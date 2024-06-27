Aleyna Tilki’nin “Kırlar”ı

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Aleyna Tilki, müzik kariyerinde zorluklar ve ertelemeler yaşadı.

Fakat her şeye rağmen her yeni çalışması üzerindeki beklentiyi artırdı.

Tilki, beklentileri dindirmek, isyan eden sevenlerinin içine su serpmek için X platformunda uzunca bir yazı yayınladı.

Genç solist, yeni albümünde büyük prodüktörler ve tanınmış müzisyenlerle çalışmak yerine, kendi tabiriyle “Müziği ruhuyla üreten, ancak sektörde fazla tecrübesi olmayan” müzisyen arkadaşlarıyla iş birliği yaptı.

Yeni albümünün iddialı yanı ise Tilki’nin “Herkesin çalıştığı insanlarla yapsaydım, çoktan çıkmıştı zaten. Ama gerçek halimi yansıtmıyordu” sözleri.

“Peki, bu gerçek hali neye benzeyecek” derseniz Tilki’den rock tınılarının yer aldığı bir albüm geliyor.

Tabii bu yeni projede taze beyinlerle çalışmanın da bir bedeli var ve yayın süreci uzadıkça uzamış durumda. Hatta bir İngilizce, bir Türkçe albüm bu yolda rafa kaldırıldı bile.

Tilki, şubat ayında albümün kayıtlarını tamamladıktan sonra mix ve mastering sürecinde çeşitli zorluklar yaşadığını ve bu süreci çözemediğini ifade etti.

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle dinleyicilerinden özür dileyen Tilki, ekiplerinin ellerinden geleni yaptığını ve sonunda dinleyicilerin gönlünü alacağından emin olduğunu belirtti.

Tilki, samimiyet arayışında daha da ileri giderek, Grammy ödüllü artistlerle yaptığı ve hazır olan İngilizce albümünü yeniden düzenlediğini de açıkladı.

“Ben bir pop star değilim. Kalıbınıza sığamam, akarım. Ben bir maraton koşucusu değilim. Ben bir yolcuyum. Ben bir kaşifim...” diyerek yurtdışı planları konusunda da aslında kendi zamanlamasına uyulması gerektiğinin altını çizdi.



DOĞANIN VE GERÇEKLİĞİN SESİ



Yeni çıkacak Türkçe albümün adı “Kırlar” olacak.

Tilki, şarkılarını ormanda kırlar içinde, doğayla iç içe yazdığını, tüm samimiyetiyle acılarını, mutluluklarını toprağa ve çiçeklere akıttığını ifade etti.

Tilki, “Bu albümü yaparken bir evim bile olmadı. Hep yoldaydım. Gözden çıkardığım lükslerle; bana bir günde rekor kırdıracak, herkesin duymaya zaten çok alıştığı hazır hit’lerden çıkartmayı istemedim” dedi.

Bu albüm, Tilki’nin konfor alanlarından çıktığının, sahte ve yüzeysellikten kaçtığının, gerçek ve saf bir müzik yaratma çabası içinde olduğunun bir göstergesi.

Bu da pop müzikle tanıdıkları bir Aleyna Tilki değil rock, alternatif ve elektronik müzikle tanıyacakları bir Aleyna Tilki demek.

Dönem içinde sık sık yaşadığı sıkıntılarını dile getiren ve yakın zamanda yeniden sahnelere dönen Tilki’nin kariyeri konusunda ise akılcı adımlar atmasının tam zamanı.

İlerleyen dönemdeki hayatını şekillendirecek albüm umarım “Kırlar” olur.

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Dikkat çekenler

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◊ Emre Fel’in önlenemez yükselişi... Yeni Anadolu pop mu desek ne desek bilemiyorum. Emre Fel, hit listelerinin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Son şarkısı “Sana El Pençe Durmam” ile de birçok listede üst sıralara çıktı ve Shazam platformunda “Türkiye’de En Çok Aranan Şarkı” oldu.

◊ Duman, bayramın bitişiyle iki yeni şarkısını yayınladı. “11 yıl sonra ne iyi ettiler” demeden edemedik, özlemişiz. Rock gibi rock olsun diye bekliyorduk. “Nerde Benim Kafam” ve “Kufi”, yeni albümün habercisi iki şarkıları. Gördüğüm kadarıyla pozitif tepkileri de haklı olarak alıyorlar. 16 şarkılık albüm ise yakında sırasıyla yayınlanan şarkılarla açılacak. Dinlemek için sabırsızlanan kaç kişiyiz?

◊ Rana Türkyılmaz, “Beni Anla”yı yayınladı. Söz ve müziği Türkyılmaz’a ait olan şarkının düzenlemesi ise Sezer Dinç imzalı. Türkçe pop rock konusunda Türkyılmaz hızlı adımlarla ilerliyor, yakın takibe almakta fayda var.

◊ Yaşlı Amca grubuyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Artun Özoğlu ilk single’ı “Radikal”i yayınladı. Aynı ismi taşıyan EP’sinin ilk habercisi olan şarkı, dikkate alınacak bir solo kariyeri işaret etmekte, merakla bekliyorum.

◊ Second, Frozen Clouds, Aşk gibi gruplardan tanıdığımız, İstanbul bağımsız müzik sahnesinin en üretken isimlerinden Parham A.G’nin yeni albümü “Daha Anlatacak Çok Şey Var” yayında. 10 şarkıdan oluşan albüm punk rock sevenleri epeyce mutlu edecek. Albümde 8 Türkçe şarkının yanında Farsça ve İngilizce de eserler var. Parham beni kalbimden vurdu. Albüm bende dönmeye devam ediyor.

Ne dinledim

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∆ Zen-G- “Keje”

∆ Ekin Alkan- “Dans Etmem Lazım”

∆ Makyaj- “Delirtir Beni”

∆ Hakan Kurtaş- “Kumbahçe”