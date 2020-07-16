‘Acemi Yalnızlığım’ın ruhuna i̇nanıyorum

Bursalı Müzisyen Tacınur, yıllardır Selami Şahin’e vokalistlik yaptıktan sonra alternatif pop rock tarzındaki “7’İLK” isimli ilk albümüyle müzikseverlerin kalbine sesleniyor. Tacınur ile söyleşi için bizi bir araya getiren söz müziği kendisine ait şarkılarından oluşan albümünün özgünlüğü kadar, çıkış şarkısı “Acemi Yalnızlığım”ın da çok özel hikâyesi. Yarın ilk defa dijital platformlarda yayınlanacak şarkının sözleri annesine, bestesi kendisine, klibi ise kardeşine ait. Çekim mekânı olarak Bursa’da dedesinin köyü Soğukpınar’ı seçen Tacınur, “Her anlamda maneviyatı çok yüksek olan şarkımın ruhuna inanıyorum,” diyor.
Fotoğraflar: Recai Güler
Alternatif pop rock müziği sanatçısı Tacınur ile söyleşi için pandemi sürecini geçirdiği ailesinin Demirci’deki evinde buluştuk. Mis gibi bir Bursa havasında, yıllardır üzerinde çalıştığı ve prodüktörlüğünü de üstlendiği ilk albümünün ve çıkış şarkısının heyecanını birlikte yaşamak bizim için de keyifli bir anı oldu. 15 yıllık müzik eğitiminin ardından, ünlü olabilmek için değil müziğini dilediğince yapabilmek adına albüm yapmaya karar verdiğini anlatan Tacınur, hayallerini, “Bir gün sahneden mikrofonu uzattığımda şarkılarımı tek bir çığlık olarak dinlemek istiyorum” şeklinde özetliyor. Tacınur ile müzik kariyerinin tüm basamaklarını ve albümünün hikâyesini konuştuk.
İlk albümünüz “7’İLK” hayırlı olsun. Bu vesileyle de ilk röportajınızı memleketinizde gerçekleştiriyoruz sanırım?
Teşekkür ederim. Evet, iki ayrı heyecanı bir arada yaşıyorum. Alternatif pop rock tarzındaki albümümde sözleri ve müzikleri bana ait bestelerimden seçtiğim 7 şarkım var. Bu nedenle adı “7’İLK”. İlk çıkış şarkımız Acemi Yalnızlığım’ın klibi de yarın (17 Temmuz) saat 17.00’de dijital platformlarda dönmeye başlayacak.
Albümünüzün hikâyesini paylaşmadan önce, müzik yeteneğinizin keşfini dinlemek isteriz?
1986 yılında Bursa’da doğdum, çocukluğum Altıparmak semtinde geçti. Çok sessiz bir çocukmuşum aslında ama büyüdükçe annem müziğe ve tiyatroya olan ilgimin farkına varmış. Kendimce taklitler yapardım, çocukça şarkılar bestelerdim. Tabii ki ayna karşısında benim de saç fırçasıyla şarkı söylemişliğim var (gülerek). Ailem bu yatkınlığımı fark edince beni Belediye Konservatuarının çocuk korosuna yazdırdı ve müzik eğitimime ilk adımı böylece attım. Ardından ilkokulda müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarının sınavlarına hazırlanıp girdim. Viyola Anasanat Dalı bölümünü kazandım ve müzik eğitimime başladım. Aynı zamanda Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA)’nın da ilk öğrencilerindenim. Liseyi de İstanbul’da Mimar Sinan Devlet Konservatuarında okudum.
MÜZİKLERİMİ YAPMA SEVDAM VARDI
Eğitim süreci devam ederken kendinizi tam anlamıyla ne zaman buldunuz?
Çok zor ama bir o kadar da keyifliydi müziği öğrenmek ve enstrüman çalmak fakat bir türlü kendimi tam anlamıyla batı müziğinin içinde de bulamamıştım. Liseyi bitirdikten sonra bir arkadaşımın vasıtası ile 2007’de ekranlarda olan Pop Star Alaturka programının orkestrasına dâhil oldum ve 1,5 yıl Selçuk Tekay şefliğinde o dev orkestra ile yepyeni bir dünyaya daldım. Hep kendi müziklerimi yapma sevdam vardı. O dönem benim için çok geliştirici oldu; çünkü Türk Müziği notalarının ve ezgilerinin içinde buldum kendimi.
Aynı zamanda müzik öğretmenisiniz değil mi?
