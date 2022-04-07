Biraz müzik, biraz analiz ve Çağlan

Müzik bizi artık nerelere götürüyor, bilmiyorum. Bizi başka diyarlara mı taşıyor yoksa şarkılar kulaklığın içinde dönüp durup sadece yerinde mi sayıyor?
Bir süredir aklımı kurcalayan yegane soru bu. Her hafta yeni çıkan birçok şarkıyı dinliyorum. Başka müzik türlerine de sahip olsalar ne kadar birbirlerine benzediklerini sorguluyorum.
Bir önceki acaba bir sonraki miydi? Halbuki bunca farklı insan, bunca iç içe geçmiş türde nasıl oluyor da aynı trikotaj atölyesinden çıkmış gibi işlere imza atılabiliyor?
Dinlemeye devam, yeni cevherler kesin var. Bağımsız müzikler arasında farklı tınılar duyuyorum.
Ama dinlenme oranlarına bakınca onlardan daha çok bozuluyorum. Bilge Nur Yılmaz’ın yani Tendertwin’in “Plastik” single’ı da bana bu duyguyu verdi.
Şarkının dijital müzik dinleme platformlarındaki 50 dinlemesi belki de benden ama 3 bin rakamını geçememiş. Aynadaki aksi olsam anca bu kadar demoralize olabilirdim. Halbuki dinlerken avant-pop’un bana verdiği yetkiye dayanarak gözlerimi kapatıp kendimi başka bir yerde bulmuştum.
Pazar genişliyor da
para kazanmak zor
Sonra IFPI’ın 2021 raporuna göz atıyorum. Arkada “Plastik” tekrar tekrar çalıyor. Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu geçen yılın raporunda diyor ki, stream yüzde 24.3, senkronizasyon yüzde 22, fiziksel satış yüzde 16.1 oranında artmış.
Artmış artmasına da telifler yerinde sayıyor. Misal güzel müzik yapan biri/birileri dinlemelerini artırmadan sadece şarkılarını yayınlayarak nasıl para kazanacak?
Ekmek artık aslanın ağzında değil. Bir akım olmak yani popüler olmak gelir gider dengesini sağlamanın tek yolu. Allah yardımcınız olsun bağımsızlar ve sosyal medyadan uzak duranlar. Sıkıntılı bir süreç sizleri bekliyor.
O koleksiyon İTÜ MİAM’da
İki yıl önce bugün kaybetmiştik Çağlan’ı. Bilmeyenler için Türk rock camiasının önemli isimlerinden, değerli müzik yazarlarından biriydi Çağlan Tekil. Kendisine ait 1274 plak, 174 kitap ve 5 seri dergi artık İTÜ MİAM Kütüphanesi’nde yerini aldı. Bugün bu koleksiyon, açılış gününde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
Dileyen herkesin kullanımına açık olacak koleksiyon için İTÜ Kütüphanesi ve İTÜ MİAM internet sayfalarında yer alacak bağlantılar üzerinden randevu almak mümkün.
Bu köklü arşivi görmek, dinlemek, rock tarihini içine çekmek isteyen olursa fırsatı kaçırmasın.
Ve Çağlan...
Ölümsüzlüğün, ormanlarınla ve koleksiyonunla daim olsun.
Başarılı şarkı
Martino’nun yeni EP’sinin habercisi olan “bedelll” geçen hafta yayınlandı. İngilizce-Türkçe olarak hazırladığı şarkıda ritme kapılıp bir bedeli var demekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Zeynep Oktar ile çalışmaları da meyvesini başarılı bir şarkı olarak vermiş.
Beklentiyi yükseltiyor
Hip-hop, R&B ve pop denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran Güneş, 13 şarkılık albümü “Atlantis”in ilk 6 parçalık bölümünü yayınladı. Devamı mayısta gelecek. Albüm, adını aldığı “Atlantis” gibi bir hitle açılıyor. “Suçlarımdan Biri” ve “Zor”, EP’nin ilk göze çarpan şarkılarından. İlk bölüm fazlasıyla tatmin edici olduğundan albümün ikinci kısmı için beklenti resmen yüksek. Küfür kıyamet olmadan da derdini anlatabilen hip-hop’çılar görünce seviniyorum.
Karanlık ve aydınlık
Orhan Yılmaz’ın projesi Mind Shifter, yeni EP’si “Paracausal Conflicts”te Cava Grande ve In Hoodies ile bir araya geldi. Karanlık ve aydınlığı bir arada barındıran EP’de “Reborn”, “We Are Stardust” (Feat. Cava Grande) ve “Stone Cold” (Feat. In Hoodies) bir çırpıda akıp sizi başka bir diyarda yaşama ulaştırıyor.
Gazino tamam
Cem Belevi, “Cemiyet Gazinosu”nu tamamladı. “Sevdim” şarkısını yayınlamasıyla son bulan bu 6 şarkılık EP’de düzenlemeler gazino günlerini çağrıştırıyor. Pop türündeki EP, son dönemde özenle çalışılmış işlerden biri. İrem Derici ile yaptıkları “Belki”yi çok sevmiştim. “Bilmez”in akustik versiyonu ve “Ondan Vazgeçemem Ben”, kıymeti zamanla anlaşılacak şarkılar. Eli yüzü düzgün pop arıyorsanız adresiniz “Cemiyet Gazinosu”.
Eğlenceli
Alternatif sahnede dikkat çeken isimlerden biri olan Canay Doğan, “Kaç”ı yayınladı. Jenerasyonunun yüzleşmeci değil kaçış eğilimli duruşunu güzel özetleyen Doğan, eğlenceli bir elektronik pop şarkısıyla karşımıza çıkıyor.
İddialı
Mabel Matiz, beşinci albümünden “Kavşaklar”ı yarın yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait, düzenlemesi Alaca imzalı şarkı, iddialı söylemi ve klasikleşen Mabel Matiz vokaliyle dikkat çekecek işlerden.
Kendini bulma hikayesi
Damla Durakçay, yeni şarkısı “Ben Anlarım”ı yarın yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait bu alternatif pop şarkı, içe dönük bir yolculuk, kendini bulma hikayesi. Bir de dans ettiriyor, daha ne olsun.
Biraz müzik, biraz analiz ve Çağlan
Müzik bizi artık nerelere götürüyor, bilmiyorum. Bizi başka diyarlara mı taşıyor yoksa şarkılar kulaklığın içinde dönüp durup sadece yerinde mi sayıyor?
Bir süredir aklımı kurcalayan yegane soru bu. Her hafta yeni çıkan birçok şarkıyı dinliyorum. Başka müzik türlerine de sahip olsalar ne kadar birbirlerine benzediklerini sorguluyorum.
Bir önceki acaba bir sonraki miydi? Halbuki bunca farklı insan, bunca iç içe geçmiş türde nasıl oluyor da aynı trikotaj atölyesinden çıkmış gibi işlere imza atılabiliyor?
Dinlemeye devam, yeni cevherler kesin var. Bağımsız müzikler arasında farklı tınılar duyuyorum.
Ama dinlenme oranlarına bakınca onlardan daha çok bozuluyorum. Bilge Nur Yılmaz’ın yani Tendertwin’in “Plastik” single’ı da bana bu duyguyu verdi.
Şarkının dijital müzik dinleme platformlarındaki 50 dinlemesi belki de benden ama 3 bin rakamını geçememiş. Aynadaki aksi olsam anca bu kadar demoralize olabilirdim. Halbuki dinlerken avant-pop’un bana verdiği yetkiye dayanarak gözlerimi kapatıp kendimi başka bir yerde bulmuştum.
Pazar genişliyor da
para kazanmak zor
Sonra IFPI’ın 2021 raporuna göz atıyorum. Arkada “Plastik” tekrar tekrar çalıyor. Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu geçen yılın raporunda diyor ki, stream yüzde 24.3, senkronizasyon yüzde 22, fiziksel satış yüzde 16.1 oranında artmış.
Artmış artmasına da telifler yerinde sayıyor. Misal güzel müzik yapan biri/birileri dinlemelerini artırmadan sadece şarkılarını yayınlayarak nasıl para kazanacak?
Ekmek artık aslanın ağzında değil. Bir akım olmak yani popüler olmak gelir gider dengesini sağlamanın tek yolu. Allah yardımcınız olsun bağımsızlar ve sosyal medyadan uzak duranlar. Sıkıntılı bir süreç sizleri bekliyor.
O koleksiyon İTÜ MİAM’da
İki yıl önce bugün kaybetmiştik Çağlan’ı. Bilmeyenler için Türk rock camiasının önemli isimlerinden, değerli müzik yazarlarından biriydi Çağlan Tekil. Kendisine ait 1274 plak, 174 kitap ve 5 seri dergi artık İTÜ MİAM Kütüphanesi’nde yerini aldı. Bugün bu koleksiyon, açılış gününde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
Dileyen herkesin kullanımına açık olacak koleksiyon için İTÜ Kütüphanesi ve İTÜ MİAM internet sayfalarında yer alacak bağlantılar üzerinden randevu almak mümkün.
Bu köklü arşivi görmek, dinlemek, rock tarihini içine çekmek isteyen olursa fırsatı kaçırmasın.
Ve Çağlan...
Ölümsüzlüğün, ormanlarınla ve koleksiyonunla daim olsun.
Başarılı şarkı
Martino’nun yeni EP’sinin habercisi olan “bedelll” geçen hafta yayınlandı. İngilizce-Türkçe olarak hazırladığı şarkıda ritme kapılıp bir bedeli var demekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Zeynep Oktar ile çalışmaları da meyvesini başarılı bir şarkı olarak vermiş.
Beklentiyi yükseltiyor
Hip-hop, R&B ve pop denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran Güneş, 13 şarkılık albümü “Atlantis”in ilk 6 parçalık bölümünü yayınladı. Devamı mayısta gelecek. Albüm, adını aldığı “Atlantis” gibi bir hitle açılıyor. “Suçlarımdan Biri” ve “Zor”, EP’nin ilk göze çarpan şarkılarından. İlk bölüm fazlasıyla tatmin edici olduğundan albümün ikinci kısmı için beklenti resmen yüksek. Küfür kıyamet olmadan da derdini anlatabilen hip-hop’çılar görünce seviniyorum.
Karanlık ve aydınlık
Orhan Yılmaz’ın projesi Mind Shifter, yeni EP’si “Paracausal Conflicts”te Cava Grande ve In Hoodies ile bir araya geldi. Karanlık ve aydınlığı bir arada barındıran EP’de “Reborn”, “We Are Stardust” (Feat. Cava Grande) ve “Stone Cold” (Feat. In Hoodies) bir çırpıda akıp sizi başka bir diyarda yaşama ulaştırıyor.
Gazino tamam
Cem Belevi, “Cemiyet Gazinosu”nu tamamladı. “Sevdim” şarkısını yayınlamasıyla son bulan bu 6 şarkılık EP’de düzenlemeler gazino günlerini çağrıştırıyor. Pop türündeki EP, son dönemde özenle çalışılmış işlerden biri. İrem Derici ile yaptıkları “Belki”yi çok sevmiştim. “Bilmez”in akustik versiyonu ve “Ondan Vazgeçemem Ben”, kıymeti zamanla anlaşılacak şarkılar. Eli yüzü düzgün pop arıyorsanız adresiniz “Cemiyet Gazinosu”.
Eğlenceli
Alternatif sahnede dikkat çeken isimlerden biri olan Canay Doğan, “Kaç”ı yayınladı. Jenerasyonunun yüzleşmeci değil kaçış eğilimli duruşunu güzel özetleyen Doğan, eğlenceli bir elektronik pop şarkısıyla karşımıza çıkıyor.
İddialı
Mabel Matiz, beşinci albümünden “Kavşaklar”ı yarın yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait, düzenlemesi Alaca imzalı şarkı, iddialı söylemi ve klasikleşen Mabel Matiz vokaliyle dikkat çekecek işlerden.
Kendini bulma hikayesi
Damla Durakçay, yeni şarkısı “Ben Anlarım”ı yarın yayınlıyor. Söz ve müziği kendisine ait bu alternatif pop şarkı, içe dönük bir yolculuk, kendini bulma hikayesi. Bir de dans ettiriyor, daha ne olsun.