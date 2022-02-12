Süt dişlerinin erken kaybında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir

Bu haftaki konuğum ise çocuk ve genç odası sektöründe başarılı bir girişimci olan Mustafa Küçükyılmaz. Çocuğunuzun odasını mı yenileyeceksiniz? Yeni bir genç odası mı bakıyorsunuz? Çocuklarınızın zamanının büyük bir kısmını odasında geçirdiğini düşünürsek, odalarına yeni mobilya alırken de dikkat etmemiz gereken önemli detaylar var. Ben sordum, Mustafa Küçükyılmaz, çocuk ve genç odası dekorasyonlarının inceliklerini anlatarak cevapladı.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ve yaptığınız işten bahseder misiniz?
Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ve aile şirketimizde üçüncü kuşak olarak devam etmekteyim. Ankara’da 1962 yılından bu yana Küçükyılmazlar Mobilya olarak devam eden şirketimiz bir yıl kadar süreye yakındır yeni kurumsal kimliğimiz ‘Moju’ markası ile çocuk ve genç odası sektöründe hizmette fark yaratmaya devam ediyor. Marka ismimiz yaptığımız iş ile bağlantılı olarak ‘mobilya’ ve ‘junior’ kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Biz ‘Moju’ olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın yaşam alanlarını mükemmelleştiriyoruz. ‘Üreticiden tüketiciye’ mantığını göz önünde bulundurarak kişiye özel üretim sağlıyor, müşterilerimizin taleplerini dinleyip ihtiyaçlarını belirliyor bunlara uygun projelendirme yapıp daha sonra proje toplantımız ile onayımızı alıyor üretim aşamasına geçiyoruz. Bunun yanında İstanbul, Bursa, İzmir ve Kayseri gibi büyükşehirlerimizde bayilerimiz bulunmaktadır. Her yıl çıkardığımız yeni kreasyonumuz ile bayilerimiz aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz.
EBEVEYNLER DAHA BİLİNÇLİ OLARAK FONKSİYONEL PARÇALAR TERCİH EDİYOR
Bu yazımda kendisini defalarca canlı dinlediğim ve hatta sesinin hayranı olduğum bir isim konuğum. Ceylan Köse... Kendisi Ankara’nın sevilen ve büyük bir kitleye sahip olan, sonrasında da yapmış olduğu düetlerle kendini tüm Türkiye’ye kanıtlamış bir isim.
1- Ankara’da başlayan bir serüven... Müzik yolculuğunu anlatır mısın ?
5 Şubat 1982’de Adana’da dünyaya geldim. Ortaokulda müzik öğretmenimin yeteneğimi keşfetmesiyle Adana Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve dört yıllık müzik eğitimimi burada tamamladım. Adana’da lise hayatıma devam ederken aynı zamanda da mekânlarda sahne almaya başladım. Sonrasında Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans programımı tamamladım. Ankara’da üniversite eğitimim boyunca birçok mekânda da sahne almaya devam ettim. 2009 ile 2012 yılları arasında TRT’nin önemli projelerinde yer aldım. 13 yıl Zeki Bar, üç yıl Albüm Bar, üç yıl Klarnet Sahne ve Türkiye’nin birçok şehrinde sahne almaya devam ettim. Son iki yıldır da Rasgele Ankara sahnesindeyim. Bu süreç içerisinde bir maxi single, Zakkum ile bir düet şarkı ve birçok akustik çalışmam oldu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu...
Cilt sağlığı, cilt güzelliği ve tabii cilt estetiği tam da uzmanlık alanı.
Doç. Dr. Canpolat, “Cildimiz direkt dış görünüşümüzün bir parçası. O yüzden kendimizi daha iyi hissetmemiz ve güzelliğimizi öne çıkarmamız doğrudan cildimizle ilgili” diyor.
Ayrıca.
Yaş aldıkça bizden ve bedenimizden gidenleri yavaşlatabilmemiz için ise bizlere büyük sırlar/tüyolar veriyor.
Malum, koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızdaki birçok şey çok hızlı şekilde değişti. Onlardan biri de kuşkusuz gayrimenkul sektörü. Konut piyasası son aylarda oldukça hareketli. Doğal olarak kafalar karışık. En çok da ‘gayrimenkule yatırım yapılmalı mı?, ‘gayrimenkul yatırımı için geç mi kalındı?’ gibi sorular var. İşte hem bu sorulara yanıt bulmak hem de siz okurlarımızı gayrimenkul sektörüyle ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla bu haftaki “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde, Gayrimenkul Danışmanı Burak Arpacı’yı konuk ettim. Burak Arpacı, “Her geçen gün hem inşaat firmaları hem de tüketiciler daha da bilinçlenmeye başladı” diyor ve sonra ben soruyorum o anlatıyor.
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Öncelikle sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım, kendinizden bahseder misiniz?
Tüm Hürriyet okurlarının yeni yılını kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. 1980 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğdum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır da başkentte gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum.
Tabii öncelikle konuklarımız:
“Bademler Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu üyeleri Murat Badem, Yiğit Badem, Kaan Badem ve Mustafa Badem.”
O kıymetli hatta hayati konumuz:
“Su.”
Ve bendeniz:
“Su elçisi.”
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Malum, koronavirüs salgını ile birlikte sadece hayatımız değil, dünya değişti.
Ve bu hızlı değişim, piyasaları da derinden etkiledi.
Gayrimenkul sektörü de diğer birçok sektör gibi önce koronavirüsten sonra da değişken piyasalardan nasibini aldı.
Sonuç olarak bugünlerde birçok insanın özellikle de yatırım konusunda kafası karışık.
Haklılar da.
Sağlık, kültür-sanat, ekonomi, teknoloji, spor ve daha birçok alan...
Direksiyonda ben, “YAN KOLTUK”ta ise mesleklerinde başarılara imza atan isimler...
Yeni gelişmeleri, trendleri, gündemde öne çıkanları...
Ben soracağım, onlar cevaplayacak.
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Süt dişlerinin erken kaybında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir
Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu hafta, çocuklarda ağız ve diş sağlığı üzerine önemli bilgiler var.
Çocukluktan itibaren ağız ve diş sağlığını sağlam temeller üzerine oturtmak için doğru adımların atılmış olması oldukça önemli. Böylelikle yetişkinlik döneminde sorunları en aza indirmek elimizde. Bu haftaki konuğum ise çocukları çok seven ve onlarla iletişimi çok yüksek olan Diş Hekimi Erdem Palaz. Çocuklarda ağız ve diş sağlığıyla ilgili merak edilenleri ben sordum, Erdem Palaz cevapladı.
1-Erdem Palaz kimdir?
2013 yılından beri Ankara’nın özel polikliniklerinde ve merkezlerinde çocuk diş hekimliği hizmeti veriyorum, evli ve üç yaşında bir çocuk babasıyım.
ERKEN DÖNEMDE TAKİP EDİLMELİ
2-Çocuklarda ilk muayene ne zaman yapılır? ve ne kadar sıklıkla olmalı?
Bebeklerin diş hekimlerindeki ilk muayeneleri, süt dişleri ağızda belirdiği andan itibaren yapılmaya başlanmalıdır. Erken dönemde çocuk diş hekimlerinin takibi altına giren bebeklerde diş problemleri oldukça az görülmekle birlikte, bebeklikten size vereceğimiz öneriler çocuğunuzun kalıcı dişlerinin gelişimini ve dizilimini büyük ölçüde etkilemektedir.
AĞIZDA ÇOK ÖNEMLİ GÖREVİ VAR
3-Süt dişleri ne zaman çıkarlar? Neden tedavi edilmelidir?
Süt dişleri ortalama altı aylıktan itibaren çıkmaya başlar ve en geç üç yaşına kadar sürmeye devam eder. Her bir süt dişi kendi düşme yaşında düşmelidir ve bu karma dişlenme süreci de altı yaşından 14 yaşına kadar devam eder. Süt dişlerinin ağızda çok önemli görevleri vardır. Öncelikle kalıcı dişlerin çıkmasına rehberlik ederler ve maalesef süt dişlerinin erken kaybında ciddi seviyelerde çapraşıklık ve çene yapısı bozulmasıyla karşı karşıya kalınır. İkincisi çok uzun süre enfeksiyonlu bir şekilde bekleyen süt dişleri altlarından çıkacak olan kalıcı dişlerin de mine yapısını bozmaktadır. Yine çocuğunuzun sağlıklı beslenmesinden fonasyonuna kadar birçok sistem etkilenmektedir. Bu yüzden biz çocuk diş hekimleri, hasarlı süt dişlerini kurtarmak için elimizden ne gelirse yapmaya çalışırız. Kimi zaman kanal tedavileri ve amputasyon tedavileri, kimi zaman da paslanmaz çelik kaplamalardan estetik ön diş kaplamalarına kadar çeşitli skalalarda diş tedavisi bebek ve çocuklara yapılmaktadır.
İLK BİR SAAT OLDUKÇA ÖNEMLİ
4-Çocuklarda dişe travma geldiğinde ilk olarak ne yapılmalı?
Özellikle kreş ve okul çağı çocuklarında sıklıkla karşılaştığımız diş travmaları ve yaralanmaları sonrasındaki ilk bir saat oldukça önemlidir ve travma sonrasında çocuk mümkünse ilk bir saat içerisinde bir çocuk diş hekimine görünmeli veya en azından bilgi almalıdır. Hekiminizin bu bir saat içerisinde gerçekleştireceği tedavi çocuğunuzun kalıcı dişlerinden çene yapısına kadar birçok ağız içi durumu etkileyeceğinden oldukça kritiktir.
KONTROLLÜ ÇALIŞMAK GEREKİYOR
5-Uygulamalar esnasında anestezi yapılır mı?
0-10 yaş aralığındaki çocukların yüzde 70 ile yüzde 80’i diş hekimliği koltuğunda diş tedavisi yaptırmaya uygun değildir. Özellikle pandeminin de etkisiyle çok daha kötü hale gelmiş ağız hijyenini yeniden oluşturmak ve ağız sağlığını restore edebilmek için ağız içinde mümkün olduğunca kontrollü çalışmak gerekmektedir. Bu yaş aralığındaki çocukların büyük çoğunluğu diş hekimlerinin koltuklarında ihtiyaçları olan tedavinin tamamını alamamaktadır. Çünkü birkaç seans sonrasında, özellikle lokal anestezi (iğne) ihtiyacı doğduğunda çocukla olan kooperasyonumuz bozulmaya başlamakta ve maalesef ağız içi işlemlerin tamamı bitirilemeyip yarım kalmaktadır. Bu sebeple ideal tedaviyi sağlayabilmek için birçok çocuk ve bebekte sedasyon ve/veya genel anestezi altında diş tedavileri uygulanmakta ve dental fobi yani dişçi korkusu oluşmadan en kötü 2.5 saat içerisinde tüm işlemler tamamlanabilmektedir.