Bungalov kiralarken dikkat edilmesi gerekenler

Haberin DevamÄ±

* Neden Sapanca?

Sapanca konum olarak Marmara bÃ¶lgesinde. Ä°stanbul, Ankara, Bursa gibi bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlere Ã§ok yakÄ±n olmasÄ± ve pandemiyle geliÅŸen yeni nesil izole tatil anlayÄ±ÅŸÄ±na doÄŸasÄ± gereÄŸi de son derece uygun. AyrÄ±ca sanayileÅŸmiÅŸ Marmara bÃ¶lgesinin iÃ§inde yeÅŸil kalmasÄ±ndan dolayÄ± Sapanca diyebiliriz.

* Konseptinizde neler var?

Genel olarak Sapanca konseptinde sÄ±cak havuz, ÅŸÃ¶mine, jakuzi, evlerin iÃ§inde kendi mutfaÄŸÄ±, bahÃ§esinde ise barbekÃ¼ gibi imkÃ¢nlar bulunuyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Sapancaâ€™nÄ±n doÄŸasÄ± gereÄŸi misafirlerimize dinlendirici bir huzur tatili saÄŸlÄ±yoruz ve bu huzur tatilinde misafirlerimiz ister ailesiyle ister arkadaÅŸlarÄ±yla isterlerse de baÅŸ baÅŸa tatiller geÃ§irebiliyorlar.

Haberin DevamÄ±

* Ã‡ok fazla dolandÄ±rÄ±lma haberlerini duyuyoruz. DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in nelere dikkat etmeliyiz?

DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in aslÄ±nda Ã§ok basit Ã§Ã¶zÃ¼mler mevcut. En kolay Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ise acentelerin ilk aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta Ã¼ye olmasÄ± gereken bir birlik var o da TÃœRSAB. Acenteler bu birliÄŸe Ã¼ye olmak zorundalar ve bÃ¼tÃ¼n acente bilgileri burada mevcut. AynÄ± zamanda bu birliÄŸin web sitesinde acente sorgulamasÄ± bulunuyor. Misafirler rezervasyon yaptÄ±rmadan Ã¶nce acenteleri TÃœRSABâ€™dan sorgulamalÄ± ve oradaki iletiÅŸim numarasÄ±ndan aramalÄ±. Aranan numara aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± zaman rezervasyon konuÅŸulan diÄŸer numaranÄ±n doÄŸruluÄŸunu teyit edebilirler ve her ÅŸey doÄŸruysa rahatlÄ±kla rezervasyon yaptÄ±rabilirler. Ama bazen misafirler TÃœRSABâ€™da Ã§Ä±kÄ±yor diye numarayÄ± aramÄ±yorlar ve dolandÄ±rmalar olabiliyor o yÃ¼zden kesinlikle orada Ã§Ä±kan numarayla iletiÅŸime geÃ§ilmesi gerekiyor.

Haberin DevamÄ±

Â * Sizi farklÄ± kÄ±lan ne?

Biz bu iÅŸi yaparken â€˜biz olsak nasÄ±l olurduâ€™ mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket ediyoruz. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸletmeleri seÃ§erken, misafirler rezervasyon yaptÄ±rÄ±rken empati yaparak ilerliyoruz ve her ÅŸeyi saÄŸlamasÄ±yla yapÄ±yoruz arada kesinlikle maÄŸduriyet istemiyoruz. Herhangi bir sorunda da hem ev sahibinin hem de misafirin arasÄ±nda bir nevi hakem rolÃ¼ne giriyoruz orta yolun bulunmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Rezervasyonun en baÅŸÄ±ndan itibaren tÃ¼m sÃ¼reci herkesin mutlu, huzurlu ve gÃ¼venli geÃ§irmesini saÄŸlÄ±yoruz.

Bu yazÄ±nÄ±n video'sunu da izleyebilirsiniz

Â

Â