 Vişne Caddesi arka mahalle görüntüsünden kurtulmalı

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen cerrahi maskeler, okul yönetimi koordinasyonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere öğretmen, öğrenciler ve personelin gönüllü çalışmaları ile ortaya konuyor. Okul Müdiresi Ayşe Korkmaz, “Yenilenmiş donanımlarımız ve atölyelerimizle; bundan sonra da ülkemiz adına olabilecek her türlü üretim seferberliğinde kendimizi hazır hissediyoruz” diyor.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Ayşe Korkmaz, okulda cerrahi maske ürettiklerini açıkladı. Üretimin Moda Tasarım Teknolojileri Alanı bünyesinde gerçekleştirildiğini belirten Korkmaz, üretimde öğretmen, öğrenci ve personellerin gönüllü görev aldığını dile getirdi. Okulun döner sermaye işletmesi bulunduğunu da belirten Korkmaz, “Yasal sınırlama gelene kadar bu çerçevede satışlar yaptık. Ağırlıklı olarak işletmelerden talepler geldi” diye konuştu.

Üretime 18 Mart 2020 tarihinde başladıklarını anımsatan Korkmaz, “Tüm dünyada ve ülkemizde salgın ile ilgili gelişmeleri gördükçe öncelikle; ‘Biz neler yapabiliriz?’ düşüncemiz oluştu. Basında Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı diğer meslek liselerinde dezenfektan üretimi gibi örnek çalışmalar yapıldığını gördük. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtası ile de maske ve tulum konusunda da yoğun ihtiyaç olduğu haberini aldık. Kendi imkanlarımızı gözden geçirerek, maske üretimini başarabileceğimize karar verdik. Bu anlamda Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğinin ne kadar yerinde ve zamanında oluştuğuna sevindik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde, ilimizdeki diğer meslek liseleri ile koordineli olarak malzeme araştırmalarını yaptık ve üretimleri planladık. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi adına hafta sonları dahil özverili bir çalışma temposuyla üretimlerimizi sürdürmekteyiz. Atölyelerimizde üretilen maskeler; sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunuluyor” dedi.

ZORLUKLAR AŞILDI

Başlangıçta hammadde temin etme konusunda zorluklar yaşandıklarını belirten Korkmaz, yaşanan zorlukları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların dayanışma içindeki çalışması ile aşıldığını ve tüm malzemelerin temin edildiğini kaydetti. Yarı mamul maskelerin temininden sonra, lastik ve telleri dikerek ürünü oluşturduklarını ifade eden Korkmaz, düzenli olarak günde 400 adet maske üretecek şekilde ekibi organize ettiklerini açıkladı.

HİBE VE DESTEK ALDIK

Üretim sürecinin BEBKA ile bağlantılı olduğunun altını çizen Korkmaz, “BEBKA’nın 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibe alınan, projelendirilmiş bir bütçe ile donanımlarımızı sağladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BEBKA’nın teknolojik, güncel üretimler yapabilmemiz için sunduğu bu fırsatı değerlendirdik. Dikiş makinelerimizi, ütülerimizi ve çalışma ortamlarımızı teknolojik olarak yeniledik. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumsal ortaklarımızla bağlantılarımız da oldu. Bursa tekstil sektörünün önde gelen firmaları da proje iştirakçilerimiz olarak Covid 19 ile mücadele amaçlı üretimlerimizde sürekli arayarak, ihtiyaçlarımızı sormuş ve destek amaçlı iyi niyetlerini belirttiler” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZ PROJE HAZIRLAMANIN ÖNEMİNİ ANLADI

Ürün tamamlandıktan sonra bunları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Vefa Sosyal Destek Grubu’na gönderdiklerini açıklayan Korkmaz, “Alanlarıyla ilgili çalışmalara katkı sağlamaktan ve maske dikimini öğrenmiş olmalarından dolayı öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Ayrıca BEBKA kapsamında yürüttüğümüz projemizin böyle anlamlı bir üretimde katkısını görünce, proje hazırlamanın anlamını ve önemini daha iyi anlayarak, motive oldular” dedi.