Her çocuk çok özeldir odaları da özel olmalıdır

Bu yazımda kendisini defalarca canlı dinlediğim ve hatta sesinin hayranı olduğum bir isim konuğum. Ceylan Köse... Kendisi Ankara’nın sevilen ve büyük bir kitleye sahip olan, sonrasında da yapmış olduğu düetlerle kendini tüm Türkiye’ye kanıtlamış bir isim.
1- Ankara’da başlayan bir serüven... Müzik yolculuğunu anlatır mısın ?
5 Şubat 1982’de Adana’da dünyaya geldim. Ortaokulda müzik öğretmenimin yeteneğimi keşfetmesiyle Adana Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve dört yıllık müzik eğitimimi burada tamamladım. Adana’da lise hayatıma devam ederken aynı zamanda da mekânlarda sahne almaya başladım. Sonrasında Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde lisans programımı tamamladım. Ankara’da üniversite eğitimim boyunca birçok mekânda da sahne almaya devam ettim. 2009 ile 2012 yılları arasında TRT’nin önemli projelerinde yer aldım. 13 yıl Zeki Bar, üç yıl Albüm Bar, üç yıl Klarnet Sahne ve Türkiye’nin birçok şehrinde sahne almaya devam ettim. Son iki yıldır da Rasgele Ankara sahnesindeyim. Bu süreç içerisinde bir maxi single, Zakkum ile bir düet şarkı ve birçok akustik çalışmam oldu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu...
Cilt sağlığı, cilt güzelliği ve tabii cilt estetiği tam da uzmanlık alanı.
Doç. Dr. Canpolat, “Cildimiz direkt dış görünüşümüzün bir parçası. O yüzden kendimizi daha iyi hissetmemiz ve güzelliğimizi öne çıkarmamız doğrudan cildimizle ilgili” diyor.
Ayrıca.
Yaş aldıkça bizden ve bedenimizden gidenleri yavaşlatabilmemiz için ise bizlere büyük sırlar/tüyolar veriyor.
Malum, koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızdaki birçok şey çok hızlı şekilde değişti. Onlardan biri de kuşkusuz gayrimenkul sektörü. Konut piyasası son aylarda oldukça hareketli. Doğal olarak kafalar karışık. En çok da ‘gayrimenkule yatırım yapılmalı mı?, ‘gayrimenkul yatırımı için geç mi kalındı?’ gibi sorular var. İşte hem bu sorulara yanıt bulmak hem de siz okurlarımızı gayrimenkul sektörüyle ilgili doğru bilgilendirmek amacıyla bu haftaki “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde, Gayrimenkul Danışmanı Burak Arpacı’yı konuk ettim. Burak Arpacı, “Her geçen gün hem inşaat firmaları hem de tüketiciler daha da bilinçlenmeye başladı” diyor ve sonra ben soruyorum o anlatıyor.
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Öncelikle sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım, kendinizden bahseder misiniz?
Tüm Hürriyet okurlarının yeni yılını kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. 1980 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğdum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 25 yıldır da başkentte gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum.
Tabii öncelikle konuklarımız:
“Bademler Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu üyeleri Murat Badem, Yiğit Badem, Kaan Badem ve Mustafa Badem.”
O kıymetli hatta hayati konumuz:
“Su.”
Ve bendeniz:
“Su elçisi.”
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Malum, koronavirüs salgını ile birlikte sadece hayatımız değil, dünya değişti.
Ve bu hızlı değişim, piyasaları da derinden etkiledi.
Gayrimenkul sektörü de diğer birçok sektör gibi önce koronavirüsten sonra da değişken piyasalardan nasibini aldı.
Sonuç olarak bugünlerde birçok insanın özellikle de yatırım konusunda kafası karışık.
Haklılar da.
Sağlık, kültür-sanat, ekonomi, teknoloji, spor ve daha birçok alan...
Direksiyonda ben, “YAN KOLTUK”ta ise mesleklerinde başarılara imza atan isimler...
Yeni gelişmeleri, trendleri, gündemde öne çıkanları...
Ben soracağım, onlar cevaplayacak.
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Her çocuk çok özeldir odaları da özel olmalıdır
Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde her hafta kendi sektöründe başarılara imza atan isimlere, sizlerin merak ettiği soruları soruyorum.
Bu haftaki konuğum ise çocuk ve genç odası sektöründe başarılı bir girişimci olan Mustafa Küçükyılmaz. Çocuğunuzun odasını mı yenileyeceksiniz? Yeni bir genç odası mı bakıyorsunuz? Çocuklarınızın zamanının büyük bir kısmını odasında geçirdiğini düşünürsek, odalarına yeni mobilya alırken de dikkat etmemiz gereken önemli detaylar var. Ben sordum, Mustafa Küçükyılmaz, çocuk ve genç odası dekorasyonlarının inceliklerini anlatarak cevapladı.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ve yaptığınız işten bahseder misiniz?
Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ve aile şirketimizde üçüncü kuşak olarak devam etmekteyim. Ankara’da 1962 yılından bu yana Küçükyılmazlar Mobilya olarak devam eden şirketimiz bir yıl kadar süreye yakındır yeni kurumsal kimliğimiz ‘Moju’ markası ile çocuk ve genç odası sektöründe hizmette fark yaratmaya devam ediyor. Marka ismimiz yaptığımız iş ile bağlantılı olarak ‘mobilya’ ve ‘junior’ kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Biz ‘Moju’ olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın yaşam alanlarını mükemmelleştiriyoruz. ‘Üreticiden tüketiciye’ mantığını göz önünde bulundurarak kişiye özel üretim sağlıyor, müşterilerimizin taleplerini dinleyip ihtiyaçlarını belirliyor bunlara uygun projelendirme yapıp daha sonra proje toplantımız ile onayımızı alıyor üretim aşamasına geçiyoruz. Bunun yanında İstanbul, Bursa, İzmir ve Kayseri gibi büyükşehirlerimizde bayilerimiz bulunmaktadır. Her yıl çıkardığımız yeni kreasyonumuz ile bayilerimiz aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz.
