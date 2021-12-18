Kira artışlarının sebebi gayrimenkuldeki fiyat artışları

İlk yazı, ilk konuk ve tabii ilk heyecan... Bundan böyle “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” formatıyla siz kıymetli Hürriyet okurlarını bilgi yüklü yolculuğa çıkaracak ve birbirinden başarılı isimleri “YAN KOLTUK”ta ağırlayacağız.





Sağlık, kültür-sanat, ekonomi, teknoloji, spor ve daha birçok alan...

Direksiyonda ben, “YAN KOLTUK”ta ise mesleklerinde başarılara imza atan isimler...

Yeni gelişmeleri, trendleri, gündemde öne çıkanları...

Ben soracağım, onlar cevaplayacak.

* * *

