Tiyatroda 'oyuncu' dizide 'senaryo' izlettirir

Selçuk Metin ile son yapımı Metin Akpınar’ın hayatını anlatan “İyi ki yapmışım” belgeselinin gösterimi için Bursa’da buluşacaktık. Ancak pandemi nedeniyle gösterim tarihi ertelenince, sözleştiğimiz röportajımızı daha fazla bekletmeden sizlerle buluşturmak istedik. Belgeseli önceden izleyen şanslı kişilerden biri olarak kimi zaman gözyaşları kimi zaman kahkahalar eşliğinde bir zaman yolculuğuna çıktığımı söyleyebilirim. Yönetmen Metin’in anlattığı gibi “Bir dolu imkânsızlıklar içinde sanat yapmayı başarmış” efsanelerin hayatını yaşarken öğrenmeye daha çok ihtiyacımız var.
25 yıllık kariyeriniz sürecinde İKSV’de festivaller için çektiğiniz tanıtım filmlerinin ardından belgesel yönetmenliği ile yolunuza devam ediyorsunuz. Belgesel için ilk profesyonel adım ne zaman geldi?
Kariyerim Bursa’da başladı. Üniversite için gittiğim Bursa bana önce gazete, ardından da televizyon yolunu açtı. Ve bu yolda devam etmek için İstanbul’a geldikten sonra 21 yıl süresince İstanbul Film Festivali’nde ödül alan sanatçıların filmlerini hazırladım. Belgesel yolu da yine İKSV’de 2015 yılında Haldun Taner “Ve Perde” yapımı ile açıldı. 2019 yılında da “La Diva Turca Leyla Gencer” belgeselinin yönetmenliğini yaptım. Şimdi kendi yapım şirketimle devam ediyorum.
GERÇEKLERİ BELGELİYORUM
Bir sanatçının ardından belgesel yapmak ile yaşayan bir sanatçı için belgesel yapmak arasında mutlaka farklar vardır. Öncelikle her iki süreci de yaşayan bir yönetmen olarak size yansıyanları öğrenmek isteriz?
Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasında birinci olan Müzmin Susuzluk hikâyesi gibi yazarının da ayrı bir hikâyesi olmalıydı. Bu merakla takip ettiğim Halil Ziya Doğruöz beni yanıltmadı. Karşımda tıpkı hikâyesinde yarattığı karakter gibi bildiği, okuduğu, büyüklerinden dinlediği Bursa’nın yanında bir de kendi payına düşen Bursa’yı deneyimlerken edindiği farkındalıkla sancı yaşayan biri duruyordu.
Söyleşimizde, “Yirmi sekiz senedir bizzat deneyimlediğim Bursa’nın bile günbegün bambaşka bir hâl aldığını izliyorum. Yadırgıyorum tabii bunu, yabancılıyorum” diyen Doğruöz, geçmişe olan özlemini de “Moderniteyle Bursa’nın da başı belada. Gökdelenlerle, yalan yanlış yapılan restorasyonlarla, korumak yerine yıkmayı tercih eden insanımızla büyük bir imtihandayım. En güncel örnek: Basmalı Çeşme. Nasıl yok edilir anlamış değilim. Çocukluğumu yıktılar sanki,” sözleriyle dile getiriyor.
Halil Ziya Doğruöz ile iyi bir okur ve yazar olma yolunda kendini bulma yolculuğunu ve umutlarını konuştuk.
Yarışmaya katılmanızda en büyük etken ne oldu?
“Nasıl fark edilirim?” Epey bir zamandır bu sorunun cevabını aramakta ve sağlıklı bir yanıt bulamamaktaydım. Üstüne üstük ‘pandemi’ isimli bir dertten de mustariptim artık. Boyuna yazıyordum ama bu yazdıklarım ne olacaktı? Hedeflediğim isimlere yazdıklarımı nasıl okutabilirdim? İşte tüm bu sorularla boğuşurken bir dostum -Yunus İslamoğulları, çok iyi bir okurdur- Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın görselini gönderdi bana. Şöyle bir göz ucuyla baktım, kayıtsız kaldım ilk başta. Nihayetin de görsele tıklayıp seçici kurulun isimlerini okumaya başladığımda, yarışmaya katılmaya çoktan karar vermiştim. Handan İnci ve Murat Yalçın; yıllarca okuyup sessiz sessiz takip ettiğim, hayranlık beslediğim iki büyük entelektüel oradaydılar. Eğer dosyam onlardan geçer de bir kıymet bulursa boşuna kürek çekmediğimin farkına varacaktım. Yarışmaları sevmesem de, yarışmaksa yarışmak, denemeliydim.
Kazanmayı ya da derece almayı bekliyor muydunuz?
Oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış ile kısa bir tatil molasında karşılaştı yolumuz. Dilime dolanan “Yani” şarkısıyla başladığım haftanın güzel sürprizi, Tanış’ın söyleşi isteğimi kırmamasıyla daha da anlam kazandı. Ünlü oyuncu ile kendisi için “devrim” dediği sorgulamalarından, niteliğin önemine sözün kıymetine uzanan samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Fırat Tanış, pandemi nedeniyle yeni döneme uyum sürecini de anlatırken, sevenlerine “Gelin Tanış Olalım” oyununun devam edeceği ve yeni şarkılarının da yolda olduğu müjdesini verdi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram’a çocukluk fotoğrafınızı koymuş ve “Fırat nasılsın?” diye sormuştunuz. O da size hayatla ilgili bir soru sorsa çocuk Fırat’a, ne söylemek istersiniz?
Yaptığım her şeyde o çocuk var, her şeyi ona borçluyum. Öte yandan ‘Hayat çok ciddiye alınacak bir şey mi?’ diye sorarsanız; anneannem vefat ettiğinde onu büyükbabamın üstüne gömdükleri sırada mezarcı büyükbabamın kafatasını, kemiklerini biraz yana itelemişti. Bu çok Hamlet benzeri bir şey oldu ama; ‘hayat elbette ciddiye alınacak bir şey ama bu ciddiyet hırsla üstüne bastırılacak, bir amaca ulaşmak için her yolun mübah olduğu bir şey değil’, diyebilirim.
Aynı zamanda 6 yaşında bir kız çocuğunuz var, Zeynep. Kızınızdan önce baba olmanın bir oyuncuya çok şey katacağını düşündüğünüzü söylemişsiniz, baba olduktan sonra da her gün kendinize şaşırdığınızı. Baba olmak size neler kattı?
Lafta her zaman bir duruma pek çok bakış açısı olması gerektiğini söyleriz ama bunu ne kadar içselleştirebiliyoruz soru işareti. Öncelikle bu anlamda çok değer kattı. Diğer yandan her şeyin çok canınızla oranlandığı, canınız değeriyle çarpıldığı bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Onun için her şeyi yapabilirsiniz ya da yapamayacağınız şeyler vardır gibi... Oyunculuğuma da mutlaka yansımıştır ama bunu bilinçli yapmıyorum.
BAĞIMSIZLIĞIMI SORGULADIM
Konservatuvara gitmeye karar verdiğiniz 15-18 yaşlarınız için, bu yaşların insanın kendi içinde yarattığı bir “devrim” olabilmesi adına önemli olduğunu belirtiyorsunuz. Kendi adınıza hangi döneminizi “devrim” olarak niteliyorsunuz?
Bundan üç yıl önce Asil Özbay ile ilk söyleşimizi yaptığımızda motosikletiyle Kız Kulesi’nden başlattığı dünya turunu, aslında hem kendi iç dünyasında hem de yaşamında mahkûm olmak zorunda kalan kadınlara adamıştı. Mesajını iletmek için gittiği ülkelerde varlığının bile cesaret verdiğine şahit olduğu hikâyeler biriktirdikçe “keşfetmek, dönüşmek ve dönüştürmek” de artık onun yolu oldu. Özellikle kız çocuklarına rol model olmak isteyen Asil ile bu süreçte iletişimimiz hiç kopmadı. Bazen ilham verdiği söyleşilerinde buluşup yarattığı etkiyi birlikte deneyimledik, kimi zaman dünyanın bir ucundayken bizlere ulaştırdığı mesajlarla kavuştuk. Bu kez ise çocuklarla kitaplar arasında köprü olmak için çıktığı Türkiye turu öncesi konuştuğumuz Asil Özbay, “Kitaplar yola geldi” yolculuğunun başlangıç hikâyesini ve hedeflerini Hürriyet Bursa okuyucuları için paylaştı.
2015 yılında başladığınız “kadınlara özgürlük yakışır” mottolu dünya turunda motorunuzla ne kadar yol aldınız? Hedefime ulaştım, diyebiliyor musunuz yoksa devam mı?
Beş yılda 3 farklı kıtada onlarca ülkeye gittim, 250 bin kilometrenin üzerinde yol yaptım. Özellikle Moğolistan ve Nepal hayallerimdeki rotalardan biriydi. Evet, hedeflerime ulaştım fakat daha çok peşinde olduğum şey keşfetmek ve farklılıklarla karşılaşmaktı. Bu yüzden sonsuz bir hedef diyebiliriz. Devam etmesini çok isterim.
Aynı zamanda bir iç yolculuk yaptığınızı da her fırsatta dile getirdiniz. Kendinizde ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz?
Geri dönebilmek için uzaklaştığımı ve yola çıktığımı düşünüyorum. Her kat ettiğim rota farklı bir kültüre, farklı bir coğrafyaya doğruydu. Her döndüğümde farklı bakış açılarına sahip olduğumu gözlemliyorum. Bence bu yaşamdaki en kıymetli şey; bakış açımızı farklılaştırabilmek. Kendime ve yaşama karşı daha ılımlı, daha anlayışlı olduğumu ve benden farklı olanı da anlamaya çalışmaktan keyif aldığımı görüyorum.
DUYGULARIN VE PAYLAŞMANIN PEŞİNDEYİM
Kampanyaya destek veren gönüllü kahramanlar tarafından uğurlanan Küçük ailesi ile yolculukları öncesi buluşarak yürüttükleri kampanyanın perde arkasını ve gerçekleşecek tedavi sürecini konuştuk. Yelda ve Sefa Küçük çifti oğulları Gökalp ile birlikte bizi gülen yüzleriyle karşıladıklarında, tarifsiz bir heyecan ve mutluluk içindeydiler. Aynı duygular içerisinde gerçekleştirdiğimiz röportajımız bizim için de mutluluğun tablosu gibiydi. Küçük ailesi röportajımızda kampanya bitse bile yolculuklarının henüz bitmediğine dikkat çekerken, Türkiye genelinde kampanya yürüten tüm SMA’lı hastaların tedavisi için seslerini duyurmaya, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam edeceklerini de dile getirdiler.
Şu andaki duygularınız tarifsiz olmalı?
Yelda Küçük: Çok heyecanlıyız, Amerika’ya gitmek ve tedaviyi alabilmek için çok sabırsızlanıyoruz. Yaşanacak süreçle ilgili biz de merak içerisindeyiz. Hala sabah uyandığımızda sanki bir kampanya koşturmacasının içinde olacağız gibi hissediyoruz. Sanırım ilacı aldıktan sonra gerçekten tam rahatlayabileceğiz.
Amerika’da nasıl bir tedavi süreci yaşanacak?
Sefa Küçük: Amerika’ya vardıktan sonra muhtemelen bir hafta içinde Boston Children Hospital’da Gökalp’in randevusunun oluşması ile birlikte SMA hastası çocukları tedavi etmek üzere onay alan ilk gen tedavisi Zolgensma ilacının uygulaması gerçekleşecek. İlacın verilmesi 1 saat sürüyor, hastanede kalma süreci olmuyor. Üç ay gibi bir tedavi süreci öngörüyoruz. Konaklama için de tüm organizasyonumuzu yaptık. İlaçtan sonra vücuda zararı olmaması adına kontroller yapılıyor ve yükselen karaciğer enzimleri gibi yan etkilerin azaltılması için de tedaviler uygulanıyor. Aynı zamanda bu süreçte Gökalp hem hastanede hem de farklı rehabilitasyon merkezlerinde fizik tedavi de görecek.
YÜZDE 92 ORANINDA BAŞARILI
Bilmeyenler için SMA hastalığı ve tedavisi hakkında kısa bir bilgilendirme alabilir miyiz?
Bisiklet sporu aşkından da vazgeçmeyen ve protez ayaklarıyla yarışmalarda dereceler almayı sürdüren Barış Asa’nın tek hedefi, ülkemizi olimpiyatlarda paralimpik branşlarda temsil etmek. Asa, “Paralimpik komiteden benim gibi çalışan insanları görmelerini ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme şansını sağlamalarını bekliyorum” diyor.
Aynı zamanda eczacılık mesleğine de devam eden Barış Asa ile söyleşimizde kaza anında yaşadıklarını, hayata tutunma mücadelesini ve milli sporcu olma yolundaki hedeflerini konuştuk.
Hayat felsefenizi ve mücadelenizi daha iyi anlamak için hikayenin en başına, kaza anına dönelim isterseniz?
Özetlemem gerekirse 2 Temmuz 2018 günü, normalde antrenmanlarımı 9-10 saatleri arasında yapmama rağmen, o gün havanın çok sıcak olması nedeniyle bir arkadaşım erken saatlerde çıkmayı teklif etti. Hayatımda ilk defa saat 5 sularında uyandım. Normalde pek yaptığım bir davranış değildir. Sabah serinliğinde bisiklet sürmek çok hoşuma gitmişti. Gündoğdu taraflarına sürdükten sonra antrenmanımı biraz uzatıp Mudanya tarafına geçtim, çünkü sonraki hafta gerçekleşecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyordum. Geri dönüş yolunda ise evime son 5 kilometre mesafe kala Avrupa Konseyi Bulvarı’nda lastiğim patladı.
Yer olarak güvenli bir bölgede miydiniz?
Yakın arkadaşlarımızla bir hafta sonu ailece doğayla baş başa kalabilmek için uzun süredir deneyimlemek istediğimiz Uludağ Kamping’in yolunu tuttuk. Yeşil bir Bursa’nın kıymetini daha iyi anladığımız ziyaretimiz kalabalıklardan kaçmak isteyen çevremizde de merak ve ilgi uyandırınca, Mehmet Uğur ve Sema Tekin çiftinin özel hikâyesini sizlerle de buluşturmaya karar verdim. Tekin çifti özellikle şehirden uzaklaşarak toprakla uğraşmanın hayalini kuran girişimciler için de olmazsa olmazları anlattılar.
Kamping yaşamına geçmeden önce nasıl bir yaşantıya sahiptiniz ?
Mehmet Uğur Tekin: Benim dağcılık malzemeleri sattığım bir dükkânım vardı. Eşim Sema da özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışıyordu. Her bulduğumuz fırsatta doğa yürüyüşlerine katılıyor, kamplara gidiyorduk ancak hafta sonu gittiğimiz kamplardan doyuma ulaşamıyorduk. Bursa’daki evimizin bahçesinde de yavaş yavaş bir şeyler yetiştirmeye başlamıştık ama sonrasında doğada daha fazla zaman geçirmek istediğimizin farkına vardık. İlk hayalimiz şehirde de yaşama devam ederken Uludağ’da da hafta sonları gidip geleceğimiz bir evimizin olmasıydı, sonra tamamen yaşamaya karar verdik.
Kaç yıl önce aldınız bu kararı?
Dört yıl öncesinden bahsediyoruz. Bir yıl boyunca da Uludağ’ın güney yüzünde bir yer aramaya başladık. Bazen fiyatlar bazen doğa şartları nedeniyle gönlümüze göre yer bulmak bir yıl sürdü ve 3 yıl önce Keles’in Dağdibi köyünde karar verdik. Özelliklerine de çok bakamadık açıkçası öncesinde yer almak için bankadan kredi çektiğimiz için bir an önce alma telaşımız vardı. Ama iyi ki burası olmuş en azından kış mevsiminde diğer yerlere göre güneş aldığı için ulaşım olanağı daha fazla.
17 PAZAR GÜNÜNDE TAMAMLADIK
Aynı zamanda Dilbilim Uzmanı olan Hakan Akdoğan, milat kabul ettiği özel sektör üst düzey yöneticilik kariyerini bıraktığından beri gönül rahatlığıyla daha çok yazıyor ve anlatmak için meslek edindiği Yaratıcı Yazarlık Atölyesi eğitmenliğini uzun zamandır sürdürüyor. Bugüne kadar üç bine yakın öğrenci yetiştiren Hakan Akdoğan ile yazar olma yolculuğundaki deneyimlerimden son romanı Kirpi Mesafesi’ne, sanatın kazandırdığı farkındalıklardan Türk dilinin içinde bulunduğu tehlikelere uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik.
Pandemi sürecinde evde kaldığımız dönemleri nasıl geçirdiniz?
Benim açımdan yeni bir deneyim oldu. Yüz yüze eğitimlerde Bursa, İstanbul, Ankara gibi belli şehirlere odaklı çalışırken, internet ortamında dersleri sürdürme imkânım olduğu için dünyanın dört bir yanından da öğrencilerim oldu. Ben de görev duygusuyla çalışabildiğim kadar çalıştım. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıp, elimden geldiğince sanatın nasıl bir farkındalık yarattığıyla ilgili anlatımlar yaptım. Hem yorucu hem de çok işlevsel olduğum, iyi hissettiğim bir süreçti. Beslerken beslendim diyebilirim. Bundan sonraki süreçte herkes çalışırken yeni romanımı yazmak için ben içime çekileceğim.
ARADAKİ MAKAS AÇILDI
Bu süreçte sanat alanında bir farkındalık yaşandı mı sizce?
Baktığınızda herkes evlerine kapanıp hızla sanatsever oldu. Ve herkes dedi ki, “Yaşasın insanlar sanatla ilgilenecek, düşünsel açıdan bir farkındalık oluşacak.” Hayal kurmayalım böyle bir şey mümkün değil! Sadece aradaki makas açıldı bence. Daha önce her şey mümkünken öyle bir tercihte bulunmayan bir insan zorunlu olarak bunu yaptığında o farkındalığı asla kazanamaz. Zoraki aydınlanmaya çalışanlar bence iyice nefret ettiler sanattan. Daha önce sanatsal bir farkındalık yaşamamış bir kimse aslında sahte değerlerin içinde var oldu hep. Şimdi özgürlüğü tekrar kazandıklarında da o sahte değerlere daha büyük bir hırsla bağlanacaklar. Ama kendini geliştirmiş, sanatla felsefeyle ilgilenmiş insanların böyle bir değer arayışı yok, hiçbir zaman olmaz. Burada kazanan özgürken de bu tercihi yapan aynı insan olacaktır.
SANAT GÖLGENİZLE TANIŞTIRIR
Fotoğraflar: Recai Güler
Alternatif pop rock müziği sanatçısı Tacınur ile söyleşi için pandemi sürecini geçirdiği ailesinin Demirci’deki evinde buluştuk. Mis gibi bir Bursa havasında, yıllardır üzerinde çalıştığı ve prodüktörlüğünü de üstlendiği ilk albümünün ve çıkış şarkısının heyecanını birlikte yaşamak bizim için de keyifli bir anı oldu. 15 yıllık müzik eğitiminin ardından, ünlü olabilmek için değil müziğini dilediğince yapabilmek adına albüm yapmaya karar verdiğini anlatan Tacınur, hayallerini, “Bir gün sahneden mikrofonu uzattığımda şarkılarımı tek bir çığlık olarak dinlemek istiyorum” şeklinde özetliyor. Tacınur ile müzik kariyerinin tüm basamaklarını ve albümünün hikâyesini konuştuk.
İlk albümünüz “7’İLK” hayırlı olsun. Bu vesileyle de ilk röportajınızı memleketinizde gerçekleştiriyoruz sanırım?
Teşekkür ederim. Evet, iki ayrı heyecanı bir arada yaşıyorum. Alternatif pop rock tarzındaki albümümde sözleri ve müzikleri bana ait bestelerimden seçtiğim 7 şarkım var. Bu nedenle adı “7’İLK”. İlk çıkış şarkımız Acemi Yalnızlığım’ın klibi de yarın (17 Temmuz) saat 17.00’de dijital platformlarda dönmeye başlayacak.
Albümünüzün hikâyesini paylaşmadan önce, müzik yeteneğinizin keşfini dinlemek isteriz?
1986 yılında Bursa’da doğdum, çocukluğum Altıparmak semtinde geçti. Çok sessiz bir çocukmuşum aslında ama büyüdükçe annem müziğe ve tiyatroya olan ilgimin farkına varmış. Kendimce taklitler yapardım, çocukça şarkılar bestelerdim. Tabii ki ayna karşısında benim de saç fırçasıyla şarkı söylemişliğim var (gülerek). Ailem bu yatkınlığımı fark edince beni Belediye Konservatuarının çocuk korosuna yazdırdı ve müzik eğitimime ilk adımı böylece attım. Ardından ilkokulda müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarının sınavlarına hazırlanıp girdim. Viyola Anasanat Dalı bölümünü kazandım ve müzik eğitimime başladım. Aynı zamanda Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA)’nın da ilk öğrencilerindenim. Liseyi de İstanbul’da Mimar Sinan Devlet Konservatuarında okudum.
Dönüşüm Günleri serisinde bu hafta kurulduğu günden bu yana (1990) mükemmellik kültürünü bir yaşam biçimi olarak yaymaya çalışan ve benim de gönüllü üyesi olmaktan mutluluk duyduğum KalDer Bursa Şubesi’nin yeni dönem Başkanı Emin Direkçi’yi ağırladık. Pandemi sürecinde dernek çalışmaları, yeni dönem hedeflerini konuştuğumuz röportajımızda, KalDer olarak Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) mükemmellik modeli uygulamasında ülkemizde tek yetkili kuruluş olduklarını da hatırlatan Direkçi, modeldeki güncellemeye, “Çeviklik, dijitalleşme daha da ön plana çıkartılırken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Küresel İlkeler Sözleşmesi kurumların uygulamak zorunda olduğu bir şekle büründü,” sözleriyle dikkat çekti.
Şubat ayında yapılan genel kurulla yeniden KalDer Başkanı olarak göreve geldiniz. Hızlı bir çalışma dönemine girmişken yaşadığınız pandemi süreci iş yapış şekillerinizi nasıl etkiledi?
Genel kurulumuzla beraber, Bursa’nın seçkin kurumları ve temsilcilerinden oluşan güçlü bir yönetimle göreve geldik. Yeni yönetim, denetleme kurulumuz ve çalışanlarımız büyük bir istek ve arzuyla çalışmalara başlamıştık. Sempozyum programı kısa sürede tamamlanmıştı, kentin önde gelen kurumlarına nezaket ve iş birliği ziyaretleri gerçekleştirdik, yeni projeler için çalıştay yaptık, yeni eğitim ve Ulusal Kalite Hareketi projeleri planladık ama gel gör ki dünyada toplam varlığı iki gram olan virüs 20 Mart tarihinde bizi eve gönderdi. Bu sürede; herkes gibi fiziksel temasımız kesildi ancak bildirimlerle, duyurularla, e-bültenlerle ve en önemlisi de dijital platform etkinlikleri ile görev başında ve faal olduğumuzu hem hissettirdik hem de biz hissettik. İnsana dokunmak gibisi yok…
Bir şube çalıştayı gerçekleştirerek geleceğe ışık tutacak bir rapor hazırlığındaydınız. Bu sürecin dernek olarak size aldırdığı yeni kararlar oldu mu?
KalDer olarak her zaman özdeğerlendirme yapmayı çok önemsiyoruz, bunun yanı sıra üyelerimiz ve halkımız için aklımızda yeni projeler vardı; yetkin kişilerin katılımıyla etkin bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda; yapmamız, daha iyi yapmamız ve yeni yapmamız gereken başlıkları belirledik, önceliklendirdik. Salgınla kısmi bir ara versek de, temmuz ayı içerisinde somut çıktıları olacaktır. Destek vermek istediğimiz konulardan birisi de kadınlarımızdı; davet üzerine Mayıs ayı itibariyle Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’na ev sahibi kurum olarak dâhil olduk.
