Avrupa’nın müzik geliri Türkiye için fırsatlar

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Rapora ilk baktığınızda AB müzik pazarı diğer küresel pazarlar kadar hızlı büyümediği açıkça görülüyor. 2023’te AB’de kaydedilmiş müzik gelirleri yüzde 8.7 oranında artarak 5.2 milyar Euro’ya ulaştı. Ancak bu büyüme oranı Çin (yüzde 25.9) ve Meksika (yüzde 18.2) gibi diğer bölgelere göre önemli ölçüde düşük. Ek olarak da yüzde 10.2 olan küresel büyüme oranının gerisinde kalıyor.

AB’deki müzik gelirleri 2001’de zirve yapmıştı ama şu an önemli ölçüde düşük. 2023’te AB müzik gelirleri, 2001’deki zirvesinin (5.4 milyar Euro) yalnızca yüzde 61’indeydi. Bu büyüme oranının düşük olmasına rağmen AB müzik piyasası, gelecekte önemli bir potansiyel taşıyor.

Yerli sanatçılar, AB içinde oldukça başarılı. 2023 yılında 22 AB ülkesinde “En İyi 10” listesinde yer alan şarkıların ortalama yüzde 60’ı yerli sanatçılara ait. Bu oran AB dışı pazarlardan (yüzde 47) daha yüksek.

Plak şirketleri, Avrupalı sanatçıların başarısında çok önemli bir rol oynuyor. Sanatçı gelişimine, pazarlamaya (yıllık 6.8 milyar Euro) ve sanatçıları küresel olarak hayranlarla buluşturmaya yatırım yapıyorlar. Plak şirketleri, prodüksiyon, pazarlama, canlı performans ve marka ortaklıkları için özel destek gibi birçok açıdan hizmet sunuyor. Bu yaklaşım Bulgaristan gibi daha küçük pazarlarda özellikle önem taşıyor.

Raporda ayrıca Virginia Records’un sahibi ve Genel Müdürü Stanislava Armoutlieva, Bulgar sanatçıların Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden sanatçı ve prodüktörle iş birliği yaptığını belirtiyor. Bu çalışmalar, Bulgaristan ve Türkiye’deki sanatçıların birbirlerini destekleyerek Avrupa’da daha fazla tanınırlık kazanması adına bir basamak olabilir. Türkiye pazarı için detaylı incelemenin ise MENA bölgesi raporunda yer alması bekleniyor.

Avrupa müzik pazarının gelişiminde gözlemlenen stratejik adımlar, Türkiye için de önemli dersler sunuyor.

Yerli sanatçıların desteklenmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve plak şirketlerinin rolü gibi unsurlar, Türkiye’deki müzisyenlerin global sahnede daha güçlü bir yer edinmesi için büyük önem taşıyor.

Avrupa’nın yerli sanatçılara verdiği destek ve uluslararası iş birlikleri gibi stratejik adımlarını Türkiye’deki müzik sahnesine uyarlamak, Türkiye’nin müzikal geleceğini şekillendirme yolunda güçlü bir adım olabilir.

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Dikkat çekenler

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◊ İlhan Güryalçın, söz ve müziği kendine ait olan “Aşk Oyunu” isimli yeni single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor. “Şempiye” ismini taşıyan maxi single’ını pek sevmiştim. Tarzına sadık, daha düşük tempolu bir şarkı bu kez bizlerle.

◊ Görsel ve müzik denince akla ilk gelen isimlerden Aydilge, 4 Ekim’de vizyona girecek “Yaren Leylek” filminde de kullanılan orijinal film müziği şarkısı “Yaren Leylek”i yayınladı. Yine tam bir görsel dünya ile eşleşen şarkının söz ve müziği de Aydilge imzalı. Dizi ve film orijinal müziklerinde umut dolu bir Yeşilçam havası var.

◊ Berru Tural, “Gidiyor İçim”i yayınladı. Pop alanında kendine yer açmaya çalışan Tural, söz ve müziği Zeki Güner imzası taşıyan şarkıyla yazı bitmeden yakalıyor.

◊ İdil Ateş, yeni şarkısı “Kaybol” ile radarıma girdi. Söz ve müziği kendine ait olan şarkı, elektronik alt yapısıyla hem tanıdık hem de başarılı adımlarla ilerliyor.

◊ İsa Özkocaman, yeni taze teklisi “Bir Yere Var”ı yayınladı. Gitar sound’uyla donattığı şarkısını tekrar tekrar dinlemenizi sağlıyor. Söz ve müziği kendisine ait şarkı, dönüp diğer şarkılarını da dinleme arzusu uyandırıyor.

◊ Bu haftanın en enteresan işi şüphesiz Aga B’nin 12 şarkılık yeni albümü “Interlude 87”dan yayınlanacak ilk beş şarkısı olacak. Tüm albüm değerlendirmesini sonraya bırakırken çıkış eseri bu hafta Kamufle ile söyledikleri “Yangın” oldu. Vokallerde sahneyi de paylaştığı Abkountry’nin de bulunduğu şarkı resmen çivi gibi beyninize çakılıyor.

NE DİNLEDİM

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∆ İpek Özcan-“İki Tatlı Söz”

∆ Bilge Su-“Ziyan”

∆ She Past Away-“İnziva”

∆ Bengü Beker-“Bir Yol Bu”

∆ Emre Fel-“Naçar”