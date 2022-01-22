Her çocuk çok özeldir odaları da özel olmalıdır

Sevgili Hürriyet okurları yeni bölümden herkese bir kez daha merhaba. Bugün hayatımızın vazgeçilmezi müzikle dolu bir yazı sizleri bekliyor. Günümüzde birçok isim müzik piyasasında yerini alıyor ve sonra balon bir şekilde sönüp gidiyor. Müzik adına altyapısı olanlar, doğuştan dünyaya müzik ile gelenlerse hayatımızda izler bırakıyorlar.

Bu yazımda kendisini defalarca canlı dinlediğim ve hatta sesinin hayranı olduğum bir isim konuğum. Ceylan Köse... Kendisi Ankara’nın sevilen ve büyük bir kitleye sahip olan, sonrasında da yapmış olduğu düetlerle kendini tüm Türkiye’ye kanıtlamış bir isim.







1- Ankara’da başlayan bir serüven... Müzik yolculuğunu anlatır mısın ?

5 Şubat 1982’de Adana’da dünyaya geldim. Ortaokulda müzik öğretmenimin yeteneğimi keşfetmesiyle Adana Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve dört yıllık müzik eğitimimi burada tamamladım. Adana’da lise hayatıma devam ederken aynı zamanda da mekânlarda sahne almaya başladım. Sonrasında Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans programımı tamamladım. Ankara’da üniversite eğitimim boyunca birçok mekânda da sahne almaya devam ettim. 2009 ile 2012 yılları arasında TRT’nin önemli projelerinde yer aldım. 13 yıl Zeki Bar, üç yıl Albüm Bar, üç yıl Klarnet Sahne ve Türkiye’nin birçok şehrinde sahne almaya devam ettim. Son iki yıldır da Rasgele Ankara sahnesindeyim. Bu süreç içerisinde bir maxi single, Zakkum ile bir düet şarkı ve birçok akustik çalışmam oldu.



