas’ın 15 şarkılık albümünde Jack Harlow, Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus düetlerinin yanı sıra her kitleyi kucaklayan şarkı sözleri ve samimi bir tavır var.
Bu albümden alınması gereken bazı derslere dikkatinizi çekmek isterim. Lil Nas, listelerde rakibi olacağını bildiği ünlü isimleri bir araya getiriyor ve başarılı prodüktörleri topluyor. Bu, lokal müzik piyasamızda nadir görünen bir şey. Özellikle de rap türü dışındakilerde.
Dürbünü Türkiye’ye çevirdiğimizde müzisyenlerimiz kendisiyle aynı şirketin sanatçısı ya da arkadaş çevresinden tanıdık biri değilse işbirliği yapmaz, başkasının şarkısını beğendiğini bile söylemez.
Sektörün “piyasa” seviyesinde kalmasının nedeni de biraz bu tavır.
Lil Nas, en iyinin peşinde koşanlardan. Endüstirinin “tek hitlik şarkıcı” sözlerine kulak kapatıp ödül avcısı olanlardan. Albümünde de ters köşe düetler var.
Yarışma programı ve yan etkinlikleri dopdolu.
Vizyon sağlam, jüri tecrübeli, sonuçlarda halkın oyu mühim, yarışmacı isimleriyse dikkat çekici.
24’üncü yılında yarışma, resmen eski şaşaalı günlerine doğru geri dönüyor. Ama bir farkla...
Pop müzik beste yarışması olan etkinliğin finalistlerinden bazıları tanıdık. Yarışanlar arasında yorumcular Gülay Sezer, Ercüment Vural, besteci kimliğiyle Suat Suna, 2019 birincisi Gökçe Özgül yer alıyor. 10 ayrı şarkı, pop ekseninde en iyi beste ödülünü almak için yarışıyor. Büyük ödül de fena değil: 100 bin TL. Ne yalan söyleyeyim bu durum da yarışmayı daha ilgi çekici hale getiriyor.
Yarışmada Ercüment Vural’ın “Yaşgünüm Benim Bugün” yorumu, genç nesilden Sırma Munyar’ın “Disonans”ı, enteresan tarzıyla iki sene öncesinin birincisi Özgül’ün “Ölsek De Bitmez”i dikkat çekiyor. Final gecesinde ise en çok töreni ikinci bitiren söz ve müziği Merve Öner Demirci’ye ait, yorumunu Ezgi Gürbüz’ün üstlendiği “Bir Yolu Olsa”yı beğeniyorum. Gecenin en enteresan ismiyse Engin Özer. Özer, bestesi “Depresyon”la fark yaratıyor.
“Böyle şey olur mu?” demeyin...
Tecrübeli müzik yazarı Eamonn Forde geçtiğimiz günlerde pandemi sonrası canlı müzik sektörünü kurtaracak maddeleri Music Bussiness World Wide sitesi için sıraladı. Bilimsel bir açıklama değil bir nevi temenni diyebileceğimiz yazıda maddeler o kadar güzeldi ki sizlerle paylaşmak istedim.
◊ 1 yıl boyunca bedava konser bileti ve kapıya isim yazdırmak kaldırılsın. Onca süredir bu kadar müzisyen ve grup konser vermemişken bu saygısızlık.
◊ Konser sırasında konuşan alandan atılsın ve 6 ay süresince etkinliklerden menedilsin. Çünkü sanatçıyı dinlemek için evden çıktınız. Şimdi onu her zamankinden fazla dinlemelisiniz.
◊ Her kim ki fotoğraf ve video çekerse telefonları gözleri önünde parçalansın. Online konserlerden ve görüntülerden sıkılanlar canlı yaşanan bu anların kıymetini bilsin.
◊ Elinizden geldiğince sanatçıların onay verdiği lisanslı ürünleri satın alın.
◊ Biletlerden vergiler indirilsin. İnsanların konser alanlarına geri dönmesini istiyorsak bu konuda otoriteler de elinden geleni yapmalı.
Pink Floyd’un davulcusu Nick Mason, 6 Haziran 2022’de İstanbul’a geliyordu ama bu haber bomba etkisi yaratmamıştı. Çünkü...
Pink Floyd’un kuruluşundan bu yana daimi tek üyesi olma unvanını taşıyan Nick Mason, “Saucerful of Secrets” adlı turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da bir konser verecek.
Tarih, 6 Haziran 2022. Bilet fiyatları 163-945 TL aralığında.
Sanatçı bu haberi resmi Twitter hesabından paylaştı. Buraya kadar hiçbir enteresanlık yok.
Fakat gerek bilet fiyatlarının her geçen gün artması, gerekse pandemi sürecinde açıklanan birçok konserin ertelenmesi ya da iptal olması nedeniyle müzikseverler her türlü habere temkinli yaklaşıyor. Bir yanımız “Ne güzel geliyor” derken, diğer yanımız “İptal olur, baksana vaka sayısına” diyor.
“Gelirse ne güzel olur, son hafta bilet alırız”cıların sayısı da azımsanacak gibi değil.
Beste konusunda birkaç örneği şimdiden bulunan, bu konuda belirgin bir yarışın bulunduğu yapay zeka araştırmalarında bu kez söz yazabilme üzerinde çalışmalar başlatıldı.
Kanadalı LyricJam isimli sistem, enstrümantal müziğe söz yazabildiği iddiasıyla ortaya çıktı. Yapay zekayla beste yapan programların aksine bu sistemin iddiası “müzisyenleri desteklemek”.
Program lideri olan Waterloo Üniversitesi profesörlerinden Olga Vechtomova “Katılımcılar kendilerine sunulan sözler sayesinde emprovizeye daha çok yoğunlaşıyor ve bazen sözlere göre bestenin yönünü de değiştirebiliyorlar. Sanatçıların yeteneklerine odaklanmasını istiyoruz. Sistem şiirsel anlatımları, yeni metaforları ve duyguları sözlere dökerek belki de müzisyenlere düşünmedikleri bir kapı açacak” diyor.
Müzisyenlere karşı değil onların yararına hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtiyor.
Hürriyet Hafta Sonu Ekleri’nin bilim ve teknoloji yazarı Umut Eroğlu, “Yapay zekanın şarkının hissini yakalayıp söz yazabileceğine inanıyor musun” soruma şöyle yanıtlıyor:
“Müzikten söz ederken ‘duygu’ ve ‘his’ kavramlarını ayrı düşünüyorum. Yapay zeka, müziğin türünü ve temposunu kolayca algılayıp sözlerin duygusunu buna göre tasarlayabilir. Kelimeleri, mısraları ve dizeleri veri şeklinde kodlayıp önceden tanımlı duygulara göre etiketlemek mümkün. ‘Yo!’ ve ‘yeah!’ gibi belli türlerle özdeşleşmiş nidaları da aynı şekilde...
◊ An itibariyle platformun Türkiye’de ne kadar dinleyicisi var? Ülkeden kaç sanatçı/grup kayıtlı?
- Ne yazık ki ülkeler bazında bu tarz bilgileri açıklayamıyoruz. Spotify Türkiye’de 2013 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Platformda dünya genelinde, kullanıcıların keşfetmesini bekleyen 70 milyondan fazla şarkı, 4 milyar çalma listesi ve 2,9 milyon podcast yayını var. Üstelik platforma her gün, yaklaşık 60 bin yeni şarkı ekleniyor.
◊ Türkiye’deki güçlü oyunculardan birisiniz. Bu pazardaki rekabeti nasıl yorumluyorsunuz?
- IFPI (Uluslarası Fonografik Endüstrisi Federasyonu) 2019 verilerine göre streaming, Türkiye müzik sektörü gelirlerinin yüzde 68’ini oluşturuyor. Hem dinleyiciler hem de sanatçılar tarafından dünyanın lider audio streaming platformu olarak görülmekten ve Türkiye müzik sektörüne katkıda bulunan başlıca unsurlardan biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ancak biz streaming’i lider oyuncuların her şeye sahip olduğu bir pazar olarak görmüyoruz. Hem global hem de yerel olarak birçok hizmetin var olacağına inanıyoruz ve bu büyüyen pazarda hep birlikteyiz.
◊ Spotify’daki listelerin oluşmasını sağlayan “editoryal” süreç nasıl işliyor? Türkiye’deki müzik gündemini ne kadar takip ediyorsunuz ve bunu çalma listelerinize nasıl yansıtıyorsunuz?
Fantezi müzik, arabesk, pop, yer yer de rock müziğe ev sahipliği yapan sahne bu yıl itibariyle kendini kitlelere sevdirmiş “diğer türler”e de kapısını açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür AŞ’nin birçok etkinlik serisinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki “İstanbul Kavuştayı”, temmuz ayında Yüzyüzeyken Konuşuruz performansıyla start aldı.
Bu ilk etkinlik kademeli açılma sonrası benim de ilk konserim olduğu için oldukça da güzel geçti.
Konser serisi kapsamında yeni nesli yakalayan Dolu Kadehi Ters Tut ve hafta başında Gaye Su Akyol sahneye çıktı. Üç isim de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez dinleyicisiyle buluştu.
Sıra geldi 29 Eylül’deki Nekropsi konserine. 24 yıl sonra grup, tekrar Harbiye sahnesinde yerini almaya hazırlanıyor.
“İstanbul Kavuştayı” kapsayıcı yelpazesiyle günceli yakalayan bir etkinlik serisi haline geldi.
Müzik, ‘sadece eller havaya hadi göbek atalım ortamı’ yaratmaz. Kimi zaman acıyı paylaşmak, yardımlar için bir ortak nokta oluşturur.
Güzel ülkemizin başına gelen yangın felaketlerinin peşi sıra artması da benzer bir durumu ortaya çıkardı. Müzisyenler/şarkıcılar belki eliyle toprak atmıyor, yangını söndürmüyordu ama oradaydılar. Destek istediler, destek topladılar, destek oldular.
Benimle yaşıt olan Live Aid festivalinde olduğu gibi müzik tabanlı yardım etkinlikleri dünyanın her yerinde yapılıyor.
Hatırlayın, 2011’de Van depreminden sonra ‘Van için Rock’ diye bir festival yapıldı İstanbul’da. Kapısında yardımlar için ayrı alan vardı.
Elde edilen gelir, mağdurların ihtiyaçları için kullanıldı. İnsanlar şarkıları dinledi, arada süreç hakkında bilgilendirildi.
Kimileri festivale bizzat katılmadı, sadece bilet aldı.
Bu yıl bizleri neler bekliyor
Yılı bitirmeye iki hafta kala 2022 öngörüleri ortaya çıkmaya başladı. Fütüristlere göre bizi bu yıl muhtemelen neler mi bekliyor?
◊ Konser endüstrisi tüm gücüyle geri dönecek.
Bu hem beklenilen hem de arzu edilen bir durumdu. Dünyada ve yurtta açıklanan konserlerden bunu anlamak güç değil.
◊ Dijital dünyada kullanıcılar için bir şeyler değişecek peki ya sanatçılar için?
Dünya genelinde dijital müzik dinleme platformlarının yeni yılda üyelik ücretlerini yüzde 20’ye kadar arttırması bekleniyor.
Ancak sanatçı bazlı telif ücreti isyanları pek bu zamdan etkilenmeyecek gibi görünüyor. Zam gelse bile tıklama karşılığı alınan telif, bu yıl da kimseyi tatmin etmeyeceği şimdiden çok açık.
◊ CD’leri atmayın, geri dönüyorlar.
Üzerinde en çok hemfikir olunan görüş bu gibi gözüküyor. Artan plak basım fiyatları, ham madde eksikliği derken plakların yerini bu yıl CD’ler alabilir. Dinler misiniz bilmem ama retro havalardan etkilenmeniz olası. Havalı CD çalarlarınızı geri çıkarmaya hazır olun. Buralar değerlenecek.
◊ Bandcamp, NFT satışına başlayacak.
Bu artık bir öngörü değil beklenti galiba. Bu konu üzerine birden fazla yazı okuma fırsatı buldum. Single ve albüm satın alabildiğiniz Bandcamp platformunda sanatçıların hazırladığı eşsiz ses dosyaları NFT formatında ilerleyen günlerde satılabilecek.
◊ NFT dijital dinleme platformlarının önüne geçer mi?
Telif ücretleri nedeniyle elini eteğini dijital dinleme platformlardan çekip tamamen NFT dünyasına yönelen sanatçı sayısının artması bekleniyor.
Müzik dünyasında şu sıralar pazarlama ve finans alanında öngörüler yükselişte.
Fakat yakın zamanda yükselecek müzik türleri, dinlenme oranı beklentileri gibi istatiksel fikirler de gelecektir.
Önümüzdeki yıl belli ki müzik sektörü iki noktaya odaklanacak; telif hakları ve NFT çıkışları.
Haydi piste
Dolu Kadehi Ters Tut’un sahnelerin yeni isimleriyle işbirlikleri son hızıyla devam ediyor. Diskoya göz kırpan yeni şarkıları “Yüksek”te R&B vokal denence akla gelen genç nesil isimlerden Seda Erciyes ile işbirliği yapılmış. Şarkıyla dans pistine davet ediyorlar adeta.
Güçlerini birleştirdiler
İki özel isim güçlerini birleştirince sebepsiz neşeleniyorum. Sürekli kendini geliştiren iki isim Lila ve Taha Gürbüz’ün yeni şarkısı “Masa”, güçlü dili, gücünü sokaktan alan hikayesi ve düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Bir ilişkinin iki tarafına ev sahipliği yapan şarkı, elektronik tabanı ve rock vokaliyle öne çıkıyor.
Biraz hüzün biraz umut
Üretken isimlerden olan Beyza Doğuç, maxi single’ı “Vazonun Şarkısı” ile aralık ayını da boş geçmedi. “Vazonun Şarkısı” ve “Bir Bataklık Var Göbeğinde Ankara’nın” isimli iki parçalık maxi single’da söz ve müzikler yine kendisine ait. Melankolik şarkılara da ara ara neşe veren Doğuç, bu kez biraz üzüp biraz umutla güç veriyor.
Kafa karıştırıcı
Manga, beşinci albümleri “Antroposen 0010”i hafta başında yayınladı. 8 şarkının yer aldığı albüm, bir canlı performansı kaydı gibi. Albümde, Erci-E ile yaptıkları Almanca “Einfach” şarkısı dahil olmak üzere grubun çeşitli türlerdeki denemelerini dinliyoruz. Bu biraz da kafa karıştırıcı olduğu kesin. Grup, şarkılarında Yunus Emre’den sosyal medyaya kadar geniş bir spektrumda kendilerini etkileyen unsurlara değinmek istemiş fakat yolda kaybolmuş. Grup elemanlarının 17 yıl içinde bireysel değişimleri göz önüne alınınca albüme ortak bir dilden ziyade farklı görüşlerin hakim olduğunu görüyoruz. Kemikleşmiş Manga dinleyicisini tatmin eder mi bilmem ama başka bir kitleye ulaşacakları kesin.
Garip bir çekicilik
Mor ve Ötesi, uzun bir aradan sonra “Forsa” adlı yeni şarkılarını yayınladı. Şarkı, ilk dinleyişte grubun önceki şarkılarını andırıyor. Bunun da nedeni Harun Tekin’in elinden çıkma sözlerle grup müziğinin birleşmesi. Şarkının sözlerinde dik bir duruş var. Kerem Kabadayı rifflerinin hareketlendirdiği bir Mor ve Ötesi şarkısı hayatımıza hoş geldi. Şarkının garip bir çekiciliği olduğu kesin.
Takıldım
Bu hafta Araff’ın son albümü “Katalepsi”ye resmen takıldım. Araff bu albümde Keişan, Anıl Piyancı, Kamufle ve Redo’nun yanı sıra Cash Flow, Fate Fat, Muşta ve Eda gibi yeni isimlerle de çalışmış. Rap’çi hem prodüksiyon hem de sözleriyle dikkat çekici bir işe imza atmış. Türkçe rap severseniz, “Yandım” ve “Sokaklar 2”yi dinlemeden geçmemenizde fayda var.
Keyifle dinleyiniz
28. İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz finalistleri arasında yer alan 5 grubun kayıtları bir albümde toplandı. Yarın yayınlanacak albümde 30 yaş altı genç müzisyenlerin kurduğu gruplardan August “Kimse İçin”, Caz Cuz “Unknown is the Truth”, Deniz Akan Trio “Muti’s Place”, Gökhan Ulusoy Trio “Outcry” ve Kick the Switch’in “Yuva” şarkılarıyla yıldızlaşıyor. Türkiye’de caz camiası için değerli bir çalışma olmuş. 5 şarkının 5’inde de boş yok.
Ne dinledim
· Midvil-Darkness Arrives
· Zilan-Ben Yine
· Ahmet Ali Arslan-Un Ufak
· Can Oflaz-Yanamam
· Perva-Buralar Tehlikeli
· August-Kimse için
· Styrofawn-Sense of Impending Doom
· Sermest-Farklıyız
· Deniz Güngör, Özge Ürer-Çayelinden Öteye
· Burak Bedirli-Hayrola
· Aysıla Cengiz-Gidemem Ben
· Araff, Kamufle-Yandım
· Kam-Tünel
· Kıvılcım Ural-Aşktan Ölen Var Mı?
· Ada Sanlıman-O Günler
· Beyza Doğuç-Vazonun Şarkısı
· Lal Dikencik-Kürkçü Dükkanı
· Gökçe Güzel-Ayna
· 163-Güzel Günler
· Melisa Karakurt-Herkes Kendine Gidnice
· Bir Adım Geriden-Panomda Resimlerin
· Kıvanç Erginel-Dilimin Ucunda
· Soft Analog-Bombalar
· Elçin Orçun, Hakan Vreskala-Yolun Yarısı
· Levent Özer-Nerdeyim
· Mor ve Ötesi-Forsa
· The Dirty Duo-Sinner