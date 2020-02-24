Yıldırım’da 2020 fen işleri yılı

2019 yılının tasarruf yılı olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaynakların daha iyi şekilde kullanılması ve yeni kaynakların oluşturulması yönünde çalıştıklarını açıkladı. Bu süreçte stratejik planlarını da yaptıklarını da aktaran Yılmaz, vatandaş talep ve beklentileri doğrultusunda 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettiklerini kaydetti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2019 yılını mahalli disiplin ve kent tipi açısından değerlendirdiklerini açıkladı. Geçen yılın bireyden, devlet kurumlarına kadar herkesin tasarruf tedbirleri alması gereken bir dönem olduğunu hatırlatan Yılmaz, kaynakların daha iyi şekilde kullanılması ve yeni kaynakların oluşturulması yönünde çalıştıklarını kaydetti. Bu dönemde farklı çalışmalar da yaptıklarını belirten Yılmaz, “Kaçak yapı ile mücadele, kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılar ile ilgili mücadeleyi sürdürdük. 2019 bu anlamda verimli bir yıl oldu. Hem stratejik planımızı yaptık, hem de vatandaşımızın bizden temel beklentilerinin neler olduğunu yaptığımız kamuoyu yoklamalarında gördük. Sonraki süreci de buna göre şekillendirdik” diye konuştu.
Vatandaşların talep ve beklentileri yönünde 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettiklerini açıklayan Yılmaz, “Bu yıl daha fazla yol, kaldırım bakımı, kent estetiğine ilişkin çalışmalar yapacağız. Cephe sağlıklaştırılması, çevre temizliği, park bakım ve onarımının yapılacağı yıl olacak. Hem bizim, hem Büyükşehir’in üzerine düşen görevleri bu minvalde gerçekleştirmiş olacağız. Fen işleri yılı ilan etmiş olmak diğer alanlarda çalışma yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Zaten seçim taahhütlerimizi birçoğuna bu dönemde başlamış olacağız. Hazırlık, ihale, yer tahsisi konusunda çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.
UYUMAYAN KÜTÜPHANE
Yıldırım’da ‘Uyumayan Kütüphane’ inşaatına başladıklarını açıklayan Yılmaz, projenin Kentsel Tasarım Binası’nda yaklaşık 300 öğrenciye hitap edeceğini kaydetti. Kütüphanenin 7/24 hizmet vereceğini belirten Yılmaz, çay ve çorba ikramının da olacağı projenin Mayıs ayında hayata geçmesini planladıklarını dile getirdi.
MOLLAYEGAN VE CUMALIKIZIK PROJELERİ
Mollayegan Kültür Merkezi Projesi’ni Anıtlar Kurulu’na onaylattıklarını açıklayan Yılmaz, ihale sürecinde olduklarını kaydetti. Cumalıkızık’ta ‘Açık Çarşı Projesi’nin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Vatandaşları alışveriş sıkıntısından kurtaracağız. Aynı zamanda tarihi bölgeye uygun şekilde ürünlerin pazarlanması hayata geçecek. Doğal gıda ürünleri ve bir takım ahşap ürünlerin satıldığı bir çarşıyı otoparkın olduğu bölgeye kazandırmış olacağız. Çarşının bulunduğu yer de meydan olacak. Tarihi silueti daha iyi görmüş olacağız. Daha aşağıda yer alan bölgede bir otopark düşünüyoruz. Buradaki trafik yükünü de azaltmış olacağız. Yolların bakımı konusunda UEDAŞ ve Büyükşehir ile yapacağımız çalışmalarla Cumalıkızık’ı daha bakımlı hale getireceğiz. Misyonunu uygun bir işlevsellik kazanmasına katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL SEKTÖR ELİ
Kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı getirmeyi istediklerini belirten Yılmaz, “Biz de müteahhitlik yapmayalım. Özel sektörün önünü açalım. Bizler, planlamalar ile bunu yapalım, vatandaşımızın yanında teminat olalım. Özel sektör de bu anlamda yatırım yapsın istiyoruz. Geçmiş dönem plan durdurma kararlarını iptal ettik. Ada bazlı dönüşümlerin önünü açtık. Piyasa şartlarının iyileşmesi gerekiyor ki biraz daha sektörde canlılık oluşsun. Bu ortam oluştuğunda bizim de düşüncemizin hayata geçeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
