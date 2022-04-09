Onun odası onun modası

Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde kendi sektöründe başarılara imza atan isimlere, sizlerin merak ettiği soruları sormaya devam ediyorum. Bu haftaki konuğum bebek, çocuk ve genç odası sektöründe uzun yıllardır mobilya üreten Ömer Toprak. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Yolu’nda Batıpark AVM’de Pierre Cardin Bebek Çocuk Genç Odası’nın yeni şubesini açan Ömer Toprak’la çalışmalarını ve mobilya sektörünü konuştuk.
1- Önce sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Ömer Toprak, 1975 doğumluyum. 1990 yılından beri ticaretle uğraşıyorum. 2000 yılından beri mobilya sektöründe çeşitli ürünler geliştiriyor ve bu ürünlerin mobilya pazarına sunulması üzerine çalışıyorum. Pierre Cardin Bebek, Çocuk, Genç Odası, Kanz Mobilya ve Bebek Evi Mobilya olarak, sağlıklı ve kaliteli rahat erişilebilir ürünler üretmek ana mottomuz. Yıllardır bizi tercih eden müşterilerimizin memnuniyetleri bu sektörde referansımızdır.
ÜRÜNLERİMİZDE SAĞLIK VE KALİTE SERTİFİKALARININ HEPSİ VAR
2- Mobilya sektöründe farkınız nedir?
Mobilya sektöründeki en büyük farkımız, ürettiğimiz ürünlerin halk sağlığı standartlarına uygun olması ve TSE, E1, İSO belgelerine sahip olmasıdır. Herhangi bir kanserojen madde içermemekle beraber, bebeklikten gençliğe herkesin rahat kullanımına odaklanmıştır. Alerjen maddelerin bebeklerin ve gençlerin üzerinde olan etkilerine karşı, ürünlerimizin sağlık ve kalite sertifikalarının olması, vatandaşlarımızın bizi tercih etmelerine olanak sağlamaktadır.
TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DÜNYADA KENDİNİ İSPATLADI
3- Türkiye mobilya sektöründe ne durumda?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araştırmaları ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 40 bine yakın ticarethane ve 300 bine yakın istihdam olduğu tahmin edilmektedir. Biz de Ankara’daki mağazalarımızda birçok personel istihdam etmekteyiz. Dünyada mobilya sektöründe kendimizi ispatlamış ürünlerimiz bulunmakta hem ithalat hem ihracat yapan bir ülke konumundayız. Temel ilkelerimizden biri olan müşteri memnuniyeti ve sağlıklı ürün konseptlerimiz ile sektörde kendi yerimizi gün geçtikçe büyütüyor ve yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz.
MÜŞTERİLERİMİZİN HAYAL GÜÇLERİNE GÖRE EVLERİNİ ŞENLENDİRİYORUZ
4- Yeni şubenizde kimlere hitap ediyorsunuz?
Ankara’da mobilya imalatının yapıldığı ve halka sunulduğu iki ana aks vardır. Bunlardan biri Siteler, diğeri İstanbul Yolu adıyla bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’dır. Yıllardır Siteler’de Ankara içi ve diğer illerden direkt Siteler’e gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gelişen batı mobilya aksında geçiş güzergâhları Yenimahalle, Batıkent, Sincan ve Eryaman bölgesine rahat ulaşım sağlanan bir bölgede yer seçiminde bulunduk. Genel olarak bebek odası, çocuk odası, montessori odası, genç odaları ile aksesuar ve tekstilleri alanında müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Hali hazırda hızlı üretim yaptığımız ürünler dışında, müşterilerimizin evlerine, odalarına ve hayal güçlerine göre de evlerini şenlendiriyoruz.
Onun odası onun modası
Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde kendi sektöründe başarılara imza atan isimlere, sizlerin merak ettiği soruları sormaya devam ediyorum. Bu haftaki konuğum bebek, çocuk ve genç odası sektöründe uzun yıllardır mobilya üreten Ömer Toprak. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Yolu’nda Batıpark AVM’de Pierre Cardin Bebek Çocuk Genç Odası’nın yeni şubesini açan Ömer Toprak’la çalışmalarını ve mobilya sektörünü konuştuk.
1- Önce sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Ömer Toprak, 1975 doğumluyum. 1990 yılından beri ticaretle uğraşıyorum. 2000 yılından beri mobilya sektöründe çeşitli ürünler geliştiriyor ve bu ürünlerin mobilya pazarına sunulması üzerine çalışıyorum. Pierre Cardin Bebek, Çocuk, Genç Odası, Kanz Mobilya ve Bebek Evi Mobilya olarak, sağlıklı ve kaliteli rahat erişilebilir ürünler üretmek ana mottomuz. Yıllardır bizi tercih eden müşterilerimizin memnuniyetleri bu sektörde referansımızdır.
ÜRÜNLERİMİZDE SAĞLIK VE KALİTE SERTİFİKALARININ HEPSİ VAR
2- Mobilya sektöründe farkınız nedir?
Mobilya sektöründeki en büyük farkımız, ürettiğimiz ürünlerin halk sağlığı standartlarına uygun olması ve TSE, E1, İSO belgelerine sahip olmasıdır. Herhangi bir kanserojen madde içermemekle beraber, bebeklikten gençliğe herkesin rahat kullanımına odaklanmıştır. Alerjen maddelerin bebeklerin ve gençlerin üzerinde olan etkilerine karşı, ürünlerimizin sağlık ve kalite sertifikalarının olması, vatandaşlarımızın bizi tercih etmelerine olanak sağlamaktadır.
TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DÜNYADA KENDİNİ İSPATLADI
3- Türkiye mobilya sektöründe ne durumda?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araştırmaları ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 40 bine yakın ticarethane ve 300 bine yakın istihdam olduğu tahmin edilmektedir. Biz de Ankara’daki mağazalarımızda birçok personel istihdam etmekteyiz. Dünyada mobilya sektöründe kendimizi ispatlamış ürünlerimiz bulunmakta hem ithalat hem ihracat yapan bir ülke konumundayız. Temel ilkelerimizden biri olan müşteri memnuniyeti ve sağlıklı ürün konseptlerimiz ile sektörde kendi yerimizi gün geçtikçe büyütüyor ve yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz.
MÜŞTERİLERİMİZİN HAYAL GÜÇLERİNE GÖRE EVLERİNİ ŞENLENDİRİYORUZ
4- Yeni şubenizde kimlere hitap ediyorsunuz?
Ankara’da mobilya imalatının yapıldığı ve halka sunulduğu iki ana aks vardır. Bunlardan biri Siteler, diğeri İstanbul Yolu adıyla bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’dır. Yıllardır Siteler’de Ankara içi ve diğer illerden direkt Siteler’e gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gelişen batı mobilya aksında geçiş güzergâhları Yenimahalle, Batıkent, Sincan ve Eryaman bölgesine rahat ulaşım sağlanan bir bölgede yer seçiminde bulunduk. Genel olarak bebek odası, çocuk odası, montessori odası, genç odaları ile aksesuar ve tekstilleri alanında müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Hali hazırda hızlı üretim yaptığımız ürünler dışında, müşterilerimizin evlerine, odalarına ve hayal güçlerine göre de evlerini şenlendiriyoruz.