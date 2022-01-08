 Yaşımızın en iyisi olmak bizim elimizde

“SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu haftaki konuğum, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Canpolat...
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu...
Cilt sağlığı, cilt güzelliği ve tabii cilt estetiği tam da uzmanlık alanı.
Doç. Dr. Canpolat, “Cildimiz direkt dış görünüşümüzün bir parçası. O yüzden kendimizi daha iyi hissetmemiz ve güzelliğimizi öne çıkarmamız doğrudan cildimizle ilgili” diyor.
Ayrıca.
Yaş aldıkça bizden ve bedenimizden gidenleri yavaşlatabilmemiz için ise bizlere büyük sırlar/tüyolar veriyor.
Dahası mı?
Ben soruyorum, Canpolat yanıtlıyor.
***
Son dönemde popüler olan uygulamalar neler?
Dolgu uygulamaları, yüz gençleştirmede son zamanlarda yoğun talep gören yöntemlerden biri. Dolgular, cildin yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak üzere dokuları destekler, hacim kazandırır, derin kırışıklıkları açar ve cildimizin sıkılığının korunmasını sağlar. Etkileri anında başlar ve yaz kış yapılabilir.
İnsanlar artık ameliyattan kaçıyorlar. Yüz germe işlemi ameliyatsız yapılabilir mi?
Evet, yüzde sarkma şikâyeti olan kişilere yaptığımız elmacık dolgusu ile hem bu bölgeye hacim kazandırıyoruz hem de yüzde lifting etkisi yaratıyoruz. Yani dolgu ile yüzü yukarı kaldırıp, sarkmayı azaltabiliyoruz. Bu aynı zamanda gülme çizgileri dediğimiz olukların da derinliğini azaltan bir işlem.
Küçük dokunuşları en çok hangi bölgeye uyguluyorsunuz?
Dudak dolgusu en sık yaptığımız işlem. Dudakları dolgunlaştırmak, şekil vermek veya varsa asimetriyi düzeltmek için dudak dolgusu yapıyoruz.
Dudak dolgusunda en önemli olay, doğal sonuçları yakalamak. Sıkça gördüğümüz yapay dudak görüntülerinin yerine, kişinin kendi dudak yapısını koruyarak dudağa hacim veriyoruz ve mümkün olduğunca doğal bir görüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden dudak dolgusu uygulamaları tamamen kişiye özel olmalı ve başkasının dudağına benzetilmeye çalışılmamalı.
BURUNDA İSTENİLEN DÜZELTMEYİ YAPIYORUZ
Ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür?
Burunda özelikle burun sırtındaki kemer görüntüsünün, eğriliğin düzeltilmesinde, burun ucu düşük olan kişilerde burun ucunun kaldırılmasında dolguları kullanıyoruz. Dolguların en güzel özelliği, çok kısa sürede yapılıyor olması ve yaptığımız anda hemen etkisinin görülmesi. Yani ameliyatsız bir şekilde, ağrısız ve morluk ve şişlik olmadan, 10-15 dakika kadar kısa bir sürede burunda istediğimiz düzeltmeyi yapabiliyoruz.
Göz çevresi insanın yaşını ele veriyor. Genç bakışlar için neler yapılabilir?
Göz altındaki çukurluk, morluk ve torbalanmayı geçirmek üzere göz altı dolgusu yapıyoruz. Mimik hareketleri ile oluşan kırışıklıklar için de botoks uyguluyoruz. Bu sayede yorgun ifade yerine daha dinamik canlı enerjik bakışları yakalıyoruz.
Kimler jawline dolgu yaptırabilir?
Yan profilden bakıldığında çenenin geride kaldığı durumlar yüz bütünlüğünün bozulmasına ve gıdı varmış gibi görünmesine neden olabiliyor. Ameliyatsız bir şekilde çene ucunu uzatıp öne doğru hacim vererek profili iyileştirmek üzere çene dolgusu yapılabilir. Çene hattını keskinleştirmek, sarkmayı gidermek ve gıdı görünümünü azaltmak isteyenler jawline dolgu yaptırabilirler.
10-15 DAKİKA SÜREN İŞLEMLER
Dolgu işlemi ağrılı bir işlem mi?
Dolgu uygulaması çoğu zaman ağrısız işlemler. Öncesinde lokal anestezik kremlerle bölgeyi uyuşturuyoruz. Uygulama hızlı ve kolay. 10-15 dakika süren, öğlen arası bile yapılabilen işlemler bunlar ve hemen sonrasında günlük hayata hemen geri dönülebilir.