FİKİR VE PROJELERE AÇIĞIZ
Yıldırım’ın her bölgesinde bu tip fikirlere ve projelere açık olduklarını söyleyen Yılmaz, riskli bölge olarak nitelendirdikleri Yavuzselim ve Şirinevler’e kadar uzanan bölgede plan ve uygulama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bulvarın Mevlana ve Yavuzselim tarafından kalan bölümünde kamulaştırmayı bitirdiklerini açıklayan Yılmaz, “Binaları boşalttık. Onlara Hümahatun Evleri’nden daireler verdik. Bu bölgede yol açacağız. Mevlana’da mülkiyet konusunu hızlı aşabileceğimiz bir yerde, iki etaptan oluşan bin 300 konutluk projenin 2020’de temelini atmayı hedefliyoruz. TOKİ veya özel sektör eliyle bu olabilir. Bunu değerlendiriyoruz. Bir takım sosyal donatı alanlarının kazandırılması anlamında da Hümahatun’dan kendi uhdemizde kalan dairelerde takas yöntemi ile hem eski yapıların yıkılmasını sağlıyoruz, hem de sosyal donatı alanlarının kazandırılmasını sağlamış oluyoruz” dedi.
YEŞİL ALAN
Yıldırım’a 500 bin metrekareden fazla yeşil alan kazandıracakları sözünü anımsatan Yılmaz, Gökdere Millet Bahçesi’ni bakanlık eliyle ilçeye kazandıracaklarını belirterek, bu bölgenin 200 dönümü aşkın bir alana sahip olduğunu kaydetti. Bunun dışında Balaban Mesire Alanı ve 75’inci Yıl Kent Parkı çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “İki bölgeyi de 2020 yılı içinde bitirmiş olacağız. Balaban Mesire Alanı’nı Haziran ayında vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Takip eden ayda 75’inci Yıl Kent Parkı faaliyete geçmiş olacak” diye konuştu.
NEŞELİ YILDIRIM
Çocuklar için ilçeyi ‘Neşeli Yıldırım’ haline getirmek istediklerini söyleyen Yılmaz, bu projeyle çocuklara yönelik sportif ve kültürel alanlarda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Ara tatilde bütün etkinliklerin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki sinema, tiyatral etkinlikler, sirkler ve diğer atölye çalışmalarından çocuklar ücretsiz şekilde istifade etti. Mahallelerde yapılacak çalışmalarla bu etkinlikleri sürdürmeyi devam ettireceğiz. Yılmek’te kadınlara ebru, hat gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra mesleki olarak dikiş, nakış noktasında onlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var” dedi.
SOSYAL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR ARTTI
Kadınlara dönük spor çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, kurumlarla ortak işbirlikleri sonucu Yıldırımlılar’ı birçok noktada devlet hizmetlerinden yararlanmasını sağladıklarını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile protokol yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, “Yıldırım’da bakıma muhtaç kişilerin sosyal yardımlar, engelli ailelerinin bakım hizmetleri noktasında binden fazla ailenin yardım almasına vesile olduk. İşkur ve BTSO ile ortak proje gerçekleştirdik. Yıldırım İstihdam Merkezi’ni kurduk. Kasım ve Aralık aylarında iş arayan 6 bin gencimiz iş başvurusunda bulundu. Bunların da bin 59’unun işe yerleştiğini İşkur’dan öğrendik. Bu anlamda Yıldırım İstihdam Ofisi’nin ciddi ihtiyacı karşıladığı ve güzel bir ortaklık projesi olduğunu gördük. BEBKA ile ortak çalışma ile bir atölye kuruluyor. Gençlerimizin meslek sahibi olmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.
KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ
Yıldırım’da bir kültür merkezi taahhütlerinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, yer tahsisi konusunda çalıştıklarını açıkladı. Kolay ulaşımın sağlandığı bir noktada bu çalışmayı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Yılmaz, “Kültür atölyeleri, fuaye salonu, konferans salonu, kafeler, cep sinemaları ile Yıldırımlı gençlerin buluşma noktası olacak bir mekanı kazandırmış olacağız” dedi.
Yıldırım’da 2020 fen işleri yılı
2019 yılının tasarruf yılı olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaynakların daha iyi şekilde kullanılması ve yeni kaynakların oluşturulması yönünde çalıştıklarını açıkladı. Bu süreçte stratejik planlarını da yaptıklarını da aktaran Yılmaz, vatandaş talep ve beklentileri doğrultusunda 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettiklerini kaydetti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2019 yılını mahalli disiplin ve kent tipi açısından değerlendirdiklerini açıkladı. Geçen yılın bireyden, devlet kurumlarına kadar herkesin tasarruf tedbirleri alması gereken bir dönem olduğunu hatırlatan Yılmaz, kaynakların daha iyi şekilde kullanılması ve yeni kaynakların oluşturulması yönünde çalıştıklarını kaydetti. Bu dönemde farklı çalışmalar da yaptıklarını belirten Yılmaz, “Kaçak yapı ile mücadele, kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılar ile ilgili mücadeleyi sürdürdük. 2019 bu anlamda verimli bir yıl oldu. Hem stratejik planımızı yaptık, hem de vatandaşımızın bizden temel beklentilerinin neler olduğunu yaptığımız kamuoyu yoklamalarında gördük. Sonraki süreci de buna göre şekillendirdik” diye konuştu.
Vatandaşların talep ve beklentileri yönünde 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettiklerini açıklayan Yılmaz, “Bu yıl daha fazla yol, kaldırım bakımı, kent estetiğine ilişkin çalışmalar yapacağız. Cephe sağlıklaştırılması, çevre temizliği, park bakım ve onarımının yapılacağı yıl olacak. Hem bizim, hem Büyükşehir’in üzerine düşen görevleri bu minvalde gerçekleştirmiş olacağız. Fen işleri yılı ilan etmiş olmak diğer alanlarda çalışma yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Zaten seçim taahhütlerimizi birçoğuna bu dönemde başlamış olacağız. Hazırlık, ihale, yer tahsisi konusunda çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.
UYUMAYAN KÜTÜPHANE
Yıldırım’da ‘Uyumayan Kütüphane’ inşaatına başladıklarını açıklayan Yılmaz, projenin Kentsel Tasarım Binası’nda yaklaşık 300 öğrenciye hitap edeceğini kaydetti. Kütüphanenin 7/24 hizmet vereceğini belirten Yılmaz, çay ve çorba ikramının da olacağı projenin Mayıs ayında hayata geçmesini planladıklarını dile getirdi.
MOLLAYEGAN VE CUMALIKIZIK PROJELERİ
Mollayegan Kültür Merkezi Projesi’ni Anıtlar Kurulu’na onaylattıklarını açıklayan Yılmaz, ihale sürecinde olduklarını kaydetti. Cumalıkızık’ta ‘Açık Çarşı Projesi’nin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Vatandaşları alışveriş sıkıntısından kurtaracağız. Aynı zamanda tarihi bölgeye uygun şekilde ürünlerin pazarlanması hayata geçecek. Doğal gıda ürünleri ve bir takım ahşap ürünlerin satıldığı bir çarşıyı otoparkın olduğu bölgeye kazandırmış olacağız. Çarşının bulunduğu yer de meydan olacak. Tarihi silueti daha iyi görmüş olacağız. Daha aşağıda yer alan bölgede bir otopark düşünüyoruz. Buradaki trafik yükünü de azaltmış olacağız. Yolların bakımı konusunda UEDAŞ ve Büyükşehir ile yapacağımız çalışmalarla Cumalıkızık’ı daha bakımlı hale getireceğiz. Misyonunu uygun bir işlevsellik kazanmasına katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL SEKTÖR ELİ
Kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı getirmeyi istediklerini belirten Yılmaz, “Biz de müteahhitlik yapmayalım. Özel sektörün önünü açalım. Bizler, planlamalar ile bunu yapalım, vatandaşımızın yanında teminat olalım. Özel sektör de bu anlamda yatırım yapsın istiyoruz. Geçmiş dönem plan durdurma kararlarını iptal ettik. Ada bazlı dönüşümlerin önünü açtık. Piyasa şartlarının iyileşmesi gerekiyor ki biraz daha sektörde canlılık oluşsun. Bu ortam oluştuğunda bizim de düşüncemizin hayata geçeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
