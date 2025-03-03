Bel fıtığı belirtileri ve tedavisi

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* Bel fıtığı nedir?



Bel fıtığı, toplumda çok yaygın görülen bir problemdir. Bir uzman tarafından bel fıtığınız olduğu söylenmiş ise ilk yapmanız gereken bu rahatsızlık hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu rahatsızlık omurgamızdaki disklerin dejenerasyon diye isimlendirdiğimiz deforme olma sürecinin bir sonucudur. Bel ağrısı, kalçanıza bacağınıza yayılan ağrı ya da uyuşukluk ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın kesin tanısı muayene ve MR ile konulur.



* Bel fıtığında hangi tedavi seçenekleri mevcuttur?



Bel fıtığında birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Yatak istirahati ve ilaç kullanımı ilk ve en kolay seçenektir. Fizik tedavi, bel bölgesine yönelik enjeksiyon tedavileri radyo frekans tedavisi gibi yöntemlerden sizin için en doğru olanı doktorunuz ile birlikte kararlaştırırsınız. Bu tedaviler ile sonuç alamadıysanız veya fıtık ciddi bir sinir sıkışıklığına yol açmışsa ameliyat yöntemleri değerlendirilir.



* Bel fıtığında ameliyat yöntemleri nelerdir?



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Ameliyat yöntemlerini kapalı endoskopik ameliyatla, mikrocerrahi yöntem ve açık ameliyatlar olarak 3 gruba ayırabiliriz.



* Kapalı bel fıtığı ameliyatının avantajlarından bahsedebilir miyiz?



Kapalı bel fıtığı ameliyatı, günümüzde gelişmiş teknolojiyle uyguladığımız ve küçük kesi ile yapılan bir tedavi yöntemidir. Bu ameliyatın, geleneksel yöntemlere göre pek çok avantajı bulunmaktadır. En büyük avantajı hızlı iyileşme sürecidir. Küçük kesiler ile yapıldığı için çevredeki kas ve dokulara daha az zarar verilir. Bu da hastanın ameliyat sonrası ağrısının az olmasını ve günlük hayatına daha hızlı dönmesini sağlar. İkinci olarak, kapalı tekniklerde enfeksiyon riski oldukça düşüktür. Kesi boyutu minimal olduğu için dış ortamla temas azalır, bu da enfeksiyon riskini azaltır. Kapalı ameliyatlar, hastanede kalış süresini de oldukça kısaltıyor. Çoğu hastamız ya aynı gün ya da yalnızca bir gece hastanede kalıp taburcu oluyor. Bu da hastalarımızın konforunu artırıyor. Bu ameliyatlarda kullandığımız ileri teknolojiler sayesinde operasyonu hassas ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hedefe yönelik bu yaklaşım, komplikasyon riskini azaltıyor ve başarı oranını artırıyor. Ayrıca ameliyat sonrası egzersiz programları daha erken başlanabiliyor. Teknolojinin sunduğu bu imkânlar, hastaların yaşam kalitesini artırıp bel fıtığı tedavisinde konforlu bir seçenek sunuyor.

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