TEK YETKİLİ KURULUŞUZ
Sadece üyelerinize yönelik değil Bursa’da mükemmellik kültürünün bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi adına çalıştığınızı her fırsatta dile getiriyorsunuz. Bu konuda birey ve kurumların çabalarını yeterli buluyor musunuz?
Etnomüzikoloji Derneği Başkanı Doç.Dr.Özlem Doğuş Varlı ile online sempozyum deneyimi ile etnomüzikoloji çalışmalarının günümüz dünyasının değişen dinamiklerine cevap verebilmesi ve uyum sağlaması bakımından önemini konuştuk. Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, sempozyumda geleneksel sanat ve yöntemlerinden farklı olarak yeni medya teknolojileriyle düzenlenen etkinliklerin müzik dinleme, tüketme ve üretime nasıl yansıdığını da anlattı. Varlı, “Tüketiciler artık fiziki albüm yerine “deneyim” satın alıyor” dedi.
Etnomüzikoloji Derneği olarak Türkiye’de ilk kez online uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdiniz. Öncelikle nasıl bir deneyim yaşadınız?
Tam da değindiğiniz gibi yeni deneyimler yaşadığımız bir dönem oldu. Yine tesadüftür ki sempozyumda da deneyim üzerine sunum yapan katılımcılarımız mevcuttu. İlerleyişinin ve sonucunun ne olacağını tam kestiremediğimiz bir süreçti açıkça söylemem gerekirse. Çünkü özellikle sosyal bilimler alanında -ki bizim gibi müzik ve teorinin iç içe olduğu bir alanda yüz yüze olmak aranan bir gerçekliğimiz. Haziran ayının ikinci haftasında Macar Kültür Merkezi, Kalem Ajans ve Türk Avrupa Tanıtım Vakfı ile bir proje kapsamında çağrısını bile yapmış olduğumuz “Müzik-Dans ve Kimlik: Tuna’nın Tınıları” temalı sempozyuma hazırlanıyorken, pandemi süreci bizleri farklı bir sempozyum düzenlemesine yöneltti. Dezavantajları olan bu süreci avantajlı bir hale sokmak adına dernek olarak kolları sıvadık. İletişim kurma kanallarını daha yoğun bir şekilde kullanararak üç gün boyunca, “Dünyada ve Türkiye’de Etnomüzikolojinin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu, online uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdik. Toplamda 16 bildiri sunuldu. Tüm katılımcılara bu süreçte bize inandıkları, paha biçilemeyecek emekleri için teşekkür ediyoruz.
Sizin için online sempozyumun avantajları neler oldu?
Etnomüzikoloji alanında çok önemli bir isim olan ve normal şartlarda Türkiye’ye haziran ayında getirme şansımız olamayan Prof. Dr. Jeff Todd Titon’u konuk etme şansı bulduk. Son yıllarda ekomüzikoloji- ekoetnomüzikoloji alanında önemli tespitleri bulunuyor. Pandemi döneminde bu sorgulamanın ayrıca önem kazandığı yaklaşım paralelinde müzik, ses ve çevre odaklı bir sunum gerçekleştirdi. Yine konuşmacılarımızdan UNESCO-Somut olmayan kültürel miras komitesinin Makedonya temsilcilerinden Velika S. Serafımovka, etnomüzikolojiyle bağlantı kurarak kültürel miras mevzusuna değindi. Bence bu deneyimin en önemli avantajları ise hem kayıtlı halde bulunması hem de sonraki süreçlerde izlenebilir, yorum kısımlarına sorular sorulabilir olmasıydı. Ayrıca sempozyum geleneklerinden olan etkinlik kısımlarına da anlatımlı konserleri ile katılan sanatçılarımız oldu. Her biriyle Youtube’da yer alan performanslarından sonra, Instagram da bol sohbetli canlı yayınlarımız gerçekleşti. Nikos Andrikos, Farqana Qasımova, Derya Türkan ve Erdal Erzincan tüm ilgililerin yıllarca izleyebilecekleri yayınlar gerçekleştirdiler. Sempozyumun afişini dahi alışılmışın dışında, genç sanatçımız Arda Tulum’un karikatür çizimi ile gerçekleştirdik.
MEKÂNLARA BAĞLILIK SORGULANIYOR
Sempozyumda ele alınan konulardan biri de mekân ve merkezsizleşme kavramlarıydı. Covid 19 pandemisi bu anlamda müzik dinleme ve üretme pratiklerine nasıl yansıdı?
Emlak Yönetimi Program Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun ile Dönüşüm Günleri serisi için pandemi süreci ve normalleşme sürecine yönelik emlak sektörünü masaya yatırdık. Konut ve ofis piyasasındaki tercihlerden sektördeki değişime kadar sorularımızı yanıtlayan Karakurt, meslek odaları ve emlak danışmanları ile yaptığı görüşmelerden taleplere yetişemedikleri ve normalleşme sürecine çok hızlı başladıkları yanıtlarının geldiğini söyledi.
Pandemi sürecinin Türkiye emlak piyasası üzerinde nasıl etkileri oldu? Dengeleri değiştirdi mi?
Tüm dünya insanları olarak bir kez daha fark ettik ki sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok, dolayısıyla sağlığımızın korunması dışında gündelik isteklerimizin ve arzularımızın da pek bir önemi yok. Doğal olarak bu dönemde mümkün olduğu kendi çekirdek ailemize dönük izole hayatlar yaşadık. Bu süreçte sağlığın korunması temel öncelik iken emlak başta olmak üzere tüm ekonomik kaygılarımızı bir süreliğine de olsa erteledik. Elbette bu süreç ekonomik hayatın tüm unsurları kadar emlak sektörünü de kökünden etkiledi. Virüsün hızla yayılması, önlem amaçlı çeşitli iş yerlerinin kapatılması ve sokağa çıkma yasakları neticesinde emlak sektörü Nisan – Mayıs döneminde resmen dibi gördü. Hemen bu söylediğimi bir istatistiki veriyle örneklendireyim, Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında ve mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 oranında azaldı.
Yatırımcılar ve bireysel alıcılar açısından bu sürecin bir fırsat olarak değerlendirilebileceği görüşlerine katılıyor musunuz?
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki emlak, hem dünyada hem Türkiye’de en önemli yatırım aracıdır. Bu Covit 19 salgını öncesinde de birçok kişinin gerek yatırım amaçlı gerek yaşamak için emlak satın alma yönünde bir eğilimi vardı. Zira Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon 400 bin adet konut satılmaktadır. Ve her yıl en az yeni 750 bin konut yapılması ihtiyacı vardır. Şimdi düşünün konut özelinde emlak, bir yatırım aracı olmanın dışında ayrıca kişilerin en önemli fizyolojik ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacına cevap vermektedir. Dolayısıyla her geçen gün değer kazanacak bir yatırım aracıdır. Üstelik Covid 19, bizlere yaşadığımız konutların ne kadar önemli olduklarını, onların bizim sığınağımız olarak dışarıdan kaynaklanan tehlikelere karşı kendimizi koruduğumuz birer kale olduğunu bir kere daha gösterdi. Dolayısıyla konuta yapılan yatırımların değeri daha da artmıştır.
BAHÇELİ EV İLGİ GÖRÜYOR
Tüketicilerin konut tercihlerinde değişim olacağı görüşleri var. Gayrimenkul trendleri değişecek mi?
Dr. Umut Kısa röportajımızda, dijital dünyanın sadece teknolojik araçlarıyla değil içindeki insan kültürüyle, ruhuyla başka bir dünyayı temsil ettiğine dikkat çekerken, oyundan simülasyona, kolektif zekâdan ağ kurmaya kadar bir sürü yetkinliğin üst adı olan dijital zekânın önemine de vurgu yaptı. Dijital yetkinlikler alanında doktoralı Umut Kısa ile Dönüşüm Günleri serisi için Dijital Zekâ kitabının da içeriği olan “dijital yetkinlikler, oyun bağımlılığı ve ebeveynler” çerçevesinde dijital dünyayı konuştuk.
Dijitalleşme deyince çoğunlukla bilgisayar, sosyal medya, oyunlar akla geliyor. “Dijital dünya” kavramı doğru anlaşılıyor mu?
Bu kesinlikle doğru ama bence dijital dünyanın tanımı doğru anlaşılmıyor. Size “Yontma Taş Çağı Dünyası” deseydim bundan ne anlardınız? Bu dünyada sadece yontma taşlar olduğunu mu? Yontma taş dünyası yontulmuş taşlardan çok daha fazlasıdır. İçinde insan da vardır. Dijital Dünya; sadece teknolojik araçlarıyla değil içindeki insan kültürüyle, ruhuyla başka bir dünyayı temsil ediyor. Milenyum sonrası “Yakın Çağ”dan çıktık “Dijital Çağ”ın içine girdik. Her şey değişti. Örneğin bilim değişiyor. Eskiden bir paradigma değişimi için onlarca yıl gerekiyordu. Örneğin atom bölünemez en küçük parçaydı ama bir süre sonra bölündü. Bu bölünme süreci onlarca yıl sürdü. Şimdi bir şeyi incelemeye başlıyorsunuz ertesi gün incelediğiniz şey anlamını kaybediyor. Bilim kümülatif ilerleyemiyor. Farklı şekillerde ilerleyen küçük atomize bilim insanları var gibi. Din de değişti. Etkisini gün geçtikçe azaltıyor. Dinler bile ortak bir dijital potada eriyorlar. Medya değişti, hep beraber George Floyd için ağlıyoruz. Birlikte gülüyoruz. Her birimiz #erkeksenyerinibil akımına katılıyoruz, farklı platformlarda tartışıyoruz. Bunu mümkün kılan şey dijital araçlar olsa da dijital dünya teknolojinin çok üzerindedir. Teknoloji sadece onun bir parçasıdır.
HERKES MESAJ TAŞIYOR
Dijital dünyanın araçları nelerdir?
Dijital dünyanın temel olarak üç aracı var. İlki platform, hangi platformdasınız? Mahallede mi, instagramda mı, tiktokta mı? İkincisi içerik ya da medya. Hangi içeriği ya da mesajı iletiyorsunuz. İnsanları savaştırmak mı yoksa barıştırmak mı istiyorsunuz? Tek kesin olan şu: İnsanların mutlaka bir şey yapmasını istiyorsunuz? Örneğin Hürriyet’in bir amacı var kendi içeriğinde. Ya da benim istediğim bir şey var. Her insanın mesajı var. Ya kendinizinkini ya da başka birinin mesajını taşıyorsunuz. Eğer kendi mesajınızı fark edecek olgunluğa erişmediyseniz fark ederek ya da etmeden başkasının mesajının kanalı haline geliyorsunuz. Dijital dünyanın üçüncü aracı ise telekomünikasyon. En güçlü araçlardan biri bu. Hangi ağı kullanıyorsunuz? Bir mesaj iletmek istediğinizde kimin ağından yararlanıyorsunuz? Ağda en güçlü olan kim? Ağın sahibi kim? Sahip olan kişi ağda olanların bilgilerini ne yapıyor? Mesela WhatsApp neden ücretsiz hizmet veriyor? Ağın sahibi olmak onun için çok önemli. Gelir elde etmese bile kanala sahip olmak onu güçlü kılıyor. Telekomünikasyon 1900’lerin petrol şirketleri gibi dijital çağın en güçlüleri, onları Facebook, Google gibi platform sahipleri takip ediyor. Ancak ağı sağlayanlar platformları çok kısa sürede yok etme şansına da sahip.
DİJİTAL ZEKÂ YETKİNLİKLERİ
Aynı zamanda GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Türkiye Temsilcisi olan Yılmaz, Dönüşüm Günleri söyleşi serimizde yeni nesil motivasyon yönteminin oyun ve oyunlaştırma olduğunun altını çizdi. Yılmaz, “Türkiye’de artık oyunlaştırma bir kültür haline getirilip müşterisinden çalışanına tüm kanallarda yer almalıdır. Özellikle var olan sorunu yenilikçi ve eğlenceli bir yöntemle nasıl çözerim diye düşünen gençlere daha çok fırsat verilmelidir” dedi.
Dün oyun dediğimize bugün oyun demiyoruz. Aslında en basitinden oyun düşüncesinden ne anlamalıyız?
Oyun, insanın en özünü keşfetmesi diyebiliriz. Oyun’u tanımlamak, sınırlandırmak ve kategorize etmek oldukça zor. Ancak sadece eğlence amaçlı ya da fiziksel olabilen, ya da çocuklara özel bir oluşum olmadığını söyleyerek; insanlığın ilk iletişim modeli ve tüm canlılarda tekrar eden tek eğitim yöntemi diyebilirim.
Peki ‘Oyunlaştırma’ kavramı hakkında öncelikle neyi bilmemiz gerekiyor?
Oyunlaştırma, insanın içindeki oyun duygusuyla gerçek hayattaki bazı hedefleri gerçekleştirmesidir. Bugün daha çok adım atacağım, bu hafta en iyi öneriyi ben vereceğim, günün ilk satış siftahını ben yapacağım gibi çeşitli kurgularla yeni davranışlara oyun duygusuyla yönlendirince bu süreci oyunlaştırmış oluyoruz. Annelerimiz gibi aslında, yemek yerken kaşığı uçak yaparak uçak geliyor dediklerinde aslında oyun oynamıyoruz oyunla yemek yiyoruz. Oyunlaştırmada da amaç oyun oynatmak değil oyunla bir işi gerçekleştirmektir.
OYUN KÜLTÜRÜMÜZÜ AKTARAMADIK
Pandemi sürecinde kıyısal yaşam alanlarında görülen yunuslar, balinalar belki de bizi gelecek adına umutlandıran önemli gelişmelerden oldu. Gerçekten öyle mi? Denizsel yaşam için sürdürülebilir çalışmalar var mı? Bu soruların cevabını, aynı zamanda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı olan Tahsin Ceylan ve dalış ekibinde yer alan TSSF Çevre Kurulu Üyesi, Sualtı Fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi’den aldık.
Dünüşüm Günleri söyleşi serişimiz için özellikle Marmara Denizi’nin ekosistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan ekip, kirliliğe karşı hala savunmasız olan Marmara’da umut taşımak için çok geç kalındığını vurguladı.
Öncelikle pandemi süreci ile Marmara Denizi’nde ne gibi değişiklikler gözlemlendi, tespitleriniz nelerdir?
T.C.: Evet, doğada arzu ettiğimiz bazı görüntülere tanık olduk hep birlikte. Keyif vericiydi ama elbette yeterli değildi. Çünkü madalyonun bir de diğer tarafı var. İki ay boyunca belki sanayi hız kesti ülkemizde ama buna karşın evsel atık miktarı arttı. Denizleri esas kirleten ise evsel atıklardır bildiğiniz gibi. Marmara bir iç deniz. Bütün yaşamı Karadeniz’den gelen besin açısından zengin yüzey sularına bağlı. Her yıl ortalama 173 km3 su boğazdan geçerek Kuzey Ege’ye kadar uzanır ve Marmara’nın da üst tabakasını oluşturur. Bu iç denizin kıyısal alanları tamamen yerleşim yeri. Pandemi süresince eve kapanan insanların denize bıraktığı evsel atıkların etkileri birkaç ay da ekosistemde göreceli olarak hissedilir. Zaten kirliliğe karşı savunmasız olan Marmara kirlenmeye yine devam edecektir. Burada önemli olan şey yaşam şeklimizi rafineleştirmek, üretim modellerimizi gözden geçirmek ve bilinç düzeyimizi yükseltmektir.
AZOT MİKTARI ÇOK FAZLA
Ekosistemdeki farklılıklar, neden sonuç ilişkileri üzerinde incelemeler yapıyorsunuz. Marmara ekosisteminde olumlu değişiklik var mı?