Evet, üniversite için müzik öğretmenliğini tercih ettim ve Balıkesir’e gittim. Hem okudum hem öğretmenlik yaptım hem de şarkı söylemeye başladım orada. Çok yorucuydu ama okulumu birincilikle bitirdim. Hala gururla takip ettiğim, görüştüğüm çok değerli öğrencilerim oldu.
DÖNÜM NOKTAM NÜANS GRUBUDUR
Sizin için dönüm noktası enstrumanistken şarkı söylemek olmuş sanırım?
Dönüm noktam gerçekten öğretmenlik yaptığım kurumun özel bir gecesi için kurduğumuz Nüans grubudur. İlk önce, “Ben enstrumanistim, hiç şarkı söylemedim, nasıl olacak?” derken, ekip arkadaşlarımın verdiği cesaretle o gece sahneye çıktım. Müziğimiz çok sevildi ve güzel tepkiler aldık. Gerçekten sahneyi çok sevdim ve kendimi şarkı söylerken çok özgür hissettim. Meğer aradığım tam da buymuş. Sanki içimden başka bir Tacınur çıktı. Bir keresinde o kadar kendimden geçmişim ki “Geceler” şarkısını okuyordum, hıçkırık sesimle kendime geldim. Ağlamaktan şarkıya bir süre ara vermek zorunda kalmıştım.
SENTEZLERİ SEVERİM
Bursa’da da sahne çalışmalarınız olmuş?
Balıkesir’de olduğum yıllar bir ayağım da hep Bursa’daydı. Şu an menajerliğimi yapan Nalan Höke Turan’ın kurmuş olduğu Nev-Eda Bayanlar Türk Müziği grubunda da yer alıyordum. Nüansla rock müzik, Nev-Eda ile Türk Müziği yapıyorduk, sentezleri her zaman sevmişimdir. Burada da müziğin ne kadar buluşturucu olduğunu gördüm. Çünkü Türk Müziğinin içine biraz batı etkileri katıyorduk, çok keyifliydi. Ve Nev-Eda ile de hiç unutmadığım bir an vardır ki hayatımda ilk defa saba makamında çok sevdiğim“Çok Aşığın Var Diyorlar” şarkısını okudum. O gece konuğumuz değerli bestecisi Cengiz Onural’dı ve heyecandan tir tir titremiştim.
BESTELERİMLE TAMİR EDİYORUM
O zaman gelelim bestelerinize?
Şarkı söylemeye başladıktan duygularımı kağıda dökmeye başladım. İlk şarkım Bursa’dan İstanbul’a gidişimi anlatıyordu; Terk-i Diyar. Hala etkilenirim ve albümden sonra single olarak çıkartmayı planlıyorum. Müzik aynı zamanda beni hep ayakta tutan yanımdır. Çok duygusal bir yapım var, genellikle özel hayatımda yaşadığım kırgınlıklarımı müzik yaparak ve yazarak tamir ederim. Sanırım en çok seven taraf ben oluyorum. Olsun bunlar hep bana yeni bir şarkı olarak döndü.
SELAMİ ŞAHİN YENİ OKULUM OLDU
Selami Şahin ile tanışmanız, vokalisti olmanız nasıl gerçekleşti?
Besteler biriktikçe onları bir araya getirmek istedim ve menajerim Nalan Höke Turan sayesinde İstanbul’a bu hayalim için tekrar geri döndüm. Şu an aranjörüm olan aynı zamanda Selami Şahin orkestrasının şefi Semih Erdoğan ile stüdyosunda buluştuk. Haberim yoktu, şarkılarımı çalıp söylerken içeriye Selami Şahin girdi. Zaten heyecanlıydım Selami Bey’i görünce bir süre dilim tutuldu, sonra şarkılarımı söylemeye devam ettim. O gün şarkılarım için Selami Şahin’den ve Semih Erdoğan’dan güzel şeyler duymak çok gurur vericiydi. Daha sonra orkestraya davet edildim ve bu yolda ilk profesyonel adımımı atmış oldum. Hem albüm çalışmalarına başlamıştım hem Selami Şahin ile yeni bir okula.
Selami Şahin gibi usta bir besteciyle çalışmak size neler kazandırdı?
