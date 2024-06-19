Sporcu sağlığı üzerine…

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Sporcu sağlığı ve ‘Sporcu Sağlığı Merkezi’ ile merak edilen tüm ayrıntıları kendisine sordum.

Serkan Kızılbayır- Doç. Dr. Yeşim Garip Çimen

1- Sporcu Sağlığı Merkezi’nin kuruluş amacı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Acıbadem Ankara Hastanesi bünyesinde yeni açılan Sporcu Sağlığı Merkezi, spor ve fiziksel aktiviteye bağlı yaralanmaların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu amacı ile kurulmuştur. Merkezimiz, başkentimiz için spora dair önemli bir kazanımdır.

2- Ekipte kimler var?

Ekibimiz, alanında uzman spor hekimliği, ortopedi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve radyoloji hekimleri ile donanımlı fizyoterapistlerden oluşmuştur.

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3- Sadece profesyonel sporculara mı hizmet verilmekte?

Sporcu sağlığı kliniğimize tüm profesyonel ve amatör spor yapanlar başvurabilir. Bu hastalar sakatlık durumlarında başvurabildikleri gibi, sakatlık olmaksızın yaralanmaların risk faktörlerinin değerlendirilmesi, beslenmesi, vücut analizi, sakatlık durumlarında tedavisi ve rehabilitasyonu için kliniğimize başvurabilir.

4- Merkezde hangi tedaviler yapılıyor?

Merkezimizde bağ yaralanmaları, tendon hasarları, kas zorlanmaları, cerrahi öncesi ve sonrası hastalıkların uygun fizyoterapi ve rehabilitasyonuna imkân sağlanmaktadır. Son teknolojik cihazlarla elektroterapi, yüzeysel ve derin ısıtıcı uygulamaları, radyofrekans ve lazer tedavileri, pnömotik kompresyon, traksiyon, parafin uygulanmaktadır. Uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde mobilizasyon ve manuel terapi yöntemleri ve tedavi edici egzersizlerle fiziksel performans ve fonksiyonel kapasitenin artırılması, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi, ağrının azaltılması ve normal yaşantıya ve spor aktivitelerine dönüşün sağlanması amaçlanmaktadır.

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5- Egzersiz eğitimi de veriliyor mu?

Egzersiz eğitimi ile egzersizin tipi, sıklığı, yoğunluğu ve süresi kişiye özel olarak belirlenmektedir.

6- Final cümleniz nedir hocam?

Artık spor ve sporcunun sağlığı da bize emanet!

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