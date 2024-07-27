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Yara bakımı ve merak edilenler

#Serkan Kızılbayır#Yara Bakımı#Prof. Dr. Tuğbay Tuğ

Sevgili Hürriyet okurları... ‘SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK’ sohbetlerimizde bu haftaki konuğum Acıbadem Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Yara Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Tuğbay Tuğ oldu.

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Yara bakımı konusunda merak edilenleri ben sordum kendisi yanıtladı.

Yara bakımı ve merak edilenler

Prof. Dr. Tuğbay Tuğ - Serkan Kızılbayır

1-Kronik yara nedir?

Deride oluşan her türlü hasara yara denir. İnsan vücudu, yaraları kendi kendine iyileştirecek şekilde programlanmıştır. Bazı hallerde yaraların iyileşmesi gecikebilir veya sekteye uğrayabilir. 4-6 haftada iyileşmeyen yaralara kronik yara adı verilir. Bu iyileşmeyen yaralarda mutlaka yara iyileşmesini bozan altta yatan bir sebep vardır.

Yara bakımı ve merak edilenler

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2-Yara ünitesi hangi hastalara bakım/hizmet verir?

Kronik yaralar;
-Basınç yaralanmaları: Uzun süreli yatan ya da oturan hareketsiz hastalar.
-Diyabetik ayak yaraları: Şeker hastalığının kontrolsüz olması nedeniyle damar ve sinirlerin harabiyetine bağlı yaralar.
-Dolaşım bozukluğu kaynaklı yaralar (Venöz ülser-Arteriyel ülser): Toplardamar basıncının yüksekliği, ateroskleroz nedeniyle oluşan damar tıkanıklığının sebep olması.
Travma ya da enfeksiyona bağlı iyileşmeyen yaralar;
-Cerrahi sonrası iyileşme süresi gecikmiş yaralar: Beslenme bozukluğu olan hastalar, kemoterapi/radyoterapi almış hastalar, sigara içen hastalar.

Yara bakımı ve merak edilenler

3-Yara ünitesinde ne tür hizmetler alınıyor?

Yara ünitesi tüm kronik yara hastalarına hizmet verir. Yara ünitesinde yara detaylı bir şekilde değerlendirilir. Gerekli tetkikler istenir. Yaranın ihtiyacına uygun yara bakım ürünleri ile pansuman yapılır. Gerekli ise ilgili birim konsültasyonları istenir. Hastanın kronik hastalıkları varsa buna yönelik ilaç ve beslenme desteği multidisipliner olarak sağlanır. Yara ünitesinde her tip yaranın bakımı ile ilgili eğitim almış sağlık personeli çalışır.

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Yara bakımı ve merak edilenler

4-Yara ünitesi neden gereklidir?

Yara bakımının amacı, kronik yaraların oluşmasına neden olan, yaranın iyileşmesini engelleyen sebepleri bulmak, mümkün oldukça bu sebepleri ortadan kaldırmak ve yaranın iyileşebilmesi için uygun ortamı sağlamaktır. Yara ünitesi bu amaçla oluşturulmuş özel bir birimdir. Ünitenin araç gereçleri, ergonomik yapısı yara bakımına uygun şekilde tasarlanmıştır. Yara ünitesinde yara bakımı eğitimi almış uzman kişiler çalışır. Yara bakımı uzman kişiler tarafından verilmediği takdirde hastanın yarasının olduğu uzvunun kaybı ve hayatını tehdit edebilecek yanlış tedavilerin yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu ünitede yara bakımına ek olarak hasta ve yakınlarının yaranın önlenmesi ve bakımı ile ilgili eğitimleri de yapılır.

#Serkan Kızılbayır#Yara Bakımı#Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
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