Kendisinden çok şey öğrendim hem sahne hâkimiyeti hem bestecilik anlamında. Yaklaşık 7 yıldır vokalistliğini yapıyorum ve çok değerli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşıyorum. Bu arada tabii vokal yapmanın da keyfini ve farkını anladım. Şarkı söylemenin dışında bir enstrüman olmak ve solistini hep takipte kalmak zorundasın. Aslında armonik bir yapı ile bütünleşmek bunu özümsemek lazım. Bunun bilinci ve sorumluluğu ile Selami Şahin ile çalışmak, hele ki sahnede düet yapmak her zaman onur kaynağı oldu benim için.
Sahnedeyken unutamadığınız bir anınız var mı?
Ne mutlu ki büyük usta ile bazı sahnelerimizde “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” şarkısını düet yapıyoruz. İlk zamanlarda elim ayağım birbirine dolaşıyordu, tabii bir de zor şarkı. Neyse Selami Bey girdi önce nakarata “Ben bir tek kadın sevdim o da sensin” diye, ikinci kıta benim, benim de “Ben bir tek adam sevdim” demem gerekirken heyecandan “kadın” dedim haykırarak. Selami Şahin’in bakışlarını ve bana sufle vererek “Adam Adam” deyişini asla unutamam.
ALBÜMÜN YAPISI ÖZGÜN OLDU
“7’İLK” isimli albümünüze gelirsek?
Ne şanslıyım ki albümümde de 7 yıldır sahne aldığım müzisyen arkadaşlarımla paylaştım melodilerimi. Sound olarak çok geniş bir albüm oldu, tabii ki aranjörüm Semih Erdoğan’ın katkısı çok büyük; hepsine minnettarım. Benim hayatım hep, cebimdeki şarkılarımla sahnede olmak hayallerim üzerine kurulu. Üretmek en büyük haz bence… Albüme baktığınızda hissedeceksiniz zaten her şarkının kendine ait özgün bir yapısı oldu. Kulağınıza melodi denk geldiğinde evet bu Tacınur’un şarkısı diyebilmeniz benim için çok önemli.
SÖZLER ANNE KLİP KARDEŞTEN
Yarın ilk kez yayınlanacak çıkış şarkınızın ve klibinizin de özel bir hikâyesi var, sizden dinleyelim?
Çıkış şarkım Acemi Yanlızlığım’ın sözleri annem Ayşen Kütükoğlu’na ait. Yıllar önce yazdığı sözleri ilk okuduğumda çok etkilendim ve hemen bestelemem gerektiğini düşündüm. Benim için manevi olarak o kadar değerli ki… Bu şarkının ruhuna çok inanıyorum. Pandemi şartları gereğince klibi kardeşim Tansel Kütükoğlu ile Bursa’da dedemin köyü Soğukpınar’da çektik. Yine maneviyatı yüksek oldu benim için. Çok zordu, amatör bir ruhla üstelik cep telefonuyla ilk kez böyle bir şey denedik. Ama sonuçta hayat bizi sürekli bir şeyleri öğrenmeye zorlamıyor mu zaten. Klipte de acıları ile yerinde yüzleşmeyi tercih eden bir kadını yansıtmaya çalıştım.
PRODÜKTÖRLÜĞÜ ÜSTLENDİM
Hem pandemi süreci hem rekabetin arttığı piyasa şartlarını gözettiğimizde albüm çıkarmak cesur bir karar gibi?
Albüm için durumlar gereği belki zor bir zaman ama ben çok bekledim. Yıllardır üzerinde çalışıyorum, prodüktörlüğünü de kendim üstlendiğim bu albümü daha fazla ertelemek istemedim. Cesur olmak lazım bazen ki ben albümü rekabet için ya da ünlü olabilmek için değil hayallerim ve müziğimi dilediğimce yapabilmek adına yaptım. Dijital platformlarda seçenek çok fazla ama daha özgün olabileceğimizi düşünüyorum. Umarım birilerinin kalbine dokunabilirim. Çünkü sürekli üretebilen kendi şarkılarıyla insanlara seslenmek isteyen bir müzisyenim. Ve bir gün sahneden mikrofonu uzattığımda şarkılarımı tek bir çığlık olarak dinlemek istiyorum.
BAŞARI AZİM GEREKTİRİR
Söyleşi vasıtasıyla Selami Şahin’e vokalisti Tacınur hakkında görüşlerini de sorduk. Şahin, şunları söyledi;
Başarı azim gerektirir, azim ise irade... Değerli vokalistim Tacınur’un hep yanında olmaya devam ederek, başarılarını ben başta olmak üzere, izleyenleri ve sevenleri ile birlikte alkışlayacağımıza yürekten inanıyorum.