T.C.: 240 km uzunluğa sahip Marmara denizi bir dönem Balinaların ve Akdeniz Foku’nun yaşadığı bir alandı. Moby Dick Romanı’nın Yazarı Melville, İstanbul’da yaşamış Bizanslı tarihçi Prokopios’un M.S. 10.yy Marmara Denizi’nde gemilere saldıran bir balinadan söz ettiğini anlatır. Ahmet Mithat Efendi “Sayyadane Bir Cevelan” kitabında, İstanbul surlarına asılmış balina kemiklerinden bahseder. Kaldırılan kemikler nedeniyle denizin bereketi kaçınca padişahın, kemiklerin bulunup yerine asılmasının emreden bir fetva yayınladığından bahseder. İnsanlık artan nüfusa bağlı olarak doğanın da kaynaklarını artıracağını düşünüyor. Oysa 1967’de Marmara’da 66 ekonomik değeri olan tür varken bu sayı günümüzde 10-15 aralığında. Evsel, endüstriyel ve tarımsal ilâçlamadan dolayı azot ve fosfor miktarı oldukça fazla. Evsel ve endüstriyel atıklar sağlıklı bir besin zinciri oluşumunu engelliyor. Bir halkada başlayan kırılma diğerlerine doğal olarak yansıyor. Marmara’da yaşanan bu.
DENİZ KAYNAKLARI BİTECEK
Utku Kaynar ile Dönüşüm Günleri serimizde Silikon Vadisi’ne uzanan girişimciliği üzerinden hem deneyimlerini hem de otomasyon alanındaki çalışmalarını konuştuk. Sohbetimizde çalışanların çoğunlukla her gün yaptığı işleri tekrar ettiğine de dikkat çeken Kaynar, insan zekâsının ve zamanının yaratıcı problem çözmeye odaklanması gerektiğinin altını çizdi.
Bursa’dan Silikon Vadisi’ne uzanan şirketinizin yolculuk hikâyenizi kısaca dinleyebilir miyiz?
Elbette. Mühendislik eğitimi aldım ve çocukluğumdan bu yana bilgisayarlarla haşır neşirim. Ancak bu işi profesyonelce yapmaya başlamam uzun zaman aldı. Şirketimi 2009’da kurdum ve 2014’ten itibaren kendi ürünlerimizi geliştirmeye başladık. İlk ürünümüz kapalı devre çalışan bir sosyal ağ idi, halen de Türkiye’de on binlerce insan tarafından kullanılıyor. 2017 başlarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İTÜ Gate programına kabul edildik. Bu program Türkiye’den Amerika’ya girişimleri taşımayı hedefliyordu ve bu süreçte Amerika’da şirketimizi kurduk ve şimdiki ismi ile Buck.ai kurulmuş oldu. Biz sürecin başından beri yapay zekâ ve otomasyona odaklanıyorduk ama ürünün değer teklifi ve ABD’de hedeflediği pazar konularında, orada yaşamaya başlayınca değişiklikler yaptık. Sonuçta da ortaya bugünkü ürün ve şirket çıktı. 2019’da UC Berkeley Skydeck programına kabul edildik ve Berkeley Skydeck Fund’dan yatırım aldık, bu yılın başında programı başarıyla tamamlayıp pazara açıldık.
İKİ TEMEL SORUNU ÇÖZÜN!
Girişimci olarak dönüm noktalarınızı düşündüğünüzde, şirketlere önerileriniz ne olur?
İlk olarak; iş hayatına gireli 18 yıl oldu, ben kendi ülkemin vatandaşları kadar “bizden bir şey olmaz” diyen başka bir toplum daha görmedim daha. Yazılım haricinde bir ürün nasıl geliştirilir, pazara nasıl sunulur öğrenirken şunu fark ettim; ben Anadolu ve fen lisesinde okudum, sonra da devlet üniversitesinde mühendislik eğitimi aldım ve gayet iyi bir eğitim almışım. Lisede ve üniversitede öğrendiğim temel bilim ve programlama yaklaşımını kullandım hep. Bizim de iyi mühendislerimiz var. Türkiye’den de çok iyi girişimler çıkabilir ve biz de bunlardan biri olmak için çalışıyoruz ancak iki temel sorunla karşı karşıya kalıyor yeni girişimler: ilki tutkuyla çalışacak ekip yaratma sorunu, ikincisi de sermaye problemi. İlki üniversite ve teknoparklarda daha fazla girişimciye birbirleriyle tanışma ve çalışma şansı vererek, ikincisi de risk sermayesi ile çözülüyor dünyada.
BAŞARININ FORMÜLÜ
Söyleşimizde korona sonrası virüsün ortaya çıkardığı hijyene dayalı güven sorununu aşmak için “GT Hijyen Belgesi” çalışmalarına hız verdiklerini de anlatan Boztepe, “Ülkemizde merdiven altı çalışan kurumlar yerine, hijyene dikkat eden ve dijitalleşmeye önem veren kurumların katlanarak büyüyeceğine inanıyorum” dedi.
Marka Doktoru Gürkan Boztepe ile Dönüşüm Günleri serimizde bu kez, gastronomi turizminde korona sonrası işletmeler için önerdikleri krizden çıkış haritasını ve Gastronomi Turizmi Derneği’nin başlattığı hijyen çalışmalarını konuştuk.
Pandemiyle birlikte turizm sektörü de ekonomik daralma yaşayan sektörlerin başında geliyor. Siz hedefler konusunda umudunu koruyanlardansınız?
Sektörün hacminin yıllık 120 Milyar TL olduğu düşünülse de, her şeyin normal olması halinde Gastronomi Turistleri’nin de geleceği beklentisiyle 2020 TC Turizm Bakanlığı ile 15 Milyar Usd olarak hedef koymuştuk. Biliyoruz ki koronavirüs etkisi ile tüm işletmeler, oteller ve havayolları kapalı ve ülkemizde de neredeyse hayat durdu. Hedeften sapma yaşanmasını normal karşılasak da mevcut şartlara rağmen, yılın ikinci çeyreğinde bu hedefi telafi etmeye çalışacağımızı belirtmek isterim.
OYUNCULAR DEĞİŞECEK
Yiyecek içecek sektöründe nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?
Dr. Cem Kınay, turizmde ‘Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğinin altını çizerken, hazırladığı ‘Post Corona Dönüşüm ve Değişim Tasarım Manifestosu’nu ilk kez Dönüşüm Günleri serimiz için açıkladı. “Tasarımlar lobilerden, yiyecek içecek alanlarına, sahil düzenlenmesinden odalara kadar bütün alanlarda misafirlerin kafasındaki endişeleri ortadan kaldırmak ve mutlu olmalarını sağlamak için uygulanmalıdır,” diyen Dr. Kınay, Türkiye’nin turizmde yeni hikâyeleri ve çeşitliliği hedeflemesi gerektiğine de işaret etti.
Turizm sektörüne pek çok yenilik katmış ve danışmanlık yapan biri olarak pandemi ile birlikte ilk duygu durumunuz ve düşünceniz ne oldu?
İlk şoku kısa zamanda atlattım ben. Nedense normalin dışında bir şeyler olursa, benim gücüm ve yaratıcılığım artıyor. Beynim daha hızla, “Nasıl çözümler olabilir, benim nasıl katkım olur?” diye çalışmaya başladı hemen. İlk tespitim de yeni yapmış olduğum Club Sei “All Experiences” otel konseptinin sanki bugünler için düşünülmüş olduğu idi.
YENİ NESİL KONSEPT
Bir yıl önceki söyleşimizde, yeni otel konseptinin turizmde bir devrim olduğunu söylemiştiniz. Bu süreçte nasıl bir konseptten söz ediyoruz?
Yeşil bir proje; doğaya saygılı, içinde kendi taze sebzelerini üreten, ana restoranın açık büfe değil bazaar şeklinde çeşitli istasyonlardan oluştuğu ve yemeklerin anında taze pişirilerek servis edildiği, doğal ve lokal, Akdeniz, vegan ve ayurvedik mutfak ağırlıklı yemek konsepti içeriyor. Bugün ve post-corona’da istenilen de bunlar olacak. Aynı zamanda kişisel hizmetlerin Butlerlar tarafından yapıldığı, dijital misafir deneyim aplikasyonu ile misafirin odasından her türlü rezervasyonu yapabildiği yeni nesil bir konsept. Misal Spa konseptinde ayurvedik Detox olan Club Sei 2021 yılına ertelendi, ancak bu konsepti post corona döneminde birçok otelin hayata geçireceğini düşünüyorum.
Ayrıca bir “Post Corona Tasarım Manifestosu” hazırladınız. Turizmde dönüşüm ve değişim tasarımının kodları neleri içeriyor?
Dönüşüm Günleri söyleşi serimizin bu haftaki konuğu, araştırma konuları olan istatistik, ağ bilimi, veri bilimi konularında özgün çalışmaları bulunan Prof.Dr. Necmi Gürsakal oldu. Söyleşimizde insanlığın ağlar içinde yaşamasına rağmen hala durumun farkında olmadığını da anlatan Prof.Dr. Gürsakal, salgın hastalıkların önlenmesinde ağ biliminin önemine işaret ederken, ülkemizde en kısa zamanda bir ’Ağ Bilimi Enstitüsü’ kurulması gerektiğinin de altını çizdi.
Prof. Dr. Necmi Gürsakal
İki yıl önceki söyleşimizde küreselleşme ile teknolojinin el ele vererek dünyanın altını üstüne getirdiğini, adeta gerçek ile düş arasında yaşadığımızı konuşuyorduk. Ya şimdi?
Dünya, insanlık çok ilginç ve zor bir dönemden geçiyor. İçinde yaşadığımız bu dönemde insanoğlu ilk kez, bazı kararların alınmasını makinelere bırakmıştı. Makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi nedenlerle makine-insan ilişkisi bir çıkmaza doğru yol alıyordu. Beklenmeyen darbe bu kez başka bir taraftan geldi. Makineler insanların işini elinden alırken, bu yetmezmiş gibi bir de insanın karşısına çıkan bir virüs de onların işini elinden almaya başladı. Virüs desteği sürerse, işsizlik insanlığın sağlıktan sonra karşısına çıkan devasa bir sorun olacak gibi görünüyor.
Şimdi, “İşsizlik zaten dünyada bir sorun değil miydi?” diye soranlar olabilir?
Evet bir sorundu ama bu kez karşımıza işsizlik, boyutları inanılmaz ölçüde büyük bir sorun olarak gelebilir, bunu anlatmak istiyoruz. Hem dışarı çıkmayalım hem üretimimiz azalmasın, bu kısa süreler için olabilir ama bu iş uzun sürerse, bunu sağlamak kolay olmaz. Hem çay hasadı olsun, hem de bu bulaşıcılığı yüksek olan hastalık kimseye bulaşmasın. Çok zor bir soru.
Tiyatroda 'oyuncu' dizide 'senaryo' izlettirir
Usta oyuncu Taner Turan, tiyatro sahnesinin oyunculuğun er meydanı olduğunu söylerken, oyunculukta tiyatro-dizi-sinema sacayaklarının olmazsa olmazlarını şöyle açıklıyor, “Tiyatroda, yetenekli oyuncu olduğu müddetçe en kötü tekstlere bile hayat verebilirsiniz. Dizide sağlam bir senaryonuz varsa istediğiniz kişiyi oynatabilirsiniz. Sinemada ise yönetmenin gözü çok önemlidir. Senaryoyu ve oyuncuyu muhteşem gösterebilir.”
TV dizilerinden izleyenler usta oyuncuyu genellikle kötü rollerin adamı olarak tanıdı. Şimdilerde ise tarihi bir dizide gaddar bir emir rolüyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Diğer taraftan tiyatro sahnesinde “insan sevgisine duyarlı” dediği Sait Faik’i canlandıran Turan’ın, komedi dalında bir ödülü, yazdığı ve yönettiği çocuk oyunları da bulunuyor. Karşımızda her rolün hakkını veren çok yönlü bir oyuncu olunca, sohbetimiz de tiyatrodan son dönem dizilerine, kendisinin uykularını kaçıran genç oyuncu adaylarının hayallerine kadar uzandı. Ayrıca 14 yıl Bursa’da görev yapan Taner Turan ile Bursa’nın kendisi için özel anlamını da konuştuk elbette.
-Tarihi bir dizi olan, Uyanış: Büyük Selçuklu’daki rolünüz hayırlı olsun öncelikle. Sert mizacınız nedeniyle genellikle sizi kötü adam rollerinde izledik. Şimdi nasıl bir karakteri oynuyorsunuz?
Diğer rollerimden farklı olarak bu kez tarihi bir karakteri canlandırıyorum. Sevgili izleyicilerimiz bu rolde daha gaddar asıp kesen, diğer tarafıyla kızına düşkün bir emir görecekler. Daha önce oynadığım dizilerde sert mizacımdan kaynaklı olmasıyla beraber, iyi ve doğru canlandırdığımı düşündüklerinden bu tarz roller teklif ediliyor. Tabii ki, ben oyunculuk eğitimi almış bir sanatçıyım. Tiyatroda bir çok tarzda oyunlar oynadım; komedi, dram, Osmanlı tarzı, absürt, clown tarzı, epik, meddah... Hatta, sert mizaçlı bir kişi olarak tiyatroda komedi dalında ödülüm dahi var (gülerek).
TARİHİ ROL HEYECANLANDIRDI
-Tarihi dizilerle ilgili görüşlerinizle birlikte, rolünüz teklif edildiğindeki ilk duygularınızı da öğrenmek isterim?
Şunu belirtmeliyim ki, tarihi bir dizi çekmek büyük prodüksiyon işidir. Dolayısıyla hazırlığı ve planlaması meşakkatlidir. Bir taraftan kostümleri ve mekânlarıyla tarih doğru aktarılmaya çaba gösterilirken, diğer taraftan da izleyiciye sunulması için zamanla yarışılır. Bu projedeki “İlteber” rolü teklif edildiğinde çok heyecanlandığımı itiraf etmeliyim. Bu denli büyük bir projenin içinde önemli bir role can vermek, beni çok mutlu etmekle birlikte, farklı bir rolle ekranlarda sevenlerimin karşısında olmak inanılmaz heyecanlandırdı.
-Bu role nasıl hazırlandınız? Sette nasıl bir ortam var?
Tiyatrodan gelen alışkanlığım üzere; özellikle bu tür tarihi projelerde, öncellikle konusu geçen tarihi araştırır ve okurum. Canlandıracağım karakteri ise analiz etmeye çalışırım. Proje sahibi ve yapımcımız olan Emre Konuk başta olmak üzere, birinci yönetmenimiz Sedat İnci ve ikinci yönetmenimiz Berat Özdoğan’ın sıcak ve samimi yaklaşımlarının yanı sıra çaycısından set amirine, makgözünden kuaförüne, ışıkçısından kostümcüsüne, asistanlardan kameramanlara kadar tüm proje çalışanlarının güler yüzlülüğü de eklenince, sette olması gereken başarı ve huzur yakalanmaktadır. Diğer taraftan tüm rol arkadaşlarımla karşılıklı sahneleri oynamak benim içim ayrı bir keyif. Bu tür tarihi rolleri canlandırırken çok keyif alıyorum.
TİCARİ KAYGI HEP OLACAK
-Son dönemde özellikle şiddet içerikli diziler daha çok eleştirilmeye başlandı. Ticari kaygının ön planda olduğu filmler giderek arttı mı, hep mi öyleydi?
Mesleğim gereği tabii ki hepsini takip etmeye çalışıyorum. Şiddet içeren dizilerin çoğaldığının düşünülmesi elbette normaldir. Rekabetin olduğu bu dizi piyasasında, senaristler ve yapımcılar daha çok ilgi gören ve izlenilen senaryolara yönelirler. Elbette toplumun bir diğer kesimini mutlu etmeyen projelerdir. Reytingler ne kadar yüksek tutulursa, projenin diğer gelirleriyle birlikte kazanımı yüksek olacaktır. Bu dengede olan projeler bir nebze olsun ticari açıdan sıkıntı çekmez. Ticari kaygı geçmişte de vardı bugün de var; hep olmuştur, olacaktır da. Son zamanlarda yapımcılar ve senaristler tarafından, toplumun farklı bir yaşam halini yansıtma çabasıyla düşünülüp başlatılan projeler de görüyoruz. Bu tür projelerin de olması gerektiği kanaatindeyim.
