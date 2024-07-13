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Eğitimli iş gücüne doğru rehberlik

#Serkan Kızılbayır#İş'te Ol#İrem Armağan Aydın

Sevgili Hürriyet okurları... ‘SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK’ sohbetlerimizde bu haftaki konuğum İş’te Ol Akademi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Marka Koordinatörü İrem Armağan Aydın. Aydın, eğitimli iş gücünü doğru yönlendirme konusunda faaliyet gösteren akademinin hikâyesini ve faaliyetlerini anlattı.

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1-İş’te Ol Akademi’nin hikâyesini kısaca anlatır mısınız?

İş’te Ol Akademi kısaca bir eğitim ve danışmanlık şirketidir. 2023 yılında 25 senelik bir tecrübe ve deneyimin ışığında kuruldu. Fikir babalarımızdan olan Şerafettin Armağan emekli öğretmen ve 25 yıldır sigorta sektörünün en önemli oyuncularından olan bir sigorta grubunun kurucusudur. Aslında en iyi bildiğimiz iki işi; sigortacılık ve eğitimi birleştirdik. Amacımız eğitimli insan gücünü istihdam ederek hem ülke ekonomisine ve hem de işsiz gençlerimize fayda sağlamak. Misyonumuz kısaca; ülkemizdeki yetenekli gençlerimizi, mutlu ve başarılı olacakları, ideal iş ile buluşturmak.

Eğitimli iş gücüne doğru rehberlik

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İrem Armağan Aydın-Serkan Kızılbayır

2- Gençlerimizi doğru iş ile buluşturmak için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Amacımız doğru insanı doğru iş ile eşleştirmek ve buluşturmak. Ülkemizdeki genç işsizlik oranı ne yazık ki yüksek, istenilen seviyelerde değil. Genç işsizlik oranı yüksek iken şirketler de nitelikli personel eksikliği yaşıyor. İşte biz bu noktada devreye giriyoruz. Küçük, orta, büyük hatta dünya devi global şirketlerle ve üniversitelerle protokoller imzalıyor, partnerlik anlaşmaları yapıyoruz. Aday öğrencilerimize eğitim ve mentorluk desteği sağlayarak potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefliyor kariyerlerinde birer yıldız olabilmeleri için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Yani kısaca “Eğitimini tamamla, işin garanti!” diyoruz. İşe girdikten sonra da öğrencilerimize destek olmaya ve yol göstermeye devam ediyoruz.

Eğitimli iş gücüne doğru rehberlik

3- Peki garanti işe ulaşmak için alınacak eğitimler ücretli mi?

Ücretli ve ücretsiz programlarımız mevcut. Protokol yaptığımız şirketler için özel sponsorlu sınıflar açıyoruz. Bu sınıflarımız için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Geleceğin iş dünyasında önemli bir yer edinecek olan öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlıyor ve hemen yeni işlerine merhaba diyorlar. Hem kendilerini geliştirmiş oluyorlar hem de kariyerlerinin ilk adımını dünya devi bir şirkette atmış oluyorlar.
Ücretli programlarımız ise süre, branş ve hocalarımıza göre değişkenlik gösteriyor. Bilgi almak isteyen okuyucularımız bize ulaşabilir.

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4- Eğitim ve işe alım programlarına sadece yeni mezunlar mı başvuru yapabiliyor? Ve yaş kriteriniz var mı?

Hayır herhangi bir kısıt olmaksızın herkes eğitimlerimize başvuru yapabilir. Dediğim gibi birçok farklı şirketle protokollerimiz mevcut. Şirketlerimizin ihtiyacına ve adayımızın uygunluğuna göre gerekli eşleşmeleri yapıyoruz.

 Eğitimli iş gücüne doğru rehberlik

Bu yazının video'sunu da izleyebilirsiniz.

Eğitimli iş gücüne doğru rehberlik

#Serkan Kızılbayır#İş'te Ol#İrem Armağan Aydın
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