‘Acemi Yalnızlığım’ın ruhuna i̇nanıyorum
Bursalı Müzisyen Tacınur, yıllardır Selami Şahin’e vokalistlik yaptıktan sonra alternatif pop rock tarzındaki “7’İLK” isimli ilk albümüyle müzikseverlerin kalbine sesleniyor. Tacınur ile söyleşi için bizi bir araya getiren söz müziği kendisine ait şarkılarından oluşan albümünün özgünlüğü kadar, çıkış şarkısı “Acemi Yalnızlığım”ın da çok özel hikâyesi. Yarın ilk defa dijital platformlarda yayınlanacak şarkının sözleri annesine, bestesi kendisine, klibi ise kardeşine ait. Çekim mekânı olarak Bursa’da dedesinin köyü Soğukpınar’ı seçen Tacınur, “Her anlamda maneviyatı çok yüksek olan şarkımın ruhuna inanıyorum,” diyor.
Fotoğraflar: Recai Güler
Alternatif pop rock müziği sanatçısı Tacınur ile söyleşi için pandemi sürecini geçirdiği ailesinin Demirci’deki evinde buluştuk. Mis gibi bir Bursa havasında, yıllardır üzerinde çalıştığı ve prodüktörlüğünü de üstlendiği ilk albümünün ve çıkış şarkısının heyecanını birlikte yaşamak bizim için de keyifli bir anı oldu. 15 yıllık müzik eğitiminin ardından, ünlü olabilmek için değil müziğini dilediğince yapabilmek adına albüm yapmaya karar verdiğini anlatan Tacınur, hayallerini, “Bir gün sahneden mikrofonu uzattığımda şarkılarımı tek bir çığlık olarak dinlemek istiyorum” şeklinde özetliyor. Tacınur ile müzik kariyerinin tüm basamaklarını ve albümünün hikâyesini konuştuk.
İlk albümünüz “7’İLK” hayırlı olsun. Bu vesileyle de ilk röportajınızı memleketinizde gerçekleştiriyoruz sanırım?
Teşekkür ederim. Evet, iki ayrı heyecanı bir arada yaşıyorum. Alternatif pop rock tarzındaki albümümde sözleri ve müzikleri bana ait bestelerimden seçtiğim 7 şarkım var. Bu nedenle adı “7’İLK”. İlk çıkış şarkımız Acemi Yalnızlığım’ın klibi de yarın (17 Temmuz) saat 17.00’de dijital platformlarda dönmeye başlayacak.
Albümünüzün hikâyesini paylaşmadan önce, müzik yeteneğinizin keşfini dinlemek isteriz?
1986 yılında Bursa’da doğdum, çocukluğum Altıparmak semtinde geçti. Çok sessiz bir çocukmuşum aslında ama büyüdükçe annem müziğe ve tiyatroya olan ilgimin farkına varmış. Kendimce taklitler yapardım, çocukça şarkılar bestelerdim. Tabii ki ayna karşısında benim de saç fırçasıyla şarkı söylemişliğim var (gülerek). Ailem bu yatkınlığımı fark edince beni Belediye Konservatuarının çocuk korosuna yazdırdı ve müzik eğitimime ilk adımı böylece attım. Ardından ilkokulda müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarının sınavlarına hazırlanıp girdim. Viyola Anasanat Dalı bölümünü kazandım ve müzik eğitimime başladım. Aynı zamanda Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA)’nın da ilk öğrencilerindenim. Liseyi de İstanbul’da Mimar Sinan Devlet Konservatuarında okudum.
MÜZİKLERİMİ YAPMA SEVDAM VARDI
Eğitim süreci devam ederken kendinizi tam anlamıyla ne zaman buldunuz?
Çok zor ama bir o kadar da keyifliydi müziği öğrenmek ve enstrüman çalmak fakat bir türlü kendimi tam anlamıyla batı müziğinin içinde de bulamamıştım. Liseyi bitirdikten sonra bir arkadaşımın vasıtası ile 2007’de ekranlarda olan Pop Star Alaturka programının orkestrasına dâhil oldum ve 1,5 yıl Selçuk Tekay şefliğinde o dev orkestra ile yepyeni bir dünyaya daldım. Hep kendi müziklerimi yapma sevdam vardı. O dönem benim için çok geliştirici oldu; çünkü Türk Müziği notalarının ve ezgilerinin içinde buldum kendimi.
Aynı zamanda müzik öğretmenisiniz değil mi?
Evet, üniversite için müzik öğretmenliğini tercih ettim ve Balıkesir’e gittim. Hem okudum hem öğretmenlik yaptım hem de şarkı söylemeye başladım orada. Çok yorucuydu ama okulumu birincilikle bitirdim. Hala gururla takip ettiğim, görüştüğüm çok değerli öğrencilerim oldu.
DÖNÜM NOKTAM NÜANS GRUBUDUR
Sizin için dönüm noktası enstrumanistken şarkı söylemek olmuş sanırım?
Dönüm noktam gerçekten öğretmenlik yaptığım kurumun özel bir gecesi için kurduğumuz Nüans grubudur. İlk önce, “Ben enstrumanistim, hiç şarkı söylemedim, nasıl olacak?” derken, ekip arkadaşlarımın verdiği cesaretle o gece sahneye çıktım. Müziğimiz çok sevildi ve güzel tepkiler aldık. Gerçekten sahneyi çok sevdim ve kendimi şarkı söylerken çok özgür hissettim. Meğer aradığım tam da buymuş. Sanki içimden başka bir Tacınur çıktı. Bir keresinde o kadar kendimden geçmişim ki “Geceler” şarkısını okuyordum, hıçkırık sesimle kendime geldim. Ağlamaktan şarkıya bir süre ara vermek zorunda kalmıştım.
SENTEZLERİ SEVERİM
Bursa’da da sahne çalışmalarınız olmuş?
Balıkesir’de olduğum yıllar bir ayağım da hep Bursa’daydı. Şu an menajerliğimi yapan Nalan Höke Turan’ın kurmuş olduğu Nev-Eda Bayanlar Türk Müziği grubunda da yer alıyordum. Nüansla rock müzik, Nev-Eda ile Türk Müziği yapıyorduk, sentezleri her zaman sevmişimdir. Burada da müziğin ne kadar buluşturucu olduğunu gördüm. Çünkü Türk Müziğinin içine biraz batı etkileri katıyorduk, çok keyifliydi. Ve Nev-Eda ile de hiç unutmadığım bir an vardır ki hayatımda ilk defa saba makamında çok sevdiğim“Çok Aşığın Var Diyorlar” şarkısını okudum. O gece konuğumuz değerli bestecisi Cengiz Onural’dı ve heyecandan tir tir titremiştim.
BESTELERİMLE TAMİR EDİYORUM
O zaman gelelim bestelerinize?
Şarkı söylemeye başladıktan duygularımı kağıda dökmeye başladım. İlk şarkım Bursa’dan İstanbul’a gidişimi anlatıyordu; Terk-i Diyar. Hala etkilenirim ve albümden sonra single olarak çıkartmayı planlıyorum. Müzik aynı zamanda beni hep ayakta tutan yanımdır. Çok duygusal bir yapım var, genellikle özel hayatımda yaşadığım kırgınlıklarımı müzik yaparak ve yazarak tamir ederim. Sanırım en çok seven taraf ben oluyorum. Olsun bunlar hep bana yeni bir şarkı olarak döndü.
SELAMİ ŞAHİN YENİ OKULUM OLDU
Selami Şahin ile tanışmanız, vokalisti olmanız nasıl gerçekleşti?
Besteler biriktikçe onları bir araya getirmek istedim ve menajerim Nalan Höke Turan sayesinde İstanbul’a bu hayalim için tekrar geri döndüm. Şu an aranjörüm olan aynı zamanda Selami Şahin orkestrasının şefi Semih Erdoğan ile stüdyosunda buluştuk. Haberim yoktu, şarkılarımı çalıp söylerken içeriye Selami Şahin girdi. Zaten heyecanlıydım Selami Bey’i görünce bir süre dilim tutuldu, sonra şarkılarımı söylemeye devam ettim. O gün şarkılarım için Selami Şahin’den ve Semih Erdoğan’dan güzel şeyler duymak çok gurur vericiydi. Daha sonra orkestraya davet edildim ve bu yolda ilk profesyonel adımımı atmış oldum. Hem albüm çalışmalarına başlamıştım hem Selami Şahin ile yeni bir okula.
Selami Şahin gibi usta bir besteciyle çalışmak size neler kazandırdı?
Kendisinden çok şey öğrendim hem sahne hâkimiyeti hem bestecilik anlamında. Yaklaşık 7 yıldır vokalistliğini yapıyorum ve çok değerli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşıyorum. Bu arada tabii vokal yapmanın da keyfini ve farkını anladım. Şarkı söylemenin dışında bir enstrüman olmak ve solistini hep takipte kalmak zorundasın. Aslında armonik bir yapı ile bütünleşmek bunu özümsemek lazım. Bunun bilinci ve sorumluluğu ile Selami Şahin ile çalışmak, hele ki sahnede düet yapmak her zaman onur kaynağı oldu benim için.
Sahnedeyken unutamadığınız bir anınız var mı?
Ne mutlu ki büyük usta ile bazı sahnelerimizde “Ben Bir Tek Kadın Sevdim” şarkısını düet yapıyoruz. İlk zamanlarda elim ayağım birbirine dolaşıyordu, tabii bir de zor şarkı. Neyse Selami Bey girdi önce nakarata “Ben bir tek kadın sevdim o da sensin” diye, ikinci kıta benim, benim de “Ben bir tek adam sevdim” demem gerekirken heyecandan “kadın” dedim haykırarak. Selami Şahin’in bakışlarını ve bana sufle vererek “Adam Adam” deyişini asla unutamam.
ALBÜMÜN YAPISI ÖZGÜN OLDU
“7’İLK” isimli albümünüze gelirsek?
Ne şanslıyım ki albümümde de 7 yıldır sahne aldığım müzisyen arkadaşlarımla paylaştım melodilerimi. Sound olarak çok geniş bir albüm oldu, tabii ki aranjörüm Semih Erdoğan’ın katkısı çok büyük; hepsine minnettarım. Benim hayatım hep, cebimdeki şarkılarımla sahnede olmak hayallerim üzerine kurulu. Üretmek en büyük haz bence… Albüme baktığınızda hissedeceksiniz zaten her şarkının kendine ait özgün bir yapısı oldu. Kulağınıza melodi denk geldiğinde evet bu Tacınur’un şarkısı diyebilmeniz benim için çok önemli.
SÖZLER ANNE KLİP KARDEŞTEN
Yarın ilk kez yayınlanacak çıkış şarkınızın ve klibinizin de özel bir hikâyesi var, sizden dinleyelim?
Çıkış şarkım Acemi Yanlızlığım’ın sözleri annem Ayşen Kütükoğlu’na ait. Yıllar önce yazdığı sözleri ilk okuduğumda çok etkilendim ve hemen bestelemem gerektiğini düşündüm. Benim için manevi olarak o kadar değerli ki… Bu şarkının ruhuna çok inanıyorum. Pandemi şartları gereğince klibi kardeşim Tansel Kütükoğlu ile Bursa’da dedemin köyü Soğukpınar’da çektik. Yine maneviyatı yüksek oldu benim için. Çok zordu, amatör bir ruhla üstelik cep telefonuyla ilk kez böyle bir şey denedik. Ama sonuçta hayat bizi sürekli bir şeyleri öğrenmeye zorlamıyor mu zaten. Klipte de acıları ile yerinde yüzleşmeyi tercih eden bir kadını yansıtmaya çalıştım.
PRODÜKTÖRLÜĞÜ ÜSTLENDİM
Hem pandemi süreci hem rekabetin arttığı piyasa şartlarını gözettiğimizde albüm çıkarmak cesur bir karar gibi?
Albüm için durumlar gereği belki zor bir zaman ama ben çok bekledim. Yıllardır üzerinde çalışıyorum, prodüktörlüğünü de kendim üstlendiğim bu albümü daha fazla ertelemek istemedim. Cesur olmak lazım bazen ki ben albümü rekabet için ya da ünlü olabilmek için değil hayallerim ve müziğimi dilediğimce yapabilmek adına yaptım. Dijital platformlarda seçenek çok fazla ama daha özgün olabileceğimizi düşünüyorum. Umarım birilerinin kalbine dokunabilirim. Çünkü sürekli üretebilen kendi şarkılarıyla insanlara seslenmek isteyen bir müzisyenim. Ve bir gün sahneden mikrofonu uzattığımda şarkılarımı tek bir çığlık olarak dinlemek istiyorum.
BAŞARI AZİM GEREKTİRİR
Söyleşi vasıtasıyla Selami Şahin’e vokalisti Tacınur hakkında görüşlerini de sorduk. Şahin, şunları söyledi;
Başarı azim gerektirir, azim ise irade... Değerli vokalistim Tacınur’un hep yanında olmaya devam ederek, başarılarını ben başta olmak üzere, izleyenleri ve sevenleri ile birlikte alkışlayacağımıza yürekten inanıyorum.