OYUNCULUĞUN ER MEYDANI
- Bir tiyatro oyununun, dizinin ve sinema filminin olmazsa olmazları nelerdir sizin için?
Oyunculuğun er meydanının tiyatro sahnesi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir tezim var - katılırsınız katılmazsınız- tiyatro, dizi ve sinema; bunların saç ayağı olduğundan yola çıkarsak; tiyatroda “oyuncu”, dizide “senaryo”, sinemada da “yönetmen” ana değişmezlerdir. Açacak olursam; tiyatroda, yetenekli oyuncu olduğu müddetçe en kötü tekstlere bile hayat verebilirsiniz. Dizide sağlam bir senaryonuz varsa istediğiniz kişiyi oynatabilirsiniz (ki çoğu dizilerde fotoğraf vermenin oyunculuk olduğu zannediliyor). Sinemada da yönetmenin gözü çok önemlidir. Senaryoyu ve oyuncuyu muhteşem gösterebilir.
-“Sanat yapmak için değil para kazanmak için tv dizilerinde rol alıyoruz” sözü tiyatro oyuncularının genel bir söylemi haline geldi ya da yadsınamaz bir gerçek oldu. Sizin bu anlamda başarı ölçütleriniz ya da seçimleriniz ne yönde?
Gerçekten şunu net ifade etmeliyim. Günümüz dizilerinin birçoğunda sanatın ötesinde, maddi ihtiyaçları karşılamak için görev alınıyor. Kimseyi zan altında bırakmak için söylemiyorum bunu, gerçekten. Sanat yapılacak platform dizi ekranı maalesef değil. Lakin şunu not düşmeliyim, tarihi projeler bir nebze olsun sanatçının kendini ifade edebileceği, oyunculuğunu sergileyebileceği alan imkânsallığındadır. Ancak gerçek sanat icracılığı tiyatro sahnesidir
SAİT FAİK’İN RUHUNA İNDİM
-Sait Faik Abasıyanık’ın, Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikâye” oyunu ile siz de sanırım sanat yaptığınızı hissediyorsunuz? Oyun hakkında bilgi alabilir miyiz?
Sait Faik canlandırdığım en nadir insanlardandır. Hikâyeleriyle birlikte kendini canlandırırken, kalabalığın içinde ne kadar yalnız, doğaya, hayvanlara, insan sevgisine duyarlı bir insan olduğunu algıladım. Günümüzde üzüntüyle gördüğüm, çok okunmamış ve ruhuna inilmemiş bir yazar olarak algılıyorum Sait Faik Abasıyanık’ı, namı diğer, “Abasıbazlı”... Adı üstünde “abasını” hep dert edinmiş.
CEVAPLARIN ÇOĞU MEŞHUR OLMAK
-Oyunculuk hayali kuran ya da sanatçı olmak isteyen çocuklara ebeveynleri genelde önce altın bileziğini tak öğüdü verirler. Genç meslektaşlarınıza ya da bu yolda olan gençlere neler söylemek istersiniz?
Sınavlarda jüri olduğumda, oyuncu aday adaylarına ya da bu mesleği seçmek isteyen taze beyinlere sorduğum ilk soru şu oldu: Tiyatro sanatı senin için bir heves mi yani TV’de meşhur olayım kafası mı? Yoksa gerçekten inandığın, ömrünü verebileceğin tutkulu bir meslek ya da yaşam algın mı? Cevapların çoğu meşhur olmaktı... Acı bir “yazık” haykırışıyla geceleri hep uykum kaçmıştır.
ÇOCUK OYUNLARIMDA EĞLENİYORUM
-Aynı zamanda çocuk oyunları da yazıyorsunuz. Sizin hayal gücünüz, kaleminiz ön plana çıktığında hangi duygular ön plana çıkıyor?
Evet, naçizane oyun da yazıyorum. Günümüzde, yeni yazarlara verilen değer mertebesinde uğraş veriyorum da diyebilirim. Oyuncu olduğumdan yola çıkarak, kaleme aldığım oyunları yazarken kendi kendime bir takım canlandırmalar yapıp kağıda döküyor ve çok eğleniyorum. Yılların tecrübesi ve profesyonelliğiyle en ufak detaylara dikkat ediyorum. Gözettiğim husus ise, çocuklara hitaben bir oyun yazdıysam onların, sıkılmamaları ve bu süre zarfında oyunumda vermem gereken mesajları akıllara algılamaları olmuştur. Tabii ki, çocukların eğlenmeleri de şarttır. Akılda kalıcı müzikli, şarkılı, sorgulu anlatımlar kullanmaya hep dikkat ettim.
AHMET VEFİK PAŞA’YA SELAM OLSUN
-Aynı zamanda devlet tiyatrosu sanatçısı olarak 14 yıl Bursa’da görev yaptınız. Bursa bir sanat şehri olarak potansiyelini harekete geçirebilmiş midir sizce?
14 yıl dile kolay... Bursa Devlet Tiyatrosu’na çok şey verdim. Çok emeğimin geçtiğini düşünüyorum. Kimse bunu inkâr edemez. Bu süreçte dönemin müdürüne teklifim ile vali beyi ziyaretimiz olmuş ve köylere otobüs gönderip oradan gelemeyen halkımıza hizmet götürmüş, oyunlarımıza getirmiştik. Diğer taraftan, Bursa’nın kemikleşmiş bir sanat izleyicisi de var elbette. Ahmet Vefik Paşa’nın kurduğu ilk tiyatro şehrinde, gelişmesinde bir nebze olsun benim de katkım olduysa, Ahmet Vefik Paşa’ya selam olsun...
ATATÜRK’Ü CANLANDIRMAK İSTİYORUM
-Son olarak özel hayatınızla çok ön planda olmadınız ama Bursalı bir sanatçı ile evli olmanız bu soruyu sormama da vesile oldu. Nebahat Nalan Höke ile Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evde evlendiniz. Özel hikâyesini kısaca dinlemek isteriz?
Dediğiniz gibi çok özel. Şairin dediği gibi ismini söyleyemem, edebiyat tarihçileri bulsun (gülerek). Şaka bir yana, o an, o yer, o mekân benim hayatımın en en özel anı ve yeriydi... Bir yıl öncesinden yaptığım planı bir ay içinde uygulamaya koydum. Atatürk hayranı ve ruhu taşıyan bir insan olarak, hayatımın kadınıyla, onun doğduğu evde Selanik’te, o dünya değeri kadınla hayatımı birleştirmekten beni daha mutlu kılacak bir an olamazdı sanırım. Daha anlatacak birçok duygu var. Mustafa Kemali Atatürk’ü tanıyan ve anlayanlar ancak anlar.
-Atatürk’ü canlandırmak isteğinizin de olduğunu biliyorum. Daha çok hangi özelliğiyle canlandırmak isterdiniz, böyle bir tercihiniz var mı?
Hala geçerli bir istek. O muhteşem insanın yalnızlığını aktarabilmeyi canlandırmak isterdim.
DİJİTAL KAPİTALİZM DÜZENİ
-Son olarak pandemi sürecine dair düşüncelerinizi dinlemek isteriz?
Pan-Demi? Aylarca insanların bilmediği, sonradan algılamaya çalıştığı bir durum. Dünya üzerinde kapitalist sistemin başka bir boyut aldığı, insanlığın yaşamaya zorunlu kılındığı bir süreç. Benim tanımladığım ve net teşhisini koyduğum süreç şudur ki; O AVM’li kapitalist düzenin yerini dijital kapitalizme bırakmış olması. Dünya ülkelerinin biyolojik savaş başlatma sürecinde ki, Çin baş aktör, yanında anlaşmalı Fransa, gizli ortak İngiltere, geri planda yok edilmek istenen ABD ve kobay üçüncü sınıf ülkeler bu süreci yaşamaya mahkûm edildiler. Kazanan kim oldu? Tabii ki bu virüsü ortaya salan Çin... Geçmiş olsun...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle