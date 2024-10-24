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Sinem Vural
Sinem Vural
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Afrika kökenli Türk sanatçılar

#Sinem Vural#Kelebek#Yazar

80’lerden bugüne gelen Afrika kökenli Türk sanatçılar yine ön planda. Size bugün sıklıkla karşıma çıkan iki isimden bahsetmek isterim.

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Ndubuisi Christopher Akpuru, sosyal medya hesabında Türk halk müziği, pop ve arabesk türlerinde performanslarını paylaşıyor. Akpuru şarkıya girene kadar “Türkiye’de yaşayan yabancı”, şarkıya girdikten sonra ise yıllardır Türk müziğine aşina olan birine dönüşüyor. Kendini Instagram’da “Ben Türk halk müziği, arabesk müzik ve pop müziği söyleyen Nijeryalı bir Türk şarkıcıyım” diye tanıtıyor.
Mesela Karadeniz türküleri söylediği bir bölüme denk geldim. YouTube ve Instagram üzerinden yaptığı yayınlarda temaları olan konserler veriyor. Zeki Müren, Tuğçe Kandemir, Ebru Gündeş şarkıları söylüyor. Türkü geceleri de düzenliyor. Nijerya saatiyle de oradaki sevenlerine de ulaşan Akpuru, Türk müziğinin yayılmasına da katkı sağlıyor.
Tanıtmak istediğim bir diğer isimse Katia Ornella. Daha önce dans videolarına denk geliyordum ancak TikTok’ta sürekli önüme düşen cover şarkılarıyla da dikkatimi çekti. Fildişi Sahili vatandaşı olan Ornella’nın Sena Şahin ile söylediği “Kelepçe” cover’ı çok iyi. Sesi gerçekten bambaşka.
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası gibiler ve vokalleriyle Türkçe şarkıları inanılmaz iyi söylüyorlar. Daha önce denk gelmediyseniz bu haftalık keşif önerilerim olsunlar.

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Dikkat çekenler

◊ Bu hafta biraz sosyal medya üzerinden gidiyorum gibi görünüyor fakat İbrahim Sarıpınar’dan ve şarkısı “Sarı Bülbül”den bahsetmeden geçemeyeceğim. O da Instagram’da fark ettiklerim arasındaydı. Köy hayatından sonra ilk albümünün habercisi niteliğinde kendisine ait böyle bir şarkıyla gelmesi beni şaşırtmadı. Sesini Hasan Mutlucan’a çok benzetiyorum, bakalım bizleri neler bekliyor.
◊ Kalben, yeni şarkısı “Buluş Benimle”yle kalbimi çaldı. Sözleri Kalben’e, müziği Hakan Mortaş’a ait olan parça yalınlığı ile Kalben’in ilk döneminin masumiyetini yeni bir devinimle dinleyiciyle paylaştığını hissettirdi.
◊ Emre Aydın’ın yeni şarkısı “Herkes Mi Terk Etmiş?” de yayınlanan bir diğer güzel şarkı. Söz ve müziği Murat Hakan Arıcı’ya ait şarkı klasikleşen Emre Aydın şarkılarından biri olmaya aday.
◊ Arya Aryay, ikinci şarkısı “Kırmızı Çizgi”yi yayınladı. Sözleri Şule Aryay’a, müziği Barış Aryay’a ait olan şarkı tam bir aile yapımı. Annesinin söz yazarı, babasının müzisyen olmasının faydasını yeteneğiyle birleştiren Aryay, dikkat çekmesi gereken yeni bir isim.
◊ Aysun Öztekin’in sesini filmlerde duymadıysanız “Hazan” ile duyun isterim. Söz ve bestesi Sezen Aksu, aranjesi Ahmet Semih Erdoğan imzası taşıyan bu yepyeni yorum, şarkıyı ne kadar sevdiğimi hatırlattı, sesine de pek yakışmış.
◊ İkilem, yeni şarkıları “Mevzu Derin”i yarın yayınlıyor. İkilinin yeni hüzünlü şarkısı 90’lar syntleriyle sizi hemen yakalayacak.

NE DİNLEDİM

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∆ Call It- “Oyan”
∆Kargalar- “Soğuk Bedenler”
∆Gökhan Türkmen- “Koy Koy Koy”
∆Canozan- “Acıtır Gibi Severek”
∆Ekin Beril- “Kal”

#Sinem Vural#Kelebek#Yazar
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