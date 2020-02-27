50 yıl sonra Avrupa’da

Moğollar, 50 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa yollarına düştü. Hem de yeni albümünün kaydı için... İstanbul’da provalarını tamamlayan ekip, soluğu Hollanda’da aldı.
Bilmeyen yoktur ancak kısa bir özet geçmek gerekirse; Anadolu rock müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Moğollar, 1967 sonunda Türkiye’de müzik çalışmalarına başladı. Grup, 1971’de Fransa’da yayınladıkları “Danses et Rythmes de la Turquie” ile ödüllere doymadı ve uzun bir süre yurt dışında yaşadı. 50 yılı aşan kariyerlerine 23 adet 45’lik ve 11 stüdyo albümü sığdırmayı başardılar.
Şimdilerde Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal’dan oluşan grup, İngiliz “Night Dreamer” isimli plak firmasının orijinal sesleri yakalamak için baş koyduğu yolda Hollanda’daki Artone Studio’da ağırladığı isimler arasına katıldı.
Daha önce Beatles ve The Beach Boys’un kullandığı mix masalarıyla kaydedilen şarkılar “direct to disk” denilen yöntemle hiçbir dijital işleme maruz kalmadan ya da düzeltme olmadan doğrudan plağa aktarıldı. Baştan sona dijital dokunuşların hakim olduğu müzik dünyasında böyle bir cesareti gösterecek isimler arasında Moğollar’ın olması ise şaşırtmadı. Hele hele, 5 günde 16 şarkıyı hücum kayıtla çalıp kaydetmelerine hiç şaşırmadım!
50 küsur yılı geride bırakan grubun bu plağı sadece sevenlerini değil, müzik aşığı herkesi memnun edecektir. Merak edenler grubun Twitter sayfasından stüdyo günlüklerini takip edebilir.
Nihayet yayınlanıyor
11 şarkıda evreni tavaf eden, gezmedik galaksi bırakmamaya niyetlenen Beril, albümdeki tüm söz ve müzikleri de kendi yazmış. Sahneyi beraber paylaştığı Caner Anar ile müzik prodüksiyonu da üstlenen Beril, yüzü Avrupa’ya dönük bir albüme imza atmış. Elektronikten akustiğe türler arasında dolanan albümde her bir şarkıyı beğendim ancak önde gidenler “Uzayın Dibi”, “Petrichor”, “Ha Ha”, “Zaman II”...
İyi niyetli alternatif rock
Ufuk Beydemir’in 2. albümü “Kristal Oda” bu hafta yayınlandı. 13 şarkılık albümde iyi niyetli bir alternatif rock tınısı hakim. Beydemir’in kemik kitlesi albümden memnun. Bize de “Dünya Gibi” ve “İşte Bir Anda” şarkılarını önermek düşer.
Beklenmedik
Yasemin Mori’nin yeni şarkısı geçen hafta düştü: “Rampa Stampa”. Yine bir türe sadık kalmak yerine bildiğini okuduğu, lügatıyla ilgimizi çeken Mori’nin beklenmedik vokal denemeleri ilgi çekiyor. Bu hafta en çok dinlediğim şarkılardan biri olması yetmedi, “yapma bana lagalugalation” demekten kendimi alamadım. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı, bilemiyorum.
Metal beklerken indie geldi
Model grubundan tanıdığımız, grubun şarkılarının arkasındaki adam Can Temiz solo kariyerine “Hayvan Yaralı” ile başlıyor. Metal beklerken indie bir şarkıya imza atan Temiz’in gitarlarda Fırat Ağacık gibi kendi kadar karanlık seven birini bulmasını yerinde buldum. Sözü müziği kendine ait olan “Hayvan Yaralı”, Türk müzik sektörü için farklı bir deneme olarak öne çıkıyor.
Karamsar deneme
Dolu Kadehi Ters Tut, 28 Şubat’ta “Kaçar Gider”i yayınlıyor. Üçüncü albümdeki karamsar havayı tutan ekip, bu kez lo-fi pop tarzını denemiş. Bu tür de yakışmış, şarkıyı da çok beğendim ancak grubun enerji patlaması yaşatan şarkılarını daha çok seviyorum sanırım.