FİKİR VE PROJELERE AÇIĞIZ
Yıldırım’ın her bölgesinde bu tip fikirlere ve projelere açık olduklarını söyleyen Yılmaz, riskli bölge olarak nitelendirdikleri Yavuzselim ve Şirinevler’e kadar uzanan bölgede plan ve uygulama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bulvarın Mevlana ve Yavuzselim tarafından kalan bölümünde kamulaştırmayı bitirdiklerini açıklayan Yılmaz, “Binaları boşalttık. Onlara Hümahatun Evleri’nden daireler verdik. Bu bölgede yol açacağız. Mevlana’da mülkiyet konusunu hızlı aşabileceğimiz bir yerde, iki etaptan oluşan bin 300 konutluk projenin 2020’de temelini atmayı hedefliyoruz. TOKİ veya özel sektör eliyle bu olabilir. Bunu değerlendiriyoruz. Bir takım sosyal donatı alanlarının kazandırılması anlamında da Hümahatun’dan kendi uhdemizde kalan dairelerde takas yöntemi ile hem eski yapıların yıkılmasını sağlıyoruz, hem de sosyal donatı alanlarının kazandırılmasını sağlamış oluyoruz” dedi.
YEŞİL ALAN
Yıldırım’a 500 bin metrekareden fazla yeşil alan kazandıracakları sözünü anımsatan Yılmaz, Gökdere Millet Bahçesi’ni bakanlık eliyle ilçeye kazandıracaklarını belirterek, bu bölgenin 200 dönümü aşkın bir alana sahip olduğunu kaydetti. Bunun dışında Balaban Mesire Alanı ve 75’inci Yıl Kent Parkı çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “İki bölgeyi de 2020 yılı içinde bitirmiş olacağız. Balaban Mesire Alanı’nı Haziran ayında vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Takip eden ayda 75’inci Yıl Kent Parkı faaliyete geçmiş olacak” diye konuştu.
NEŞELİ YILDIRIM
Çocuklar için ilçeyi ‘Neşeli Yıldırım’ haline getirmek istediklerini söyleyen Yılmaz, bu projeyle çocuklara yönelik sportif ve kültürel alanlarda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Ara tatilde bütün etkinliklerin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki sinema, tiyatral etkinlikler, sirkler ve diğer atölye çalışmalarından çocuklar ücretsiz şekilde istifade etti. Mahallelerde yapılacak çalışmalarla bu etkinlikleri sürdürmeyi devam ettireceğiz. Yılmek’te kadınlara ebru, hat gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra mesleki olarak dikiş, nakış noktasında onlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var” dedi.
SOSYAL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR ARTTI
Kadınlara dönük spor çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, kurumlarla ortak işbirlikleri sonucu Yıldırımlılar’ı birçok noktada devlet hizmetlerinden yararlanmasını sağladıklarını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile protokol yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, “Yıldırım’da bakıma muhtaç kişilerin sosyal yardımlar, engelli ailelerinin bakım hizmetleri noktasında binden fazla ailenin yardım almasına vesile olduk. İşkur ve BTSO ile ortak proje gerçekleştirdik. Yıldırım İstihdam Merkezi’ni kurduk. Kasım ve Aralık aylarında iş arayan 6 bin gencimiz iş başvurusunda bulundu. Bunların da bin 59’unun işe yerleştiğini İşkur’dan öğrendik. Bu anlamda Yıldırım İstihdam Ofisi’nin ciddi ihtiyacı karşıladığı ve güzel bir ortaklık projesi olduğunu gördük. BEBKA ile ortak çalışma ile bir atölye kuruluyor. Gençlerimizin meslek sahibi olmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.
KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ
Yıldırım’da bir kültür merkezi taahhütlerinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, yer tahsisi konusunda çalıştıklarını açıkladı. Kolay ulaşımın sağlandığı bir noktada bu çalışmayı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Yılmaz, “Kültür atölyeleri, fuaye salonu, konferans salonu, kafeler, cep sinemaları ile Yıldırımlı gençlerin buluşma noktası olacak bir mekanı kazandırmış olacağız” dedi.