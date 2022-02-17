Geleceğin iş gücü esnek çalışanlar

‘Ekmeğe fısıldayan kadın’ olarak da anılan Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman ile iklim krizi, salgınlar ile birlikte artık daha pahalı ve riskli bir sektöre dönüşen tarımın geleceğini konuştuk. Ataman, üretim sıkıntısı nedeniyle gerçek besinlerin sadece zenginlerin sofrasında yer alacağı, yoksulların ise yapay gıdalarla besleneceği bir dönemin başladığına dikkat çekti. Doyumsuz modern insanın mutlu topraklarda, kendi cennetini yaratmasından söz edildiğini belirten Ataman, “Bilim her alanda gelişiyor koku transferi, duygu aktarımı şu anda bir gözlük mesafesinde. Gerçek hayatta sahip olamadığımız sofralar, antik zaman bitkileri hepsi sanal bahçelerde deneyimlememizi ve satın alınmayı bekliyor” dedi.

Söyleşimizde sektörün yeniden dizayn edilmesi gerektiğini ve geleceğin Tarım 5.0 ve Metaverse Agriculture’den (sanal tarım) geçtiğine dikkat çeken Mine Ataman, metaverse dünyasında yapılacak çalışmaların hem yatırımcılar, hem devletler için gerçek bir fırsata nasıl dönüştüğünü de anlattı.

Bir tarafta iklim krizi, beklenen kuraklık tehlikesi diğer tarafta metaverse ile yeni bir dünya dizaynı ve sürdürülen yapay besin çalışmaları. Tarımın geleceği adına bir çıkış yolu görüyor musunuz?

Tarımın geleceği pek çok soruna gebe. İklim krizi tarımı artık daha pahalı ve riskli bir sektöre dönüştürdü. Tarımda ölçek ekonomisi hem gereklilik hem de büyük riskler taşıyor. Ölçek ekonomisi olmadan girdi maliyetlerini kontrol etmek mümkün değil. Hem yabancı hem de yerli büyük şirketler tarıma yatırımlarını artırıyor. Hükümet şu anda küçük çiftçiyle muhatap, herhangi bir ürünün fiyatını kendisi açıklayarak çoğu zaman üreticiyi ve tüketiciyi korumaya çalışıp dengeleri sağlıyor. Oysa büyükler üretimin yüzde 50’den daha fazlasını ellerinde tutmaya başladığında devletin fiyat açıklaması mümkün olmayacak. Tüm bu sorunlarla başa çıkmanın yolu tarımı yeniden dizayn etmek. Tarımın geleceği Tarım 5.0 ve Metaverse agriculture (tarım). Şimdiye kadar sahip olduğumuz hiçbir teknoloji karnımızı doyuramamıştı. Şimdi, yapay besinler, Metaverse food, yeni protein kaynakları tarımın, gıdanın olduğu kadar insan türünün de geleceğini belirleyecek.

HAYVAN KANINDAN PROTEİN

Gelecekte ne yiyeceğimiz, ne üreteceğimiz kafa karıştıran sorular arasında. Yeni protein kaynakları konusunu biraz açabilir miyiz? Nasıl bir üretimden söz ediyoruz?

Bir milyara yakın insanın besin kaynaklarına ulaşamadığını, bir o kadarının da sağlıklı gıdalara erişiminin olmadığını düşünürsek, uygun fiyatlı alternatif besin kaynakları tüm dünyanın ilgisini çekmeye yetiyor. Örneğin İsveçli fırıncıların ekmek hamuruna kan katması önceleri ilkellik ve canilik olarak görülse de fırıncıyı sakin kafayla dinlediklerinde sağlık temelli bir çalışma olduğu hemen anlaşıldı. Hayvan kanından protein üretmek dünyada uzun zamandır kullanılan yöntem. Bu yöntem ile Türkiye’de sadece hayvan yemi yapılıyor. Her yıl 120 bin tondan fazla kan boşa akıyor, üstüne bir de çevre kirliliğine neden oluyor. Kanın yüzde 7’si protein, her yıl 20 bin ton protein çöpe gidiyor. Kan unu, plazma, globin, izole edilmiş proteinler kandan üretilen ürünler. Kan salamı, kanlı ekmek dünyada kan ile yapılan gıdalardan sadece bazıları.

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