Tepki
Punk rock konusunda her işleri merak uyandıran F.Ö.K., tam tamına 54 saniye süren efsanevi single’ları “Saniyeler”i dijital ortamlara saldı. Hür Kellecioğlu, Deniz Bolayır, Doğan Demircioğlu ve Hakan Küçükçelebi’den oluşan grubun yeni albümü “Borcumuz Olsun”, neye tepki olarak doğacak merak konusu.
Gürültünün hakkını veriyorlar
Söz konusu rock olduğunda en çok beğendiğim gruplardan biri olan Make Mama Proud geçen hafta çıkardığı “Filthy Lexi” ile yükselişine devam ediyor. Gürültünün hakkını veren grubu dinlemek yerinizde durmanızı zorlaştırıyor.
80’lere ışınlanmak
Orhan Yılmaz ve Meriç Erseçgen ikilisinin projesi Mind Shifter, yeni albümü “Everything is Now”ı hafta içinde yayınladı. Ekibe Burak Gürpınar’ı da katarak kartopuna dönen ikilinin synthwave, synth pop ve dreamwave arasında gidip geldiği albümde güçlü işbirlikleri de mevcut. In Hoodies ile olan “E.I.N.” ve “Phoenix”in yanı sıra İdil Meşe’nin yer aldığı “To the Wind” güçlü parçalardan. 80’lere ışınlanıp gelmek isterseniz bu albüm tam size göre.
Ne dinledim?
· Dolu Kadehi Ters Tut-Kaçar Gider
· Ekin Beril-Uzayın Dibi
· Mod-Dans Etmeyeceğim
· Melis Yelman-Yerebatan
· Ados-Eylül
· Deniz Gürzumar-Kendimden
· Düşün-Gökyüzü
· Rozz Kalliope-Darılmışsın
· Ozbi-Anlamadın Mı
· Pinhani-Ankara Gel Dedi
· Ufuk Beydemir-Dünya Gibi
· Yasemin Mori-Rampa Stampa
· Akkor-An
· Mind Shifter, İdil Meşe-To The Wind
· Atlas RB-Ganjah Bul
· Make Mama Proud-Filthy Lexi
· Can Temiz-Hayvan Yaralı
50 yıl sonra Avrupa’da
Moğollar, 50 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa yollarına düştü. Hem de yeni albümünün kaydı için... İstanbul’da provalarını tamamlayan ekip, soluğu Hollanda’da aldı.
Bilmeyen yoktur ancak kısa bir özet geçmek gerekirse; Anadolu rock müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Moğollar, 1967 sonunda Türkiye’de müzik çalışmalarına başladı. Grup, 1971’de Fransa’da yayınladıkları “Danses et Rythmes de la Turquie” ile ödüllere doymadı ve uzun bir süre yurt dışında yaşadı. 50 yılı aşan kariyerlerine 23 adet 45’lik ve 11 stüdyo albümü sığdırmayı başardılar.
Şimdilerde Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal’dan oluşan grup, İngiliz “Night Dreamer” isimli plak firmasının orijinal sesleri yakalamak için baş koyduğu yolda Hollanda’daki Artone Studio’da ağırladığı isimler arasına katıldı.
Daha önce Beatles ve The Beach Boys’un kullandığı mix masalarıyla kaydedilen şarkılar “direct to disk” denilen yöntemle hiçbir dijital işleme maruz kalmadan ya da düzeltme olmadan doğrudan plağa aktarıldı. Baştan sona dijital dokunuşların hakim olduğu müzik dünyasında böyle bir cesareti gösterecek isimler arasında Moğollar’ın olması ise şaşırtmadı. Hele hele, 5 günde 16 şarkıyı hücum kayıtla çalıp kaydetmelerine hiç şaşırmadım!
50 küsur yılı geride bırakan grubun bu plağı sadece sevenlerini değil, müzik aşığı herkesi memnun edecektir. Merak edenler grubun Twitter sayfasından stüdyo günlüklerini takip edebilir.
Nihayet yayınlanıyor
11 şarkıda evreni tavaf eden, gezmedik galaksi bırakmamaya niyetlenen Beril, albümdeki tüm söz ve müzikleri de kendi yazmış. Sahneyi beraber paylaştığı Caner Anar ile müzik prodüksiyonu da üstlenen Beril, yüzü Avrupa’ya dönük bir albüme imza atmış. Elektronikten akustiğe türler arasında dolanan albümde her bir şarkıyı beğendim ancak önde gidenler “Uzayın Dibi”, “Petrichor”, “Ha Ha”, “Zaman II”...
İyi niyetli alternatif rock
Ufuk Beydemir’in 2. albümü “Kristal Oda” bu hafta yayınlandı. 13 şarkılık albümde iyi niyetli bir alternatif rock tınısı hakim. Beydemir’in kemik kitlesi albümden memnun. Bize de “Dünya Gibi” ve “İşte Bir Anda” şarkılarını önermek düşer.
Beklenmedik
Yasemin Mori’nin yeni şarkısı geçen hafta düştü: “Rampa Stampa”. Yine bir türe sadık kalmak yerine bildiğini okuduğu, lügatıyla ilgimizi çeken Mori’nin beklenmedik vokal denemeleri ilgi çekiyor. Bu hafta en çok dinlediğim şarkılardan biri olması yetmedi, “yapma bana lagalugalation” demekten kendimi alamadım. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı, bilemiyorum.
Metal beklerken indie geldi
Model grubundan tanıdığımız, grubun şarkılarının arkasındaki adam Can Temiz solo kariyerine “Hayvan Yaralı” ile başlıyor. Metal beklerken indie bir şarkıya imza atan Temiz’in gitarlarda Fırat Ağacık gibi kendi kadar karanlık seven birini bulmasını yerinde buldum. Sözü müziği kendine ait olan “Hayvan Yaralı”, Türk müzik sektörü için farklı bir deneme olarak öne çıkıyor.
Karamsar deneme
Dolu Kadehi Ters Tut, 28 Şubat’ta “Kaçar Gider”i yayınlıyor. Üçüncü albümdeki karamsar havayı tutan ekip, bu kez lo-fi pop tarzını denemiş. Bu tür de yakışmış, şarkıyı da çok beğendim ancak grubun enerji patlaması yaşatan şarkılarını daha çok seviyorum sanırım.
Tepki
Punk rock konusunda her işleri merak uyandıran F.Ö.K., tam tamına 54 saniye süren efsanevi single’ları “Saniyeler”i dijital ortamlara saldı. Hür Kellecioğlu, Deniz Bolayır, Doğan Demircioğlu ve Hakan Küçükçelebi’den oluşan grubun yeni albümü “Borcumuz Olsun”, neye tepki olarak doğacak merak konusu.
Gürültünün hakkını veriyorlar
Söz konusu rock olduğunda en çok beğendiğim gruplardan biri olan Make Mama Proud geçen hafta çıkardığı “Filthy Lexi” ile yükselişine devam ediyor. Gürültünün hakkını veren grubu dinlemek yerinizde durmanızı zorlaştırıyor.
80’lere ışınlanmak
Orhan Yılmaz ve Meriç Erseçgen ikilisinin projesi Mind Shifter, yeni albümü “Everything is Now”ı hafta içinde yayınladı. Ekibe Burak Gürpınar’ı da katarak kartopuna dönen ikilinin synthwave, synth pop ve dreamwave arasında gidip geldiği albümde güçlü işbirlikleri de mevcut. In Hoodies ile olan “E.I.N.” ve “Phoenix”in yanı sıra İdil Meşe’nin yer aldığı “To the Wind” güçlü parçalardan. 80’lere ışınlanıp gelmek isterseniz bu albüm tam size göre.
Ne dinledim?
· Dolu Kadehi Ters Tut-Kaçar Gider
· Ekin Beril-Uzayın Dibi
· Mod-Dans Etmeyeceğim
· Melis Yelman-Yerebatan
· Ados-Eylül
· Deniz Gürzumar-Kendimden
· Düşün-Gökyüzü
· Rozz Kalliope-Darılmışsın
· Ozbi-Anlamadın Mı
· Pinhani-Ankara Gel Dedi
· Ufuk Beydemir-Dünya Gibi
· Yasemin Mori-Rampa Stampa
· Akkor-An
· Mind Shifter, İdil Meşe-To The Wind
· Atlas RB-Ganjah Bul
· Make Mama Proud-Filthy Lexi
· Can Temiz-Hayvan Yaralı