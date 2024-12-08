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Eğitimde dijital yazılımların önemi

#Nida Koç#Eğitim#Nida Koç Akademi

Sevgili Hürriyet okurları... ‘SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK’ sohbetlerimizde bu haftaki konuğum Nida Koç... Eğitimci olan Koç, hem eğitim sektöründeki yenilikleri hem de dijital yazılımların önemi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

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Eğitimde dijital yazılımların önemi

1)- Nida Koç kimdir?

Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Uzun yıllar özel okulda çalıştıktan sonra kendime Eğitim-Danışmanlık-Yazılım firması kurdum. Aslında sektörde öğrencilere kazandırabileceğimiz içerikleri dijital bir yazılım ile birleştiren bir eğitimciyim.

2)- Eğitimde dijital yazılımların önemi nedir?

Eğitimdeki materyaller öğretmenlerin derste birer yardımcı kaynaklarıdır. Bizler de sahadan geldiğimiz için bu yardımcı kaynaklar eskiden çoğunlukla basılı materyaller şeklinde iken şimdilerde 21. yüzyıl becerilerini dikkate alarak dijital yazılımlar ile ek kaynak imkânıyla sunulmaktadır. Yapay zekâ temelli öğrenme modelleri ile yeni nesil öğrencilerin algılama düzeylerini incelediğimizde eğitimde yeni bir çağ olarak nitelendirilen dijital dünya içerikleri ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz.

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3)- Eğitim sektöründe ne gibi gelişmeler var?

Eğitimde benimsenen ilkeler arasında “Gelişim Odaklı Model” ile sürekli gelişen çağda gelişen teknolojileri kullanarak öğrenme modellerinin görsel, işitsel, kinestetik öğrenme model yapısını daha da genişleterek bir içerik sunmak eğitim sektörünün asıl hedefleri arasındadır. Çünkü öğrenme stili kişinin ne öğrendiği ile ilgili değil, nasıl öğrendiği ile ilgilidir. Bu yüzden öğrenme şekillerinde elimizdeki içerikler ne kadar geniş olur ise öğrenme de o yönde gelişir. 21. Yüzyıl becerilerini konuştuğumuz bu çağda yeni dünya ile yeni bir eğitim anlayışı ile öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunmalıyız. Yeni nesil öğrencilerimizin teknolojik öğrenme birleşimlerini göz ardı etmeden bu yönde geliştirilmesi gereken içerikler uzman eğitimciler tarafından geliştirilmektedir.

4)- Nida Koç Akademi olarak yeni bir dijital yazılım girişiminiz olacak mı?

Evet, şu an akademi bünyemize kattığımız birçok özel okul ve kurumlarımız mevcut. Onlarla birlikte süreçte yol arkadaşlığı yaparken eksikleri görme şansını sahadan yakalıyorum. Uzman eğitim kadrom ve yazılım ekibim ile birlikte yeni bir dijital dünyayı destekleyen yazılımımız çok yakında...

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Eğitimde dijital yazılımların önemi

Bu yazının video’sunu da izleyebilirsiniz.

Eğitimde dijital yazılımların önemi

#Nida Koç#Eğitim#Nida Koç Akademi
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