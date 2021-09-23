XYZ kuşakları sanatla buluştu

Pandemi ile birlikte herkesin gezmeye, tatile ve de doğaya özlemi daha da arttı. Kapalı mekânlardan, kalabalıklardan uzak durmak isteyenler çadır ya da karavan ile kamp yerlerine akın etti. Ancak doğa aşığı Ercan Sönmez gibi tamamen karavanda tam zamanlı yaşamını sürdürenler de var. Halen kurumsal hayatta görev yapan Sönmez, pandemi sürecinden önce verdiği karar ile iki buçuk yıldır Misi Karavan Parkı’nda konaklıyor. Her fırsatta yeni yerler görmek, farklı kültürden insanlarla tanışmak için yola çıkarken, deneyimlerini CaravanSurfing isimli sayfalarında takipçileriyle paylaşıyor.

Sporu ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getiren biri olarak karavanın kendisine özgürlük verdiğini ve güvenini artırdığını anlatan Sönmez, hayat felsefesini “Üşenme, Erteleme, Vazgeçme” olarak açıklıyor.

Misi Karavan Parkı’nda ailecek bir araya geldiğimiz Ercan Sönmez ile çocukluk hayallerini gerçekleştirdiği karavan yaşamından, karavancılığın ne olup olmadığına uzanan, deneyimlemek isteyenlere öneriler de sunduğu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Karavan aşkınıza geçmeden önce kısaca sizi tanıyalım?

Doğma büyüme Bursalıyım, belki de her insan gibi, doğduğum şehre âşık biriyim. Sporu ve sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getiren, farklı kültürlerden insanlarla tanışmayı seven ve her fırsatta yeni yerler görmeyi amaç edinmiş, doğa aşığı bir insanım.

Profesyonel çalışma hayatınız devam ediyor mu?

Büyük bir tekstil firmasında, iç pazar sorumlusuyum, yaklaşık 14 yıldır aynı firmadayım. İşimi seviyorum, karavan ile ikisini çok güzel kombinlediğimi düşünüyorum. Tabii ki tamamen işimi bırakıp tam zamanlı dünyayı gezmek hep sonraki hayalim ama bunun için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.

Belli ki doğa ve seyahat hayatınızın hep merkezinde olmuş. Karavan öncesi farklı rotalara deneyimleriniz oldu mu?

