6 soruda miyom ve tedavisi

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Miyom konusunda merak edilenleri ben sordum, kendisi yanıtladı.

1- Miyom nedir?

Miyomlar rahim kas tabakasından köken alan iyi huylu tümörlerdir. Bulundukları yer ve büyüklüklerine bağlı şikâyetlere sebep olurlar. Her 4 veya 5 kadının birinde de tespit edilebilirler.

2- Miyomlar neden olur?

Bu tip tümörlerin oluşum sebepleri kesin olarak belirlenemiyor. Hormon bağımlı tümörlerdir. Östrojen ve progesteron hormonlarının varlığı hatırlayıcı bir sebeptir. Genetik yatkın bireylerde ortaya çıkar. Ailesinde miyom olan kişilerin daha dikkatli olmaları önerilir.

3- Şikâyetler nelerdir?

Hiçbir şikâyet olmadan da rastlantısal bir ultrasonografi incelemesi ile ortaya çıkan hastalarla, çok şiddetli karın ağrıları, karında şişlik, ele gelen kitle, adet düzensizlikleri, ara kanamalar, şiddetli kanamalar, mide ve bağırsak sorunları, kabızlık, zor dışkılama gibi şikâyetlerle de hastalar bize başvururlar. Tanı; ultrasonografi, CT ve MR ile netleştirilebilir.

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Sarp Özcan-Serkan Kızılbayır

4- Miyomlar gebe kalmaya engel midir?

Rahim içinde yer alan miyomlar gebe kalmayı engeller. Bunların histeroskopi ile gebelik öncesinde alınması uygundur. Bazen kas içi miyomlar da gebe kalmakta zorluğa sebep olabilir. Kişi miyom ile birlikte gebe kalmışsa ve sezaryanle doğum yapıyorsa riskin düşük olduğu durumlarda sezaryan doğum sırasında da miyomlar alınabilir.

5- Miyomda tedavi yöntemleri nelerdir?

Asıl tedavi, cerrahi yöntem ile miyomların çıkarılması ve rahmin dikilerek onarılmasıdır. Son yıllarda radyolojik olarak bazı miyomlar, ameliyat riski taşıdıklarından, hastalıklar nedeniyle yüksek olan gruplarda (ağır kalp yetmezliği gibi) embolizasyon sistemi ile tedavi edilebilir. Ancak bu işlemin riski cerrahiden daha fazladır. Açık ameliyat çok fazla sayıda miyom varsa 10 cm’den büyük miyomlarda tercih edilirken, çoğunlukla kapalı yöntemle tedavi de tercih edilmektedir.

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6- Miyom tedavisinde laparoskopik cerrahi yöntemi nedir?

Kapalı yöntem denilen laparoskopi işlemi, hasta açısından birçok avantaj sağlamaktadır. Hastanın iyileşme süreci kısadır. Kozmetik olarak karnında ameliyat sonrası iz olmaz (skar izi), kanama miktarı daha az olur. Bu da iyileşme sürecini kolaylaştırır, hastanın işe dönüş süresi kısalır. Ameliyat sonrası ağrı daha az olur.

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