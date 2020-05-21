Bu tıklar sadece bizim değil dünyanın sorunu

YouTube, iTunes, Spotify üzerinden haksız kazanç sağlamak için satın alınan tıklanma oranları gün geçtikçe artıyor.
Son olarak Amerikalı rap’çi Tekashi 6ix9ine, Ariana Grande ve Justin Bieber’ın Billboard listesinde 1 numara olmak için 6 ayrı kredi kartından 30 bin single alımı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Grande’nin Bieber’la ortak çalışması olan ve gelirinin “First Responders Children’s Foundation” isimli derneğe bağışlanan “Stuck With U” şarkısının zirveye oturmasına Tekashi şöyle tepki gösterdi; “Billboard listesinin yalan olduğunu dünyaya söylemek isterim çünkü birinci sırayı satın alabiliyorsunuz.”
Ünlü rapçi sosyal medyadaki konuşmasında Billboard editörlerini hedef aldı. Tekashi, 6 ayrı kredi kartıyla 30 bin single nasıl satın alındığını sorguladı ve elindeki listeleri göstererek üçüncü sıradaki şarkısı “Gooba”nın dinlenme oranlarının da düşük gösterildiğini iddia etti.
Ortalık karışınca Grande yanıt verdi: “Kariyerimin ilk beş yılında hiç birinci sırada olmadım. Bu gibi sitelerde kişi başı 4 adet satın alma sınırlaması var. Benim ve Justin’in hayranları bu şarkıyı satın aldı. Satışlar dinlenmeden daha fazla. Bu başarıyı gölgeleyemezsiniz. Bu sayede yardım için para topladık.”
Bieber da yanıt verdi: “Nielsen şirketi de rakamları kontrol etti ve şarkıyı satın alan sevenlerimizin ilgisi inanılmaz.”
Billboard ise bu kez sessiz kalamayarak rakamları paylaştı. “Gooba” şarkısının 55 milyon kez dinlendiğini fakat 24 bin adet satış yaptığını belirtti. “Stuck with You” şarkısınınsa 28 milyon kez dinlenmesinin yanı sıra 108 bin kez satın alındığını vurguladı.
Billboard bu tartışmadan şimdilik aklansa da sahte tıklanmalar müzik sektörünün son 10 yıldaki en büyük sorunlarından biri. Ve müzik platformları bilerek ya da bilmeyerek bu işe çanak tutuyor.
Şeffaf olmayan sistemleri nedeniyle sık sık eleştiriliyorlar.
Eğer iyi bir pazarlama bütçeniz varsa, şarkınızı binlerce kez satın alabilir ve trend listelerine sokabilirsiniz. Artık bu gibi yanıltıcı olayların yaşamaması için de müzik dinleme platformlarının haksız rekabeti ortadan kaldıracak daha adil bir düzene geçmesi gerek.
Festivalin biletleri tükendi
Danimarka’nın önemli festivallerinden biri olan Roskilde’den haber var. Bu yaz 50’nci yılını kutlayacak olan festival 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Salgın nedeniyle etkinlik 2021’e ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı için satışa çıkan 12 bin biletse aynı günün sabahında tükendi. Festivalin takipçileri tek günlük biletler içinse sonbaharı beklemesi gerek.
Ayrıca Danimarka, açık hava festivallerini bu yaz yapamayacağını duyuran ilk ülkelerden biriydi.
Biz de çok özledik festivalleri. 2021 yılındaki bir etkinliğe şimdiden yerimizi ayırtmak hiç de mantıksız değil.
Klasik rock
Gökalp Ergen’in prodüktörlüğünü üstlendiği rock grubu Sponse’den ikinci single geldi. “How Far” klasik bir rock parçası. 90’lar sonu 2000’ler başı sound’unu özleyenlere ilaç gibi gelecek olan bu şarkı, Türk alternatif rock’a olan mesafeli duruşuyla da kalbimi kazandı.
Her devrin albümü
Flört’ten tanıdığımız Ozan Kotra, ilk solo albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı. “Hava Durumu” adını taşıyan albümde zamanda analog bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Albüm, güncel Türk müziği üretimleri arasında müzikal çeşitliliği bakımından da bir adım öne çıkıyor. 10 şarkıdan oluşan “Hava Durumu”, her devrin albümü olarak tasarlanmış.
Radar: MIghty Creator
Mert Şişman’ın “Mighty Creator” mahlasıyla hazırladığı şahane albümü “Mellow” ile tanıştım. Türler arasında ustaca sörf yapan prodüktörün hip hop çalışmaları “Mellow”da bir araya gelmiş. Yetenekli prodüktör işlerine meraklı olanlar bu hafta bu albümdeki şarkılara kulak kesilsin.
Tanıdık şarkılar
Bu hafta bol bol önereceğim alternatif rock albümlerden biri de Eskitilmiş Yaz’a ait. Sava Savaş, Barış Can Uç, Abdullah Uyumaz, Durukan Çoban ve Alper Akdoğan’dan oluşan grup “Kıyılara” ismini verdikleri ikinci albümlerinde melodik bir anlatım sunuyor. 8 şarkılık albüm, daha önce yayınlanan üç şarkıyı barındırıyor. Her bir şarkının ise tanıdık bir hissi varmış gibi...
Melankolik
To My Lonely Sik Kid grubunun ikinci EP’si “DEUX” geçen hafta yayınlandı. Erdem Ünal ve Can Demirok’tan oluşan grup, indie rock türündeki bu çalışmalarında 4 şarkılarına yer veriyor. Melankolik bir havaya sahip EP’de “Fade Away” ve “Stay Away From Me” şarkıları resmen parlıyor.
Ne dinledim?
· Sefo&Revart-Kaybol
· The Away Days-Sadness Wıll Forever
· Kahraman Deniz-Tuzaklara Düştüm
· Gökalp Ergen-Bahar
· Itscanturan-Sorry
· Sponse-So Far
· Squareplatz-Voodoo
· SilverLiners-SeIze the Day
· Muraz-Yelkenler Fora
· Ilaey-Kızıl Çimen
· Goss-Anla
· Matmazel-Kaç Defa Öleyim?
· Mesafeler-Elbet
· Eskitilmiş Yaz-Geceden Kalma
· Ozan Kotra-Mevzu Benmişim
· Veys Çolak-Hal
· Cem Özel-Cuma’dan Fizana
· Elz and the Cult-Paranoya
· Mighty Creator-Goody GoodIes
Film gibi
Art rock, progressive rock, post-rock ve psychedelic rock gibi türlerde şarkılar yapan Renk’in ilk albümü “Kıyı” geçtiğimiz aylarda dinleyicisiyle buluştu. Benim geç keşfettiğim bu şarkılar, dinleyicisinde sinematik bir etki bırakıyor. Albümdeki 11 şarkı, türlerin iç içe geçtiği bir 64 dakika vadediyor.
Anıl Kahvecioğlu, Gökhan Şensönmez, Kemal Türkeri ve Bulut Gör’den oluşan ekibin albümünü dinlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz!
Bu tıklar sadece bizim değil dünyanın sorunu
YouTube, iTunes, Spotify üzerinden haksız kazanç sağlamak için satın alınan tıklanma oranları gün geçtikçe artıyor.
Son olarak Amerikalı rap’çi Tekashi 6ix9ine, Ariana Grande ve Justin Bieber’ın Billboard listesinde 1 numara olmak için 6 ayrı kredi kartından 30 bin single alımı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Grande’nin Bieber’la ortak çalışması olan ve gelirinin “First Responders Children’s Foundation” isimli derneğe bağışlanan “Stuck With U” şarkısının zirveye oturmasına Tekashi şöyle tepki gösterdi; “Billboard listesinin yalan olduğunu dünyaya söylemek isterim çünkü birinci sırayı satın alabiliyorsunuz.”
Ünlü rapçi sosyal medyadaki konuşmasında Billboard editörlerini hedef aldı. Tekashi, 6 ayrı kredi kartıyla 30 bin single nasıl satın alındığını sorguladı ve elindeki listeleri göstererek üçüncü sıradaki şarkısı “Gooba”nın dinlenme oranlarının da düşük gösterildiğini iddia etti.
Ortalık karışınca Grande yanıt verdi: “Kariyerimin ilk beş yılında hiç birinci sırada olmadım. Bu gibi sitelerde kişi başı 4 adet satın alma sınırlaması var. Benim ve Justin’in hayranları bu şarkıyı satın aldı. Satışlar dinlenmeden daha fazla. Bu başarıyı gölgeleyemezsiniz. Bu sayede yardım için para topladık.”
Bieber da yanıt verdi: “Nielsen şirketi de rakamları kontrol etti ve şarkıyı satın alan sevenlerimizin ilgisi inanılmaz.”
Billboard ise bu kez sessiz kalamayarak rakamları paylaştı. “Gooba” şarkısının 55 milyon kez dinlendiğini fakat 24 bin adet satış yaptığını belirtti. “Stuck with You” şarkısınınsa 28 milyon kez dinlenmesinin yanı sıra 108 bin kez satın alındığını vurguladı.
Billboard bu tartışmadan şimdilik aklansa da sahte tıklanmalar müzik sektörünün son 10 yıldaki en büyük sorunlarından biri. Ve müzik platformları bilerek ya da bilmeyerek bu işe çanak tutuyor.
Şeffaf olmayan sistemleri nedeniyle sık sık eleştiriliyorlar.
Eğer iyi bir pazarlama bütçeniz varsa, şarkınızı binlerce kez satın alabilir ve trend listelerine sokabilirsiniz. Artık bu gibi yanıltıcı olayların yaşamaması için de müzik dinleme platformlarının haksız rekabeti ortadan kaldıracak daha adil bir düzene geçmesi gerek.
Festivalin biletleri tükendi
Danimarka’nın önemli festivallerinden biri olan Roskilde’den haber var. Bu yaz 50’nci yılını kutlayacak olan festival 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Salgın nedeniyle etkinlik 2021’e ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde 2021 yılı için satışa çıkan 12 bin biletse aynı günün sabahında tükendi. Festivalin takipçileri tek günlük biletler içinse sonbaharı beklemesi gerek.
Ayrıca Danimarka, açık hava festivallerini bu yaz yapamayacağını duyuran ilk ülkelerden biriydi.
Biz de çok özledik festivalleri. 2021 yılındaki bir etkinliğe şimdiden yerimizi ayırtmak hiç de mantıksız değil.
Klasik rock
Gökalp Ergen’in prodüktörlüğünü üstlendiği rock grubu Sponse’den ikinci single geldi. “How Far” klasik bir rock parçası. 90’lar sonu 2000’ler başı sound’unu özleyenlere ilaç gibi gelecek olan bu şarkı, Türk alternatif rock’a olan mesafeli duruşuyla da kalbimi kazandı.
Her devrin albümü
Flört’ten tanıdığımız Ozan Kotra, ilk solo albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı. “Hava Durumu” adını taşıyan albümde zamanda analog bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Albüm, güncel Türk müziği üretimleri arasında müzikal çeşitliliği bakımından da bir adım öne çıkıyor. 10 şarkıdan oluşan “Hava Durumu”, her devrin albümü olarak tasarlanmış.
Radar: MIghty Creator
Mert Şişman’ın “Mighty Creator” mahlasıyla hazırladığı şahane albümü “Mellow” ile tanıştım. Türler arasında ustaca sörf yapan prodüktörün hip hop çalışmaları “Mellow”da bir araya gelmiş. Yetenekli prodüktör işlerine meraklı olanlar bu hafta bu albümdeki şarkılara kulak kesilsin.
Tanıdık şarkılar
Bu hafta bol bol önereceğim alternatif rock albümlerden biri de Eskitilmiş Yaz’a ait. Sava Savaş, Barış Can Uç, Abdullah Uyumaz, Durukan Çoban ve Alper Akdoğan’dan oluşan grup “Kıyılara” ismini verdikleri ikinci albümlerinde melodik bir anlatım sunuyor. 8 şarkılık albüm, daha önce yayınlanan üç şarkıyı barındırıyor. Her bir şarkının ise tanıdık bir hissi varmış gibi...
Melankolik
To My Lonely Sik Kid grubunun ikinci EP’si “DEUX” geçen hafta yayınlandı. Erdem Ünal ve Can Demirok’tan oluşan grup, indie rock türündeki bu çalışmalarında 4 şarkılarına yer veriyor. Melankolik bir havaya sahip EP’de “Fade Away” ve “Stay Away From Me” şarkıları resmen parlıyor.
Ne dinledim?
· Sefo&Revart-Kaybol
· The Away Days-Sadness Wıll Forever
· Kahraman Deniz-Tuzaklara Düştüm
· Gökalp Ergen-Bahar
· Itscanturan-Sorry
· Sponse-So Far
· Squareplatz-Voodoo
· SilverLiners-SeIze the Day
· Muraz-Yelkenler Fora
· Ilaey-Kızıl Çimen
· Goss-Anla
· Matmazel-Kaç Defa Öleyim?
· Mesafeler-Elbet
· Eskitilmiş Yaz-Geceden Kalma
· Ozan Kotra-Mevzu Benmişim
· Veys Çolak-Hal
· Cem Özel-Cuma’dan Fizana
· Elz and the Cult-Paranoya
· Mighty Creator-Goody GoodIes
Film gibi
Art rock, progressive rock, post-rock ve psychedelic rock gibi türlerde şarkılar yapan Renk’in ilk albümü “Kıyı” geçtiğimiz aylarda dinleyicisiyle buluştu. Benim geç keşfettiğim bu şarkılar, dinleyicisinde sinematik bir etki bırakıyor. Albümdeki 11 şarkı, türlerin iç içe geçtiği bir 64 dakika vadediyor.
Anıl Kahvecioğlu, Gökhan Şensönmez, Kemal Türkeri ve Bulut Gör’den oluşan ekibin albümünü dinlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz!