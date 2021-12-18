Kira artışlarının sebebi gayrimenkuldeki fiyat artışları

Sevgili Hürriyet okurları... Geçen hafta bugün -tam da bu köşeden- başlayan “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” yolculuğumuza “tam gaz” devam ediyoruz. Bu hafta arabada değiliz, ama “YAN KOLTUK” yine dolu.
Malum, koronavirüs salgını ile birlikte sadece hayatımız değil, dünya değişti.
Ve bu hızlı değişim, piyasaları da derinden etkiledi.
Gayrimenkul sektörü de diğer birçok sektör gibi önce koronavirüsten sonra da değişken piyasalardan nasibini aldı.
Sonuç olarak bugünlerde birçok insanın özellikle de yatırım konusunda kafası karışık.
Haklılar da.
“Ev alma komşu al” atasözü kadar kıymetli bir hale gelen “Ev alma bilgi al” düşüncesiyle yola çıkıp, gayrimenkul sektöründe birçok başarıya imza atan Yatırım Uzmanı Sedat Karaca’ya tüm merak edilenleri sordum.
* * *
Sedat Karaca, “Birçok kişinin de bireysel olarak gündeme getirdiği kira artışlarının sebebi de bu gayrimenkuldeki fiyat artışları” diyor.
Dahası mı?
Ben sordum, o anlattı.
ANKARA ÇOK UZUN YILLARDIR YABANCI YATIRIMCILARIN ODAK NOKTASI
* Önce başkent Ankara’dan başlayalım... Yabancı yatırımcının ilgisi nasıl?
Ankara, çok uzun yıllardır yabancı yatırımcıların odak noktası olan bir metropol.
* Peki konut müşterilerinin aradıkları kriter genellikle neler oluyor?
Müşterilerimiz konut seçerken; lokasyona, toplu taşıma araçlarına olan uzaklığa, sosyal donatı imkânı sağlayan projelere ve gelişen/gelişim gösteren bölgelere daha yakın duruyorlar.
* Siz bu aşamada ne tür katkılarda bulunuyorsunuz?
Biz bu aşamada, ‘yaptıkları yatırımların nasıl geri dönüş sağlayacağı’ konusunda onları bilgilendiriyoruz. Örneğin, ‘aldıkları konutun bulunduğu bölgenin ilerleyen zamanlarda nasıl değer kazanacağı’ ve ‘konutun da buna bağlı olarak kazanacağı değer’ hakkında geleceğe yönelik bilgi akışı da sağlıyoruz.
* Benzer bir soruyu da iş yeri için sorsam... Hangi sektör, ne tarz bir arayış içinde oluyor?
Ticari olarak gayrimenkul üzerine yoğunlaşan yatırımcılarımız, çalıştığı sektöre göre kriterlerini belirliyor. Son yıllarda gelişen yazılım şirketleri genellikle plaza ofisi tercih ediyor. Özellikle de pandemiden sonra iş kollarında olan değişiklikler sebebiyle de bize de daha çok plaza ofis arayışıyla gelindi, ama yatırımcı gıda üzerine çalışan bir firmaysa fabrika binalarını tercih eder. Kısacası sektöre göre değişkenlik gösteriyor.
BAHÇELİ EV ARAYIŞINDA ARTIŞ OLDU
* Şimdi de biraz emlak sektöründe kısa süre içinde yaşanan ciddi orandaki fiyat artışından konuşalım... Bu durum ne gibi sonuçlar doğurdu?
Yaşadığımız pandemi sebebiyle yatırımcılarımızın villa tipi konutları daha çok talep etmeye başladığı çok açık. Bu da villalarda bir artış yaşanmasına sebep oldu. Birçok kişinin de bireysel olarak gündeme getirdiği kira artışlarının sebebi de bu gayrimenkuldeki fiyat artışları oldu. İnşaatta kullanılan malzemelerin de fiyatlarının artması bu konuya başka bir boyutta etki yaptı. Emlak sektörü sürekli güncellenen bir sistem haline geldi. Bu sebeple ben yatırımcılarımı her zaman yapacakları ticari ya da konut yatırımlarında; zaman, mekân, fiyat, ödeme, elde edecekleri kâr konusunda devamlı olarak bilgilendiriyorum.
* Pandemide insanlar evlerinde daha çok zaman geçirmeye başladı, hatta bu duruma alıştı. Bahçeli, teraslı ya da geniş balkonlu ev arayışında artış oldu mu?
Kesinlikle... Özellikle de bahçeli ev arayışında artış oldu, bu çok açık ortada. Biz de müşterilerimizi doğru lokasyonlara yönlendirip yeni konutlarına yerleştirdik. Tabii bu fazla talep sebebiyle fiyat artışları da oldu, devam da ediyor. Hatta devam edecek gibi de görünüyor.
EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ LOKASYON
* Konut alacaklara ne gibi tavsiyeleriniz var? En uygun şekilde istedikleri evlere sizin aracılığınızla nasıl ulaşabilirler?
Yapacağım en önemli tavsiye ‘bir profesyonelden yardım almaları’ olacak. Sektör bu denli kendini güncellerken, fiyatlar sürekli artış gösterirken, yanlış ve sonrası için üzücü olabilecek yatırımlar yapmasınlar. Ofisimiz Beysukent’te. Bu konuda tüm hassasiyet ve dikkatimizle tüm kararlı ya da kararsız yatırımcılarımızı bekliyoruz.
* Yatırım için gayrimenkul edileceklere önerileriniz neler?
Konut için yapılacak yatırımda en önemli unsurlardan biri lokasyon. Daha merkezi yerlerin kira olarak dönüşü yatırımcıyı mutlu edecektir. Yüksek aidatı olan konut projeleri kiracı çekme açısından yetersiz kalabiliyor, ama sosyal donatıları olan, ulaşım açısından konfor sağlayan lokasyonlar geri dönüş için ideal. Bu konuda talepleri ile birlikte yatırım yapmak isteyen herkesi bekliyoruz.
* Bu sektörde genel olarak yaşadığınız zorluklar neler? Sizce nelerin olması ya da değişmesi lazım?
Son yıllarda sürekli yaşadığı artış bu sektörün en büyük dezavantajlarından biri. Bu sebeple daha çok çalışıp daha çok araştırıp en iyi yöntemleri sunmaya çalışıyoruz. Samimi olmak gerekirse hep gözünüz açık olmalı. Göz kırptığınız anda yapılacak yanlış bir adım, zararlı bir yatırıma dönüşebilir. Çok çalışıyoruz ve bizimle çalışan yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Gayrimenkul değerlerinin değişmesi ve toplu ödemelerin düzenlenmesi ilk etapta sektör için atılacak adımlar olabilir.
Kira artışlarının sebebi gayrimenkuldeki fiyat artışları
Sevgili Hürriyet okurları... Geçen hafta bugün -tam da bu köşeden- başlayan “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” yolculuğumuza “tam gaz” devam ediyoruz. Bu hafta arabada değiliz, ama “YAN KOLTUK” yine dolu.
Malum, koronavirüs salgını ile birlikte sadece hayatımız değil, dünya değişti.
Ve bu hızlı değişim, piyasaları da derinden etkiledi.
Gayrimenkul sektörü de diğer birçok sektör gibi önce koronavirüsten sonra da değişken piyasalardan nasibini aldı.
Sonuç olarak bugünlerde birçok insanın özellikle de yatırım konusunda kafası karışık.
Haklılar da.
“Ev alma komşu al” atasözü kadar kıymetli bir hale gelen “Ev alma bilgi al” düşüncesiyle yola çıkıp, gayrimenkul sektöründe birçok başarıya imza atan Yatırım Uzmanı Sedat Karaca’ya tüm merak edilenleri sordum.
* * *
Sedat Karaca, “Birçok kişinin de bireysel olarak gündeme getirdiği kira artışlarının sebebi de bu gayrimenkuldeki fiyat artışları” diyor.
Dahası mı?
Ben sordum, o anlattı.
ANKARA ÇOK UZUN YILLARDIR YABANCI YATIRIMCILARIN ODAK NOKTASI
* Önce başkent Ankara’dan başlayalım... Yabancı yatırımcının ilgisi nasıl?
Ankara, çok uzun yıllardır yabancı yatırımcıların odak noktası olan bir metropol.
* Peki konut müşterilerinin aradıkları kriter genellikle neler oluyor?
Müşterilerimiz konut seçerken; lokasyona, toplu taşıma araçlarına olan uzaklığa, sosyal donatı imkânı sağlayan projelere ve gelişen/gelişim gösteren bölgelere daha yakın duruyorlar.
* Siz bu aşamada ne tür katkılarda bulunuyorsunuz?
Biz bu aşamada, ‘yaptıkları yatırımların nasıl geri dönüş sağlayacağı’ konusunda onları bilgilendiriyoruz. Örneğin, ‘aldıkları konutun bulunduğu bölgenin ilerleyen zamanlarda nasıl değer kazanacağı’ ve ‘konutun da buna bağlı olarak kazanacağı değer’ hakkında geleceğe yönelik bilgi akışı da sağlıyoruz.
* Benzer bir soruyu da iş yeri için sorsam... Hangi sektör, ne tarz bir arayış içinde oluyor?
Ticari olarak gayrimenkul üzerine yoğunlaşan yatırımcılarımız, çalıştığı sektöre göre kriterlerini belirliyor. Son yıllarda gelişen yazılım şirketleri genellikle plaza ofisi tercih ediyor. Özellikle de pandemiden sonra iş kollarında olan değişiklikler sebebiyle de bize de daha çok plaza ofis arayışıyla gelindi, ama yatırımcı gıda üzerine çalışan bir firmaysa fabrika binalarını tercih eder. Kısacası sektöre göre değişkenlik gösteriyor.
BAHÇELİ EV ARAYIŞINDA ARTIŞ OLDU
* Şimdi de biraz emlak sektöründe kısa süre içinde yaşanan ciddi orandaki fiyat artışından konuşalım... Bu durum ne gibi sonuçlar doğurdu?
Yaşadığımız pandemi sebebiyle yatırımcılarımızın villa tipi konutları daha çok talep etmeye başladığı çok açık. Bu da villalarda bir artış yaşanmasına sebep oldu. Birçok kişinin de bireysel olarak gündeme getirdiği kira artışlarının sebebi de bu gayrimenkuldeki fiyat artışları oldu. İnşaatta kullanılan malzemelerin de fiyatlarının artması bu konuya başka bir boyutta etki yaptı. Emlak sektörü sürekli güncellenen bir sistem haline geldi. Bu sebeple ben yatırımcılarımı her zaman yapacakları ticari ya da konut yatırımlarında; zaman, mekân, fiyat, ödeme, elde edecekleri kâr konusunda devamlı olarak bilgilendiriyorum.
* Pandemide insanlar evlerinde daha çok zaman geçirmeye başladı, hatta bu duruma alıştı. Bahçeli, teraslı ya da geniş balkonlu ev arayışında artış oldu mu?
Kesinlikle... Özellikle de bahçeli ev arayışında artış oldu, bu çok açık ortada. Biz de müşterilerimizi doğru lokasyonlara yönlendirip yeni konutlarına yerleştirdik. Tabii bu fazla talep sebebiyle fiyat artışları da oldu, devam da ediyor. Hatta devam edecek gibi de görünüyor.
EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ LOKASYON
* Konut alacaklara ne gibi tavsiyeleriniz var? En uygun şekilde istedikleri evlere sizin aracılığınızla nasıl ulaşabilirler?
Yapacağım en önemli tavsiye ‘bir profesyonelden yardım almaları’ olacak. Sektör bu denli kendini güncellerken, fiyatlar sürekli artış gösterirken, yanlış ve sonrası için üzücü olabilecek yatırımlar yapmasınlar. Ofisimiz Beysukent’te. Bu konuda tüm hassasiyet ve dikkatimizle tüm kararlı ya da kararsız yatırımcılarımızı bekliyoruz.
* Yatırım için gayrimenkul edileceklere önerileriniz neler?
Konut için yapılacak yatırımda en önemli unsurlardan biri lokasyon. Daha merkezi yerlerin kira olarak dönüşü yatırımcıyı mutlu edecektir. Yüksek aidatı olan konut projeleri kiracı çekme açısından yetersiz kalabiliyor, ama sosyal donatıları olan, ulaşım açısından konfor sağlayan lokasyonlar geri dönüş için ideal. Bu konuda talepleri ile birlikte yatırım yapmak isteyen herkesi bekliyoruz.
* Bu sektörde genel olarak yaşadığınız zorluklar neler? Sizce nelerin olması ya da değişmesi lazım?
Son yıllarda sürekli yaşadığı artış bu sektörün en büyük dezavantajlarından biri. Bu sebeple daha çok çalışıp daha çok araştırıp en iyi yöntemleri sunmaya çalışıyoruz. Samimi olmak gerekirse hep gözünüz açık olmalı. Göz kırptığınız anda yapılacak yanlış bir adım, zararlı bir yatırıma dönüşebilir. Çok çalışıyoruz ve bizimle çalışan yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Gayrimenkul değerlerinin değişmesi ve toplu ödemelerin düzenlenmesi ilk etapta sektör için atılacak adımlar olabilir.