İşlem sonrası nelere dikkat etmeleri gerekir?
Uygulama sonrası ağır spor, sert masaj yapılmasını istemiyoruz, o gün sıcaktan kaçınılmasını öneriyoruz. Dolguların su tutarak hacim verme özelliği olduğundan bol bol su içmelerini öneriyoruz.
ETKİ SÜRESİ 1 YIL DEVAM ETMEKTE
Dolguların etki süresi ne kadar?
Hastalarımızın hep merak ettikleri bir konu dolgunun etki süresi. Dolguların kalıcılığını etkileyen pek çok etken var tabii. Enjekte edilen miktar, kırışıklığın derinliği, enjeksiyon tekniği, hastanın yaşı, beslenme ve yaşam tarzı, dolgunun kalıcılık süresini etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Genel olarak dolgular 9-12 aya kadar etkinliğini sürdürür diyebiliriz.
Kimler dolgu yaptırabilir? Yaş sınırı var mı?
Yaşlanma belirtilerini geri çevirmek isteyen herkes dolgu yaptırabilir. Yaşımızın en iyisi olmak bizim elimizde. Daha genç, dinlenmiş enerjik bir görünümü yakalayabilmek için; sarkma, hacim kaybı, kırışıklıklardan şikâyetçi olanlar, dolgu yaptırabilirler. Yaş sınırı yok, genelde 20 yaşından sonra yapılabilir o yaşlarda en sık dudak dolgusu yapıyoruz.
DAHA İYİ HİSSETMELERİNİ SAĞLIYORUZ
Son olarak neler söyleyeceksiniz?
Yaptığımız uygulamaların doğal görünmesi bizim için çok önemli. Zaten geri dönüşler hep ‘sende bir güzellik var, ama ne?’ şeklinde oluyor. ‘Güzelleştirirken farklılaştırmamak’ sloganımız. Sonuçta hastalarımızın kendilerini daha iyi hissetmelerini ve mutlu olmalarını sağlıyoruz ki bu da bizim işimizin en keyifli tarafı.
Yaşımızın en iyisi olmak bizim elimizde
“SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu haftaki konuğum, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Canpolat...
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu...
Cilt sağlığı, cilt güzelliği ve tabii cilt estetiği tam da uzmanlık alanı.
Doç. Dr. Canpolat, “Cildimiz direkt dış görünüşümüzün bir parçası. O yüzden kendimizi daha iyi hissetmemiz ve güzelliğimizi öne çıkarmamız doğrudan cildimizle ilgili” diyor.
Ayrıca.
Yaş aldıkça bizden ve bedenimizden gidenleri yavaşlatabilmemiz için ise bizlere büyük sırlar/tüyolar veriyor.
Dahası mı?
Ben soruyorum, Canpolat yanıtlıyor.
***
Son dönemde popüler olan uygulamalar neler?
Dolgu uygulamaları, yüz gençleştirmede son zamanlarda yoğun talep gören yöntemlerden biri. Dolgular, cildin yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak üzere dokuları destekler, hacim kazandırır, derin kırışıklıkları açar ve cildimizin sıkılığının korunmasını sağlar. Etkileri anında başlar ve yaz kış yapılabilir.
İnsanlar artık ameliyattan kaçıyorlar. Yüz germe işlemi ameliyatsız yapılabilir mi?
Evet, yüzde sarkma şikâyeti olan kişilere yaptığımız elmacık dolgusu ile hem bu bölgeye hacim kazandırıyoruz hem de yüzde lifting etkisi yaratıyoruz. Yani dolgu ile yüzü yukarı kaldırıp, sarkmayı azaltabiliyoruz. Bu aynı zamanda gülme çizgileri dediğimiz olukların da derinliğini azaltan bir işlem.
Küçük dokunuşları en çok hangi bölgeye uyguluyorsunuz?
Dudak dolgusu en sık yaptığımız işlem. Dudakları dolgunlaştırmak, şekil vermek veya varsa asimetriyi düzeltmek için dudak dolgusu yapıyoruz.
Dudak dolgusunda en önemli olay, doğal sonuçları yakalamak. Sıkça gördüğümüz yapay dudak görüntülerinin yerine, kişinin kendi dudak yapısını koruyarak dudağa hacim veriyoruz ve mümkün olduğunca doğal bir görüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden dudak dolgusu uygulamaları tamamen kişiye özel olmalı ve başkasının dudağına benzetilmeye çalışılmamalı.
BURUNDA İSTENİLEN DÜZELTMEYİ YAPIYORUZ
Ameliyatsız burun estetiği mümkün müdür?
Burunda özelikle burun sırtındaki kemer görüntüsünün, eğriliğin düzeltilmesinde, burun ucu düşük olan kişilerde burun ucunun kaldırılmasında dolguları kullanıyoruz. Dolguların en güzel özelliği, çok kısa sürede yapılıyor olması ve yaptığımız anda hemen etkisinin görülmesi. Yani ameliyatsız bir şekilde, ağrısız ve morluk ve şişlik olmadan, 10-15 dakika kadar kısa bir sürede burunda istediğimiz düzeltmeyi yapabiliyoruz.
Göz çevresi insanın yaşını ele veriyor. Genç bakışlar için neler yapılabilir?
Göz altındaki çukurluk, morluk ve torbalanmayı geçirmek üzere göz altı dolgusu yapıyoruz. Mimik hareketleri ile oluşan kırışıklıklar için de botoks uyguluyoruz. Bu sayede yorgun ifade yerine daha dinamik canlı enerjik bakışları yakalıyoruz.
Kimler jawline dolgu yaptırabilir?
Yan profilden bakıldığında çenenin geride kaldığı durumlar yüz bütünlüğünün bozulmasına ve gıdı varmış gibi görünmesine neden olabiliyor. Ameliyatsız bir şekilde çene ucunu uzatıp öne doğru hacim vererek profili iyileştirmek üzere çene dolgusu yapılabilir. Çene hattını keskinleştirmek, sarkmayı gidermek ve gıdı görünümünü azaltmak isteyenler jawline dolgu yaptırabilirler.
10-15 DAKİKA SÜREN İŞLEMLER
Dolgu işlemi ağrılı bir işlem mi?
Dolgu uygulaması çoğu zaman ağrısız işlemler. Öncesinde lokal anestezik kremlerle bölgeyi uyuşturuyoruz. Uygulama hızlı ve kolay. 10-15 dakika süren, öğlen arası bile yapılabilen işlemler bunlar ve hemen sonrasında günlük hayata hemen geri dönülebilir.
İşlem sonrası nelere dikkat etmeleri gerekir?
Uygulama sonrası ağır spor, sert masaj yapılmasını istemiyoruz, o gün sıcaktan kaçınılmasını öneriyoruz. Dolguların su tutarak hacim verme özelliği olduğundan bol bol su içmelerini öneriyoruz.
ETKİ SÜRESİ 1 YIL DEVAM ETMEKTE
Dolguların etki süresi ne kadar?
Hastalarımızın hep merak ettikleri bir konu dolgunun etki süresi. Dolguların kalıcılığını etkileyen pek çok etken var tabii. Enjekte edilen miktar, kırışıklığın derinliği, enjeksiyon tekniği, hastanın yaşı, beslenme ve yaşam tarzı, dolgunun kalıcılık süresini etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Genel olarak dolgular 9-12 aya kadar etkinliğini sürdürür diyebiliriz.
Kimler dolgu yaptırabilir? Yaş sınırı var mı?
Yaşlanma belirtilerini geri çevirmek isteyen herkes dolgu yaptırabilir. Yaşımızın en iyisi olmak bizim elimizde. Daha genç, dinlenmiş enerjik bir görünümü yakalayabilmek için; sarkma, hacim kaybı, kırışıklıklardan şikâyetçi olanlar, dolgu yaptırabilirler. Yaş sınırı yok, genelde 20 yaşından sonra yapılabilir o yaşlarda en sık dudak dolgusu yapıyoruz.
DAHA İYİ HİSSETMELERİNİ SAĞLIYORUZ
Son olarak neler söyleyeceksiniz?
Yaptığımız uygulamaların doğal görünmesi bizim için çok önemli. Zaten geri dönüşler hep ‘sende bir güzellik var, ama ne?’ şeklinde oluyor. ‘Güzelleştirirken farklılaştırmamak’ sloganımız. Sonuçta hastalarımızın kendilerini daha iyi hissetmelerini ve mutlu olmalarını sağlıyoruz ki bu da bizim işimizin en keyifli tarafı.