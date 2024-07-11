Bize bir şeyler oldu

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Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da sahne aldı. Sanatçı, konserin sonunda söylediği “Ne mutlu Türküm diyene” sözü üzerine protesto edildi ve sahneye su şişeleri yağdı.

Ardından Cem Adrian’a da aynı festivalde su şişesi atıldı.

Olanca nezaketiyle Adrian “Elimdeki gülü az önce o şişeyi fırlatan arkadaşıma hediye etmek istiyorum” dedi.

Bu örnekler çoğalıyor.

Ücretsiz konserde de sık sık güvenlik ve sahneye atılan yabancı madde sıkıntısıyla karşılaşıyoruz.

“Etkinlikler ücretsiz olmasın” asla demiyorum ancak belirli kriterleri sağlamak, önden giriş formu doldurmak gibi dinleyicinin emek verecekleri bir durum yaratmak gerekiyor.

Seyirci emek vermediği her konuda böyle hoyrat davranmaya devam ettikçe sanatçıların da seçimleri etkilenecek.

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EN DOĞAL HAKKI

Motive, konser için gittiği Kıbrıs’ta sahneye çıkmadı. Yetkililer, “Ses sistemi, güvenlik problemi ve kalabalık azlığı nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti” açıklamasını yaptı.

Motive haklı çünkü konser ekibine ilettiği ses sistemi ve güvenlik notlarının karşılanması gerekmeli. Bu bir zorunluluktur.

Sanatçı ve konser organizasyonu yapan taraf bu konular hakkında önden anlaşmalı.

Motive, bu eksiklikler karşısında sahneye çıkmama hakkına sahip öte yandan yetkililerin “kalabalık azlığı” demesini ise anlamadım. Böyle bir nedenle konsere çıkmamak ise ancak seyirciye saygısızlıktır.

SAHNE FİYATINI AÇIKLADI

Blok3, “Escobar” isimli yeni şarkısında 1 saatlik sahne ücretini açıkladı. Şarkıda “Alıyorum bir saate otuz beş bin dolar, bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim, yazacak olan ona göre konser yazar. Haberiniz olsun” diyor. Konser organizatörlerine duyurulur.

DİKKAT ÇEKENLER

◊ Norveçli müzisyen Marie Sahba, büyük beğeni toplayan ilk albümü “A Billion Years Too Soon”da yer alan “Fly Away” adlı şarkısının akustik versiyonunu yayınladı. Eserin yeni versiyonu için daha önce Türkiye turnesi yaptığı Efe Demiral ile çalıştı. Şarkı bu haliyle daha da etkileyici olmuş.

◊ Melek Mosso, yeni şarkısı “Balerin”i dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği Onur Özdemir’e ait olan şarkı, Ersay Üner’in düzenlemesiyle sunuldu. Bu şarkı, Melek Mosso’nun kariyerinde yeni bir kapı açacak.

◊ Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak ikilisinin yeni çalışması “Nedeni Göremem” yayınlandı. İkilinin birlikte hazırladığı 4. şarkı. Bu da ikilinin yeni bir grup gibi çalıştığının göstergesi. Sözü hüzünlü, kendisi neşeli şarkı.

◊ Redd, 20. sanat yılını kutlamaya hazırlanırken, farklı şarkıları da kendi süzgecinden geçiriyor. Grup ilk olarak Sezen Aksu’nun söz ve müziğini yazdığı, Hande Yener ile akıllara kazınan “Kibir” şarkısını yeniden yorumladı. Grup, iyi bir cover örneğini de önümüze sunuyor.

◊ Pera’nın yeni şarkısı “Ahu Gözlüm” yayınlandı. Gruptan romantik balat dinlemeye alışık olanlara hitap ediyor. Söz ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait olan şarkı, bir ayrılığı anlatıyor.

◊ 13’üncü stüdyo albümünü yayınlamaya hazırlanan Sertab Erener, hemen öncesi “Bi Polar” adını verdiği single’ını sevenleri ile buluşturdu. Sözü Sertab Erener ve Emrah Demiralp’e ait, bestesi ise yine Demiralp’e ait şarkı, sanatçının yeni albümüne dair beklentiyi yükseltiyor!

Ne dinledim

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∆ Evdeki Saat- “Acı ve Istırap”

∆ Simge Pınar- “Küs”

∆Sokrat St, Cem Adrian- “Bazen Olmaz”

∆Tuğkan- “Son Liman”

∆ Palmiyeler- “Ölüm Bizi Bekler”

∆ Keskin Band- “Sonradan Görme”