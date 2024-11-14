Bir bakışta müzik gündemi

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◊ Brand Week İstanbul 2024

Brand Week İstanbul 2024 etkinliği bu yıl Hande Yener, Kenan Doğulu gibi isimleri ağırladı. 3 gün boyunca birçok yaratıcı isim, Haliç Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte takipçileriyle bir araya geldi.

“Gel Bi Kahve İçelim” oturumunda Kenan Doğulu enteresan bir açıklamada bulundu. Müslüm Gürses’in yapay zekâ aracılığıyla bir şarkısını okuyacağını, etik olarak bunu nasıl görmek gerektiğini bilemediğini iletti.

Yapay zekâ söz konusu olduğunda yasalar hâlâ gri bir alanda seyrediyor. Gürses’in sanatçı haklarının sahibi Elenor Müzik’in elinde yapay zekâya tanımlatacağı çok fazla ses de var.

DJ’lik kariyerine de başlayan Doğulu “Kenzi” isimli projesini anlattı.

Ek olarak ocak ayında caz projesi “İhtimaller”in ikincisinin yayınlanacağını açıkladı.

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Londra’daki Abbey Road stüdyolarında geniş bir katılımla kaydedilen albüme dair merakım şimdiden arttı.

◊ Bağımsız Müzik Günleri

Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İBB Kültür AŞ ve MERLIN partnerliği ile Bağımsız Müzik Günleri’nin ikincisi Müze Gazhane’de düzenlendi.

“Ulusal ve alternatif medyanın bağımsız müziğe yaklaşımı” oturumunda Şafak Ongan, Ece Ulusum ve Heja Bozyel, hem sanatçıların hem de medyanın bağımsız müziğe bakışını ele aldı.

Bazı bağımsız müzisyenler ana akımın kendileriyle çok ilgilenmediğini düşünüyor.

Fakat gerek halkla ilişkiler gerekse iletişim yöntemleri açısından kendilerini saklamayı da tercih edebiliyorlar.

Karşılıklı kurulacak iletişim sayesinde aynı zeminde buluşulabilir. Bu arada Sezin Karamusul’un “Okyanus” ile Berkup’ın “Kimseler” şarkısını bu etkinlik sayesinde dinledim. Önerimdir.

◊ Yeni gelişmeler

İnternet radyosu Radyo Modart, Türk müziğindeki “yeni dalga” mottosuyla 16 Kasım’da test yanına başlıyor. Modern, alternatif, yerli müzik çalacak olan Radyo Modart’ın yayın yönetmenleri radyocu, DJ, müzik yapımcısı Hakan Tamar ve yazar, DJ, müzik direktörü, organizatör Tayfun Polat.

İki ismi de Türkiye’de alternatif müzikle ilgilenenler yakından tanıyor. Bakalım, yeni radyoları nasıl

ilerleyecek!

◊ Genç Caz+

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İstanbul Caz Festivali’nin hayata geçirdiği, Genç Caz+ projesinin dördüncü albümü yarın yayında olacak.

Albümde, 28 yaş altı genç müzisyenlerden oluşan, caz, funk, R&B, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop türlerinde veya türler arası müzik yapan Boba Quartet, Zozeï, ALÂN, Mojo 5, Blue Kiss Collectiven ve Zekeriya Şahiner Quartet’e ait daha önce yayımlanmamış birer özgün beste yer alıyor.

Bu albümün her sene köşemde yerini almasının haklı nedeni ise hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacak şarkıları barındırması.

Dikkat çekenler

◊ Kıvılcım Ural yeni albümü “Eteklerim Köpeklerim”i yayınladı. İsmi antipatik gelse de önyargıları bir kenara bırakınca punk rock bir çalışmayla baş başa kaldım. Başka bir manifesto, bir ruh buluyorsunuz 10 şarkıda. Beyoğlu’nun eski alt kültür punk dönemi gibi hissettirdi. Geneli memnun etmez belki ancak dinleyicisini keyiften dört köşe yapacağı kesin. “Yalan Bunlar” ve “Başımıza Gelenler” ilk dikkat çekenler.

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◊ Den Ze yeni şarkısı “Bitmedi Böyle” ile etkileyici bir çıkış yakalıyor. Bunun şarkıcının en iyi eseri olduğunu diyebilirim. Söz, müzik ve düzenlemenin Den Ze’ye ait şarkıdaki ud dokunuşu ise Can Kandaz’dan.

◊ Fikri Karayel, kariyerinin 10. yılında şarkılarını derlediği proje albümü “Ben Fikri Karayel”i yayınlıyor. Albümü ‘’Keyfinin Kahyası” ve 2019 yılında Ayşe Hatun Önal’dan duyduğumuz “Efsane” ile tamamlıyor. 9 şarkılık çalışma, Babylon’da canlı kaydedildi. Bu yüzden de her şarkıdan ayrı bir ruh alıyorsunuz.

◊ Çağan Şengül ikinci albümünden ilk şarkısı “Mağlup”u yayınladı. Romantik eserlerin sahibi Şengül, söz ve müziği kendisine ait parçasında yine Burak Bedirli’ye prodüktörlüğü emanet etti.

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◊ KÖFN grubunun solisti olarak tanınan Salman Tin, solo kariyerinin resmi başlangıcını “Kalpsiz Bir Serseri” ile yaptı. Eseri, Onurr (Onur Özdemir) ile birlikte şiirden şarkıya dönüştürdüler.

◊ The Away Days, indie pop bayrağını tutan isimlerden. Grup, yarın yayınlanacak “World Horizon” ile dört şarkılık EP’leri “Live Sessions 01”i tamamlıyor.

◊ Rozz Kalliope, yeni şarkısı “Olmadı Madem”i yayınladı. Yüksek tempolu bu ayrılık şarkısında Kalliope’un rap’i ve elektronik düzenlemesi dikkat çekiyor.

◊ VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Müzik Defteri 2” isimli dergiyi okurlarıyla buluşturuyor. Müziği farklı perspektiflerden inceleyen dergi, ilk bakışta bir kitaptan farksız. Benim gibi müzik yayınları arşivciliğini sevenlerdenseniz takibe değer.

NE DİNLEDİM

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∆ Ezhel- “Kedi”

∆ Ayda- “Yok Yere”

∆ Jön- “Leyla’nın Aşkı”

∆ Avlu- “Çok Yakındı”

∆ Can Algeç- “Bi Damla”