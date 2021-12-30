Ginişimden korkmayan 2022’de kazanacak

Eğitmen, yazar Banu Yüksel “Sorunları olan bir erkek, psikolog yerine neden konsomatrise gitmeyi tercih eder?” sorusundan yola çıkarak Kadın Araştırmaları Anabilim Dalındaki tezi için akademik bir araştırma gerçekleştirdi. Bu çalışma için pavyon müşterileri, sahipleri ve konsomatrislerle görüşmeler yapan Yüksel, tezinin bulgularını daha geniş kitlelere ulaştırmak için “Kimse Fahişe Doğmaz” isimli bir roman yazarak okuyucularıyla buluşturdu. Yüksel, röportajımızda kurguladığı hikâye ile çocuk yetiştirme konusunda yapılan yanlışların ileride nelere mal olabileceğini göstermek istediğini de anlattı.



Özellikle annesinden yoğun iltifat gören erkek çocuklarının aynı tatmini yaşamak için bir yalanı para ile satın alma çaresizliğine düştüğünü savunan yazar Banu Yüksel, “Bunu da eril düzenin kendilerine yüklediği roller ve her şeyden önemlisi de özgüven eksikliğinden yapıyorlar. Pavyondaki kadınlar ise bu durumu fırsata çevirerek onlara bir hayat değil istedikleri hayali sunuyorlar,” dedi.

İddialı soru ile başlayan kitabınızın hikâyesini nasıl kurguladınız?

İçinde bulunduğumuz toplum neredeyse her şeyi yaftalayan bir kalabalık. Yani bir erkek pavyona gidiyor ise bu; oradaki kadının ucuzluğu, hafif meşrepliği ya da cinselliğini kullanarak erkeği müptela etmesinden kaynaklı. Oysa kök neden bunların hiçbiri değil! İlk kez merak ettiği için gittiğini söyleyenin de sonrasında bunu alışkanlık haline getirenin de, reelde birtakım duyguların eksiliğinden sebep orada olduğunu düşünüyorum. Bu duygular da; ilgi ve tatmin. Bu yüzden faturayı kötü kadın damgası vurulan konsomatrislere kesmektense, bilerek ve isteyerek bu âlemin başrol oyuncusu olan erkeklere mâl etmenin önemini vurgulamak adına bu hikâyeyi kurguladım.

Ardından savınız için yüksek lisans yapmaya karar vermişsiniz. Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Takdir edersiniz ki hiç bilmediğim bir dünya idi ve buna ait internetten edindiğim bilgiler de kesinlik taşımıyordu. Bir de ‘neden psikolog yerine pavyona gider?’ sorusunun cevabına ait kafamdaki savı da ispatlamam gerekliydi. Bunun için Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Anabilim Dalında ikinci yüksek lisansımı yaptım. Tez hocam konuyu ilk duyduğu an çok şaşırdı ve benim için zor bir süreç olduğunu ifade etti. Sonrasında geri bildirimleri ile çok ciddi destek oldu. Onun da sayesinde başarılı bir proje teslim etmiş oldum.

Kaynaklarınıza nasıl ulaştınız?

