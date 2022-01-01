Gayrimenkul sektöründe firmalar da tüketiciler de bilinçlenmeye başladı

Sevgili Hürriyet okurları... Geçen hafta bugün -tam da bu köşeden- başlayan “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” yolculuğumuza “tam gaz” devam ediyoruz. Bu hafta arabada değiliz, ama “YAN KOLTUK” yine dolu.





Malum, koronavirüs salgını ile birlikte sadece hayatımız değil, dünya değişti.

Ve bu hızlı değişim, piyasaları da derinden etkiledi.

Gayrimenkul sektörü de diğer birçok sektör gibi önce koronavirüsten sonra da değişken piyasalardan nasibini aldı.

Sonuç olarak bugünlerde birçok insanın özellikle de yatırım konusunda kafası karışık.

Haklılar da.

