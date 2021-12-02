2022 konserleri için geri sayım

Bu ay başında Uluslararası Dünya Müzik Fuarı WOMEX’te Aynur Doğan yılın sanatçısı ödülünü aldı. Birçoğumuz haberi ya gazeteden okudu ya da sanatçının sayfasından öğrendi. Arka plandaki bir grup insanın hikayesini ise Ahmet Uluğ anlattı.



Müzik ve organizasyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden olan Uluğ, bu yıl Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen müzik fuarındaki deneyimini kişisel sosyal medya hesabından kaleme aldı.

Notları arasında Türkiye müzik standının yetersizliği, Türk sanatçıların konserinin bile duyurulmaması, bütün ülkeler arasında tanıtım konusunda Türkiye’nin geride kaldığı vardı.

Hem de sadece WOMEX’te değil, MİDEM’de ve diğer birçok etkinliklerde de...

Uluğ, Twitter hesabında paylaşımlarında bireysel çabalarıyla ülkemizi, Türk müziğini ve kataloglarındaki isimleri tanıtma çabasında olan isimlere de yer verdi.

Detaylı bilgi için kendisini takip eder, yazdıklarını okursunuz.

Bu yalnızlık ve organizasyonsuzluk konusunda ne ilk isyan değil ne de ilk tespit.