EBEVEYNLER DAHA BİLİNÇLİ OLARAK FONKSİYONEL PARÇALAR TERCİH EDİYOR
Çocuk mobilyalarında yeni trendler nelerdir?
Çocuk odası trendlerinde asimetrik geometrik çizgiler ve buna nazaran biraz yumuşatılmış oval hareketler görüyoruz. Çok yoğun olmamak ile beraber, daima doğallıktan yana olan bireyler ise el işi makrome ve örgü detaylarının da çocuk odalarında tercih ettiklerini görebiliyoruz. Artık belirli bir çizgi film karakteri gibi objeler üzerinden değil daha çok soft ve sade temalı odalar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Canlı renklerin yerine daha yumuşak renk geçişleri üzerinde çalışıyor ve uyguluyoruz. Ebeveynler daha bilinçli olarak fonksiyonel parçalar tercih ediyor, mobilya ile kaplanmış alan değil mobilyanın bize hizmet ettiği odalar sunuyoruz. Fakat belli bir tema söyleyecek olursak bu yıl uzay teması sıklıkla göreceğimiz bir konsept olarak önümüze çıkıyor.
ÇOCUKLARIN YAŞAM ALANI ONLARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE OLUŞTURULMALIDIR
Çocuk mobilyası alacak ailelere önerileriniz nelerdir?
Öncelikle talep belirlenmesi gerekli. Ne istiyoruz? İhtiyacımız nedir? Sadece eşyaların saklanması, ders çalışılacak bir masa, yatılacak bir yatak. Çocuğumuzun odasını kurarken beklentimiz bunlar mı? Yoksa çocuğumuza aidiyet duygusu aşılamak, onu ferah bir yaşam alanı oluşturmak, ona sorumluluk alanı vermek, kendine ait bir düzen sistemini oluşturmasını sağlayıp öz güvenli bireyler mi yetiştirmek istiyoruz? Öncelikle bu soruları cevaplayıp ondan sonra maddesel olarak ‘ne tarz beğeniyoruz, hangi ölçüde ve hangi renk istiyoruz’, bunlar bir sonraki ve tarafımızca en basit bölüm. Oda tarzı belirlenirken ise ebeveynler çocukların ilgi duyduğu alanları belirttiği takdirde ona uygun parçalar kombin ediyoruz.
Bu konuya uygun örnekler verebilir misiniz?
Örnek verecek olursak; üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk, sözel bölümü olarak sınava hazırlanıyor ise çalışma alanından çok kütüphane ihtiyacı fazla olacaktır. Veya Güzel Sanatlar Fakültesi için hazırlanan bir öğrencinin geniş bir kütüphane yerine daha geniş bir çalışma alanına ihtiyacı vardır. Keza aynı şekilde, gece uykusu için anne yanından uzun yıllar ayrılamayan çocuklar için hem kullanışlı hem de onların da fikirleri alınarak, ilgilerini çekecek odalar tasarlanmalı. Odasında vakit geçirmekten zevk alacağı ferah ortamlar sağlanmalı. Kısaca özetleyecek olursak her çocuk çok ama çok özeldir ve odaları da özel olmalıdır. Onlara uygun şekilde tasarlanmalıdır. Nasıl bir kıyafet alırken, vücut hatlarına göre alınıyorsa, çocukların yaşam alanı oluşturulurken de onların karakteristik özelliklerine göre oluşturulmalıdır. Her oda her çocuğa uygun değildir. Nasıl her ağrı kesici her hastaya doktor nezdinde uygun görüldüğü takdirde kullanmasına uygun görülüyorsa geleceğimiz, çocuklarımız da birbirinden farklı yapıda bireylerdir. Son olarak tüm tüketicilere tavsiyem şudur; mobilyalar; bize hizmet etmek için üretilir ve satın alınırlar. Yaşam alanlarımızı daraltmak ve için değil.
TÜRKİYE DÜNYAYA ÜRÜN SATAR BİR KONUMA ULAŞMIŞTIR
Türkiye, dünyada mobilya sektöründe ne durumda?
Mobilya sektörü Türkiye’nin en eski ve en gelişen sektörlerinden biridir, sektörde son yıllarda dünya standartlarında üretim yapan tesisler kurulmuş, bayilik teşkilatlarıyla ülke sathına ve dünyaya ürün satar bir konuma ulaşılmıştır. Sektör her yıl ürünlerini geliştirmekte ve çeşitliliğini artırmaktadır. Tarz ve hizmet açısından Avrupa ülkelerinden ziyade orta Asya ve Arap ülkeleri daha çok tercih ediyor ülkemiz ürünlerini. Çünkü genel ağırlıklı olarak bizim kültürel yapımızda, daima görsellik ve kalite ön plandadır. Avrupai düşüncede ise görsellikten ve kaliteden ziyade, ergonomik düz, sade ve ekonomik ürünler tercih edilir. Ankara ve İnegöl başta olmak üzere, mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada altıncı sıraya yükseldik. Dünya mobilya ihracatının yüzde 3’ünü gerçekleştiriyoruz. Azımsanmayacak bir potansiyelimiz mevcut. Kalifiye personelimiz arttıkça çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum.