2024’ÜN Z RAPORU

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Yıla ocak ayında Can Kazaz’ın “Ve Gök”ü, Şenceylik’in “Eteğimdeki Taşlar”ıyla başladık. Şubat ayında Kardelen’in “Habibi”si, Paptırcem’in “Büyüklere Ninniler”i, Ayyuka’nın “Zaman Ziyan” isimli EP’si, Görkem Karabudak’ın “Kontra” EP’si peşi sıra yayınlanan işler arasındaydı.

Mart ayında Yalnayak’ın “Ayıp Olmasın”ı, Develer’in “Fauna”sı, Light Motiv’in “Koy” EP’si, Berkay Altunyay’ın “Derdo” EP’si ile Kristal Kit’in “Kirli Kalıcam” albümü gönlümü çaldı. Kimse pek bahsetmiyor ancak Murat Boz “3” albümünde de güzellikler vardı.

Nisan ayında Sefo “İmparator Pt.1”i ile albüm dünyasına girerken, Da Poet ile Kayra’nın hazırladığı “Normal” albümü, Nova Norda’nın “Üzgünüm, Üzgün Değilim”i, Emir Taha’nın “E.T. Phone Home” EP’si, Allame’nin “Ölüm”ü dikkatimi çekenler arasındaydı. Mor ve Ötesi’nden tanıdığımız Burak Güven, Muganni mahlasıyla “18” isimli solo albümünü paylaştı. Mayıs ayına geldiğimizde ise Nilipek “Uydurduğumuz Oyunlarla”, Barış Demirel “Dans Pisti Cenazesi”, Gazapizm “Dönmek İçin Eve” isimli albümleriyle yaz öncesi büyük bir umut beslememize neden oldu.

Haziranda Tarkan’ın “Kuantum 51”inin çıkarması ise büyük ses getirdi. Seveni kadar sevmeyeni de oldu. Belki beklendiği kadar gürültü çıkarmadı ancak sevdiklerim arasında yerini aldı. Alternatif dünyada ise Parham A.G’nin “Daha Anlatacak Çok Şey Var”ı radarıma takıldı.

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EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER OLDU

Temmuz ayında daha ziyade rap müzik yükselişteydi. Yayınlanan albümler arasında Ceza’nın “Yatay Zeka”sı öne çıktı. Ağustos ayında ise Semicenk’in “Geçiyor Zaman” EP’si ile en çok dinlenen isim olmasını yeniden hatırlatmış olayım.

Eylül ayında da rap üretkenliği hız kesmedi. Blok3 “Obsesif”, Aga B “Interlude 87” ve M Lisa’nın “Mona Lisa” albümleri tamamlandı. Alternatif müzikte ise Jakuzi’nin “Madalyon I” albümü beklediğimize değdi. Açık Hava Diskosu’nun “An” EP’si keyifliydi. Yine eylülde Kerem Görsev “Clear Horizon” isimli yeni albümüyle mavilikleri kulaklarımıza taşıdı.

Ekim ayında Pinhani’nin “Öz Deyişler” isimli türkü albümünün yanı sıra Selin Sümbültepe’nin Zeid Hamdan ile hazırladığı “Hemhal” EP’si paylaşıldı. Kasım, yeni yıl öncesi acelenin adresi oldu. Seda Erciyes’in “Bataklığında”sı, 80 şarkılık Cem Adrian proje albümü “Mücevher”, Melike Şahin’in “Akkor”u, Kıvılcım Ural’ın “Eteklerim Köpeklerim”i, Adamlar’ın “Kahırlı Merdiven”i, Mavi’nin “Monseieur”ü, Öykü Dörter’in “Delirdim’i, Ezhel’in “Derdo”su, Motive’nin “Taycan”ı derken müziğe doyduk.

Yılı ise The Ringo Jets’in “Shed My Skin” EP’si, Duman’ın 16 şarkılık “Kufi”si ile tamamladık. Mavi Gri ise son iki haftaya “MG” albümüyle girdi.

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SINGLE’LARIN DA YILIYDI

Yılın en çok dinlenilen singlelarına ise Bengü Beker’in “Sana Yıldızları Ödediğimden” ile başlamak lazım. Mela Bedel “Ben Sana Gelemem”, Emir Can İğrek “Bir Karanfil”, Emre Fel “Sana El Pençe Durmam”, Canozan “Acıtır Gibi Severek”, Mert Demir “Ölüyorum Anla”, Mabel Matiz “Kömür”, Simge “Önümüz Yaz”, Edis ”Azar Azar”, Kalben “Buluş Benimle”, Çağrı Sinci “Kırık Haramuiler”, Dedublüman ve Aleyna Tilki’den “Sana Güvenmiyorum”, Selin ve Canozan “Seni Gördüğüm An”, Afra “Yasemen”, Bade “Gittiğinden Beri”, Hande Yener “Damla”, Esin İris “Tamam mı?”, Çağan Şengül “Yokmuş Sevenim Senden Önce” ve sürpriz bir Hakan Kurtaş “Bir Bir” ekliyorum buraya.

Tabii ki unuttuğumuz güzel işler de vardır. Onların affına sığınarak yılı böylece kapatmak istiyorum. Yeni yılda, bol bol müzikle buluşmak dileğiyle.