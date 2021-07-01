Pandemide Doğan Türk-İtalyan kardeşliği

Sanatı tüm Anadolu’ya yaymayı amaç edinmiş, doğasever, müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü çoğaltmak isteyen “Müzikist”ler çevre için harekete geçti. Marmara Denizi’nin kirliliğine dikkat çekmek için de müzikli bir eyleme imza atan Müzikist Derneği’nin Kurucusu Onur Kahvecioğlu ile hikâyelerini dinlemek için bir araya geldik. Söyleşimizde doğanın en büyük sanatçı olduğunu hatırlatan Kahvecioğlu, “Doğanın bir zamanlar var ettiği müziğin anlatım ve harekete geçiren gücüne ihtiyacı var. Sanatın edebi gücü, doğanın en önemli kurtarıcılarından olabilir. Sanatçı duyarlılığına, hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” dedi.

Kahvecioğlu ile söyleşimizde hayalleriyle yeşerttiği Müzikist Derneği’nin hikâyesini ve beş yılda ulaştıkları 23 ilden 300 gönüllü müzisyen ile sürdürdükleri müzikte iyilik hareketini konuştuk.

Müzikle olan hikâyeniz nasıl başladı?

Aslında müzikle olan maceram çok tesadüfi başlamadı. Dedem bir halk ozanı; Âşık Yusuf Karataş. Onun ailede bıraktığı müzik kültürünün içinde büyüdüm. Bu bana büyük bir yaratıcı bakış açısı kazandırmış ki henüz dokuz yaşındayken besteler yapmaya başladım. Tabii bunun yanında çocukluğum İstanbul, Bursa, Gaziantep üçgeninde geçti. Çok farklı kültürlerin içinde, farklı farklı renkleri kendime katarak büyüdüm. Bu durum kişiliğimi ve hayata bakış açımı en temelden etkileyen şey oldu. Şu anki Onur Kahvecioğlu’yu var eden renkler. Günümüze gelecek olursak Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunuyum. Mezuniyet sonrası kendi müziğime yöneldim. Müzikist’le olan maceramız da tam bu noktada başlıyor zaten. Kendimi tanıtırken müzik öğretmeni ve müzisyen diyordum fakat son beş yıldır bunun yanına müzikist de eklendi. Artık soranlara Müzikist’im diyorum (gülerek).

Müzikist’in adımları nasıl atıldı, amaçlarını nasıl belirlediniz?

Uludağ Üniversitesi’ndeki lisansımın ilk yılında K.Ö.Y. Projesinde gönüllü olarak köydeki çocuklarla müzik atölyeleri yaptım. Hayatında hiç enstrüman görmeyen çocuklarla karşılaştım. Orada gördüğüm şey beni çok etkilemişti. Çocuklar çok istekliydi fakat imkânları yoktu. O günden itibaren, köy çocuklarının sanatla kolaylıkla tanışıp buluştuğu hatta sanatçıların yetiştiği, sanatla dolu köyler hayal ettim. Hayat amaçlarımdan birini orada edindim ve bunun için çalışmalara başladım. Müzikist’e uzanan hikâyenin ilk tohumları buydu diyebilirim. Kendi müziğimi yapmaya başladıktan sonra bir bağımsız sanatçı olarak da çok zorlandım. Ana akım medyada belli başlı sanatçıların klipleri dönüyor. Konser organizatörleri risk almadan etkinliklerde popüler isimlere yer veriyor. Bu durumda bağımsız sanatçıların sanatlarını kitlelere ulaştırmaları çok zor. Bunu yaşayan biri olarak, bağımsız sanatçıları destekleyici bir ağa ihtiyacımız olduğunun da farkındaydım.

MÜZİĞİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANDIM